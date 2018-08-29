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Американский генерал: Русские наблюдают в Сирии за нами, мы - за ними

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Последние полтора года Пентагон активно собирает все возможные данные о деятельности россиян в Сирии, передает Лента.ру сообщение главы центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана.

Американский генерал: Русские наблюдают в Сирии за нами, мы - за ними


Генерал заявил, что Минобороны России использует Сирии не только как испытательный полигон, но и для наблюдения за возможностями американской военной техники. При этом Пентагон в последнее время также активно изучает российские вооружения.


По его словам, американцы многое узнали о военных возможностях, «которые россияне принесли в Сирию».

Харриган пояснил, что в первую очередь речь идет о самолетах Су-34 и Су-35 поколения 4++. Собранная о них информация, по словам генерала, будет учтена при обновлении базы данных, заложенных в компьютерную систему истребителя 5 поколенияF-35. Указанные данные касаются действий в условиях «оперативной среды».

Он добавил, что сбором аналогичной информации занялись и израильтяне для своего F-35I Adir.

Напомним, в мае текущего года главком израильских ВВС Амикам Норкин заявил, что его страна первой в мире применила F-35 в реальном бою. Он сообщил, что таких случаев было два «на разных фронтах».

Главнокомандующий добавил, что Adir регулярно выполняет задачи по всему Ближнему Востоку.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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16 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:56
    +5
    А в чём новость-то ? То , что в Сирии все наблюдают за всеми только ежу непонятно . Или этот Харриган заявил что США можно наблюдать за Россией , а России - низзя ? what
  2. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 12:01
    0
    Цитата: bouncyhunter
    А в чём новость-то ? То , что в Сирии все наблюдают за всеми только ежу непонятно . Или этот Харриган заявил что США можно наблюдать за Россией , а России - низзя ? what

    Нет он просто открыл невероятно секретную информацию. laughing
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:24
      +2
      hi
      Цитата: Арон Заави
      он просто открыл невероятно секретную информацию.

      В таком случае его фамилия не Харриган , а Очевидность . lol
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:28
        +1
        smile И не генерал он вовсе,а капитан ...Как мы его тут разоблачили совместными усилиями трёх стран. laughing
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 13:25
          0
          Ну тогда уже прапорщик laughing
      2. Комментарий был удален.
        1. bessmertniy Офлайн
          bessmertniy Сегодня, 13:29
          0
          Ну, прорвало мужика на откровенность. wassat Мог бы добавить, что за этим наблюдением друг друга русскими и американцами с трепетом и восхищением наблюдает все прогрессивное человечество. wink
    2. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: bouncyhunter
      А в чём новость-то ? То , что в Сирии все наблюдают за всеми только ежу непонятно . Или этот Харриган заявил что США можно наблюдать за Россией , а России - низзя ? what

      Нет он просто открыл невероятно секретную информацию. laughing

      Что-то я беспокоюсь за будущее этого кыпа, как бы его не ликвидировали за раскрытие такой страшной тайны.
  3. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:09
    +3
    в первую очередь речь идет о самолетах Су-35 и Су-35
    а так-же о Су-35
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:20
      +1
      Исправили уже.
  4. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:17
    +3
    Амерский генерал обосновывает необходимость присутствия американцев в Сирии, на сколько логично данное заявление не понятно, хотя с логикой в Америке да и на Западе воопще тяжко.
    1. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 13:27
      0
      У них вместо логики хуцпа
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +2
    Рабочая практика - сбор сведений о противнике и эффективности его техники. Другое дело, что американцы (как и наши) имеют возможность анализировать ТТХ и боевой потенциал техники вероятного противника в реальных боевых условиях, что намного эффективней в плане конкретной информации.
  6. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 12:28
    +2
    Основной вопрос здесь, а на каком основании США "присутствуют" в Сирии, чтобы "наблюдать"?
  7. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:13
    +1
    ну и наблюдайте пока не получите по мозгам!
  8. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:26
    0
    Наши западные и ближневосточные партнёры знатные вуайеристы
  9. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:47
    0
    Все за всеми наблюдают.....гениально просто! lol