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Тянуть нельзя. Владимир Путин выступил с обращением по пенсионной реформе

371
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. Обращение транслировали все центральные каналы.



В своем обращении президент в частности сказал, что главной задачей пенсионных изменений является возможность обеспечения устойчивости и стабильности пенсионной системы на годы вперед. Разговоры об изменении пенсионного возраста велись давно, но решения не принимались. В 90-е года 20 века Россия "рухнула в экономическую яму", что привело к демографическому кризису. В 2000-е провести реформы было невозможно из-за высокого уровня безработицы и инфляции, продолжительности жизни и большого числа граждан, живущих за чертой бедности. Путин пояснил, что в последние годы в России выросла продолжительность жизни, а провалы в экономике компенсированы.


За предполагаемыми изменениями в пенсионном законодательстве стоят интересы граждан России и они воспринимаются болезненно. Но если не принимать мер, заявил Путин, то скоро у государства закончатся средства на индексацию пенсий и они (пенсии) будут обесценены. Предлагаемые изменения пенсионной системы дают возможность повышать пенсии граждан ежегодно на одну тысячу рублей.

Президент подчеркнул, что правительство рассматривало все возможные способы решения пенсионной проблемы, но в данный момент повышению возраста выхода на пенсию альтернативы нет. "Тянуть нельзя", добавил Путин.

В свою очередь президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь лет, а на пять. Ряд категорий граждан также сохранят льготы и досрочный выход на пенсию. В то же время должен быть уменьшен стаж, необходимый для выхода на пенсию и мужчинам и женщинам до 42 и 37 лет соответственно.

По словам президента, даже если ввести прогрессивную шкалу налога и продать дворцы Пенсионного фонда, этого хватит на несколько дней пенсионных выплат. О том, насколько хватило бы выплат при реальной борьбе с коррупцией, президент в обращении не пояснил.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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371 комментарий
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  1. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 12:32
    +65
    ..." Вы держитесь,там! Счастья вам!.."(С)
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 12:37
      +64
      Мог стать Лидером Нации, а сдулся. Сегодня мы были свидетелями падения Олимпа, хорошо, что я за него не проголосовал из-за отпуска. Видимо вредное влияние ботокса на кору головного мозга и следственно на совесть до конца не изучено.
      1. Комментарий был удален.
        1. Гаргантюа Онлайн
          Гаргантюа Сегодня, 12:42
          +82
          Цирк подошел к своему логическому завершению. "Лидер" нынешней правящей группировки в жалостливом тоне рассказал, что виноваты в нынешней ситуации с пенсиями: ВОВ, кризис 90-х и т.д., но только не он. Он то как раз грудью стоял за сохранении пенсионного возраста, но теперь у него открылись глаза и он знает, что в будущем денег на пенсии не будет. И, да, конечно, вот вам печеньки в виде сохранения каких то льгот и повышения возраста для женщин на 5 лет, вместо 8.
          Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий. Ни слова не сказал про виновников, проваливших бесконечные пенсионные реформы. Ни слова про обновление состава правительства для достижения этих задач.
          Вывод от выступления негаранта: мы вас стригли, стрижем, а дальше будем снимать с вас шкуру заживо.
          1. SSR Офлайн
            SSR Сегодня, 12:55
            +38
            Цитата: Гаргантюа
            Цирк подошел к своему логическому завершению. "Лидер" нынешней правящей группировки в жалостливом тоне рассказал, что виноваты в нынешней ситуации с пенсиями: ВОВ, кризис 90-х и т.д., но только не он. Он то как раз грудью стоял за сохранении пенсионного возраста, но теперь у него открылись глаза и он знает, что в будущем денег на пенсии не будет. И, да, конечно, вот вам печеньки в виде сохранения каких то льгот и повышения возраста для женщин на 5 лет, вместо 8.
            Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий.

            Зато как убедительно завернул про - иного выхода, правительство не видит.
            Зато все "скромно" молчат о том что якобы Российские компании, зарегестрированы за рубежом, молчат про то , почему малый бизнес старается выдавать часть ЗП в конвертах, почему самозанятые не верят Государственной системе в целом.
            Зато есть самый простой вариант, сделать жалобно-суровое лицо, поднять НДС, цены на бензин, поднять персионный, про различные акцизы вообще промолчим.
            1. хрыч Офлайн
              хрыч Сегодня, 13:44
              -7
              Когда Брежнев выжил из ума ему подсунули ряд бумаг на подпись, по сути, определивших гибель Союза, одна из которых, ввод войск в Афган. Сейчас я наблюдаю подобное, дестабилизирующий общество закон внутри страны, причем в сочетании с внешней угрозой. Ну, вот так...
              1. yehat Офлайн
                yehat Сегодня, 13:50
                +8
                вы не понимаете, что говорите. Брежнев 4 раза писал заявление об уходе, которое 4 раза было отклонено (2 из-за Андропова)
                1. хрыч Офлайн
                  хрыч Сегодня, 14:31
                  0
                  И он был прав, что писал. Если заметили, то президент выглядел, каким-то жалким и старым. Одним словом, Акелла промахнулся. Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно мгновенно.
              2. zapfen Онлайн
                zapfen Сегодня, 14:38
                0
                6 месяцев минуло после выборов, а народ как подменили. Уже и "стабильность" не нужна?
          2. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 12:56
            -24
            "Ни единого слова про разработку программы по увеличению темпов экономического роста и производительности труда для повышения з.п. рабочим ради повышения пенсий". Это вам нужно на экономический и промышленный форум ехать и там ответы искать.
          3. З.О.В. Офлайн
            З.О.В. Сегодня, 12:58
            +44
            В 90-е года 20 века Россия "рухнула в экономическую яму",

