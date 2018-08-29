Тянуть нельзя. Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. Обращение транслировали все центральные каналы.В своем обращении президент в частности сказал, что главной задачей пенсионных изменений является возможность обеспечения устойчивости и стабильности пенсионной системы на годы вперед. Разговоры об изменении пенсионного возраста велись давно, но решения не принимались. В 90-е года 20 века Россия "рухнула в экономическую яму", что привело к демографическому кризису. В 2000-е провести реформы было невозможно из-за высокого уровня безработицы и инфляции, продолжительности жизни и большого числа граждан, живущих за чертой бедности. Путин пояснил, что в последние годы в России выросла продолжительность жизни, а провалы в экономике компенсированы.За предполагаемыми изменениями в пенсионном законодательстве стоят интересы граждан России и они воспринимаются болезненно. Но если не принимать мер, заявил Путин, то скоро у государства закончатся средства на индексацию пенсий и они (пенсии) будут обесценены. Предлагаемые изменения пенсионной системы дают возможность повышать пенсии граждан ежегодно на одну тысячу рублей.Президент подчеркнул, что правительство рассматривало все возможные способы решения пенсионной проблемы, но в данный момент повышению возраста выхода на пенсию альтернативы нет. "Тянуть нельзя", добавил Путин.В свою очередь президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь лет, а на пять. Ряд категорий граждан также сохранят льготы и досрочный выход на пенсию. В то же время должен быть уменьшен стаж, необходимый для выхода на пенсию и мужчинам и женщинам до 42 и 37 лет соответственно.По словам президента, даже если ввести прогрессивную шкалу налога и продать дворцы Пенсионного фонда, этого хватит на несколько дней пенсионных выплат. О том, насколько хватило бы выплат при реальной борьбе с коррупцией, президент в обращении не пояснил.