Вертолётчики группы «Беркуты» пересядут на новые машины
Летчики пилотажной группы «Беркуты» Центра подготовки пилотов фронтовой авиации (Торжок) ожидают поступления ударных вертолетов Ми-28НМ, сообщает Российская газета.
По словам представителя Центра подготовки подполковника Воронова, командование стремится показать не только возможности вертолетной техники, но и ее развитие, поэтому, как только в войсках появятся модернизированные машины, пилоты группы «Беркуты» пересядут на них.
Он отметил, что у тяжелых ударных вертолетов несколько иные взлетные характеристики, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно в воздухе выдерживать строй, показать красоту полета, чтобы машины как бы стояли на жесткой сцепке, добавил Воронов.
Напомним, тверские пилоты демонстрировали групповой и одиночный пилотаж во все дни работы международного форума «Армия-2018». Аэродром Кубинка, где проводились показательные полеты, стал одной из самых посещаемых площадок «Армии».
Ми-28НМ – самая поздняя модификация вертолета «Ночной охотник». Она отличается в первую очередь радаром кругового обзора, а также установленной дублирующей системой управления. Появились система связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка. Модернизированы двигатели, прицел, бортовая электроника и фюзеляж.
Российское военное ведомство заказало сборку установочной партии вертолетов. Первые две машины должны быть изготовлены до конца текущего года.
По словам представителя Центра подготовки подполковника Воронова, командование стремится показать не только возможности вертолетной техники, но и ее развитие, поэтому, как только в войсках появятся модернизированные машины, пилоты группы «Беркуты» пересядут на них.
Он отметил, что у тяжелых ударных вертолетов несколько иные взлетные характеристики, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно в воздухе выдерживать строй, показать красоту полета, чтобы машины как бы стояли на жесткой сцепке, добавил Воронов.
Напомним, тверские пилоты демонстрировали групповой и одиночный пилотаж во все дни работы международного форума «Армия-2018». Аэродром Кубинка, где проводились показательные полеты, стал одной из самых посещаемых площадок «Армии».
Ми-28НМ – самая поздняя модификация вертолета «Ночной охотник». Она отличается в первую очередь радаром кругового обзора, а также установленной дублирующей системой управления. Появились система связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка. Модернизированы двигатели, прицел, бортовая электроника и фюзеляж.
Российское военное ведомство заказало сборку установочной партии вертолетов. Первые две машины должны быть изготовлены до конца текущего года.
- Использованы фотографии:
- nevskii-bastion.ru/А.В. Карпенко
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