            А кто то понёс за это ответтвенность!!!??? Мало этого, Ельцину открывают уже второй "Ельцин - центр". Это что за шизофрения?
            1. Pax tecum Офлайн
              Pax tecum Сегодня, 14:19
              0

              Настоящий либерал...
          4. Prjanik Онлайн
            Prjanik Сегодня, 13:10
            -22
            Действительно, а ведь мог не принимать никаких непопулярных реформ, наоборот кредитов понабрать, внешний долг нарастить, а что там будет после окончания срока правления-то уже не его проблемы.
            1. Revival Офлайн
              Revival Сегодня, 13:19
              +31
              А ведь действительно, мог экономику поднимать, прогрессивный налог ввести, устранить возможности укрывания от выплаты прогрессивного налога, устранить возможности и причины серых зарплат, поднять уровень ЗП для нормальных отчислений в ПФР, но действительно это не его проблемы
              1. Prjanik Онлайн
                Prjanik Сегодня, 14:07
                -2
                Как ни странно экономика растёт, даже будучи "разорванной в клочья". Любопытно, как вы собираетесь бороться с конвертами у частников, шпионить за каждым бухгалтером? Рост з/п непричём, теперь со сниженным порогом трудового стажа хоть что-то будут отчислять, возможно. А прогрессивный налог действительно стоит ввести, но в наших реалиях нужно ещё дофига подготовительной работы сделать.
                1. Revival Офлайн
                  Revival Сегодня, 14:14
                  +3
                  Попробуйте в тех странах которые в пример ставят по сроку выхода на пенсию за в конверте платить, там быстро объяснят методику выявления и борьбы.
                  2. И сколько столетий необходимо на подготовку для введения прогрессивного налога? И какие приготовления уже сделаны?
                  1. Prjanik Онлайн
                    Prjanik Сегодня, 14:36
                    0
                    Одно дело госкомпании, там платят белую, и даже у нас. Другое частники, платишь минимально с количества персонала и минимум претензий со стороны фнс и пфр, плюс внештатные, фрилансеры и тд. Если в какой-то стране не так, то поправьте. Тут если только постепенно повышать мрот, но это уже нагрузка на предприятия, можно компенсировать льготами, снижением ставки рефинансирования, но это небыстро.
              2. krops777 Онлайн
                krops777 Сегодня, 14:13
                +1
                А ведь действительно, мог экономику поднимать, прогрессивный налог ввести, устранить возможности укрывания от выплаты прогрессивного налога, устранить возможности и причины серых зарплат, поднять уровень ЗП для нормальных отчислений в ПФР, но действительно это не его проблемы


                Думаю причина тут одна, правительство пляшет под дудку анголсаксов, и четко выполняет рекомендации разных фондов типа МВФ, не думаю что там дураки сидят все они прекрасно понимают, но свои шкурные интересы ближе чем интересы народа.
            2. kakvastam Онлайн
              kakvastam Сегодня, 13:23
              +10
              А какие "непопулярные" меры он принял (реформы всё-таки проводят, а не принимают)?
              В его окружении повышение пенсионного возраста, рост акцизов и налогов так популярны, что популярней просто некуда.
              А мнение тех, кто в упомянутое окружение не входит, ему глубоко фиолетово.
              1. Prjanik Онлайн
                Prjanik Сегодня, 14:11
                0
                Вы не поверите, но это во всём мире так, и пенсионный возраст и налоги растут, у нас всё очень даже терпимо, особенно в плане налогов.
            3. AUL Онлайн
              AUL Сегодня, 13:28
              +7
              Цитата: Prjanik
              Действительно, а ведь мог не принимать никаких непопулярных реформ, наоборот кредитов понабрать, внешний долг нарастить

              А других методов наведения порядка вы не видите?
              1. Prjanik Онлайн
                Prjanik Сегодня, 14:16
                -1
                Честно признаюсь я не специалист в плане экономических реформ, если вам есть что предложить, только обоснованно именно для России, попробуйте предложите.
          5. Старый анекдот Офлайн
            Старый анекдот Сегодня, 14:18
            -1
            Ой, как дружно либерахи, коммуняки, грудиняки и прочие люмпены в одну сторону стали грести! Какое милое единодушие! laughing laughing laughing А что случилось? Вам что, в своём поганом офисе не хочется лишних 5 лет сидеть? Ну так бросайте эту "работу", идите "живым" делом займитесь. Хватит из себя разложившиеся трупы изображать. smile
      2. VeteR_2 Офлайн
        VeteR_2 Сегодня, 12:46
        -9
        Не проголосовали? То есть не были? А вы в курсе что вы тогда автоматом за него проголосовали? Или вы верите в честные выборы в этой стране?
        1. ultra Онлайн
          ultra Сегодня, 12:50
          +3
          Цитата: VeteR_2
          в этой стране

          С вами всё ясно милейший !
          1. З.О.В. Офлайн
            З.О.В. Сегодня, 13:03
            +6
            По словам президента, даже если ввести прогрессивную шкалу налога и продать дворцы Пенсионного фонда, этого хватит на несколько дней пенсионных выплат.

