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Кедми рассказал, почему России обязательно нужно ответить на санкции США

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Уже 4 года Вашингтон, посредством экономических санкций, пытается причинить России определенный ущерб. "Санкционный молот" является инструментом для достижения цели, коей является заставить Москву изменить свой внешнеполитический курс. При этом до сих пор Кремль не решался дать по-настоящему достойный ответ США.

Израильский политический эксперт Яков Кедми уверен, что любое действие должно встречать противодействие. Этот физический принцип должен быть взят на вооружение Москвой, считает бывший глава спецслужбы "Натив". Если же ответа от России так и не последует, то американские санкции будут усиливаться еще много лет.

Кедми привел пример готовящейся атаки против Сирии, которая должна стать своеобразной реакцией на очередную провокацию боевиков с использованием химического оружия. Если Москва открыто заявит, что в независимости от целей, выбранных Пентагоном, последует решительный военный ответ российской армии, атака ВВС и ВМС США с большой долей вероятности будет отменена.


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20 комментариев
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  1. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 09:55
    +1
    Кедми очень много трындит, но всё сводится к одному "России обязательно нужно ответить на санкции США". Такое впечатление, что он провокатором устроился на российском TV.
    Я думаю, что у нас есть кому и без него думать на такие темы.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 10:05
      +3
      Цитата: К-50
      Я думаю, что у нас есть кому и без него думать на такие темы

      Да, у нас есть и кому, есть и думать. Только вот отвечать никто не берется. Все больше выражаем обеспокоенность и озабоченность. И здесь Кедми прав - пока так будет - будут и дальше санкции и все остальное. Не призываю к военному ответу, но реальные ответные шаги должны быть, хватит разговоров. А какими будут эти ответные меры - вот и пусть не только думают, но и отвечают.
    2. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 10:26
      0
      Вы думаете что есть кому, а на самом деле пятая колонна и не думает отвечать, она занята думаньем , как сохранить свои миллиарды, тут только предательством возможно сохранить...
    3. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 10:30
      -2
      Цитата: К-50
      Кедми очень много трындит, но всё сводится к одному "России обязательно нужно ответить на санкции США". Такое впечатление, что он провокатором устроился на российском TV.
      Я думаю, что у нас есть кому и без него думать на такие темы.

      Дядя отрабатывает полную невостребованость в Израиле. Уже лет 15 его перестали звать в какие либо израильские СМИ. Думаю что Кедми понимает, что пока он говорит то что от него хотят слышать , ему позволят с умным видом нести любую галиматью. Деньги тут вторичны, хотя я уверен ,что гостиница , билеты и определенная сумма за потраченное время тоже совсем не лишние.
    4. Вас Влад Офлайн
      Вас Влад Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: К-50
      Такое впечатление, что он провокатором устроился на российском TV.

      Втёрся в доверие, теперь сформировывает общественное мнение...
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 09:55
    0
    Яков Кедми уверен, что любое действие должно встречать противодействие.
    Если же ответа от России так и не последует, то американские санкции будут усиливаться еще много лет.

    Америку открыл,что называется...Таких прописных истин и я на-гора десяток в день могу выдать.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:25
      +1
      А я единственное что могу сделать это плюнуть в сторону Америки, но это вряд ли кого заинтересует wassat
  3. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 09:56
    +3
    Кедми умный и нормальный мужик! Молодец! Мне нравится! Всегда говорит четко и ясно.
    Вот некоторым деятелям на ВО, называющими себя профессорами и рядом с ними ошивающимися, надо у кого учиться...
    1. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 10:09
      +2
      Dashout, полностью вас поддерживаю. Не так много из бывших советских кто бы сегодня поддерживал Россию и клеймил американскую и европейскую политику. Мужик всегда в теме и со своими мыслями.
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:27
      0
      ... действительно доводит конкретные вопросы до конкретных целей, не в пример даже и нашим, русским, деятелям...а те которые
      называющими себя профессорами и рядом с ними ошивающимися,
      и пуговицы его не стОят...
  4. сибиралт Офлайн
    сибиралт Сегодня, 09:57
    +1
    Кедми - провокатор. Но не каждая провокация - плохо. Любая новая идея по своей сути провокация. Удивительная метаморфоза: бежал от коммунистического режима, но стал на пути продвижения идеи коммунизма. Режим, как метод воплощения идеи в СССР не прошел. Но режим к идее вторичен, и в этом он прав. Браво, молодец! winked
  5. Kuroneko Онлайн
    Kuroneko Сегодня, 10:01
    +4
    Израильский политический эксперт Яков Кедми уверен, что любое действие должно встречать противодействие. Этот физический принцип должен быть взят на вооружение Москвой, считает бывший глава спецслужбы "Натив". Если же ответа от России так и не последует, то американские санкции будут усиливаться еще много лет.

