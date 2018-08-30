Как британцы устроили концлагерь на русской земле

Остров Мудьюг расположен в устье Северной Двины. Это север Архангельской области. Пейзаж привычен для этих мест – хвойные леса, дюны, поросшие мхом. На острове – пожарно-спасательный пост, маяк и музей. Для чего он здесь, музей? Ведь на первый взгляд на острове нет ничего интересного. Но 100 лет назад здесь было одно из самых страшных мест на севере России – немало людей нашли здесь последний приют, будучи убитыми или замученными.2 августа 1918 года, 100 лет назад, эскадра из 17 военных кораблей стран Антанты доставила в Архангельск крупные десантные силы, насчитывавшие 9 тысяч военнослужащих британской, французской и американской армий. К этому времени в Архангельске уже произошел военный переворот – антисоветские силы под руководством капитана 1-го ранга Георгия Чаплина, командовавшего отрядом миноносцев, свергли местную большевистскую власть.Когда красные были эвакуированы из Архангельска, противники большевиков сформировали военное правительство, во главе которого встал командир Беломорского конно-горского полка ротмистр Берс. Чуть позже военное правительство Берса, в свою очередь, передало полномочия Верховному управлению Северной области во главе с социалистом-революционером Николаем Васильевичем Чайковским, давно и плотно связанным с западными кругами. Капитан Чаплин, в свою очередь, возглавил объединенный Северный антибольшевистский фронт, с переменным успехом действовавший против Красной Армии на территории Архангельской губернии.Таким образом, войска Антанты встретили радушный прием со стороны архангельских «белых». Слабость РККА в северной части России позволила английским и американским войскам установить контроль над частью территории Архангельской губернии. Практически сразу после высадки в Архангельске, британцы, французы и американцы приступили к выявлению и арестам местных большевиков и сочувствующих советской власти. Три недели потребовалось интервентам, чтобы создать собственный концентрационный лагерь. Это уже потом Европейский Север станет одним из главных центров сталинского ГУЛАГа, а тогда, в 1918 году, тон в создании концлагерей задавали англичане.23 августа 1918 года концентрационный лагерь был организован на острове Мудьюг. Сюда доставлялись заключенные из Архангельской тюрьмы – большевики, работники органов советской власти, члены комитетов бедноты, военнопленные бойцы и командиры Красной Армии. Строительство концлагеря началось сразу после доставки на остров первой партии заключенных. Именно арестанты и строили сами для себя тюрьму – на Мудьюг этапировали 134 человека, которых заставили вырубать лес, обносить территорию будущего лагеря двумя рядами колючей проволоки высотой в три метра, а затем строить помещения барака для заключенных и карцера для нарушителей режима.Карцер, кстати, в лучших традициях представлял собой обычную трехметровую яму шириной в 9 шагов и длиной в 14 шагов. Естественно, что ни света, ни отопления в яме не было, а кормили помещенных в карцер арестантов лишь двумя галетами и стаканом воды в день. Из-за сильного холода люди часто умирали в карцере от переохлаждения или отмораживали конечности. Но охранников это волновало меньше всего.Условия содержания в бараках лагеря были получше, но тоже очень тяжелыми. Во-первых, камеры бараков были переполнены – в помещении, рассчитанном на 14 человек, находилось по 50-60 заключенных. Всего же в бараке, который строили из расчета на 100 заключенных, находилось 350 человек. Питание было скудным – 200 грамм галет, 175 грамм консервов, 42 грамма риса и 10 грамм соли в день. Но при этом заключенных заставляли работать на тяжелых работах. Службу по охране лагеря несли французские военнослужащие, которые не отличались большим гуманизмом по отношению к заключенным. Так, арестанта запросто могли избить ни за что, в том числе и прикладами, бросить в яму – карцер – тоже без веской причины. Интересно, что офицером контрразведки в концлагере Мудьюг служил Эрнест Бо – известный парфюмер, автор знаменитого «Букета Наполеона».