        2. Беринговский Онлайн
          Беринговский Сегодня, 12:55
          -6
          Да ну...ха!
          Неважно как проголосовали, важно как посчитали!
          А вот если бы участки были пустыми, если бы народ не пошел на выборы, то скрыть или подтасовать такое было бы невозможно, и врать про "широкую поддержку" было бы невозможно.
        3. Гаргантюа Онлайн
          Гаргантюа Сегодня, 12:57
          +25
          Не верьте ему. Этот хрыч перед выборами громче всех на ВО орал в пользу нынешнего президента, оскорбляя оппонентов и поливая помоями других кандидатов. Многие, кстати, предупреждали, что после выборов мало кто признает, что голосовал за ВВП. Некоторые все же признают, но, как говорится, поздно пить Боржоми...
          1. Стирбьорн Офлайн
            Стирбьорн Сегодня, 13:39
            +3
            Цитата: Гаргантюа
            Не верьте ему. Этот хрыч перед выборами громче всех на ВО орал в пользу нынешнего президента, оскорбляя оппонентов и поливая помоями других кандидатов.

            Ваша правда, сам смотрю на его теперешние комменты и диву даюсь, скоро плюсы ставить начну laughing
          2. Комментарий был удален.
        4. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 13:04
          -8
          Да потому как на прошедших выборах президента, кроме Путина голосовать было не за кого - все его оппоненты были клоунами.
          1. Беринговский Онлайн
            Беринговский Сегодня, 13:13
            +14
            Ага точно, цирк. Путин выиграл у клоунов, эпическая победа.
          2. VVK_VDB Офлайн
            VVK_VDB Сегодня, 13:44
            +2
            Теперь мы видим, что самый главный клоун это Путин. С чем вас и поздравляю.
          3. yehat Офлайн
            yehat Сегодня, 13:55
            +5
            Правда в том, что Путин был не меньшим клоуном на выборах, он не нес никакого позитива на новый срок, не планировал никаких социальных улучшений и главное - он даже не утруждал себя озвучиванием программы. Те, кто проголосовал за Путина, сняли с правительства любую ответственность, именно они вручили правительству картбланш на эти уродливые реформы и на сохранение проблем.
        5. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 13:10
          0
          Цитата: VeteR_2
          Не проголосовали? То есть не были? А вы в курсе что вы тогда автоматом за него проголосовали? Или вы верите в честные выборы в этой стране?

          Голосовали.Были.В курсе.Не верим.Да толку... am drinks
        6. edasko Онлайн
          edasko Сегодня, 13:23
          0
          Ваш приход на избирательный участок уже гарантирует победу правящей партии, независимо от того, за кого Вы голосовали.
          https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tiDO56Fg43U
        7. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: VeteR_2
          Или вы верите в честные выборы в этой стране?

          А почему так пренебрежительно? В какой такой "этой стране"? Если это не ваша страна какого хрена вы выступаете под её флагом, отрешенец? Сидит вот такое ... в какой нибудь Канаде и учит меня как нужно жить в МОЕЙ России.
          Пы.Сы. Ну а то, что честные выборы это давно забытое понятие (во всех странах) - секрет Полишинеля.
        8. maratkoRuEkb Офлайн
          maratkoRuEkb Сегодня, 14:17
          -2
          вообще то выборы у нас как раз таки честные! На каждом участке сидят представители всех партий! Если у них подозрения что выборы подтасованы то вонь поднялась бы и ее раздули во всех СМИ! На последних выборах нарушений существенных не было. Докажите обратное...
      3. Lycan Онлайн
        Lycan Сегодня, 12:46
        -3
        Не, ну а кто знает - может там действительно, такая ситуация типа "вилки", и любой другой путь превращает сегодняшнее положение в неотвратимую рецессию без возможности всё вернуть хоть немного "в зад". Формулировку "непопулярные меры в трудный период" не зря же придумали.
        1. Сибирский цирюльник Онлайн
          Сибирский цирюльник Сегодня, 12:56
          +18
          Цитата: Lycan
          Не, ну а кто знает - может там действительно, такая ситуация типа "вилки", и любой другой путь превращает сегодняшнее положение в неотвратимую рецессию без возможности всё вернуть хоть немного "в зад". Формулировку "непопулярные меры в трудный период" не зря же придумали.

