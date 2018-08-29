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Турция: Если запрещаете нам покупать С-400, почему не продаёте свой "Пэтриот"?

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В турецком внешнеполитическом ведомстве резко отреагировали на очередной призыв США к Анкаре по поводу «необходимости» отказаться от закупок ЗРК С-400 у России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в том, что США могут предоставить Турции возможность по защите своих воздушных рубежей.

Чавушоглу:
Мы делаем всё в интересах своей страны. Это наш долг. Они (США) должны это понимать. А сами США могут дать нам какие-либо гарантии по поставкам ЗРК «Patriot»?


По словам Мевлюта Чавушоглу, Турция очень сомневается в добрых намерениях США по поддержке безопасности Турции на фоне отказа Вашингтона от передачи турецким ВВС самолётов F-35, которые произведены в США по контракту, подписанному обеими сторонами. Напомним, что американские конгрессмены приняли решение заморозить процесс передачи истребителей 5-го поколения Турции. Объяснили свой шаг в США тем, что Турция отказывается выдавать пастора Эндрю Брансона, «нарушая международное законодательство». На самом деле в США опасаются, что Анкара передала бы России важные сведения по F-35.


А есть ли опасения, что Анкара передаст Вашингтону важные сведения по С-400?

Турция: Если запрещаете нам покупать С-400, почему не продаёте свой "Пэтриот"?


Напомним, что на основании ранее подписанного контракта Турция получит от России две батареи ЗРК С-400. Также контракт предусматривает последующее возможное производство этих комплексов на турецкой территории.

США угрожают Анкаре санкциями из пакета CAATSA. Этот пакет предусматривает ограничительные меры в отношении стран, которые занимаются военно-техническим сотрудничеством с Россией.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    -1
    Напомним, что американские конгрессмены приняли решение заморозить процесс передачи истребителей 5-го поколения Турции.

    ... кинули мерикатосы турков, как лохов... laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:59
      +6
      Цитата: a.s.zzz888
      ... кинули мерикатосы турков, как лохов...

      Я бы не торопился с выводами . Этот кордебалет ещё далёк от финала чтобы говорить кто кого и на сколько кинул . yes
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
        -1
        ... ты думешь это совместная игра мерикатосов и турок?... тогда грош цена нашей контрразведке, хотя я уверен, что между ними действительно идёт конкретный радрай, и кончится он не в пользу мерикатосов..
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:06
          +3
          Тут вариантов можно придумать уйму , Серёга , поскольку мы знаем только верхушку айсберга . Потому и считаю что спешка не уместна .
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 10:33
            +1
            А сами США могут дать нам какие-либо гарантии по поставкам ЗРК «Patriot»?

            hi Похоже на то, что турки начали заднюю включать.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 10:36
              +1
              Максим hi
              Цитата: maxim947
              турки начали заднюю включать

              Не уверен насчёт задней , но юлят кормой весьма обоснованно . Посмотрим что матрасы ответят . В общем , ждём продолжения кордебалета ...
              1. maxim947 Офлайн
                maxim947 Сегодня, 10:47
                +1
                Турки пнули мяч на сторону сша, и если к примеру в ответном заявлении матрасов будут даны гарантии поставок систем ПВО и даже в долгосрочный кредит, что собственно крайне ожидаемо, то возникает риторический вопрос - Что тогда скажет Чавушоглу? Если перевод его заявления верный, то он поставил условия американцам, при которых турки откажутся от С-400 или по крайней мере дал понять, что окончательная точка еще не поставлена. В общем да, юлят))
                1. bulvas Офлайн
                  bulvas Сегодня, 11:01
                  +1
                  Цитата: maxim947
                  Турки пнули мяч на сторону сша, и если к примеру в ответном заявлении матрасов будут даны гарантии поставок систем ПВО и даже в долгосрочный кредит, что собственно крайне ожидаемо, то возникает риторический вопрос - Что тогда скажет Чавушоглу?


