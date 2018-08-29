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Порошенко начинает «кромсать» Договор о дружбе с Россией

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Петр Порошенко поручил МИД Украины в короткие сроки представить ему пакет документов, для начала процесса разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года, передает ТАСС.



Сегодня, наконец, мы подошли юридически защищенно и подготовленно к очередному шагу – прекращению Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который давно уже стал анахронизмом, заявил Порошенко на встрече с дипломатами.


Президент отметил, что пакет документов, необходимых для начала процесса, он ожидает от министерства в ближайшее время.

При этом в апреле он заявлял, что намерен внести в Верховную раду законопроект, отменяющий в одностороннем порядке лишь некоторые положения договора, признав, что полностью этот документ аннулировать пока нельзя.

Кроме того, украинский постпред при ООН Владимир Ельченко сообщил о некоем «неприятном сюрпризе, который Киев подготовил для Москвы. По его словам, на Генассамблее ООН украинская делегация выступит с рядом инициатив, получивших условное название «Милитаризация Крыма».

На заседании ГА ООН также выступит Петр Порошенко, который затронет тему голодомора 1930-х годов. Затем украинский президент должен встретиться с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Генассамблея начнет свою работу 18 сентября. В конце 2017 года ГА приняла резолюцию, осуждающую «временную оккупацию Россией» части украинской территории.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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32 комментария
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  1. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 09:45
    +2
    Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас.. Видать принял хорошо перед этим.
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:48
      +1
      Цитата: Wedmak
      Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас.. Видать принял хорошо перед этим.

      Каким другом может быть Путин, если он с Петрухой пить отказывается. Не уважает, однако. winked
      1. Мар.Тира Офлайн
        Мар.Тира Сегодня, 10:15
        0
        Цитата: Piramidon
        Каким другом может быть Путин, если он с Петрухой пить отказывается. Не уважает, однако.
        Ответить

        Петюня действует по принципу, "Так не доставайся же ты никому! "Раз мне не дали по руководить то и страны не будет.А ведь на нём строились все отношения с Россией,в том числе и границы.
    2. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 09:48
      0
      Предвыборный пиар, ничего больше.
    3. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 09:53
      +2
      Цитата: Wedmak
      Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас.

      да похоже его "бизнесу" в РФ приходит кирдык
    4. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
      0
      ...ну так мерикатосовские учителя прописали пецьке програмку.. laughing
    5. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:58
      +1
      А нас - Рать!
    6. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 09:59
      +3
      Что он ожидает от этого процесса??? В его проп...затуманенные мозги не влезть, там от "выхлопа" служивых сносит, куда уж к мыслям его приблизится!
    7. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 10:04
      +4
      Цитата: Wedmak
      Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас..

      Договор и без почина Пети истекает в текущем году. Все слова о разрыве - предвыборная показуха и ублажение нациков. Украине достаточно его лишь не продлять.
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 10:48
        0
        вот же хитрозадое животное данный боров,как всегда и на елку залезть хочет и корму свою широкую не ободрать,дядя Пеца нельзя быть немножко беременным,тут немножечко воюем,там немножечко торгуем,в общем лицемерный барыган(почти циничный бандера)))
    8. Shaitan_by Офлайн
      Shaitan_by Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: Wedmak
      Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас.

      Он решил порвать часть пунктов договора. Наверно он считает себя юристом от бога.
      Это как в договоре купли/продажи пункт поставки товара оставить, а пункт оплаты разорвать в одностороннем порядке.
  2. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 09:51
    +2
    который затронет тему голодомора 1930-х годов.

