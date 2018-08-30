Новости

Минобороны Болгарии: Хватит кормить нас сказками об "устаревшем" советском оружии

47
Министерство обороны Болгарии решило отремонтировать 13 советских танков Т-72. Решение болгарского МО идет вслед за решением о ремонте и модернизации МиГ-29 и Су-25 ВВС страны. В тендере уточняется, что ремонт ожидается в следующие 4 года и будет стоить 4,9 млн. евро. На ремонт танков уйдут 4 млн. евро, остальные средства на ремонт 60 прицелов. В общей сложности на вооружении в болгарских сухопутных войсках сегодня стоят 160 танков Т-72 в модификациях М/M1/M2.

Минобороны Болгарии: Хватит кормить нас сказками об "устаревшем" советском оружии


В этой связи, особенно интересным и даже шокирующим для Брюсселя звучит заявление болгарского министра обороны Красимира Каракачанова:
"Т-72 очень хороший танк. Если решим их продать, то сразу появятся желающие приобрести их. Мы уже сделали ошибку, когда продали свои "старые" Т-55. Вот в России их сохранили, модернизировали и используют! Т-55 легче и маневреннее! Он оказался идеальным боевым средством для городских условий. Что означает "морально устаревший"? Наши "морально устаревшие" МиГ-21 мы продали Хорватии, и они их успешно используют! Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях! Сейчас они вдруг превратились в "атлантистов", в натовцев. Болгарский народ не бездонная яма, чтоб доить его на глупые проекты и рассказывать ему байки о "преимуществе" западной техники и исключительно об "атлантических ценностях"!"


Относительно модернизации Т-72, Каракачанов сказал, что для него создано множество дополнительных вариантов защиты, которые заметно повышают боевые качества машины.



Напоминаем, что болгарский военный министр одновременно занимает и пост вице-премьера в правительстве Болгарии. На выборах в 2017 г. в парламенте весомое присутствие приобрели патриотически ориентированные партии. Премьер Бойко Борисов был вынужден составить правящую коалицию с ними, что сразу сказалось на внешнеполитической линии Болгарии. Например, входящая в эту коалицию националистическая партия "Атака" имеет антинатовскую политическую платформу, и её лидер Волен Сидеров часто посещает Москву. Сам Каракачанов является председателем одной из патриотических партий - ВМРО/Внутренняя Македонская Революционная Организация/, имеющая давние исторические традиции в болгарском обществе. В дополнение и президент Болгарии, генерал Румен Радев выступает за улучшение отношений с Россией.

На решение МО отреагировали в Атлантическом совете - немногочисленная прозападная внеправительственная группа политиков, оставшиеся "за бортом" в политическом соревновании Болгарии в последние годы. Ими было заявлено, что "вместо синхронизации с соседними странами-членами НАТО, министерство обороны Болгарии, скорее всего, стремится поддержать находящуюся под санкциями Россию, платя огромную сумму за ремонт старой военной техники. Это уже третий тендер на ремонт советской техники только в этом году. И это после того, как уже почти 30 лет СССР перестал существовать и почти 15-летнего членства Болгарии в НАТО".

Напомним, что из-за отсутствия техники, совместимой с натовскими системами обороны, Болгария так и не участвует в совместных миссиях.
Автор:
Петр Петров
Использованы фотографии:
Петр Петров
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

47 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:57
    +6
    Ну, что Болгары, в НАТО и Евросоюзе живете как сыр в масле? Сыр только заплесневелый, а масло отработка после жарки с чужого стола? ??
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:03
      +3
      на украине ремонтируйте "братушки", у них запчастей на сто лет ржавеет.за 4 ляма,они и гусли покрасят,и лампочки поменяют... yes
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:05
        +2
        Юрьевич, укроине передать, все равно что выкинуть -назад получишь абсолютно раскуроченное и неработоспособное барохло, а отдашь в ремонт хорошую вещь!
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 06:07
          +7
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Юрьевич, укроине передать, все равно что выкинуть -назад получишь абсолютно раскуроченное и неработоспособное барохло, а отдашь в ремонт хорошую вещь!

