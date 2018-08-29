Крылатые ракеты на Каспии встретили "Стеной"
В Южном военном округе отрабатывали меры противодействия атакам условного противника, применившего в том числе и крылатые ракеты. По словам главы пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева в маневрах на Каспии были задействованы корабли Каспийской флотилии и береговые средства противовоздушной обороны.
Вадим Астафьев сообщил СМИ, что военнослужащие отработали тактический приём, который носит название «Стена». При этом приём назван новым.
Заявление офицера приводит ТАСС:
Цели в ходе маневров были успешно поражены.
В общей сложности в маневрах были задействованы около сотни единиц различной военной техники. Среди них – ЗРЛС (загоризонтная радиолокационная станция поверхностной волны) «Подсолнух-Э», ЗРК «Бук-М3» и др.
В ходе маневров, как сообщается, отрабатывалось межвидовое взаимодействие для повышения уровни защищённости территорий и объектов.
Напомним, что ранее был заключён по-настоящему исторический Каспийский договор между Россией, Казахстаном, Ираном, Туркменией и Азербайджаном. На Западе подписание этого договора назвали дипломатической победой России.
Вадим Астафьев сообщил СМИ, что военнослужащие отработали тактический приём, который носит название «Стена». При этом приём назван новым.
Заявление офицера приводит ТАСС:
Особая система построения кораблей и самолётов разведывательной, истребительной авиации вместе с возможностями береговых средств ПВО при приеме "Стена" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей, в том числе крылатых ракет.
Цели в ходе маневров были успешно поражены.
В общей сложности в маневрах были задействованы около сотни единиц различной военной техники. Среди них – ЗРЛС (загоризонтная радиолокационная станция поверхностной волны) «Подсолнух-Э», ЗРК «Бук-М3» и др.
В ходе маневров, как сообщается, отрабатывалось межвидовое взаимодействие для повышения уровни защищённости территорий и объектов.
Напомним, что ранее был заключён по-настоящему исторический Каспийский договор между Россией, Казахстаном, Ираном, Туркменией и Азербайджаном. На Западе подписание этого договора назвали дипломатической победой России.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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