Жестокие условия содержания способствовали высокому уровню смертности в концлагере. Во-первых, заключенные умирали от многочисленных болезней, прежде всего от тифа. Поскольку средств гигиены не было, равным образом, как и сменной одежды, заключенные заражались вшами и моментально заболевали тифом. Во-вторых, помещенные в карцер заключенные умирали от переохлаждения, многие не выдерживали тяжести обязательных работ. От переохлаждения умирали даже в бараке, температура в котором порой опускалась до минус восьми градусов. Наконец, многие арестанты умерли насильственной смертью – их расстреляли или замучили до смерти контрразведчики. На Мудьюге появилось собственное кладбище, которое к весне 1919 года насчитывало не менее сотни могильных крестов, причем под многими из них находились общие могилы.Несмотря на то, что контрразведка союзников всячески пыталась скрывать творящиеся в Мудьюгском концлагере зверства, дурная слава об острове вскоре достигла Архангельска. В марте 1919 года на остров прибыл управляющий отделом внутренних дел Временного правительства Северной области В.И. Игнатьев, который посетил концентрационный лагерь и обнаружил там более 200 арестантов, значительная часть которых болела цингой. Свой отчет Игнатьев опубликовал в местной газете, особое внимание обратив на бедственное положение заключенных и на эпидемию тифа, которая стала угрожать эпидемиологической обстановке в Архангельской губернии.Председатель губернского профсоюза М.И. Бечин заявил, что непосредственной причиной распространения тифа являются многочисленные аресты, в результате которых тысячи людей оказываются в тюрьмах и концлагере и быстро заражаются опасной болезнью. Но власти отреагировали на заявление профсоюзного лидера весьма своеобразно – Бечин был арестован и сам оказался в Мудьюгском концентрационном лагере. Но возмущение жителей Архангельской губернии самим фактом существования такого концлагеря росло. 1 сентября 1919 г. в Архангельске началась массовая политическая забастовка, в которой участвовали рабочие судостроительного завода, мастерских военно-морского порта, нескольких типографий и лесоперерабатывающего завода.Тем временем, к лету 1919 года положение белых и интервентов в Архангельской губернии серьезно ухудшилось. Красная Армия перешла в наступление и уверенно теснила противника. На этом фоне росло недовольство и в самих частях и подразделениях войск Антанты. Этому способствовали и растущие потери в боях с Красной Армией. Например, 28 августа 1919 года британский батальон морской пехоты в районе поселка Койкари потерял 3 человека убитыми, включая самого командира батальона, и 18 человек ранеными.В следующий раз русский проводник специально завел британцев в очень неудобное для обороны место, где те подверглись нападению красноармейцев. Погибли три британских офицера, после чего целая британская рота на следующий день отказалась идти в атаку. Были арестованы 93 военнослужащих, из которых 13 человек приговорили к смертной казни, остальных отправили на каторжные работы.Но даже такие жесткие меры не могли восстановить дисциплину в войсках интервентов. В самой Великобритании начались забастовки под лозунгами «Руки прочь от России!», отказывались выполнять приказания французские солдаты и матросы. В такой ситуации командование войск Антанты приняло решение о сворачивании своих сил в Северной России. Уже в начале сентября 1919 года Лондон приступил к выводу британских войск с территории Архангельской губернии.Как только командование сил Антанты заговорило о предстоящей эвакуации из Северной России, союзники практически полностью утратили интерес к Мудьюгскому концлагерю. Еще в мае 1919 года было принято решение о передаче концентрационного лагеря на острове Мудьюг в распоряжение местных властей – правительства Чайковского – Миллера. Вместо концлагеря на острове со 2 июня 1919 года начала функционировать ссыльно-каторжная тюрьма правительства Северной области. Власти готовили переправку на остров Мудьюг более 800 человек, находившихся к этому времени в тюрьмах Архангельска.