          Это смотря для кого, трудный период))) доходы топ менеджмента гос.компаний ,гляньте ,для начала)) Поверьте:"жаба не душит")))) Но такая "справедливость" по-мне,какая то не "очень", глядя какие " доходы" у преподавателя в школе,или мужика идущего под пули
        2. saturn.mmm Офлайн
          saturn.mmm Сегодня, 13:11
          +11
          Цитата: Lycan
          0
          Не, ну а кто знает - может там действительно, такая ситуация типа "вилки", и любой другой путь превращает сегодняшнее положение в неотвратимую рецессию без возможности всё вернуть хоть немного "в зад"

          Ага, Кудрин запретил нефтедоллары трогать.
          Не помогла президенту кубышка.
          Нынешний кризис исходит от девальвации 2014 года, в долларовом эквиваленте людям стали меньше платить в два раза соответственно и налогов стали собирать в два раза меньше. Кому пошло на пользу так это олигархам которые работают на экспорт.
        3. edasko Онлайн
          edasko Сегодня, 14:39
          0
          Может и трудные времена (хотя никто этого внятно не доказал). А Вас не смущает, что со всеми нами поступили как со-скотом? Сказал бы перед выборами, объяснил. А то дождался пока его выберут, в день открытия ЧМ - по-моему это подленько. Перед выборами чего только не болтал, какие мы все молодцы, нас ждут великие свершения. А потом раз, и "ошибочно" цены на бензин подняли, НДС, пенсию, акцизы...
      4. Соломон Кейн Офлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 12:56
        +10
        Чеховское ружьё, Господа! — принцип драматургии, в истории не должно появляться элементов, обманывающих ожидания аудитории. Логический финал любой иллюзии..... belay
      5. Prjanik Онлайн
        Prjanik Сегодня, 13:03
        -16
        Критикуешь-предлагай (с) Кто работал-будет получать больше и раньше выйдет на пенсию по трудовому стажу.
      6. bogart047 Офлайн
        bogart047 Сегодня, 13:04
        -15
        Франция, Германия, Италия повышают пенсионный возраст. Это неизбежно в данных условиях. Хорошего варианта просто нет. Путин мог бы не повышать и оставить эту проблему преемнику.
        1. фрезер Онлайн
          фрезер Сегодня, 13:15
          +29
          Цитата: bogart047
          Франция, Германия, Италия повышают пенсионный возраст. Это неизбежно в данных условиях. Хорошего варианта просто нет. Путин мог бы не повышать и оставить эту проблему преемнику.

          А чеж мы самое плохое с запада тянем а потом говорим что у них так же. А что как на западе прогрессивную шкалу налога не введём, а?
          И с чего это у нас так резко, оказывается, выросла продолжительность жизни. Больницы закрывают-обьеденяют, врачей в поликлиниках не хватает. С чего вдруг выросла? Правильно, для отчёта.
          В общем, путин всех урякалок обманул.
          Зато теперь точно известно что у нас в стране 77% не умных (мягко выражаясь) людей.
          1. kakvastam Онлайн
            kakvastam Сегодня, 13:27
            +6
            Вот потому больницы и закрывают, что несознательный народ болеть не хочет. Да и зачем лечиться, если продолжительность жизни так прёт, что не удержать?!
        2. Leeds Офлайн
          Leeds Сегодня, 13:23
          +4
          Даже в Италии местные морщатся, когда им предлагают ЗП меньше 2000 евро. А теперь умножаем.
        3. Revival Офлайн
          Revival Сегодня, 13:28
          +4
          Только все взаимосвязано в этих странах! Что же вы один из параметров приводите. Пожалуйста давайте вводить как в Германии, к примеру, с 01 января 2019 года размеры зп, пенсий, пенсионный возраст, уровень медицины. Только чур все сразу, иначе в пример не предлагать и не ссылаться. А то как то однобоко получается.
        4. Flatter Офлайн
          Flatter Сегодня, 13:51
          -1
          Преемник получил спортивную травму и когда появится неизвестно.
        5. nikvic46 Онлайн
          nikvic46 Сегодня, 13:56
          +1
          Дмитрий.В Германии,Италии,Франции работодатель не попадает под социальную защиту.
        6. edasko Онлайн
          edasko Сегодня, 13:59
          +3
          Цитата: bogart047
          Путин мог бы не повышать и оставить эту проблему преемнику.

          Не мог видимо. Деньги прям щас нужны. Не отбирать же их у своих. Как там? К 2020 пенсия будет 20 т.руб. А сколько будет стоить рубль и продукты, почему-то не сказал.
        7. САИД Офлайн
          САИД Сегодня, 14:08
          0
          Вы о ком? У них нет ни найти, ни газа, золота, алмазов.
      7. Стас Снежин Офлайн
        Стас Снежин Сегодня, 13:14
        +19
        Теперь. в настоящее время.. Озвучиваю наши голоса:
        НИ одного ГОЛОСА не будет в сторону Единой России.
        Пошли они на , со своей пенсионной реформой..!
        1. Стас Снежин Офлайн
          Стас Снежин Сегодня, 13:22
          +5
          Скажу далее, и представителей будем не признавать ,
          а аккуратно морду бить.. за высказывания.. о замкадышах...
          Ну а далее, вам твари и гниды московские.. нужно будет извиниться пред людьми Российскими.
          Вся Русь, Вас Тварей московских терпит только из жалости.. ....
          1. Галеон Офлайн
            Галеон Сегодня, 14:02
            +3
            Стас, это питерские твари.
          2. kakvastam Онлайн
            kakvastam Сегодня, 14:40
            0
            Русь, Вас Тварей московских терпит только из жалости.
            А также:
            - всех рыжих;
            - всех лысых;
            - всех низкорослых;
            - всех Димочек и Вовочек уж обязательно.
            Список виновных можно продолжать до бесконечности, главное - безграмотных идиотов не трогать.
        2. volot-voin Офлайн
          volot-voin Сегодня, 14:27
          0
          Цитата: Стас Снежин
          Озвучиваю наши голоса:
          НИ одного ГОЛОСА не будет в сторону Единой России.

