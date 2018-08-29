Китай начал создание военной базы в Афганистане. Сигнал США?
Китайские СМИ, опубликовавшие материал о том, что РФ якобы собирается заключить контракт на приобретение военных кораблей у КНР, продолжают «сыпать» сенсациями. В частности, издание South China Morning Post пишет о том, что китайская армия намеревается создать на территории Афганистана тренировочную базу. В материале указана точка на афганской карте, где эта база в скором времени должна появиться.
Этой точкой является провинция Бадахшан (северо-восток Афганистана), граничащая сразу с тремя иностранными государствами – Китаем, Пакистаном и Таджикистаном.
Официальные китайские лица говорят о том, что создание тренировочной базы в Бадахшане уже началось. И оно осуществляется в рамках заключенного между Пекином и Кабулом соглашения об углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом.
По последним данным, НОАК перебросит в Бадахшан не менее одного батальона военнослужащих. Китайские офицеры при этом начнут подготовку афганских коллег по антитеррористической линии.
Можно предположить, что созданием военной базы в сопредельном государстве Китай пытается решить задачу по пресечению проникновения террористических группировок с северо-востока Афганистана на северо-запад КНР. Это актуально в связи с тем, что на севере Афганистана в последние годы распространили своё влияние боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), многие из которых являются выходцами из так называемого Китайского (Восточного) Туркестана, населённого преимущественно уйгурами. Уйгурские «активисты» неоднократно использовались западными спецслужбами для того, чтобы устраивать акции в поддержку независимости Восточного Туркестана от КНР. Поэтому для Китая это весьма болезненный вопрос. Мало того, китайская военная база - это ещё и сигнал США о том, что с американской монополией в Афганистане покончено.
Этой точкой является провинция Бадахшан (северо-восток Афганистана), граничащая сразу с тремя иностранными государствами – Китаем, Пакистаном и Таджикистаном.
Официальные китайские лица говорят о том, что создание тренировочной базы в Бадахшане уже началось. И оно осуществляется в рамках заключенного между Пекином и Кабулом соглашения об углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом.
По последним данным, НОАК перебросит в Бадахшан не менее одного батальона военнослужащих. Китайские офицеры при этом начнут подготовку афганских коллег по антитеррористической линии.
Можно предположить, что созданием военной базы в сопредельном государстве Китай пытается решить задачу по пресечению проникновения террористических группировок с северо-востока Афганистана на северо-запад КНР. Это актуально в связи с тем, что на севере Афганистана в последние годы распространили своё влияние боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), многие из которых являются выходцами из так называемого Китайского (Восточного) Туркестана, населённого преимущественно уйгурами. Уйгурские «активисты» неоднократно использовались западными спецслужбами для того, чтобы устраивать акции в поддержку независимости Восточного Туркестана от КНР. Поэтому для Китая это весьма болезненный вопрос. Мало того, китайская военная база - это ещё и сигнал США о том, что с американской монополией в Афганистане покончено.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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