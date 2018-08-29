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КНР просит о помощи: эксперты из РФ протестируют новый ракетный двигатель

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КНР попросила Россию дать экспертную оценку двигателям для сверхтяжелой ракеты, созданной китайскими инженерами. Речь идет о силовой установке, аналогичной российскому РД-180. Об этом сообщает издание ИноСМИ.ру со ссылкой на китайскую прессу.

КНР просит о помощи: эксперты из РФ протестируют новый ракетный двигатель


Испытания этого агрегата проводятся впервые, и китайцы не спешат с выводами о технической стороне вопроса. Ракета-носитель с такими двигателями может быть использована для полетов на Луну.


Несмотря на то, что сотрудничество двух стран в космической сфере расширяется, Россия всё еще неохотно делится передовыми технологиями с Китаем. Ранее, например, Пекин неоднократно обращался к Москве с просьбой о поставках двигателя РД-180, однако российская сторона постоянно уклонялась от сделки. Что же касается США, которые периодически расширяют антироссийские санкции, то Россия не может прекратить с ними сотрудничество и продолжает подписывать контракты – в июле заключен очередной договор на поставку шести двигателей РД-180, говорится в статье.

Отсутствие российских агрегатов заставляет китайских конструкторов проводить собственные исследования и разработку ракетного двигателя для новой сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9». Китайский двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде, получил обозначение YF460 и может быть выпущен уже в текущем году. Однако китайские специалисты опасаются, что могут встретиться с рядом трудностей при реальном запуске ракеты-носителя.

По мнению аналитиков, подписанные недавно договоры между Москвой и Пекином о техническом сотрудничестве, прокладывают сторонам широкую дорогу в космос. Можно надеяться, что КНР в скором времени сможет получить РД-180, а российские эксперты, приглашенные Китаем, помогут провести экспертизу двигателя YF460. Всё это в полной мере демонстрирует уровень высокого доверия к РФ со стороны китайского руководства, заключает издание.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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24 комментария
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  1. Навигатор 1 Офлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 08:15
    -2
    Ну и зачем им помогать? fool
    1. Комментарий был удален.
    2. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 08:32
      0
      Там скорее всего проблема в не нежелании продать двигатель, а в юридической плоскости. А если и продавать то большой партией. А там видно будет, скопируют или нет. Для Энергомаша это будет очень хорошая загрузка.
      Кстати имеется такой факт, РД-180 не применяется в России, толи за ненадобностью (а в это я не верю, двигатель очень хороший) толи потому, что не имеем на это полных прав, и поэтому осторожничаем.
    3. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 08:32
      +3
      Цитата: Навигатор 1
      Ну и зачем им помогать? fool

      Пришли, посмотрели, дали свою оценку. О какой помощи речь?
    4. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:37
      -2
      Протестировать присвоенное краденное это круто. Или мало того, что мы им весь их ширпотреб "протестировали", вплоть до здоровья наших детей на их игрушках? belay
    5. Феликс Офлайн
      Феликс Сегодня, 08:41
      +7
      Цитата: Навигатор 1
      0
      Ну и зачем им помогать?

      А кто о помощи говорит? Экспертная оценка - вещь всегда полезная, ибо нами будет получена полная информация о двигателе. А так как только мы владеем всеми технологическими секретами РД-180, то без труда сможем определить где китайцы подобрались к нам вплотную, а где совершили технологические просчеты. А вот корректировать все ошибки совсем не обязательно.
    6. KLV2018 Офлайн
      KLV2018 Сегодня, 09:26
      -1
      Цитата: Навигатор 1
      Ну и зачем им помогать? fool

      бабло .
  2. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:19
    +1
    А потом они нас на мировом рынке подвинут? Полный абзац.
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 08:36
      +6
      Цитата: Ros 56
      А потом они нас на мировом рынке подвинут? Полный абзац.

      А не надо ушами хлопать. А если подвинут, - ну что ж, сами виноваты.
      Не конкурента надо тормозить, а самим развиваться.
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:20
    +7
    А почему Россия не поставляет в Китай РД 180? Вот те, законтрактованные США? Боятся, что скопируют? Ну так в США даже лицензию продали! И никак амеровский не родится... laughing
    Может, увеличить выпуск? Всем, кому надо, и поставлять? Развивая свои. Детонационные, например.
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 08:46
      +3
      Здравая мысль. Почему бы и не поставлять? Если уж они умудрились сами запилить аналог РД-180, поздняк метаться. Вообще, они много чего уже у нас купили, да и мы им много чего сами подкинули. Почему бы действительно не заказать у них десяток фрегатов, перепилив их под наши стандарты и вооружив нашим оружием с системами управления? Какая разница, откуда пришел корпус, если он хороший и качественный? Они бы их наклепали лет за пять, весь десяток. Всем выгода - у нас пополнение флота, у них деньги.
      Та же песня в космосе. По-моему хватит баловаться с США, достали они уже своими санкциями и переходить к более адекватным партнерам. Партнерам без кавычек.
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 09:28
        0
        Цитата: Wedmak
        Вообще, они много чего уже у нас купили, да и мы им много чего сами подкинули.