          ну так я плохого не предложу ! yes
          1. Татьяна Офлайн
            Татьяна Сегодня, 06:37
            0
            Болгарский военный министр, который одновременно занимает и пост вице-премьера в правительстве Болгарии заявил:
            "Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях! Сейчас они вдруг превратились в "атлантистов", в натовцев. Болгарский народ не бездонная яма, чтоб доить его на глупые проекты и рассказывать ему байки о "преимуществе" западной техники и исключительно об "атлантических ценностях"!"

            Всё это, конечно, здорово! Только, вот, интересно, а смогут ли болгары расплатиться с РФ за ремонт своих танков?
            Ведь Болгарский Национальный Банк находится под влиянием Ротшильдов, а значит и США!
            А что значит "под влиянием Ротшильдов"? Это значит, что в Болгарском Национальном Банке находятся "кроты"-атлантисты ФРС США.
            1. faiver Офлайн
              faiver Сегодня, 07:41
              0
              т-72 производились не только в России, не факт что ремонт и модернизацию будут делать у нас...
              1. Николай Николаевич Офлайн
                Николай Николаевич Сегодня, 08:51
                0
                Какие танки? какое лучше , хуже... там все вертится во круг продать. Они и на звезде смерти воевать не будут, вот если продать...
                Т-72 очень хороший танк. Если решим их продать

                Наши "морально устаревшие" МиГ-21 мы продали
                1. просто экспл Онлайн
                  просто экспл Сегодня, 09:07
                  0
                  так он и говорит что не надо продавать , что барыгам лишь бы продать что бы болгарская армия сидела на голой пятой точке , а солдатам лишь опять наобещают крутое натовское оружие .
            2. Гуру Офлайн
              Гуру Сегодня, 08:33
              -1
              Ведь Болгарский Национальный Банк находится под влиянием Ротшильдов
              А наш Сбербанк думаете не под Ротшильдами ?
          2. василий50 Офлайн
            василий50 Сегодня, 06:38
            +5
            Комментарии конечно задорные но упущено основное. В Болгарии сегодня в моде оглядываться на прошлое и ностальгировать о беспечальном паразитировании на РОССИИ и СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Причина веская - ЕС снимает их с довольствия. Так они и до реставрации трона дойдут, тем более там становятся популярны *воспоминания* о *расцвете и благоденствии* при царях умевших пристроится в прихлебателях и у немцев-австрийцах и у РУССКОГО царя.
            1. БorisovичЪ Онлайн
              БorisovичЪ Сегодня, 07:12
              +4
              Цитата: василий50
              Причина веская - ЕС снимает их с довольствия.

              Вооот она где , собака то порылась. В евротитьке молочко закончилось, надо другую срочно искать........ Стенания на тему реанимации болгарского потока из той же оперы.
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 07:32
                +1
                Цитата: БorisovичЪ
                В евротитьке молочко закончилось, надо другую срочно искать........ С

                поэтому и тпибалты антироссийскую риторику потихоньку сворачивают
                1. БorisovичЪ Онлайн
                  БorisovичЪ Сегодня, 07:52
                  +2
                  Цитата: LSA57
                  поэтому и тпибалты антироссийскую риторику потихоньку сворачивают

                  Не все, не все..... Далька пока держится.......
                  1. LSA57 Онлайн
                    LSA57 Сегодня, 07:56
                    +2
                    Цитата: БorisovичЪ
                    Не все, не все..... Далька пока держится.......