          Они сами себе голоса нарисуют и рейтинги сделают - не привыкать. Еще Ельцин это успешно проворачивал, а нынешним не привыкать.
      8. михаил анохин_2 Офлайн
        михаил анохин_2 Сегодня, 13:22
        +4
        А гала такие честные, честные! Такой заботливый что плакать охота!
      9. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 13:24
        +8
        Посмотрел это выступление. Очень хотелось плюнуть в телевизор. Только прибор-то тут не при чем, он показывает, что ему велят...
      10. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 14:15
        +1
        а вы ждали другого? - я нет , после его выходных наедине с патрушевым и шойгу накануне этого заявления . Там по любому обсуждались вопросы подавления возможных акций протеста населения и они там были главными , так как затрагивает именно самый многочисленный и дееспособный на данный момент слой населения сорокалетних(мне 44 - пошёл работать после смерти отца в 16 лет ), начавших работать в 90-е .. и опять эти штопаные презервативы врезали по нам,пережившим на заре формирования самих себя несколько денежных реформ(государственных ограблений) - переживу и этих гомосеков
      11. volot-voin Офлайн
        volot-voin Сегодня, 14:25
        +1
        Цитата: хрыч
        Мог стать Лидером Нации, а сдулся. Сегодня мы были свидетелями падения Олимпа, хорошо, что я за него не проголосовал из-за отпуска. Видимо вредное влияние ботокса на кору головного мозга и следственно на совесть до конца не изучено.

        Ни разу за "Лидера нации" не голосовал и совсем не стыдно. Подсосзнательно всегда ощущал что власть с душком. Не будут правильные люди чтить Ельцина и Чубайса.
      12. Владимирский Онлайн
        Владимирский Сегодня, 14:30
        0
        В переводе на язык, доступный для народа, вождь изрек: 1. Плакали денюшки для собирающихся на пенсию - 700-900 тыс., а то и больше с учетом ежегодного повышения пенсии. 2. Если пенсионный возраст не повысить, страшно даже подумать – мы не сможем финансировать олигархов, пиля бюджет – строить мосты на Сахалин и Новую Землю, засылать ракеты на Луну.﻿
    2. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:40
      +38
      Набор общих и обтекаемых фраз-думал хоть что-то услышать для себя нового и полезного...Ну,там,например-тем,кто на тяжёлых и вредных работах здоровье гробит-я оставлю прежний,дорабатывайте,мол,по старому...Неаа..... laughing Короче,можно было и не смотреть всей бригадой в обеденный перерыв(хоть и не ждали,конечно,ничего подобного,но "надежда умирает последней")...
      1. Соломон Кейн Офлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 13:05
        +15
        "надежда умирает последней"
        .....её похоронили
        1. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 13:28
          +7
          .....её похоронили

          ...заживо.
    3. Комментарий был удален.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 12:52
        +18
        Цитата: Гаргантюа
        Цирк подошел к своему логическому завершению.

        Ещё в 1986 году режиссёром Георгием Данелия был снят поистине "ВЕЛИКИЙ "фильм - «Кин-дза-дза́!».
        Прошло более 1/3 ВЕКА...а как всё актуально belay

        1.Это значит если нам повысит пенсии и зарплаты и ввести 20% налога "на богатство"..то "этого хватит всего на ..несколько дней belay", а как же тогда на сейчас.....ничего не повышается и...на пенсии вполне хватает? wassat
        И если всё повысить(что указал в пункте 1) то будет гипер иннфляция, а вот если повышаются "ежедневные доходы" для "группы сечины-моллеры& Со" то это гиперинфляции не вызывает? belay
        А понял...у них деньги другие...зелёненькие wassat
    4. Dimontius Онлайн
      Dimontius Сегодня, 12:50
      +23
      "Да что б вам жить на одну пенсию", помните эту фразу? Я утрирую конечно, но хоть все бабки в стране собери и раздай пенсионерам, все равно не хватит до скажем, уровня жизни в Германии. Выбирая работу за оклад и при этом не формируя самому свою финансовую подушку на старость, граждане обречены влачить жалкое существование (если вы конечно не генерал или министр бывший). Зарплаты в стране низкие,а значит и пенсия будет на дне. Поэтому ставлю КОЛ Путину за выступление, ибо ни слова не сказано про создание новых рабочих мест! Сколько в стране безработных,особенно в регионах? Создайте часть из обещанных 25 млн мест и будет пенсионному фонду легче,уже не говоря про экономику в целом. А высокое спрос на рабочую силу будет априори поднимать уровень зарплаты, что в итоге приведет и к высокой пенсии и поможет сформировать финансовую подушку.
      1. Сергей Медведев Офлайн
        Сергей Медведев Сегодня, 13:00
        +27
        Цитата: Dimontius
        Создайте часть из обещанных 25 млн мест