                  На его месте нет проблем, что сказать.

                  На ф-35 был подписан контракт, все равно отказали

                  Какие еще гарантии, если для них контракт - пустая бумажка?

                  Захотят ли об этом говорить турки?

                  Более всего согласен с Пашей hi

                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: a.s.zzz888
                  ... кинули мерикатосы турков, как лохов...

                  Я бы не торопился с выводами . Этот кордебалет ещё далёк от финала чтобы говорить кто кого и на сколько кинул . yes


                  Будем наблюдать.

                  У американцев ресурсов хватает (пока), чтобы плести все эти кружева,
                  важно, чтобы хватило у нас.

                  Тем более важно не торопиться и не делать поспешных телодвижений







                  1. bouncyhunter Онлайн
                    bouncyhunter Сегодня, 11:08
                    +1
                    Вася , привет ! hi
                    Цитата: bulvas
                    Тем более важно не торопиться и не делать поспешных телодвижений

                    Совершенно верно . Не тот случай , где нужна спешка . Реализованный контракт на поставку Турции С-400 создаст ПРЕЦЕДЕНТ . Именно это и кусает матрасов за седалище .
            2. Серый брат Офлайн
              Серый брат Сегодня, 11:07
              0
              Цитата: maxim947
              Похоже на то, что турки начали заднюю включать.

              Это не задняя, это развод беспроигрышный. Я их понимаю, в общем-то.
              Они российский контракт рассматривают как запасной вариант позволяющий заставить американцев делать то что они (американцы) не хотят.
              Не прокатит с амерами, купят С-400.
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:58
    +3
    Мы делаем всё в интересах своей страны.
    Все верно. Вот только неужели Турция за много лет членства в НАТО не понимала, что Сша кроме своих интересов совершенно не интересуют интересы других стран. По поводу «Patriot» вопрос задан совершенно правильно и уместно, но что-то подсказывает американцы не найдут ответа кроме санкций.
    1. Runoway Онлайн
      Runoway Сегодня, 10:05
      +1
      Вот только неужели Турция за много лет членства в НАТО не понимала, что Сша кроме своих интересов совершенно не интересуют интересы других стран.

      А какие варианты сотрудничества были у Турции кроме как союз с США+ЕС,с РФ в 90х которая Югославии не в силах была помочь и своей экономики как таковой не было,или с Китаем,который до сих пор, должным образом, кроме как экономически, не заявил о себе в мире???.Было выгоднее сотрудничать с США,чем оставаться одним, благодаря этому в Турции сейчас сильнейшая армия, сейчас интересы пошли на перекор, сотрудничество под вопросом, молодцы турки, ничего не скажешь
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
      +1
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:58 НОВЫЙ
      Вот только неужели Турция за много лет членства в НАТО не понимала, что Сша кроме своих интересов совершенно не интересуют интересы других стран
      hi ! ... скорее всего понимала, но делать тогда ничего не смогла...сейчас другое время, политики, и другие обстоятельства...поэтому и заявляет о своем куске в большом пироге...
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 10:02
    +2
    Всё равно, Турки это такой "друг", Сэм Брук, держатся с таким другом надо!!! Даж не осторожно, дубинку придётся за спину не прятать, шоб на виду была!
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 10:04
    +3
    Передача технологий? Кажется всё же экспортный вариант отличается от линейного войскового. К тому же а зачем? Зачем передавать "потенциальному другу" ключи от своего неба?
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:24
    0
    Кто-то может ответить почему американцы не хотят поставлять патриот Турции? Почему не поставили фи-35, мне кажется более логичным - "не сошлись в цене", смысле вопроса по курдам
  6. Гильятон Онлайн
    Гильятон Сегодня, 11:24
    0
    Важные сведения по Фу-35 !?! wassat Не смешите мои тапки, эта сырая вундервафля сделана на основе Советского Як-141 ! fool А вот в С-400 гораздо больше таких сведений.