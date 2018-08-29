Американский генерал: Русские наблюдают в Сирии за нами, мы - за ними
Последние полтора года Пентагон активно собирает все возможные данные о деятельности россиян в Сирии, передает Лента.ру сообщение главы центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.
Генерал заявил, что Минобороны России использует Сирии не только как испытательный полигон, но и для наблюдения за возможностями американской военной техники. При этом Пентагон в последнее время также активно изучает российские вооружения.
По его словам, американцы многое узнали о военных возможностях, «которые россияне принесли в Сирию».
Харриган пояснил, что в первую очередь речь идет о самолетах Су-34 и Су-35 поколения 4++. Собранная о них информация, по словам генерала, будет учтена при обновлении базы данных, заложенных в компьютерную систему истребителя 5 поколенияF-35. Указанные данные касаются действий в условиях «оперативной среды».
Он добавил, что сбором аналогичной информации занялись и израильтяне для своего F-35I Adir.
Напомним, в мае текущего года главком израильских ВВС Амикам Норкин заявил, что его страна первой в мире применила F-35 в реальном бою. Он сообщил, что таких случаев было два «на разных фронтах».
Главнокомандующий добавил, что Adir регулярно выполняет задачи по всему Ближнему Востоку.
Генерал заявил, что Минобороны России использует Сирии не только как испытательный полигон, но и для наблюдения за возможностями американской военной техники. При этом Пентагон в последнее время также активно изучает российские вооружения.
По его словам, американцы многое узнали о военных возможностях, «которые россияне принесли в Сирию».
Харриган пояснил, что в первую очередь речь идет о самолетах Су-34 и Су-35 поколения 4++. Собранная о них информация, по словам генерала, будет учтена при обновлении базы данных, заложенных в компьютерную систему истребителя 5 поколенияF-35. Указанные данные касаются действий в условиях «оперативной среды».
Он добавил, что сбором аналогичной информации занялись и израильтяне для своего F-35I Adir.
Напомним, в мае текущего года главком израильских ВВС Амикам Норкин заявил, что его страна первой в мире применила F-35 в реальном бою. Он сообщил, что таких случаев было два «на разных фронтах».
Главнокомандующий добавил, что Adir регулярно выполняет задачи по всему Ближнему Востоку.
- Использованы фотографии:
- Минобороны США
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