        А что их создавать то? В стране как раз 25 млн иностранных рабочих. Отправьте их по домам и начнётся конкуренция работодателей за НАШИ рабочие руки. Со всеми вытекающими последствиями. Рост зарплат и отчислений в пенсионные фонды. Сокращение оттока капиталов за рубеж. Увеличение внутреннего рынка. И многое другое.
        1. Ратник с пулеметом Офлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 13:18
          +1
          в такой ситуации скорей рост количества гастеров будет и отчислений на их историческую родину.
        2. maratkoRuEkb Офлайн
          maratkoRuEkb Сегодня, 14:08
          -3
          ну да конечно отправить мигрантов домой - умная идея! Но Ванька же не пойдет на его место работать потому как ... зарплата маленькая у них. А если Ваньке-дворнику зарплату поднять то вы согласны за ЖКХ например платить больше?? Мигранты тут и работают за низкую ЗП, за которую Ванька лучше на диване поваляется да Путина поругает.
          1. Revival Офлайн
            Revival Сегодня, 14:20
            +1
            Работнику должны платить достойно, и тогда и на ЖКХ хватит
            1. maratkoRuEkb Офлайн
              maratkoRuEkb Сегодня, 14:36
              0
              в 90-е годы променяли СОЦИАЛЬНОЕ государство но джинсы и жвачку. Развели как лохов. Сейчас у нас демократическое государство и РЫНОЧНАЯ экономика. Достойные зарплаты всем при рыночной экономике невозможны... капиталисту нужно получать прибыль, снижать издержки.
              Как обратно вернуть социальное государство я незнаю, у власти сидят олигархи и капиталисты которые своими бабками покупают голоса, замкнутый круг. Ваше высказывание же просто популизм!
      2. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 13:11
        +4
        Если быть точным, то "чтоб вам жить на одну зарплату".
        Но это ещё впереди, зарплаты пока многим смердам хватает, хотя это, конечно, непорядок.
      3. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:32
        +1
        Цитата: Dimontius
        Создайте часть из обещанных 25 млн мест и будет пенсионному фонду легче,уже не говоря про экономику в целом.
        ПФР и 25 миллионов рабочих мест мало будет, что бы выплачивать пенсии, ибо воруют безбожно! ПФР надо разгонять к чертям и возвращаться к советской пенсионной системе! Тогда, при отсутствии ПФ, после 1943-1944 годов, (как упомянул Вован про демографический провал) всем хватало на пенсию. Деньги шли напрямую в казну, а не оборзевшим чиновникам.
    5. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 12:52
      -25
      Повышение пенсионного возраста вполне оправдано, но не своевременно, ибо оно было к месту ещё 3-5 лет назад. Демографическая ситуация такова, что население стареет, тот кто говорит что молодежи негде работать, просто не хочет работать. Сейчас в трудовые отношения вступает поколение 90-х, а его нет, к тому же МЫ с ВАМИ воспитываем общество потребителей, которые работать не хотят. проблема кадров уже сейчас очевидна. Да, мне не нравится эта ситуация, но я осознаю и понимаю её необходимость.
      СТОЧНО КИНЬТЕ МНЕ МИНУСОВ tongue
      1. DVTamga Офлайн
        DVTamga Сегодня, 13:12
        +9
        В том то и дело, что нифига вы не осознаете.
      2. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 13:14
        +8
        Если бы это было частью комплекса мер по оздоровлению экономики, Ваш пафос имел бы смысл. В текущих же реалиях верноподданическое рвение выглядит несколько неуместным.
      3. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 13:17
        +19
        Те, у кого мозги в голове, а не жижа из "кисель ТВ" с самого начала знали, что повышение пенсионного возраста инициировано или самим президентом, или при полном его участии. Теперь можно на 100% говорить что он подпишет этот закон. Ну что ж... Вообще-то, относительно ранняя пенсия (пусть и мизерная) было тем последним звеном, что связывало российский народ с его государством. Убрав это звено, российские государственные чиновники, таким образом, денонсируют и как-бы «социальный договор» с населением, договор на лояльность. Теперь населению абсолютно нечего ожидать от государства: ни в плане теперяшнего улучшения жизни, ни в плане пенсионной старости. Одна надежда на себя. Аминь.
        1. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 13:34
          +11
          Мне кажется, что большинству из здесь присутствующих не столько жалко отнятых лет или денег (кто-то не планирует жить на пенсию, а кто-то не надеется и дожить - даже в старом её варианте).
          Гораздо противнее то, что нас держат за дураков и трусов, откровенно плюя в физиономию...
      4. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 13:32
        +5
        Цитата: raw174
        Сейчас в трудовые отношения вступает поколение 90-х, а его нет, к тому же МЫ с ВАМИ воспитываем общество потребителей, которые работать не хотят. проблема кадров уже сейчас очевидна.

