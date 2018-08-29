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В США распространяют чертежи оружия для 3D-печати. Напечатал - и в бой...

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Одна из американских компаний решила разместить в Интернете в режиме платного доступа чертежи, по которым можно создавать огнестрельное оружие различных типов с помощью технологии 3D-печати. Компания Defense Distributed сделала публикацию на фоне появления в США судебного решения о продлении запрета на предоставление материалов подобного рода в режиме общего доступа.



В суде сочли небезопасным размещение в режиме общего доступа сведений, который позволили бы фактически любому человеку создавать огнестрельное оружие у себя дома, купив 3D-принтер.


Однако в упомянутой выше компании, как сообщает «Эй-Би-Си», заявили, что судебного решения не нарушают. Аргументация носит следующий характер:
Суд отмечает, что информацию нельзя размещать в Интернете в режиме общего доступа. Но мы в режиме общего доступа её и не размещаем. Наш контент платный. Мы только после оплаты отсылаем клиентам чертежи или диски с соответствующей информацией.


Отмечается, что число клиентов растёт.

Ранее руководство Defense Distributed подавало в суд на американскую администрацию, заявляя, что решение о запрете на публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере «нарушает конституционные права компании на ведение бизнеса».

В США легализовано хранение огнестрельного оружия для граждан. Однако в последнее время проявила себя тенденция роста американцев, выступающих за ужесточение законов. Основная причина – участившееся число расстрелов со стороны владельцев огнестрела. Недавний инцидент – стрельба в штате Флорида, где проигравший «киберспортсмен» (24-летний Дэвид Кац) открыл огонь на поражение, убив двоих и ранив 9 человек.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. asv363 Онлайн
    asv363 Сегодня, 09:08
    +1
    Чертежи под 3d печать пистолетов в США появились достаточно давно.
  2. МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:22
    +2
    фактически любому человеку создавать огнестрельное оружие у себя дома, купив 3D-принтер.

    Это очень сильное преувеличение. Не каждый сможет, даже имея чертежи и программы.
    Как раз в прошлом месяце готовил обзор для одной фирмы по аддитивным технологиям. Особое спасибо российскому ВИАМу – интересный материал подогнали. Короче каждая крупная уважающая себя компания, что у буржуинов, что в России разрабатывает свою эксклюзивную технологию 3D-печати. И печатный принтер изготавливается под конкретную задачу и зачастую совмещается с дополнительным оборудованием – например устройством, обеспечивающим лазерное спекание – для придание прочности материалам, работающим в сложных условиях знакопеременных нагрузок и температурных скачков. И материалы для каждого процесса изготавливаются индивидуально – под конкретную задачу. Так что не каждый сможет и не дешево это. Но сделать пластиковый макет – ну это уже достаточно просто – это прототипирование и достаточно широко распространено.
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 09:29
    +2
    Отмечается, что число клиентов растёт.

    ...Должно быть суицидники
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:36
      0
      Саня , привет ! hi
      Цитата: san4es
      Должно быть суицидники

      Да не , дегустаторы ...
  4. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 09:37
    +1
    Смешно читать) Распечатал у себя на китайском 3d -принтере пластиковый автомат и в перед на врага с голым задом. Да, есть принтеры, печатающие даже лопатки компрессоров реактивных двигателей. Но такой принтер стоит как F-35, а то и дороже. А на доступных принтерах распечатать что-то хоть близко схожее с образцами стрелкового оружия, продающегося в США, нельзя . Это оружие на один выстрел, застрелится только, чтоб в плен не попасть.
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 10:59
      0
      Принтеры, печатающие огнестрельное оружие из стали, стОят в рамках десятков тысяч долларов. Что доступно для среднего американца. В этом-то и проблема. В собственном гараже можно создать фабрику.
  5. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:39
    +1
    Ага- ствол "распечатал" под автоматный патрон.... wink
  6. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 09:42
    0
    Пресловутый 3D-принтер стал фетишем для обывателя, ни черта не смыслящего в технологии изготовления оружия. Хотя, пару магазинов может и отстреляет
    1. игорка357 Онлайн
      игорка357 Сегодня, 10:45
      0
      Какие пару магазинов,печатный принтер такого уровня стоит как "не сбитый боинг" ,и позволить себе такой могут от силы пару десятков человек в США!
  7. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 09:48
    -1
    Печатайте, печатайте laughing , избежать гражданской войны не сможете, будет чем друг друга крошить wassat
  8. Толстый Офлайн
    Толстый Сегодня, 10:06
    +1
    В России чертежи для изготовления оружия из бумаги и картона есть в открытом доступе only-paper.ru, кому интересно может скачать и калашников, и глок 17. При этом картонный м-16 никогда не станет настоящим оружием.
    Работоспособный калашников намного проще (и намного дешевле) купить, чем распечатать на 3д принтере.
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 10:49
      +1
      не проще , простой гражданин без связей в криминале не сможет купить даже обрез гладкоствола .
      а купить 3д принтер может любой у кого есть деньги .
  9. Архивариус Вася Офлайн
    Архивариус Вася Сегодня, 11:21
    0
    Понятия не имею как работает этот 3Д принтер, но даже если представить что он из брусков железа каким то чудом склепает автомат, то чем он стрелять то будет? Патрики надо отдельно покупать, да и в целом надежность всей конструкции вызывает сомнения... request