                    женщины в прошлом с пониженной социальной ответственностью, всегда в борьбе за клиента отличались упёртостью laughing
                    1. БorisovичЪ Онлайн
                      БorisovичЪ Сегодня, 08:05
                      +1
                      Цитата: LSA57
                      всегда в борьбе за клиента отличались упёртостью

                      Дык специфика работы так сказать, обязывает.........
                      1. LSA57 Онлайн
                        LSA57 Сегодня, 08:09
                        +1
                        Цитата: БorisovичЪ
                        Дык специфика работы так сказать, обязывает.........

                        ну да. знает какую позу принимать для хозяина laughing
              2. Дормидонт Офлайн
                Дормидонт Сегодня, 07:47
                +4
                Оказалось, что это вовсе не титька и не молочко
                1. БorisovичЪ Онлайн
                  БorisovичЪ Сегодня, 08:06
                  0
                  Цитата: Дормидонт
                  не молочко

                  Кефир.......... обезжиренный.............
      2. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 07:30
        +1
        Цитата: андрей юрьевич
        на украине ремонтируйте "братушки", у них запчастей на сто лет ржавеет.за 4 ляма,они и гусли покрасят,и лампочки поменяют...

        и всё это за каких то 10-15 лет. да и то без всяких гарантий, что пушка будет стрелять, башня вращаться...
    2. Leeds Офлайн
      Leeds Сегодня, 07:58
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Ну, что Болгары, в НАТО и Евросоюзе живете как сыр в масле?

      Смотри в свой карман.
  2. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +5
    Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях!
    "Хорошие" люди вам и про "Южный поток" говорили, но вы до сих пор их слушали и наконец-то поняли, что не все "хорошие" люди действительно являются хорошими (простите за тавтологию).
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
      +2
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:28
      Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях! "Хорошие" люди вам и про "Южный поток" говорили, но вы до сих пор их слушали и наконец-то поняли, что не все "хорошие" люди действительно являются хорошими (простите за тавтологию).

      hi ! ... "братушки" туговатые на сообразиловку стали, да и хозяин повод на коротке держит...
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:33
      -1
      Цитата: rotmistr60
      наконец-то поняли, что не все "хорошие" люди действительно являются хорошими

      они "хорошие" исключительно для своего кармана
  3. Trotil42 Офлайн
    Trotil42 Сегодня, 06:42
    +1
    Весьма здравые и честно высказанные мысли..Правда и то, что для этого потребовалась определённая смелость министра...кроме того, бюджет оптимален...
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    0
    заявление болгарского министра обороны Красимира Каракачанова:

    ... предполагаю, что натосровцы уже нашли ему замену...
  5. дилетант2 Онлайн
    дилетант2 Сегодня, 06:55
    +3
    Доводилось иметь дело с этими "братушками" и в 80 и в 90 гг. Очень обижались на Россию/СССР. "Если бы не вы, то мы бы давно жили в Европе."
    Вот так-не больше и не меньше.
    1. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:38
      0
      Да это недалекие люди и в России таких полно, им бы все отдать и продать, лишь бы самому послаще поесть...
      Как говорится все познается в сравнении, словами тут не убедишь, пока сами на своей шкуре не прочувствуют не поймут, что надо свою страну развивать, интересы своего народа защищать, а не ради холявы и денег в альянсы вступать... Нет никакой холявы, за все приведется платить.
      Что дало Болгарии НАТО? Защиту? От кого?
      А чего лишились? Трубопровода на 32 млрд.кубов, а в перспективе на все 64 или может даже 96 млрд.кубов в год, а это деньги и за транзит и инвестиции в свою ГТС и рабочие места. АЭС заморозили, а электроэнергию теперь экспортируют, а могли бы продавать тем же туркам... И ради чего этого себя сами же и лишили? Ради одобрения США? Серьезно? ну и как это помогло согреться зимой и накормить семьи болгарам?
      Я бы еще проверил хорошенько на причастность к коррупции болгарских лидеров которые отказались от Южного потока и строительства АЭС в стране... Есть подозрение, что все они это сделали не бескорыстно...
    2. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:10
      0
      Вот так-не больше и не меньше.