Британскую и французскую охрану сменили местные тюремщики, но заключенным от этого стало лишь хуже. Новый начальник тюрьмы И. Судаков отличался невероятной жестокостью, не лучше был и капитан Прокофьев, занявший пост коменданта острова Мудьюг. Ситуация в концлагере стала для заключенных просто невыносимой. В конце концов, 15 сентября 1919 года на острове Мудьюг вспыхнуло восстание заключенных. Когда комендант лагеря отсутствовал, арестанты смогли разоружить нескольких охранников и попытались захватить помещение комендатуры, но были остановлены огнем охраны.Тем не менее, 53 заключенных смогли прорваться через заграждения из колючей проволоки и, несмотря на огонь, который охрана открыла по беглецам, вышли на берег Сухого моря, где захватили несколько рыбацких баркасов и переправились на материк. Одна группа заключенных двинулась в сторону Архангельска и погибла, а другая группа численностью в 32 человека пошла в сторону Пинеги и, преодолев 300 километров, добралась до расположения частей Красной Армии. Во время восстания охранники убили 11 заключенных, еще 13 человек расстреляли на следующий день. После восстания правительство Северной области распорядилось немедленно перевести лагерь с острова Мудьюг в Йоканьгу на Кольском полуострове, где оставшихся заключенных разместили в помещениях бывшей военно-морской базы.В конце сентября 1919 года Архангельскую губернию покинули последние части британских войск. Положение правительства Северной области без поддержки интервентов стало стремительно ухудшаться. В начале февраля 1920 года Красная Армия при поддержке революционных моряков начала новое наступление на позиции белых. В Архангельске вспыхнуло восстание, которое освободило из тюрем политических заключенных. 19 февраля 1920 года генерал Миллер покинул Россию на ледоколе «Минин», а 20 февраля 1920 года части Красной Армии вошли в Архангельск. Тогда же прекратил свое существование и наследник Мудьюгского концлагеря в Йоканьге.Правда, ради справедливости стоит отметить, что и советская власть была не менее жестока к своим противникам. В годы Гражданской войны на территории Архангельской области было создано несколько концентрационных лагерей, в которых размещались военнопленные белогвардейцы и их пособники. Условия содержания в таких лагерях не сильно отличались от Мудьюга.Сразу после установления советской власти в Архангельской губернии стала открываться страшная правда о зверствах интервентов на русской земле. Выяснилось, что в Мудьюгском концлагере за непродолжительное время его существования побывало более тысячи человек, несколько сотен человек там умерли или погибли. 12 августа 1928 года, через десять лет после тех страшных событий, когда был создан концлагерь, на острове Мудьюг открыли памятник «Жертвам интервенции» высотой 17,5 метров. В 1958 году, на 40-летие лагеря, на острове поставили новый памятник из гранита, чугуна и бетона.В 1934 году на острове Мудьюг открыли Музей революции Северной области, который в 1938 году объединили с Архангельским областным краеведческим музеем и назвали Музеем каторги. В музее были сохранены основные постройки концентрационного лагеря – барак, карцер, вышки, ограждения из колючей проволоки. С 1940 по 1973 гг. музей не работал, а затем, с середины 1970-х годов, в него стали постоянно водить экскурсии – и учащейся молодежи, и работников архангельских предприятий, и туристов из других регионов СССР, и иностранцев.После распада СССР интерес к музею на острове Мудьюг ослаб. Это было связано с переоценкой событий времен Гражданской войны, роли большевиков в истории России. Но ведь Мудьюгский музей – памятник не столько большевикам, сколько жителям нашей страны, погибшим от рук британских, французских, американских интервентов, вторгшихся 100 лет назад на территорию России. Он напоминает нам о тех зверствах, которые творили «продвинутые западные люди» в нашей стране и является предостережением для последующих поколений россиян от стремления решать свои внутриполитические проблемы с помощью привлеченных извне интервентов.