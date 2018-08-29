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Ситуация в Сирии. "Белые каски" доставили химоружие на склад боевиков

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Сирийская армия продвигается в провинции Эс-Сувейда. В город Сакриб на склад террористов доставлены на грузовиках отравляющие вещества. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В провинции Алеппо на пути к Африну задержан заминированный автомобиль. Взрывные устройства, находившиеся в машине, обезврежены сирийскими военнослужащими. Водитель взят под стражу.


Военный источник опубликовал на своей странице в «Твиттере» снимок со спутника, на котором видно, что американские военные оборудуют базу в районе населенного пункта Хаджин. Ранее сообщалось, что в этом городе всё еще скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с лидерами «умеренных» формирований и шейхами местных общин о мирном урегулировании ситуации в провинции Идлиб. Между тем местные наблюдатели сообщили о доставке в город Сакриб отравляющих веществ, предназначенных для совершения провокации. Пластиковые бочки с ОВ доставили на склад террористов два многотонных грузовика, которые сопровождали представители организации «Белые каски». Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба. «Ряженые спасатели» планируют снять на видео последствия применения ОВ и опубликовать сюжеты в западных СМИ. В Госдепе уже заявили, что США готовы ответить на возможное использование химоружия в Сирии.

Подразделения правительственных войск продвигаются в районе вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. По данным источников, вчера военнослужащие уничтожили нескольких боевиков, скрывавшихся в пещерах и заброшенных зданиях в этой части региона.

Военный конвой западной коалиции пересек границу со стороны Ирака и вошел в северный район провинции Хасака. По информации наблюдателей, автомобили альянса завезли в Сирию новую партию вооружения для боевиков SDF.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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35 комментариев
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 09:09
    +1
    А доставить к ним туда "чугуния" или "калибры" нельзя?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 09:14
      +3
      Ситуация в Сирии. "Белые каски" доставили химоружие на склад боевиков
      все всё знают,сидят и смотрят чем дело кончится,когда можно вопить начать...полный сюр.
    2. user1212 Офлайн
      user1212 Сегодня, 09:15
      +1
      Цитата: Копчёный
      0
      А доставить к ним туда "чугуния" или "калибры" нельзя?

      Можно. И нас тут же обвинят в сбросе химбомб или в использовании химзаряда в калибрах (и без разницы что такого нет в природе)
      1. asv363 Офлайн
        asv363 Сегодня, 09:51
        +1
        Пусть обвиняют, нас и так уже "наказывали" за то, чего мы не совершали - дело Скрипалей.
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 10:06
          +1
          Цитата: asv363
          нас и так уже "наказывали"

          Наказать можно лишь подвластного.
          Так, что не разводите сопли.
          Собаку отучить брехать на Луну не возможно. Будет лаять пока не сдохнет.
          1. asv363 Офлайн
            asv363 Сегодня, 11:12
            0
            Без обид. Будь Вы внимательней, то обратили бы внимание, что наказывали у меня написано в кавычках.
    3. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 09:19
      +1
      Зона деэскалации, будь она неладна... Нельзя...
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 09:54
        +3
        Если нельзя, то как бы всем. А когда бородатые стреляют, считаю полностью обоснованными любые средства для принуждения к прекращению огня.
    4. фрезер Онлайн
      фрезер Сегодня, 09:20
      +1
      Цитата: Копчёный
      А доставить к ним туда "чугуния" или "калибры" нельзя?

      Куда "туда"? На склады с предпологаемым хим. оружием? Если оно там есть, то после чугуния оно распылится и все это будет выглядеть как бомбы с хим. оружием.
      1. Гильятон Офлайн
        Гильятон Сегодня, 11:14
        0
        Если туда доставить 10 калибров, то это место уже никак не будет выглядеть ! yes
    5. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 09:29
      +4
      И что, будем ждать когда начнутся провокации с хлором, если знаем кто и куда его доставил? Предупредить население перелезть на крыши, да жахнуть. Хлор - не "новичек".winked
    6. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 10:20
      +2
      Не Калибрами начинать, а сильной компанией пропаганды и показать истинных заказчиков и исполнителей химических атак,- всему миру и во всех СМИ. Чем занято СВР, ГРУ со спецназами, привезти пяток "белых касок" в сирийские "заведения " для преступников. и расскажут и покажут где и что....
    7. Rostislav Офлайн
      Rostislav Сегодня, 11:04
      0
      Можно, но если склад с хлором разбомбить, то начнут вопить, что это русские хим.оружие применять начали против "умеренных борцов за демократию". Новичок, мол у них закончился,. так на хлор перешли.
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:15
    +7
    Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба.

