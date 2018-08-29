Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?

Украина намерена приобрести американские комплексы противовоздушной обороны. Об этом накануне заявил в эфире украинской радиостанции «Новое Время» Валерий Чалый, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Как сообщил украинский посол, соответствующий запрос на покупку систем ПВО уже отправлен в Вашингтон.Украинские власти планируют приобрести как минимум три таких системы, общая стоимость которых составит 2 млрд 250 млн долларов.Валерий Чалый отметил, что приоритетными направлениями в развитии обороны страны на сегодняшний день являются военно-воздушное и морское пространства.По словам украинского дипломата, ещё в Брюсселе, где в июле проходил саммит стран-участниц НАТО, президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом озвучил свои планы относительно покупки американских комплексов ПВО (судя по всему, речь идёт о комплексах Patriot). Кроме того, этот вопрос обсуждался с американским советником по нацбезопасности Джоном Болтоном в один из его недавних визитов на Украину."Для обеспечения оборонной способности Украины военным также нужны беспилотники, контрснайперские системы и контрбатарейные радары", - добавил Чалый.Всего за текущий год Украине было поставлено оружия на сумму в 40 миллионов долларов. Основными поставщиками для незалежного государства были и остаются США, Литва, Канада и Великобритания.Откуда у Украины возьмутся средства в размере 2 с лишним млрд долларов на закупку американских комплексов ПВО и на вероятные ракетные пуски, при учёте того, что каждый обходится примерно в 3 млн долларов, посол Чалый не сообщает.