        Молодежь не хочет работать за копейки а не то что совсем не хочет, молодежь сейчас легко может сравнивать ситуацию по всему миру, где более менее платят так там и молодежь работает.
      5. nikvic46 Онлайн
        nikvic46 Сегодня, 14:06
        +2
        Равиль.Потребитель-это не ругательное слово.Но при условии,что все члены общества равны перед
        законом.И чем выше ранг,тем пристальней внимание правовых структур должно быть к этому человеку.
      6. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: raw174
        Сейчас в трудовые отношения вступает поколение 90-х,
        интересно, и чем это поколение занималось все 28 лет? belay Я лично начал работать в 18 лет!
    6. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 13:13
      +15
      Глубочайшее разочарование (((, перестал для меня быть лидеров нации (((.
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 13:25
        +4
        Снег давно лежит, а вы всё грибы собираете и на Погоду сетуете wink
      2. фрезер Онлайн
        фрезер Сегодня, 13:54
        +4
        Цитата: предки с Дона
        Глубочайшее разочарование (((, перестал для меня быть лидеров нации (((.

        Много же вам времени понадобилось. Мне о нем все стало понятно после "Курска".
      3. Skarpzd Онлайн
        Skarpzd Сегодня, 14:31
        0
        вы были очарованы человеком пришедшим к власти с подачи ельцина????
    7. Комментарий был удален.
    8. Siberia 9444 Офлайн
      Siberia 9444 Сегодня, 14:04
      +2
      Как вам гарант конституции negative Путин наш лидер , написал бы я кто он по русски angry
    9. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 14:05
      +2
      Всё было очевидным. Власть расписалась в своей импотенции по невозможности поднять экономику, а Путин не нашел другого выхода, как согласиться с ней в дальнейшем ограблении народа. Вся эта лабуда с пенсионным возрастом была заранее оговорена, а именно: правительство задирает планку в пенсионной реформе, а Президент потом его несколько снизит, и народ, при этом, захлебнется в восторге. Обыкновенный цинизм, однако. Жаль, что режиссер Ром до наших дней не дожил. Но итак вся жизнь стала сплошым кино. За кого вообще либералы считают народ России? winked
    10. Непонятливый Офлайн
      Непонятливый Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: Сибирский цирюльник
      ..." Вы держитесь,там! Счастья вам!.."(С)

      Теперь стоит ожидать появление банд "недопенсионеров" грабящих награбленное Единороссами. Паяльник в задницу чиновнику с окладом более 100000 и пенсия заработана. Если не хочет законно ввести налог на роскошь, люди умирающие с голода этот налог введут по-факту. Этот "Солнцеподобный" у меня ничего, кроме отвращения не вызывает. Аминь. hi
  2. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:33
    -40
    Всё правильно сказал
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 12:43
      +18
      Цитата: Sadko88
      Всё правильно сказал

