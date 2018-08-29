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Китай начал создание военной базы в Афганистане. Сигнал США?

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Китайские СМИ, опубликовавшие материал о том, что РФ якобы собирается заключить контракт на приобретение военных кораблей у КНР, продолжают «сыпать» сенсациями. В частности, издание South China Morning Post пишет о том, что китайская армия намеревается создать на территории Афганистана тренировочную базу. В материале указана точка на афганской карте, где эта база в скором времени должна появиться.

Китай начал создание военной базы в Афганистане. Сигнал США?


Этой точкой является провинция Бадахшан (северо-восток Афганистана), граничащая сразу с тремя иностранными государствами – Китаем, Пакистаном и Таджикистаном.


Официальные китайские лица говорят о том, что создание тренировочной базы в Бадахшане уже началось. И оно осуществляется в рамках заключенного между Пекином и Кабулом соглашения об углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом.

По последним данным, НОАК перебросит в Бадахшан не менее одного батальона военнослужащих. Китайские офицеры при этом начнут подготовку афганских коллег по антитеррористической линии.

Можно предположить, что созданием военной базы в сопредельном государстве Китай пытается решить задачу по пресечению проникновения террористических группировок с северо-востока Афганистана на северо-запад КНР. Это актуально в связи с тем, что на севере Афганистана в последние годы распространили своё влияние боевики так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ), многие из которых являются выходцами из так называемого Китайского (Восточного) Туркестана, населённого преимущественно уйгурами. Уйгурские «активисты» неоднократно использовались западными спецслужбами для того, чтобы устраивать акции в поддержку независимости Восточного Туркестана от КНР. Поэтому для Китая это весьма болезненный вопрос. Мало того, китайская военная база - это ещё и сигнал США о том, что с американской монополией в Афганистане покончено.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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23 комментария
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  1. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 07:48
    +4
    Первый шажок сделан... Китай сможет сделать, то что не смог сделать СССР и США... заселить Афганистан... и все в рамках борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:27
      +1
      И Китай может обломаться на "заселении". А вот тренировочная база в Бадахшане - это серьезная заявка повысить влияние КНР в этом районе, и на будущее контингент базы, скорее всего, увеличат..
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:57
        0
        Этой точкой является провинция Бадахшан (северо-восток Афганистана), граничащая сразу с тремя иностранными государствами – Китаем, Пакистаном и Таджикистаном.


        С дальним прицелом , там и мы не далеко.
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:49
      0
      Заселить кем?
    3. Romka47 Онлайн
      Romka47 Сегодня, 10:12
      0
      да ничего он не сможет, они так-то всю историю с численными перевесами , порохами и прочем выхватывали по самый не болуй, японская аккупация и т.д. это они круты пока войны нет, для меня всегда была тайна как фанатичные физически сильные и умные парни которых очень ОЧЕНЬ много умудрялись сливать постоянно
  2. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 07:48
    +1
    Это очень хорошая новость.
  3. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 07:53
    0
    Насчёт "покончено" они впереди паровоза побежали. Штаты пока ещё никуда с Афгана не делись.
  4. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 07:56
    +2
    как ответит Индия?
    и Иран?
    хозяином мира с 2050 г будет страна, которая "откроет базу" в Акапулько.
    также официально "для борьбы с наркотрафиком"
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: антивирус
      как ответит Индия?
      и Иран?
      хозяином мира с 2050 г будет страна, которая "откроет базу" в Акапулько.
      также официально "для борьбы с наркотрафиком"

      Скорее,что ответит Пакистан.
      1. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: РУСС
        Скорее,что ответит Пакистан.

        Пакистан не ответит ничего, потому как он ещё со времён Мао является союзником Китая в этом регионе. Причина столь казалось бы странного союза проста: Китай и Пакистан активно дружат против Индии.
        Та же ядерная программа Пакистана была завершена именно благодаря китайской помощи.
        Что же до китайской базы - то в тех краях исламист исламисту рознь. Пакистан поддерживает только талибов (которых он и создал). Все же остальные для официального Исламабада - противники.
  5. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 08:11
    -3
    Работайте, братья!
  6. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 08:15
    +3
    Только браво! fellow Без слюней и визга, без обеспокоенности...просто так... feel Молодцы. Пора учить китайский... lol
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:19
    +1
    Если учесть, что Афганистан-это пуп Азии, то стремление Китая закрепиться там вполне логично.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:32
      +1
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      стремление Китая закрепиться там вполне логично.

      Более чем . Пока матрасы из всех утюгов смакуют торговую войну с Китаем (не забывая поливать китайцев грязью) - Китай не треплется как бельё на верёвке , а тихо делает своё дело .
  8. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:21
    0
    Всё очень стрёмно. Китайцев конечно без счётное количество (а кто их считал?), но Афганистан эт не подарок, исторические прецеденты тому подтверждение.
  9. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 08:39
    +2
    При чем тут США? Китай расширяет сферу своих интересов точка
  10. OrcSWAT Офлайн
    OrcSWAT Сегодня, 08:43
    0
    "Сигнал США?" угу, и РФ тоже.
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    Если Китай может это себе позволить и материально и физически, то почему бы и нет. Тем более что это напрямую касается его нац безопасности.
  12. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 09:27
    0
    По последним данным, НОАК перебросит в Бадахшан не менее одного батальона военнослужащих. Китайские офицеры при этом начнут подготовку афганских коллег по антитеррористической линии.
    Мне кажется, что афганцы сами кого хочешь научат по "антитеррористической линии", уж китайцев-то однозначно, 40 лет в стране война
  13. sirota34 Офлайн
    sirota34 Сегодня, 09:35
    -1
    И китайцы полезли в многострадальный Афганистан и чего всем так нужно там?
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: sirota34
      И китайцы полезли в многострадальный Афганистан и чего всем так нужно там?

      Они оттуда и не вылезали
  14. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:30
    0
    У них там проходит участок "шелкового пути" - железка в Пакистан. А китайцы стараются охранять свои коммуникации сами по возможности. Наверняка, правительству Афгана заплатили и деньгами и проектами инфраструктуры.
  15. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 11:04
    0
    Китай медленно но верно продвигает свою экспансию в Афганистан, сначала выдавил оттуда СССР, потом выдавил из Пакистана США, сейчас выдавливает США из Афганистана и Россию из Таджикистана.