Видео Кедми рассказал, почему России обязательно нужно ответить на санкции США Сегодня, 09:45 20

Уже 4 года Вашингтон, посредством экономических санкций, пытается причинить России определенный ущерб. "Санкционный молот" является инструментом для достижения цели, коей является заставить Москву изменить свой внешнеполитический курс. При этом до сих пор Кремль не решался дать по-настоящему достойный ответ США.



Израильский политический эксперт Яков Кедми уверен, что любое действие должно встречать противодействие. Этот физический принцип должен быть взят на вооружение Москвой, считает бывший глава спецслужбы "Натив". Если же ответа от России так и не последует, то американские санкции будут усиливаться еще много лет.



Кедми привел пример готовящейся атаки против Сирии, которая должна стать своеобразной реакцией на очередную провокацию боевиков с использованием химического оружия. Если Москва открыто заявит, что в независимости от целей, выбранных Пентагоном, последует решительный военный ответ российской армии, атака ВВС и ВМС США с большой долей вероятности будет отменена.