      Не нашел что ответить, а зря. Я бы сказал, если бы не русские, вы бы вообще не жили. Кстати также, как и армяне и грузины. hi
  6. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 06:58
    +2
    Хм... Будут просить денег... и к бабке не ходи..
    1. БorisovичЪ Онлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 07:14
      +2
      Цитата: нафанаил
      Хм... Будут просить денег

      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 07:37
        +1
        Цитата: БorisovичЪ
        Цитата: нафанаил
        Хм... Будут просить денег


        1. БorisovичЪ Онлайн
          БorisovичЪ Сегодня, 07:46
          +1
          Цитата: LSA57
          Цитата: БorisovичЪ
          Цитата: нафанаил
          Хм... Будут просить денег



          Жуть!!!!!
          1. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 07:52
            +1
            Цитата: БorisovичЪ
            Жуть!!!!!

            1. БorisovичЪ Онлайн
              БorisovичЪ Сегодня, 07:59
              +1
              Цитата: LSA57
              Цитата: БorisovичЪ
              Жуть!!!!!


              А поэтому , Россия- дай денег.
              1. LSA57 Онлайн
                LSA57 Сегодня, 08:12
                +1
                Цитата: БorisovичЪ
                А поэтому , Россия- дай денег.

                ну положим парашкин освоил другую поляну
                1. БorisovичЪ Онлайн
                  БorisovичЪ Сегодня, 08:22
                  +1
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: БorisovичЪ
                  А поэтому , Россия- дай денег.

                  ну положим парашкин освоил другую поляну

                  Ну гидрант рошенович это отдельная пестня......Нелегка жизнь его......
                  1. LSA57 Онлайн
                    LSA57 Сегодня, 08:27
                    +1
                    Цитата: БorisovичЪ
                    Ну гидрант рошенович это отдельная пестня......Нелегка жизнь его.....

                    ну да. и так каждый день
                    1. БorisovичЪ Онлайн
                      БorisovичЪ Сегодня, 08:31
                      +1
                      Цитата: LSA57
                      Цитата: БorisovичЪ
                      Ну гидрант рошенович это отдельная пестня......Нелегка жизнь его.....

                      ну да. и так каждый день

                      Дык......... патаму шта.....
                      1. LSA57 Онлайн
                        LSA57 Сегодня, 08:35
                        0
                        Цитата: БorisovичЪ
                        Дык......... патаму шта.....

                        и как окончательный итог

    2. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:11
      0
      Ну зачем к бабке, есть для этого МВФ, хохлы знают как подкатиться.
  7. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 07:16
    +2
    Йемен и Сирия показали что стоит в бою западная техника, сравнили с российской... за чем отдавать... такой танк нужен самим.
  8. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 07:32
    +2
    из-за отсутствия техники, совместимой с натовскими системами обороны, Болгария так и не участвует в совместных миссиях.

    Насколько для "братушек" значимо быть "пушечным мясом" для "западной коалиции" и "таскать каштаны для них из огня"?
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:04
      +2
      То, что у Болгарии нет "совместимой техники", говорит о том, что Запад до сих пор не поверил, что Болгария стала ее искренним союзником. Иначе давно нашпиговали бы ее современным и совместимым оружием. Хоть под кредиты, хоть на халяву. А так и ежу понятно, что умирать за западные ценности болгары пока желанием не горят. negative
  9. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:37
    0
    Я думаю, что если Болгария решит модернизировать танки в России, то надо сделать хорошую скидку )))... За такую-то рекламу советской/российской техники...
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 07:50
      0
      есть подозрения что они это будут делать либо в польше либо в румынии... hi
    2. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 07:50
      +1
      Чтобы потом эти танки стреляли по русским
    3. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:53
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      За такую-то рекламу советской/российской техники...

      её давно уже не надо рекламировать.
      время всё расставило на свои места