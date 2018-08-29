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Вертолётчики группы «Беркуты» пересядут на новые машины

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Летчики пилотажной группы «Беркуты» Центра подготовки пилотов фронтовой авиации (Торжок) ожидают поступления ударных вертолетов Ми-28НМ, сообщает Российская газета.



По словам представителя Центра подготовки подполковника Воронова, командование стремится показать не только возможности вертолетной техники, но и ее развитие, поэтому, как только в войсках появятся модернизированные машины, пилоты группы «Беркуты» пересядут на них.


Он отметил, что у тяжелых ударных вертолетов несколько иные взлетные характеристики, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно в воздухе выдерживать строй, показать красоту полета, чтобы машины как бы стояли на жесткой сцепке, добавил Воронов.

Напомним, тверские пилоты демонстрировали групповой и одиночный пилотаж во все дни работы международного форума «Армия-2018». Аэродром Кубинка, где проводились показательные полеты, стал одной из самых посещаемых площадок «Армии».

Ми-28НМ – самая поздняя модификация вертолета «Ночной охотник». Она отличается в первую очередь радаром кругового обзора, а также установленной дублирующей системой управления. Появились система связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка. Модернизированы двигатели, прицел, бортовая электроника и фюзеляж.

Российское военное ведомство заказало сборку установочной партии вертолетов. Первые две машины должны быть изготовлены до конца текущего года.
Использованы фотографии:
nevskii-bastion.ru/А.В. Карпенко
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