Ситуация в Сирии. "Белые каски" доставили химоружие на склад боевиков
Сирийская армия продвигается в провинции Эс-Сувейда. В город Сакриб на склад террористов доставлены на грузовиках отравляющие вещества. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В провинции Алеппо на пути к Африну задержан заминированный автомобиль. Взрывные устройства, находившиеся в машине, обезврежены сирийскими военнослужащими. Водитель взят под стражу.
Военный источник опубликовал на своей странице в «Твиттере» снимок со спутника, на котором видно, что американские военные оборудуют базу в районе населенного пункта Хаджин. Ранее сообщалось, что в этом городе всё еще скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ).
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с лидерами «умеренных» формирований и шейхами местных общин о мирном урегулировании ситуации в провинции Идлиб. Между тем местные наблюдатели сообщили о доставке в город Сакриб отравляющих веществ, предназначенных для совершения провокации. Пластиковые бочки с ОВ доставили на склад террористов два многотонных грузовика, которые сопровождали представители организации «Белые каски». Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба. «Ряженые спасатели» планируют снять на видео последствия применения ОВ и опубликовать сюжеты в западных СМИ. В Госдепе уже заявили, что США готовы ответить на возможное использование химоружия в Сирии.
Подразделения правительственных войск продвигаются в районе вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. По данным источников, вчера военнослужащие уничтожили нескольких боевиков, скрывавшихся в пещерах и заброшенных зданиях в этой части региона.
Военный конвой западной коалиции пересек границу со стороны Ирака и вошел в северный район провинции Хасака. По информации наблюдателей, автомобили альянса завезли в Сирию новую партию вооружения для боевиков SDF.
В провинции Алеппо на пути к Африну задержан заминированный автомобиль. Взрывные устройства, находившиеся в машине, обезврежены сирийскими военнослужащими. Водитель взят под стражу.
Военный источник опубликовал на своей странице в «Твиттере» снимок со спутника, на котором видно, что американские военные оборудуют базу в районе населенного пункта Хаджин. Ранее сообщалось, что в этом городе всё еще скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ).
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с лидерами «умеренных» формирований и шейхами местных общин о мирном урегулировании ситуации в провинции Идлиб. Между тем местные наблюдатели сообщили о доставке в город Сакриб отравляющих веществ, предназначенных для совершения провокации. Пластиковые бочки с ОВ доставили на склад террористов два многотонных грузовика, которые сопровождали представители организации «Белые каски». Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба. «Ряженые спасатели» планируют снять на видео последствия применения ОВ и опубликовать сюжеты в западных СМИ. В Госдепе уже заявили, что США готовы ответить на возможное использование химоружия в Сирии.
Подразделения правительственных войск продвигаются в районе вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. По данным источников, вчера военнослужащие уничтожили нескольких боевиков, скрывавшихся в пещерах и заброшенных зданиях в этой части региона.
Военный конвой западной коалиции пересек границу со стороны Ирака и вошел в северный район провинции Хасака. По информации наблюдателей, автомобили альянса завезли в Сирию новую партию вооружения для боевиков SDF.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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