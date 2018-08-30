Внимание, анонс! Музей УГМК из города Верхняя Пышма на "Обозрении"

Александр Козицын

Андрей Козицын

Один из восьми Т-34-85, снимавшийся в сериале "Четыре танкиста и собака".

Т-28 на испытаниях во дворе после обслуживания.

Железные дороги.

И работы по благоустройству идут каждый день.



Да, все-таки это случилось, и наша съемочная бригада оказалась в Свердловской области, под городом Екатеринбургом, в населенном пункте Верхняя Пышма. Ударение на втором слоге, ПышмА.Кроме градообразующего предприятия УГМК, Уральского горно-металлургического комбината, который первый в стране по выпуску чистейшей меди, (балуются там еще золотом и платиной, но это со времен братьев Демидовых заведено) в городке есть еще одна достопримечательность российского масштаба. Это, как знающие уже поняли, музей, созданный при поддержке УГМК.В музее, собственно, и вместе с его сотрудниками мы провели незабываемое время.Несмотря на довольно своеобразные ощущения от Урала в целом, мы все находились просто в лютом восторге от общения со всеми причастными к нашей работе, от директора музея Александра Вячеславовича Емельянова и сотрудника пресс-службы завода Олега Андреевича Мельчакова до смотрителей в залах, старавшихся помочь нам всем, чем только можно.Особая благодарность тем, кого вы не раз увидите на кадрах видео, это сотрудники музея Никита, Иван и Евгений, которые нещадно тратили свое время на нас, рассказывая, показывая и объясняя.С чего лучше всего начать рассказ о музее? Наверное, с истории его появления. История весьма примечательная, ведь буквально десять лет назад на месте музея был пустырь. Просто пустырь перед корпусами завода.Кому-то из ветеранов города пришла в голову мысль, что неплохо бы сделать здесь небольшой скверик и поставить пару пушек. Пушки поставили, кстати, перед входом в музей стоят именно они, первые две.Затем встал вопрос о том, что скверик стоит немного увеличить и к пушкам добавить несколько танков.Сегодня музей в Верхней Пышме насчитывает около 7 гектаров площади и почти 7 000 квадратных метров крытых помещений.И это не предел, работы по расширению идут постоянно. Например, в планах стоит убрать все самолеты с открытой площадки под крышу. Ангар, как видно, уже строится.Говоря о музее в Верхней Пышме нельзя не упомянуть еще двух человек. Без которых, скорее всего, это место так и осталось бы пустырем с двумя пушками в лучшем случае. Это Александр и Андрей Козицыны.Можно долго рассуждать о вкладе братьев Козицыных (да и всего персонала музея) в сохранение и приумножение исторического наследия, но проще, думаю, показать.Мы еще не один месяц будем рассказывать в подробностях о многих экспонатах музея, а пока, уже по устоявшейся традиции – небольшой экскурс.Три этажа, тысячи квадратных метров. Самолеты, бронетехника, автомобили, артиллерия, танки. Наиболее ценные экспонаты. Стрелковое оружие, награды, образцы обмундирования.Великолепные мастерские, в которых реанимируется, ремонтируется и восстанавливается техника.Корабельная тема. Невелика, полторы подводных лодки и три катера. Но это не Крым или Новороссийск...Если говорить о музее, как об объекте туризма. Это прекрасное место. И, в отличие от предыдущих наших репортажей, мы попробуем дать некоторую оценку этого места с точки зрения туриста.Музей великолепен и огромен. Кроме военной техники есть еще и автомобили. За территорией музея военной техники начинаются владения автомобилистов. Здание еще больше, чем у военных, и в нем несколько сотен экземпляров машин начиная с 1900 года.Честно скажем, нам не хватило времени на посещение автомобильного музея даже просто для себя. Военный музей занял все время.Можно ли обойти комплекс за один день? Ответ – однозначно, нет. Два музея потребуют минимум два дня. Плотно. Военный музей в принципе можно пробежать «галопом по Европам» за один день, но сделать это будет непросто.Если же речь идет об экскурсиях…Финансовая сторона вопроса. Посещение открытых площадок не будет стоить вам ничего. Осмотр экспозиции внутри здания – 100 рублей. Осмотр в сопровождении экскурсовода – от 300 до 450, но оно того стоит, потому что помимо рассказов (весьма впечатляющих) можно будет посетить корабли и бесподобно восстановленный санитарный поезд.Фотографировать можно (и даже нужно, для этого есть специально оборудованное место бонусом ко всему), только при съемке категорически просят выключать вспышки. Но света хватает.Есть буфет (вполне себе по цене/качеству), на всей территории музейного комплекса предостаточно мест для отдыха в виде лавочек и скамеек.Есть сувенирная лавка на входе, но она откровенно печальная. Выбора никакого, цены бешенные.И еще один момент. Мы много катаемся по нашей стране, но пока (и видимо надолго) Верхняя Пышма занимает первое место по абсолютной негодности для проживания туристов. Не будем вдаваться в подробности, но негатива мы получили весьма много в этом плане.Так что если вдруг кто-то решит, что музеи УГМК стоят того, чтобы их посетить (а они того однозначно стоят!), то поселиться лучше Екатеринбурге, а в Пышму приехать на такси. И уехать. И это будет значительно дешевле, чем там останавливаться.Напрашивается вывод о том, стоит ли, например, в свой отпуск, потратить время и деньги для того, чтобы посетить этот музей в плане внутреннего туризма. Наше мнение – да, однозначно стоит. Исторический туризм вообще штука такая, интересная, тем более, что речь идет о музее, однозначно входящем в пятерку лучших.Ну а для тех, кто живет далеко от Урала и вряд ли сможет посетить это чудесное место, мы, естественно, поможем. В будущих материалах мы расскажем почти обо всех экспонатах музея УГМК, и рады сообщить, что в наших рассказах впервые будут присутствовать морские и речные катера, масса железнодорожной техники и уникальные (как без них!) танки и пушки.В музее обнаружилась просто великолепная коллекция ручных гранат, которым мы тоже уделим должное внимание.А вишенкой (калибра Ф1) станет серия материалов по технике, получаемой по ленд-лизу. Танки, бронетранспортеры, амфибии, грузовики, легковые автомобили.В общем, на ближайшие несколько месяцев в рубриках «Рассказы об оружии» и «Свой среди чужих» прочно поселяются экспонаты музея УГМК из Верхней Пышмы. С чем мы поздравляем всех почитателей исторической техники в нашем изложении.Необходимый постскриптум. Товарищи артиллеристы, огромные пушки будут, не беспокойтесь!