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На замену Siemens: В РФ разработают свои газовые турбины

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Попавшие под американские санкции «Силовые машины» Алексея Мордашова рассчитывают получить в следующем году из бюджета 3 млрд. рублей на создание и запуск в производство нескольких видов газовых турбин, сообщает Коммерсантъ.



По данным газеты, решение о выделение средств в 2019 году в формате государственного софинансирования принято в понедельник на заседании президентской комиссией по ТЭК.


Технологии мощных газовых турбин в России сегодня нет, это оборудование для нее делает только германская Siemens, но в условиях санкций применять такие турбины можно далеко не везде. В прошлом году отправка немецких турбин в Крым спровоцировал скандал, дошедший до международного суда.

В апреле Мордашов написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором предложил разбить программу развития турбиностроения в РФ на два этапа.

Первые этап предполагает разработку и выпуск опытно-промышленных образцов мощностью до 70, 120 и 180 МВт, а также их испытание. Для этого, по оценке бизнесмена, потребуется в общей сложности около 15 млрд. руб.

Второй этап – непосредственно серийное производство изделий. При этом Мордашов просил, в частности у Минэнерго, гарантий на закупку турбин «Силмаша» в количестве 48 единиц в рамках модернизации ТЭС.

В Минфине вопрос о дальнейшем возможном софинансировании разработки турбин комментировать не стали.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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4 комментария
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  1. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 11:10
    0
    Действительно хорошая новость, лишь бы не как обычно, а до конца дело довели.
  2. Horst78 Онлайн
    Horst78 Сегодня, 11:14
    0
    В принципе потянуть можем.
  3. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 11:23
    0
    Попавшие под американские санкции «Силовые машины» Алексея Мордашова рассчитывают получить в следующем году из бюджета 3 млрд. рублей на создание и запуск в производство нескольких видов газовых турбин
    Удивительно конечно, ведь в середине 2017
    Владелец «Северстали» Алексей Мордашов F 2 обошел Леонида Михельсона F 3 в рейтинге Forbes Real Time, сейчас его состояние оценивается в $16,8 млрд. Состояние Михельсона в данный момент составляет $16,2 млрд, что на $2,2 млрд меньше, чем в рейтинге 2017 года, когда оно оценивалось в $18,4 млрд.
    Самый богатый человек России не хочет сам оплатить создание и запуск в производство этих самых турбин?! - это же его предприятие, а в перспективе еще и отобьет затраты, если качетсвенные турбины будут созданы. Диву даюсь, у самого 17 млрдов долларов, что больше 1100 млрдов рублей, а он 3 из бюджета родной страны клянчит request
  4. Forcecom Онлайн
    Forcecom Сегодня, 11:24
    +1
    Ага потянем, вначале Газовое СКБ на ЛМЗ разогнали, вместе с людьми 6 лет назад, заодно прос-рали все наработки и документацию, а теперь с нуля хотят создать все заново собрав 40 человек "по объявлению", может лет через 5-7 там что то и завертиться, и то не факт.