    Я его поправлю. Вне зависимости от действий Москвы санкции и без этого будут усиливаться до предела, доступного США (он, кстати, тоже не бесконечен). Но! встретив решительное военное противодействие, США только на санкции в последующие лет 5-6 и останется уповать. Военную компоненту давления им вынужденно придётся свернуть. Но для этого России нужна убедительная победа в предстоящем испытании на прочность. Хлёсткий удар палкой по оборзевшей собаке.
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 10:22
      0
      Хлёсткий удар чем? Идея и экономика - пусто-ноль. Остается только военное воздействие. Но насколько мы готовы на это нам неведомо, как и пенсионный возраст, цена на рыбу и многое другое. Ибо, народ, по нашей Конституции, "источник власти", но лишь на один день раз в 6 лет для избрания нового хозяина из тех, которых тебе выбрать позволят.winked
      1. Kuroneko Онлайн
        Kuroneko Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: сибиралт
        Остается только военное воздействие.

        Цитата: Kuroneko
        Но! встретив решительное военное противодействие

        О чём и речь. Вы мой пост точно прочитали?
        1. сибиралт Офлайн
          сибиралт Сегодня, 10:46
          0
          Я ваши "посты" вообще не читаю, как и им подобные, и что? Мой коммент к авторской статье.lol
          1. Комментарий был удален.
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
        0
        сибиралт (Олег) Сегодня, 10:22 НОВЫЙ ...как и пенсионный возраст,

        Олег! Давайте дождёмся сегодня 12 часов мск, что по этому вопросу прояснит ВВП в обращении...
        1. сибиралт Офлайн
          сибиралт Сегодня, 11:02
          0
          Сегодня в 12-00 по Москве для Путина будет час "икс" или "момент истины". Жду с нетерпением.
          Привет "шерифу"! hi
  6. Ося Бендер Офлайн
    Ося Бендер Сегодня, 10:24
    +1
    Этот сладкоголосый, "умнейший из умнейших", иудейский засланец на ВГТРК все время провоцирует Россию на военный конфликт с США, чтобы хитрые евреи получили свой гешефт на Ближнем Востоке. А пусть этот ХЕРой расскажет, как Израиль провоцирует, поддерживает, вооружает и кормит ИГИЛ, чтобы ослабить Сирию, чтобы потом убрать наши военные базы оттуда, и взяться за Иран. Этот провокатор еще в мае вещал, что если мы не ударим по американцам, то их корабли???.... окажутся в Каспийском море. Их авианосцы уже имеют крылья или Кедми чем-то обкурился? Старый еврей давно намекает, что Путин слабак, а он самый хитрый дает ему "дельные" советы. Только на его хитрый анус Путин нашел такой бооольшой винтик и вопрос с Каспием решил без войны. А этому иуде опять никак неймется.
  7. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 10:28
    0
    Какой же Кедми пустозвон) Да какие санкции мы может ввести против Штатов? У нас вообще не рычагов влияния на них. Макдональдс, сникерсы, колу запретить? Ударим по своим сырьевикам. Двигатели запретим ракетные поставлять? Да тогда заводик без работы останется и совсем загнется, как загибается КБХА и воронежский мехзавод. У нас мизерный товарооборот, мы им ни газ ни нефть не продаем. Без нашего металла тоже обойдутся легко. Запретить оборот и расчеты в долларах? А как тогда наши гении в правительстве бюджет наполнять будут без спекуляций с курсом рубля? Стребовать долг по гособлигациям? Да они станок включат и напечатают сколько угодно. Вот если бы он конкретные примеры эффективного воздействия назвал, а то таких специалистов у нас и без Израиля полно.
  8. demo Онлайн
    demo Сегодня, 10:54
    0
    О том что Россия должна ответить не говорит только ленивый и немой. с детства.
    А вот чтобы уважаемый эксперт посоветовал сделать конкретно?