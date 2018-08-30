Минобороны Болгарии: Хватит кормить нас сказками об "устаревшем" советском оружии

Министерство обороны Болгарии решило отремонтировать 13 советских танков Т-72. Решение болгарского МО идет вслед за решением о ремонте и модернизации МиГ-29 и Су-25 ВВС страны. В тендере уточняется, что ремонт ожидается в следующие 4 года и будет стоить 4,9 млн. евро. На ремонт танков уйдут 4 млн. евро, остальные средства на ремонт 60 прицелов. В общей сложности на вооружении в болгарских сухопутных войсках сегодня стоят 160 танков Т-72 в модификациях М/M1/M2.В этой связи, особенно интересным и даже шокирующим для Брюсселя звучит заявление болгарского министра обороны Красимира Каракачанова:Относительно модернизации Т-72, Каракачанов сказал, что для него создано множество дополнительных вариантов защиты, которые заметно повышают боевые качества машины.Напоминаем, что болгарский военный министр одновременно занимает и пост вице-премьера в правительстве Болгарии. На выборах в 2017 г. в парламенте весомое присутствие приобрели патриотически ориентированные партии. Премьер Бойко Борисов был вынужден составить правящую коалицию с ними, что сразу сказалось на внешнеполитической линии Болгарии. Например, входящая в эту коалицию националистическая партия "Атака" имеет антинатовскую политическую платформу, и её лидер Волен Сидеров часто посещает Москву. Сам Каракачанов является председателем одной из патриотических партий - ВМРО/Внутренняя Македонская Революционная Организация/, имеющая давние исторические традиции в болгарском обществе. В дополнение и президент Болгарии, генерал Румен Радев выступает за улучшение отношений с Россией.На решение МО отреагировали в Атлантическом совете - немногочисленная прозападная внеправительственная группа политиков, оставшиеся "за бортом" в политическом соревновании Болгарии в последние годы. Ими было заявлено, чтоНапомним, что из-за отсутствия техники, совместимой с натовскими системами обороны, Болгария так и не участвует в совместных миссиях.