    нет не одного документа подтверждающего, что так называемый "голодомор" был специально устроен против населения окраины.
    но они "ведь це еуропа", им доказательства не нужны
    1. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 10:53
      +2
      все как всегда,попали еще под эту засаду и русские,и казахи,а главные и единственные "страдательцы" укрохалявоеды,вечно обиженные которым все должны.Причем ноют об этом больше всех западенцы,которые на тот момент вообще не при делах были.
  3. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 09:51
    +1
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    +1
    Петр Порошенко поручил МИД Украины в короткие сроки представить ему пакет документов, для начала процесса разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года,

    ...тихо шифером шурша, едет крыша неспеша... laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:56
      +3
      Опять Петруччо "храброй воды" перебрал . Ничего нового ...
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
        +2
        ... не кончит пецька-алкаш добром... ничему не научила его история, если конечно он с ней знаком... походу бабки и пойло затмили ему глазёнки... bully
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:10
          +3
          Цитата: a.s.zzz888
          ничему не научила его история, если конечно он с ней знаком

          По-моему , Клаузевиц сказал :
          - История ничему не учит , но горько наказывает за незнание её уроков ...
          1. pvv113 Онлайн
            pvv113 Сегодня, 11:21
            +1
            Паша, они пришли к выводу, что историю можно написать самим, вернее - под себя



    2. zloybond Онлайн
      zloybond Сегодня, 10:13
      0
      Какая разница что мы тут об этом думаем. Тот великий человек, за которого мы дружно проголосовали и дали ему право принимать решение за страну, в свое время признал выбор Украины, признал Петю... и весь собор великих спортсменов, актеров и музыкантов, также дружно это сделали. Так что не нужно теперь пыхтеть против своего собственного выбора. Или кто то не согласен с решением президента и гаранта?
  5. семург Онлайн
    семург Сегодня, 10:01
    0
    Де факто этот договор нарушен в 2014г , ну теперь и де юре это подтвердят.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:03
    +1
    о некоем «неприятном сюрпризе, который Киев подготовил для Москвы
    Можно подумать, что Россия ждет от Украины чего-то приятного. Частенько украинские "сюрпризы" оборачиваются полной зрадой для самой киевской власти. Поэтому нам не привыкать, а хлебать черпаком последствия своих "сюрпризов" придется опять самостийным.
  7. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:04
    +2
    Особенно, если учесть, что договор сам по себе заканчивается в 2018 году, действия Порошенко особенно принципиальны и актуальны.
    Подписать новый не может, так хоть политических очков набрать перед выборами, "разрушая" то, что уже давно разрушилось.
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: BAI
      Особенно, если учесть, что договор сам по себе заканчивается в 2018 году, действия Порошенко особенно принципиальны и актуальны.

      Не заканчивается - в Статье 40 говорится об автопродлении Договора каждые 10 лет:
      Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:49
        0
        Он типа "не успеет"его не продлить-уже меньше 6 месяцев до окончания года.... Теперь только "разорвать"... laughing
  8. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 10:07
    +1
    Да по фигу. Всё имеет обратную силу. Даже война. Не сможет он развалить страну. Не успеет.
  9. Кот_Кузя Онлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 10:23
    0
    С такими кастрюлеголовыми бандерлогнутыми скачущими и зигующими "друзьями" никаких врагов не надо.
  10. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 10:24
    +3
    Предвыборная гонка началась. Вот петро и начал с громких заявлений. И договор о дружбе если не разорвать сейчас в октябре автоматом продливался ещё на 10 лет. В принципе Украина разрывая этот договор сама себе стреляет в ногу. Ведь именно по этому договору признавалась граница между государствам. hi
  11. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:35
    0
    Порошенко начинает «кромсать» Договор о дружбе с Россией
    Жаль что в далеком детстве ,в славном городе Болграде,Петюню не переехал грузовик,тогда бы на его месте был бы менее зловредный удод , хотя -как повелевает госдеп сша ,так жирные губы и шлепают laughing ...
  12. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:01
    0
    Цитата: Wedmak
    Пять лет Петро воевал с Россией, а дружбу решил порушить только сейчас.. Видать принял хорошо перед этим.

    Видно раньше ему дружба нужна была как охранная грамота, а теперь почувствовал, что не выберут на очередной срок, и решил, что теперь она ему уже не нужна. negative
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:14
      0
      Если его выберут,то не нужна. Если не выберут тем более: кого-то сожгут на крещатике
  13. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:11
    0
    Порошенко кричит об оккупации Крыма. Одновременно с этим разрывается договор о ..сотрудничестве.. для того чтобы признать незаконным присутствие нашего флота в Севастополе. Они запутались. Получается что "оккупационный" флот может находится на законных основаниях wassat Голова кругом