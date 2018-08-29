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СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО

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Израильская пресса пишет о том, что Иран якобы наращивает своё военное присутствие в Сирии. Так, израильский информационный ресурс Nziv сообщает о том, что Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Амиром Хатами вопросы строительства в САР заводов по производства баллистических ракет.

Из материала ресурса:
Иран собирается строить в Сирии заводы по производству ракет «Фатех-110». При этом выделено несколько мест для строительства. И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу «Хмеймим».


СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО



Отмечается, что один из иранских военных заводов расположится в районе объекта ВМФ РФ в Тартусе.

В израильском источнике объявлено, что иранцы пользуются российскими военными базами в качестве щита для своих объектов, рассчитывая на то, что их прикроет российский зонтик из средств ПВО, включая комплекс С-400.

Тот же портал сообщает, что такого рода взаимодействие Дамаска с Тегераном осуществляется в рамках договора о военном сотрудничестве.
Примечательно, что такой материал в израильских СМИ вышел на фоне материалов в турецких СМИ о том, что США устанавливают средства ПВО на севере Сирии, стараясь создать там бесполётные зоны.
Использованы фотографии:
nziv.net
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25 комментариев
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  1. игорка357 Офлайн
    игорка357 Сегодня, 10:35
    +7
    Мы ударим по Сирии, так как скоро будет хим-атака,говорят американцы!А мы ударим по Сирии потому что от туда нам угрожает Иран,говорят Евреи... Господи уже даже не смешно!
  2. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 10:35
    +4
    СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО

    Один вопрос - зачем им это надо? Или моссад скатился до уровня желтушой прессы?))
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: maxim947
      Или моссад скатился до уровня желтушой прессы?

      из фашингтонского обкома такая команда пришла
    2. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 11:02
      +1
      им уже даже голову напрягать лень,чтобы хоть правдоподобными предлоги для наезда были, а космодром в стране раздираемой войной Иран строить не собрался?Сказочники))
    3. Horst78 Онлайн
      Horst78 Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: maxim947
      моссад скатился до уровня желтушой прессы

      либо скатились, либо квалификацию теряют. Оба варианта опасны т.к. неквалифицированные спецслужбы просто ужас для всех.
  3. Владыка Ситх Офлайн
    Владыка Ситх Сегодня, 10:36
    +9
    СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
    СМИ Ирана: Все правильно!
    СМИ России: Ну, а как вы хотели?
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
    +6
    СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО

    ... даже если и так, то полагаю по договорённости с законным правительством в САР...
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      по договорённости с законным правительством в САР

      Думаешь , это остановит Израиль от авиаудара ? no
      Скорее всего это ответ на публикацию о матрасных РЛС . Клин клином вышибают . wink
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
        +2
        Думаешь , это остановит Израиль от авиаудара ? no
        ...скорее нет, но могут выхватить по полной, расплата будет синезведным и не важно от кого...
    2. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 10:43
      +2
      Гражданское строительство необходимо, эт верно, но военное тож оправдано, в каждой стране желающей защищать свои интересы.
      Избранным поменьше гадостей соседям делать, потом можно и об агрессивности соседей говорить.
      У наших по этой теме выбор то не большой. Даж с бармалеями не покончено, а тут соседи и прочие радетели мешают .... каков наезд, таков ответ. Всё логично, при этом воздействие наше по тому направлению очень сдержанное.
  5. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 10:38
    +4
    Бедная Сирия, чьих интересов там только нет... Причем самые наглые действуют там в нарушении всех международных норм и прав. А напряженность снова растет.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
      0
      Wedmak (Денис) Сегодня, 10:38 НОВЫЙ
      Бедная Сирия, чьих интересов там только нет... Причем самые наглые действуют там в нарушении всех международных норм и прав. А напряженность снова растет.

      ... Вы правы, но учить наглецов по всему фэйсу надо и необходимо...
  6. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:41
    +2
    Израильская пресса пишет о том, что Иран якобы наращивает своё военное присутствие в Сирии
    Как эти злобные злопыхатели из телявива не устают нести свою ахинею , ложь и наговоры , внося нестабильность на БВ...
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +2
    Заголовок
    Иран строит в Сирии
    в тексте
    Иран собирается строить
    Так строит или только собирается? Ищут причину для очередного авиационного удара по Сирии?
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 11:00
      +1
      Успокойтесь, Израиль не будет сейчас бомбить эти заводы, вот когда построят их и завезут оборудование - ждите гостей, а как иначе- у нас сними война вообще-то , причём не мы её начали.
    2. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 11:01
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Так строит или только собирается? Ищут причину для очередного авиационного удара по Сирии?

      Ну ты же понимаешь, что если прошел слив СМИ о таких планах, это в первую очередь информация не для израильтян , а для иранцев . Типа мы знаем о ваших планах. Не стоит и начинаться.
  8. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 10:50
    0
    Иран собирается строить в Сирии заводы по производству ракет «Фатех-110». При этом выделено несколько мест для строительства. И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу «Хмеймим».

    Этом мелко, Хоботов! ©
    Пишите уж сразу - под прикрытием российской ПВО Иран уже практически построил в Сирии завод по производству "Новичка" и завод по обогащению урана. laughing
  9. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:55
    +1
    Строит, не строит. Кому какое дело. "Башар Асад обсудил с министром обороны Ирана Амиром Хатами вопросы строительства в САР заводов". Это его законное право
  10. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 10:57
    -3
    Да... да... нам то же интересно на что способны наши системы ПВО в реальной военной обстановке... охота живца.
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 11:02
      +2
      Цитата: Strashila
      Да... да... нам то же интересно на что способны наши системы ПВО в реальной военной обстановке... охота живца.

      И какому размену лично вы готвы? Ну типа сколько самолетов за батарею? Сколько летчиков за расчет?
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Strashila
        Да... да... нам то же интересно на что способны наши системы ПВО в реальной военной обстановке... охота живца.

        И какому размену лично вы готвы? Ну типа сколько самолетов за батарею? Сколько летчиков за расчет?

        Да ни кто такого не хочет. Тут уже не батареи с летчиками считать придется при таком раскладе... Но не стоило бы уподоблятся беспредельщикам из за океана, хотелось бы в евреях разумное видеть.
  11. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 11:01
    0
    И все эти места располагаются в радиусе 50 км от российских военных баз, включая авиабазу «Хмеймим»
    значит и с нашими договорились, посмотрим как успешно евреи будут уничтожать эти заводы
  12. сталевар Онлайн
    сталевар Сегодня, 11:05
    0
    Нужно разогнать ООН и заново создавать международные законы. А пока этого нет - кто сильнее тот и прав! И не надо стеснятся и бояться показывать свою силу. И по чаще.
  13. Nitarius Онлайн
    Nitarius Сегодня, 11:20
    0
    молодцы.. смекалистые ) и явно наши дали добро)!
  14. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:26
    0
    Шестиконечники жалуются как маленькие детишки)))
    Сирия это независимая страна, и делает то, что считает нужным. Успокойтесь))