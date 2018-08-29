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Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?

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Украина намерена приобрести американские комплексы противовоздушной обороны. Об этом накануне заявил в эфире украинской радиостанции «Новое Время» Валерий Чалый, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Как сообщил украинский посол, соответствующий запрос на покупку систем ПВО уже отправлен в Вашингтон.

Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?


Украинские власти планируют приобрести как минимум три таких системы, общая стоимость которых составит 2 млрд 250 млн долларов.
Валерий Чалый отметил, что приоритетными направлениями в развитии обороны страны на сегодняшний день являются военно-воздушное и морское пространства.


По словам украинского дипломата, ещё в Брюсселе, где в июле проходил саммит стран-участниц НАТО, президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом озвучил свои планы относительно покупки американских комплексов ПВО (судя по всему, речь идёт о комплексах Patriot). Кроме того, этот вопрос обсуждался с американским советником по нацбезопасности Джоном Болтоном в один из его недавних визитов на Украину.

"Для обеспечения оборонной способности Украины военным также нужны беспилотники, контрснайперские системы и контрбатарейные радары", - добавил Чалый.

Всего за текущий год Украине было поставлено оружия на сумму в 40 миллионов долларов. Основными поставщиками для незалежного государства были и остаются США, Литва, Канада и Великобритания.

Откуда у Украины возьмутся средства в размере 2 с лишним млрд долларов на закупку американских комплексов ПВО и на вероятные ракетные пуски, при учёте того, что каждый обходится примерно в 3 млн долларов, посол Чалый не сообщает.
Использованы фотографии:
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27 комментариев
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  1. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 08:23
    +6
    да не купят они ничего .
    опять в популизм играют .
    1. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Сегодня, 08:35
      +1
      Например могут купить на те деньги, которые отсудили у Газпрома. Там как раз 2,5 млрд $, если не ошибаюсь. Они же, наверное, еще собираются отсудить, об этом говорят открыто. Или в кредит могут выклянчить. Американцам тоже наверное хотелось бы иметь свои комплексы ПВО прямо у российских границ. Конечно, сегодня это пока выглядит маловероятным, но жизнь не стоит на месте. Кто его знает, куда занесет мир нынешняя антироссийская истерия.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:54
        +6
        Это больше желание США , а не возможности Украины , вот они и соединят это в одно , под видом приобретения Украиной.
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 08:58
          +1
          Деньги от газпрома они уже на бонусы пустили, частично! Паны менеджеры они такие, не хуже других. На остатки, которые будут ли? уже лапки протягивают многие и очень жадные.
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 09:00
            +3
            Они уже все будущие поступления потратили , а хочется ещё больше.
      2. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 09:39
        +2
        Цитата: Гаргантюа
        +3
        Например могут купить на те деньги, которые отсудили у Газпрома.

        ещё не отсудили. арбитраж приостановил выплату
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 10:49
          0
          Поделить то, хапнуть успели!!! Прикольно, мастера какие, не просто разделить шкуру не убитого медведя, а растащить по норам!!!
      3. bk316 Онлайн
        bk316 Сегодня, 10:59
        +1
        Например могут купить на те деньги, которые отсудили у Газпрома.

        А что кто-то собирается платить им живыми деньгами?
  2. Pivot Онлайн
    Pivot Сегодня, 08:25
    +1
    Во перлы мочат, пэтриоты туркам не продали, а этим тем более, завтра прийдут пророссийская влада, и все тю тю секреты американского оружия, попали на стол коварному Путину.
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 08:35
      +1
      Цитата: Pivot
      Во перлы мочат, пэтриоты туркам не продали, а этим тем более,

      Турки - не оправдали вИсокое доверие, а вот украм могут...удерживая постоянный контроль за ними, своими советниками. Тут еще более интересная инфа, что украинские пилоты примеряются к Ф-16 и А-10...
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:58
        +2
        Сергей hi
        Цитата: svp67
        украинские пилоты примеряются к Ф-16 и А-10

        Ну так дон Педро вещал жеж что Украина будет щемиться в НАТО . Вот и началась демонстрация с дальним прицелом (в надежде что кто-нить подгонит полуживых Ястребов или Бородавочников) .
        Цитата: svp67
        МВФ даст

        Дадут команду из США - как миленький даст .
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 08:31
    +1
    Откуда деньги?
    МВФ даст...
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: svp67
      МВФ даст..

