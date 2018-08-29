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Крылатые ракеты на Каспии встретили "Стеной"

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В Южном военном округе отрабатывали меры противодействия атакам условного противника, применившего в том числе и крылатые ракеты. По словам главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева в маневрах на Каспии были задействованы корабли Каспийской флотилии и береговые средства противовоздушной обороны.

Вадим Астафьев сообщил СМИ, что военнослужащие отработали тактический приём, который носит название «Стена». При этом приём назван новым.

Крылатые ракеты на Каспии встретили "Стеной"



Заявление офицера приводит ТАСС:
Особая система построения кораблей и самолётов разведывательной, истребительной авиации вместе с возможностями береговых средств ПВО при приеме "Стена" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей, в том числе крылатых ракет.


Цели в ходе маневров были успешно поражены.

В общей сложности в маневрах были задействованы около сотни единиц различной военной техники. Среди них – ЗРЛС (загоризонтная радиолокационная станция поверхностной волны) «Подсолнух-Э», ЗРК «Бук-М3» и др.

В ходе маневров, как сообщается, отрабатывалось межвидовое взаимодействие для повышения уровни защищённости территорий и объектов.
Напомним, что ранее был заключён по-настоящему исторический Каспийский договор между Россией, Казахстаном, Ираном, Туркменией и Азербайджаном. На Западе подписание этого договора назвали дипломатической победой России.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:16
    +2
    Восстанавливать, совершенствовать систему шоб никакой враг не надеялся шо может внезапно ударить и ему уже ничего за это не будет!
    Сложно, дорого, но надо!
    Абсолютной защиты пока не придумали, да и средства нападения становятся изощрённее, все равно шанс предотвратить войну и в этом тож.
    Это как ЩИТ и КОПЬЁ, всё важно.
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 09:05
      +3
      ЗГРЛС наше ВСЕ. Стелсы и КР, все то, на что супостат делал ставку - вылетело в трубу, все эти многолетние затраты и усилия, превратились в пшик из-за Контейнера и Подсолнуха. good
      Цитата: rocket757
      средства нападения становятся изощрённее

      Высотный прорыв у них провалился, привет Пауэрсу с Ченым дроздом и Валькирией, низковысотный провыв не удался привет Томагавку и Стелсам. Вот бедолаги о космическом прорыве возмечтали, а автостопом на Союзе, да на наших движках, wassat Шаттл почил в бозе, одна надежда на склонного к депрессиям Илона wassat
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:16
        0
        Даж инцидент с У-2, Пауэрс, это не окончательная точка в попытках осуществить высотное прорыв\нападение ...не все методы опробованы, тем более изобретены!
        Такая же ситуация в других плоскостях горизонта. Нельзя быт готовым абсолютно ко всему, если противник сумеет сохранить секретность.
        Все равно, система это то что более устойчива к любым неожиданностям, если в неё заложить достаточно "эластичные" алгоритмы реагирования\действия.
        Короче, работать, развиваться, не успокаиваться на достигнутом.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:02
    0
    Каспийская стена из ПВО/ПРО - что то новенькое, хотя в настоящий бурный век надо постоянно что нибудь придумывать в плане защиты...ну и нападения конечно
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 09:43
    0
    По следам сирийской войны у меня создается впечатление, что крылатые ракеты - это достаточно уязвимая цель для ПВО. Хорошей, эшелонированной.
    Закрадывается тревога за наши Х-100, ядреные. Их ведь на ТУ-160 12 штук всего. Лететь им через всю Канаду, часами. На перехват будет поднято все, что может летать и стрелять, а на земле так же.
    Ох не все ракеты смогут донести свет и тепло в дома жителей США... Ох не все...
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: Victor_B
      Закрадывается тревога за наши Х-100, ядреные. Их ведь на ТУ-160 12 штук всего. Лететь им через всю Канаду, часами. На перехват будет поднято все, что может летать и стрелять, а на земле так же.

      Когда эти КРВБ полетят, NORAD уже будет изрядно покоцана ударами МБР и БРПЛ.
      Да и само северное направление в ПВО американского континента всегда считалось слабейшим - по техническим причинам зиккураты надгоризонтных РЛС с ФАР (AN/FPS-132) в направлении на север работать не могли (точнее могли, но практически ничего не видели). Так что с севера стояла цепочка обычных РЛС ОВЦ.
  4. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 10:52
    0
    Умные военачальники стараются разработать в кабинетах и отработать в "поле" на учениях эффективные тактику и способы вооруженной борьбы с вероятным противником. Прием "Стена", - это "высший пилотаж" командования округа. "Учиться, учиться и учится" военному делу настоящим образом- такой микс из ленинских цитат вполне соответствует современным вызовам . И военные учатся!