    ... с совбезе ООН жабоподобная от бритов заявила, что это заявление "неправда", и что пусть лучше МО РФ повлияет на Б.Ассада, чтобы не применял хим.оружие...т.е ИМ там беполено что то докаывать - виновный назначен давно...
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:29
      +2
      Серёга hi Вроде как мелькала инфа что МО РФ намекнуло что на готовящуюся провокацию имеется какой-то "сурпрыз" . Очень на это надеюсь .
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
        +2
        Паша, мое тебе hi ! ... неплохо было бы "сурпрыз" вставить так, чтобы ни туда, ни оттуда... и ходили бы с ним мерикатосы вечно... bully
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:52
          +2
          Так на то он и сурпрыз , чтобы всех "порадовать" . Только кого-то в кавычках , а кого-то без . wink
          1. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
            +1
            ... таки да, Паша, которые в кавычках будут не рады, ох как не рады!... bully
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:18
    +1
    По моему, бочки с хлором уже - аццкий боян. Если их опять применят, будет не повод удара по САР, а международный скандал. США сильно заляпаются. Судя по всему, вся эта чехарда находится под нашим жёстким контролем и вскоре на территории Идлиба можно будет полезные ископаемые открытым способом добывать.
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 09:35
      +2
      В эпоху хайли лайкли? Вы серьёзно?
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Yrec
      будет не повод удара по САР, а международный скандал

      И кто же будет скандалить, дворняжки янкеcoв, что ли? Бриты заранее уже сказали - вывсеврете.
  4. Туз Бубен Онлайн
    Туз Бубен Сегодня, 09:28
    0
    Ну дык самое время доставить туда, к этим бочкам ещё и Калибры, а потом громко заявить, что вот де мол, у кого хим оружие то, и вот кто им его поставляет !!!
  5. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:33
    +1
    Пресловутый "хлор" в "пластиковых бочках"? Забавно....
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 09:46
      0
      Может- "дуст"? wink
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:50
      0
      Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:33 НОВЫЙ
      Пресловутый "хлор" в "пластиковых бочках"? Забавно...

      ....это может быть внешняя, небьющяся оболочка...
    3. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 09:58
      +2
      Там не хлор, там мельдоний.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:27
        0
        Не....вряд ли "мельдоний"....может, все же "дуст"? winked
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:33
    +3
    «Ряженые спасатели»
    Вот кого нужно было отстреливать еще до их бегства из Сирии. А провокация нужна не только для повода нанести удар по сирийской армии "великолепной тройкой", но и в очередной раз прокаркать на весь мир, что Россия спонсор терроризма, а значит к ней необходимо применить все необходимые меры предусмотренные ООН и др международными организациями. Англосаксы с французской прокладкой заигрались окончательно.
  7. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 09:38
    -1
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
  8. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 09:58
    0
    Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба. «Ряженые спасатели» планируют снять на видео последствия применения ОВ
    Похоже механизм диверсии запущен и удар коаллиции ,дело времени,России остается помочь качественно прикрыть небо Сирии и перехватить максимум КР ,показав слабость сша и саттелитов,такие тренировки ПВО России и Сирии -дорогого стоят,приобретается бесценный опыт защиты от воздушной агрессии, а после- начисто зачистить от нечисти Идлиб...
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
      0
      Похоже механизм диверсии запущен и удар коаллиции ,дело времени,России остается помочь качественно прикрыть небо Сирии и перехватить максимум КР

      ... и завернуть пару-тройку топоров на носитель... good "почтовые голуби возвращются, не правда ли!" из к/ф "Бей первым, Фрэди!"
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
        +1
        ... и завернуть пару-тройку топоров на носитель... good "почтовые голуби возвращются, не правда ли!" из к/ф "Бей первым, Фрэди!"

        ... прокрментрую своё же - минусют...ой как кому то не нГавиться, ой не нГавится!!!... laughing laughing laughing
  9. groks Офлайн
    groks Сегодня, 10:48
    +1
    Вот любопытно. Получается что все всё знают, но действуют в соответствии со сценарием, в котором у РФ роль плохая. Говорильня в нашу пользу просто никем не воспринимается на западе. Разбомбить - подставиться, не разбомбить - тоже. Захватить и предъявить, заставив виновных говорить? Это наверное просто нереально.
    И какого рода провокацию намечают в этот раз? Вроде же находили участников постановок, те давали интервью ... и это ничего не поменяло. Сейчас реально травить собираются?
  10. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 11:17
    0
    Если что-то утверждаете, то надо предъявлять какие-то доказательство. Так будет убедительней. Например -снимки из космоса и пусть потом доказывают что это не доказательства. А если знаете где находится, так уничтожьте.
  11. demo Онлайн
    demo Сегодня, 11:24
    0
    Между тем местные наблюдатели сообщили о доставке в город Сакриб отравляющих веществ, предназначенных для совершения провокации. Пластиковые бочки с ОВ доставили на склад террористов два многотонных грузовика, которые сопровождали представители организации «Белые каски». Как ранее заявило Минобороны РФ, химоружие планируется применить в городе Кафер-Зайта, находящегося в шести километрах от Сакриба.
    Пол часа искал этот Сакриб. Не нашел на картах.
    Хотел выяснить как далеко он находится от границы.
    Ну да ладно.
    Если известно куда было поставлено ОБВ, то может быть стоит по складу врубить, по взрослому.
    Там населине - 1-2 тысячи человек.
    Можно предупредить за пол часа, до подлета ракет.
    Все равно вывести не успеют.
    И потом.
    Ранее наши протрубили что бледноголовые эвакуированы в Израиль, Канаду и США.
    И что получается. Опять в командировку прибыли.
    Так может пора открыть охоты именно на тех, кто цвет каски предпочитает белый?
    Чтобы они сменили вывеску на, скажем, голубые труселя!

    Как то все не очень бодро: и склад есть, и многотонные грузовики зафиксированы, и каски белые на месте, а реакции, какой следует - нет.