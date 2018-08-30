Минобороны Болгарии: Хватит кормить нас сказками об "устаревшем" советском оружии
Министерство обороны Болгарии решило отремонтировать 13 советских танков Т-72. Решение болгарского МО идет вслед за решением о ремонте и модернизации МиГ-29 и Су-25 ВВС страны. В тендере уточняется, что ремонт ожидается в следующие 4 года и будет стоить 4,9 млн. евро. На ремонт танков уйдут 4 млн. евро, остальные средства на ремонт 60 прицелов. В общей сложности на вооружении в болгарских сухопутных войсках сегодня стоят 160 танков Т-72 в модификациях М/M1/M2.
В этой связи, особенно интересным и даже шокирующим для Брюсселя звучит заявление болгарского министра обороны Красимира Каракачанова:
"Т-72 очень хороший танк. Если решим их продать, то сразу появятся желающие приобрести их. Мы уже сделали ошибку, когда продали свои "старые" Т-55. Вот в России их сохранили, модернизировали и используют! Т-55 легче и маневреннее! Он оказался идеальным боевым средством для городских условий. Что означает "морально устаревший"? Наши "морально устаревшие" МиГ-21 мы продали Хорватии, и они их успешно используют! Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях! Сейчас они вдруг превратились в "атлантистов", в натовцев. Болгарский народ не бездонная яма, чтоб доить его на глупые проекты и рассказывать ему байки о "преимуществе" западной техники и исключительно об "атлантических ценностях"!"
Относительно модернизации Т-72, Каракачанов сказал, что для него создано множество дополнительных вариантов защиты, которые заметно повышают боевые качества машины.
Напоминаем, что болгарский военный министр одновременно занимает и пост вице-премьера в правительстве Болгарии. На выборах в 2017 г. в парламенте весомое присутствие приобрели патриотически ориентированные партии. Премьер Бойко Борисов был вынужден составить правящую коалицию с ними, что сразу сказалось на внешнеполитической линии Болгарии. Например, входящая в эту коалицию националистическая партия "Атака" имеет антинатовскую политическую платформу, и её лидер Волен Сидеров часто посещает Москву. Сам Каракачанов является председателем одной из патриотических партий - ВМРО/Внутренняя Македонская Революционная Организация/, имеющая давние исторические традиции в болгарском обществе. В дополнение и президент Болгарии, генерал Румен Радев выступает за улучшение отношений с Россией.
На решение МО отреагировали в Атлантическом совете - немногочисленная прозападная внеправительственная группа политиков, оставшиеся "за бортом" в политическом соревновании Болгарии в последние годы. Ими было заявлено, что "вместо синхронизации с соседними странами-членами НАТО, министерство обороны Болгарии, скорее всего, стремится поддержать находящуюся под санкциями Россию, платя огромную сумму за ремонт старой военной техники. Это уже третий тендер на ремонт советской техники только в этом году. И это после того, как уже почти 30 лет СССР перестал существовать и почти 15-летнего членства Болгарии в НАТО".
Напомним, что из-за отсутствия техники, совместимой с натовскими системами обороны, Болгария так и не участвует в совместных миссиях.
В этой связи, особенно интересным и даже шокирующим для Брюсселя звучит заявление болгарского министра обороны Красимира Каракачанова:
"Т-72 очень хороший танк. Если решим их продать, то сразу появятся желающие приобрести их. Мы уже сделали ошибку, когда продали свои "старые" Т-55. Вот в России их сохранили, модернизировали и используют! Т-55 легче и маневреннее! Он оказался идеальным боевым средством для городских условий. Что означает "морально устаревший"? Наши "морально устаревшие" МиГ-21 мы продали Хорватии, и они их успешно используют! Хватит сказок, которые нам говорят одни "хорошие" люди, забывшие, что учились в советских военных академиях! Сейчас они вдруг превратились в "атлантистов", в натовцев. Болгарский народ не бездонная яма, чтоб доить его на глупые проекты и рассказывать ему байки о "преимуществе" западной техники и исключительно об "атлантических ценностях"!"
Относительно модернизации Т-72, Каракачанов сказал, что для него создано множество дополнительных вариантов защиты, которые заметно повышают боевые качества машины.
Напоминаем, что болгарский военный министр одновременно занимает и пост вице-премьера в правительстве Болгарии. На выборах в 2017 г. в парламенте весомое присутствие приобрели патриотически ориентированные партии. Премьер Бойко Борисов был вынужден составить правящую коалицию с ними, что сразу сказалось на внешнеполитической линии Болгарии. Например, входящая в эту коалицию националистическая партия "Атака" имеет антинатовскую политическую платформу, и её лидер Волен Сидеров часто посещает Москву. Сам Каракачанов является председателем одной из патриотических партий - ВМРО/Внутренняя Македонская Революционная Организация/, имеющая давние исторические традиции в болгарском обществе. В дополнение и президент Болгарии, генерал Румен Радев выступает за улучшение отношений с Россией.
На решение МО отреагировали в Атлантическом совете - немногочисленная прозападная внеправительственная группа политиков, оставшиеся "за бортом" в политическом соревновании Болгарии в последние годы. Ими было заявлено, что "вместо синхронизации с соседними странами-членами НАТО, министерство обороны Болгарии, скорее всего, стремится поддержать находящуюся под санкциями Россию, платя огромную сумму за ремонт старой военной техники. Это уже третий тендер на ремонт советской техники только в этом году. И это после того, как уже почти 30 лет СССР перестал существовать и почти 15-летнего членства Болгарии в НАТО".
Напомним, что из-за отсутствия техники, совместимой с натовскими системами обороны, Болгария так и не участвует в совместных миссиях.
- Автор:
- Петр Петров
- Использованы фотографии:
- Петр Петров
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