      столько не даст
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:32
    +6
    Ха-ха-ха... Если я на диете, то почему не могу заглянуть в меню?
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:43
    0
    Подарят им США....откуда у этих аборигенов два лярда денег? А штаты готовы и подарить лишь бы насолить России....ну хохлы пусть не обольщаются, эшелонированную оборону им не построить, а эти отдельные системы ПВО - лишь очередные цели на наших высокоточных ракет.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 09:41
      +1
      Цитата: Alexey-74
      А штаты готовы и подарить лишь бы насолить России..

      маловероятно. трампушка уже потерял к ним интерес, да и деньги он считать умеет
  6. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:46
    0
    Купят за миллиарды, а на сторону продадут за копейки. Государство будет в долгах, как в шелках, а несколько "купцов" наварятся. negative
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: bessmertniy
      , а на сторону продадут за копейки.

      самое интересное, что когда был сбит "Боинг", они сказали, что ВСЕ "Буки" продали грузинам. неделю назад на параде показали "Буки"
      грузины наверное для парада одолжили laughing
  7. KIBL Офлайн
    KIBL Сегодня, 08:46
    0
    Точно!На зло России матрасники впарят этот хлам по бросовой цене!
  8. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 08:48
    +3
    ....бред!!!!.....

    Обычный день сепаратиста.
    Любовь Сушко: литературный дневник


    Встал. Обстрелял свой дом из ГРАДа.
    Добил жену из СВД.
    Не забирая дочь с детсада,
    пальнул по нём из БМД.
    Взорвал завод, где сам работал,
    и шахту батьки разбомбил.
    Аэродром из миномёта
    прицельным залпом обложил.
    Пульнул по кондиционеру
    из своего ПЗРК
    соседей и пенсионеров
    поджечь не дрогнула рука.
    Достав с подвала БУК российский,
    что Путин давеча дарил,
    прямой наводкой малайзийский,
    к обеду Боинг подстрелил.
    Распяв родных в аллее быстро,
    колоться и бухать пошёл.
    У ДНР-сепаратиста
    вот так обычный день прошёл...
    С той "дэзы" кот мой, даже, Тёма,
    от смеха обоссал углы.
    Хочу вопрос задать "свидомым" :
    ВЫ ЧЁ ТАМ КУРИТЕ, ХОХЛЫ???.........как то так....
  9. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 08:51
    0
    Обычное сотрясание воздуха. Вот если они в принудительном порядке у своих граждан начнут "лишние" органы изымать в фонд ВСУ, тогда вполне возможно.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:55
      +1
      Да нет , за этим маячит тень и хотелки США.
  10. LVMI1980 Офлайн
    LVMI1980 Сегодня, 09:05
    0
    Пусть покупают, везти ближе чем тамагавки из Сирии lol (через Донбас)
  11. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 09:16
    0
    Твк то оригинально придумали. Вот и СССР нужно было продать Кубе ракеты, а не размещать как свои... wink
  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    +1
    Хотеть не значит приобрести. При пустом украинском кармане (расчеты на деньги Газпрома витают только в украинских головах) американцев даже такая сумма сделки
    составит 2 млрд 250 млн долларов.
    не подкупит. Если только сумеют договориться на какой-нибудь бартер.
  13. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 09:32
    0
    Продажа джавелинов начиналась аналогично
  14. ушкуйник Офлайн
    ушкуйник Сегодня, 09:45
    0
    И средства ПВО, и посудины, и все остальные причандалы дадут с великой радостью тому, кто живет и имеет "бабки" за счет войны.