        одна АЭС чего стоит. да и атомную бомбу сделать помогли
  4. Pivot Онлайн
    Pivot Сегодня, 08:21
    +1
    Ну новости о Китае сегодня утром как из рога изобилия, сыпятся.
  5. saturn.mmm Офлайн
    saturn.mmm Сегодня, 08:39
    0
    Пекин неоднократно обращался к Москве с просьбой о поставках двигателя РД-180, однако российская сторона постоянно уклонялась от сделки. Что же касается США, которые периодически расширяют антироссийские санкции, то Россия не может прекратить с ними сотрудничество и продолжает подписывать контракты – в июле заключен очередной договор на поставку шести двигателей РД-180, говорится в статье.

    Двигатель РД-180 является собственностью американской компании Pratt & Whitney, НПО "Энергомаш выиграл тендер на разработку и производство этого двигателя, всего лишь.
    1. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 09:00
      +2
      Значит его производство и продажу в США надо прекратить. Контрсанкции, делов то. Использовать самим и продавать в КНР.
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: saturn.mmm
      Двигатель РД-180 является собственностью американской компании Pratt & Whitney, НПО "Энергомаш выиграл тендер на разработку и производство этого двигателя, всего лишь.

      Вот это новость... вы это серьезно?
      1. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 09:36
        -1
        Цитата: Dashout
        Вот это новость... вы это серьезно?

        Да, серьезно. Если у Вас есть другие данные по этой теме то поделитесь буду благодарен.
        1. maratkoRuEkb Офлайн
          maratkoRuEkb Сегодня, 10:55
          +1
          вот статья о РД-180, «Pratt & Whitney» купило право на использование на территории США российских РД-180 и куплено право на производство РД-180 на территории США, в итоге они не смогли их сделать. Разработка наша. https://topwar.ru/127947-rd-180-o-raketnyh-potokah-lzhi.html
      2. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: Dashout
        Вот это новость... вы это серьезно?

        "РД-180 — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя камерами сгорания и двумя соплами. Разработан и производился ОАО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко».
        РД-180 был создан в середине 1990-х годов на основе двигателя РД-170.

        В 1996 году право на использование двигателя приобрела компания General Dynamics"
  6. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:57
    0
    Сделали свое, но не работает, а Россия технологии не дает, ну как то так и сотрудничаем....помогать, пусть помогают, а технологии ни-ни....
  7. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:01
    0
    Всё очень непонятно. Посмотрим на итоги сотрудничества ...
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    0
    Сотрудничество, когда оно на пользу обеим сторонам, дело хорошее. А вот это действительно не понятно
    Пекин неоднократно обращался к Москве с просьбой о поставках двигателя РД-180, однако российская сторона постоянно уклонялась от сделки
    Американцам, в доктрине которых мы наравне с КНР являемся противниками и представляем угрозу и при нескончаемом потоке санкций можно (и наверное нужно), а китайцам не моги.
  9. МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:30
    0
    Белорусы китайцам технологии изготовления шасси для ракет передали. СП было, МЗКТ от белорусов. Умные головы думали, что очень долго машинокомплекты и комплектующие будут поставлять. А Китай через три года - давай до свидания. Так что бороздят уже по всей Юго-восточной Азии клоны шасси МЗКТ, но с флажком КНР.
    А в этом случае будет по другому?
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 09:41
      0
      Ну, как бы они сумели склонировать наши авиадвижки для истребителей. Да только их ресурс в два-три раза ниже оказался. Не думаю что клон шасси МЗКТ будет лучше, хотя это на порядок проще авиадвигателя. А уж скопировать ракетный движок... та еще задачка.
      Кто видел его в музее - по сути пара насосов, два десятка трубок и сопло, скрепленные не самой толстой рамой, пнешь, развалится. А на самом деле даже ящик водки не поможет разобраться, надо иметь конструкторскую школу возрастом в 50 лет.
  10. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:43
    0
    "Доверие"....к китайцам? К тем, которые везде "copy-paste"? Даже не смешно... lol