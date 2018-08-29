Порошенко начинает «кромсать» Договор о дружбе с Россией
Петр Порошенко поручил МИД Украины в короткие сроки представить ему пакет документов, для начала процесса разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года, передает ТАСС.
Сегодня, наконец, мы подошли юридически защищенно и подготовленно к очередному шагу – прекращению Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал анахронизмом, заявил Порошенко на встрече с дипломатами.
Президент отметил, что пакет документов, необходимых для начала процесса, он ожидает от министерства в ближайшее время.
При этом в апреле он заявлял, что намерен внести в Верховную раду законопроект, отменяющий в одностороннем порядке лишь некоторые положения договора, признав, что полностью этот документ аннулировать пока нельзя.
Кроме того, украинский постпред при ООН Владимир Ельченко сообщил о некоем «неприятном сюрпризе, который Киев подготовил для Москвы. По его словам, на Генассамблее ООН украинская делегация выступит с рядом инициатив, получивших условное название «Милитаризация Крыма».
На заседании ГА ООН также выступит Петр Порошенко, который затронет тему голодомора 1930-х годов. Затем украинский президент должен встретиться с генсеком организации Антониу Гутерришем.
Генассамблея начнет свою работу 18 сентября. В конце 2017 года ГА приняла резолюцию, осуждающую «временную оккупацию Россией» части украинской территории.
Сегодня, наконец, мы подошли юридически защищенно и подготовленно к очередному шагу – прекращению Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал анахронизмом, заявил Порошенко на встрече с дипломатами.
Президент отметил, что пакет документов, необходимых для начала процесса, он ожидает от министерства в ближайшее время.
При этом в апреле он заявлял, что намерен внести в Верховную раду законопроект, отменяющий в одностороннем порядке лишь некоторые положения договора, признав, что полностью этот документ аннулировать пока нельзя.
Кроме того, украинский постпред при ООН Владимир Ельченко сообщил о некоем «неприятном сюрпризе, который Киев подготовил для Москвы. По его словам, на Генассамблее ООН украинская делегация выступит с рядом инициатив, получивших условное название «Милитаризация Крыма».
На заседании ГА ООН также выступит Петр Порошенко, который затронет тему голодомора 1930-х годов. Затем украинский президент должен встретиться с генсеком организации Антониу Гутерришем.
Генассамблея начнет свою работу 18 сентября. В конце 2017 года ГА приняла резолюцию, осуждающую «временную оккупацию Россией» части украинской территории.
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