      На Страшном Суде пусть повторит слово в слово, верней скорее всего уже в котле... Кстати, а где наш Патриарх? Сдается мне, что отмолчаться решил бородач, поэтому не мешало бы объявить бойкот и этим дармоедам. Опять народ Русский сам по себе и надеяться не на кого.
      1. Heterocapsa Офлайн
        Heterocapsa Сегодня, 12:45
        +7
        а бородачу то какое дело у него стабильный прирост не умеющих мыслить критически людей.Так что он в порядке и достатке.
      2. VeteR_2 Офлайн
        VeteR_2 Сегодня, 12:47
        +1
        Патриарх, как и все крестные отцы любой мафии, в тени. Прости Господи...
      3. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 12:59
        +4
        А у патриарха тоже ХПП. Как самочувствие,хрыч?,, Похмелье,, наступило после длительного употребления ,,путинки,,? Ну вы там держитесь.. winked
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 13:17
          +2
          Не переживай, что он сделал во внешней политике и в деле обороноспособности страны, я продолжаю поддерживать. Другое дело, что внутренняя политика его бездарная, как была, так собственно и остается, весь расчет на терпение русского народа. А сегодня, наступлением на соцсферу, а фактически он лишил русских мужчин права на пенсию из-за малой продолжительности жизни, он просто получил миллионы проклятий, от них спекся ЕБН, Грачев, Гайдар, Черномордый и прочие Починки. У Чубайса и Горбачева иммунитет, правда все отразилось на Райке. Люди меняются, люди ошибаются, люди сходят с ума, теряют совесть и пр. Надо же понимать, что это не потомственный князь, касты воинов, с примесью божественной крови, там Перуна или Велеса, а вынесенный судьбой и делом случая на Олимп, но простой человек. Поэтому подвержен ошибкам, может быть обманут, может просто заболеть Альцгеймером, поэтому тут все в норме. По укреплении обороны и по отстаиванию интересов РФ на внешнем уровне, повторюсь, поддерживаю его, а что тут либерально обделался в данном вопросе, ну чтож бывает. Я то получил свою специальную полковничью пенсию, пару месяцев назад буквально, за народ обидно, а с другой стороны сами виноваты, активней надо быть, активней надо бить.
          1. ДЕДПИХТО Онлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 13:24
            +3
            Мы уже на ,,ты,,?-вроде вместе ,,путинку,, не пили. request А вот это ваше ,,либерально обделался в данном вопросе,ну чтож бывает,, похоже на попытку обелить омерзительный поступок гражданина негаранта. negative
            1. хрыч Офлайн
              хрыч Сегодня, 13:31
              -3
              Для начала, мы сами разберемся без иностранцев, типа тебя. Как мне кого называть, на вы, на ты, на оно, я сам разберусь. wassat
              1. ДЕДПИХТО Онлайн
                ДЕДПИХТО Сегодня, 13:53
                +2
                Это такие как вы живете в России как в гостях ,,пописел,покакел,денюшки спрятал,,(с) negative И с каких пор северо-западный регион,в котором я проживаю стал иностранным? Москва говорит?-ну для масковского хрыча пожалуй...наверное дальше МКАДА для таких как вы вообще жизни нет. Дудите лучше дальше про ХПП, у вас забавный кисель получается. tongue
          2. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 14:41
            0
            Цитата: хрыч
            Не переживай, что он сделал во внешней политике и в деле обороноспособности страны, я продолжаю поддерживать. Другое дело, что внутренняя политика его бездарная, как была, так собственно и остается, весь расчет на терпение русского народа.
            Хрыч, поддерживаю тебя! Пусть занимается внешней политикой и не вмешивается во внутреннюю! Сами Разберёмся!
      4. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 13:25
        -13
        Все то, о чем сказал президент любой гражданин России желающий понять объективную составляющую проблемы мог вполне узнать и понять сам в ходе обсуждения реформы! Существует объективная реальность вызванная не только потерями населения в Великой Отечественной Войне, но и во всем 20 веке. Потери эти ужасающие! В этом мире ни,что не исчезает в никуда и не появляется из неоткуда! За все в этой жизни приходится отвечать, если и не самим участникам тех или иных событий то их детям или внукам. В своем обращении к народу президент прокомментировал и свои слова сказанные им по данной теме когда либо! Понятно, что Владимир Владимирович в курсе и спекуляций на эту тему и часто оскорбительных обвинений во лжи в его адрес! Неужели найдутся и сейчас желающие поболтать на эту тему?! Про оппозицию пытающуюся использовать данную ситуацию в свою пользу тоже сказано предельно ясно. У оппозиционеров в нашей недавней истории при проведении известного голосования на выборах был шанс, который им дал народ однако они предпочли "благоразумно" промолчать и ... "победил" всеми проклинаемый ныне Ельцин! Умение брать на себя ответственность умение смелое и порой опасное... Другие левые рулили вплоть до 2000 года и мы тоже знаем, как это у них получается! Сегодняшним выступлением президент взял на себя лично ответственность за подобные непопулярные меры! Во вчерашнем обсуждении один товарищ заявил - это его обязанность! Правильно, но не надо забывать, что это и его право! Право главы страны!
        И вот, что еще хочу сказать профессиональным революционерам и просто любителям помитинговать - конечно митингуйте! Это ваше право! Только действуйте в правовом поле согласовывая свои мероприятия установленным способом. Помните, что и у вас кроме прав есть обязанности. Если вы не уважаете российское законодательство то за последствия подобного отношения вам стоит обижаться исключительно на себя.
        Вчера в словах президента предваряющих сегодняшнее выступление прозвучала ссылка на слова приписываемые Людовику XV "после нас хоть потоп", в контексте, что мы не должны допустить такого отношения. Ну так вот после сегодняшнего обращения президента пусть каждый тихо - спокойно решит какое отношение лично к нему имеют слова французского короля?
        А я приношу всем заинтересованным лицам свои извинения, но в теме этой участия более принимать не буду. Все, что надо было сказать сказано! Ну а увещевать тех, кто и слушать то ничего не хочет дело неблагодарное превратившееся уже просто в никчемное занятие! У каждого своя дорога...
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 13:34
          +9
          Существует объективная реальность вызванная не только потерями населения в Великой Отечественной Войне, но и во всем 20 веке

          Что? В самой богатой стране, в которой проживает всего 4% населения нет денег?! КАРЛ НЕТ ДЕНЕГ!
        2. Tank Hard Онлайн
          Tank Hard Сегодня, 13:56
          +3
          Цитата: Опер
          Сегодняшним выступлением президент взял на себя лично ответственность за подобные непопулярные меры!

          Какое самопожертвование! Наверное надо ходатайствовать всем, о присвоении ему звания героя России?
        3. tatra Офлайн
          tatra Сегодня, 14:08
          +3
          Эту огромную "портянку " можно уложить в две фразы ,ставшие уже идеологией врагов коммунистов ,всерьез возомнивших ,что вы лучше советских коммунистов и их сторонников ,и достойны и способны владеть страной.
          "А мы ни при чем ,это все другие виноваты ","а мы ни при чем ,это и до нас было ,до сих пор расхлебываем "
        4. Deck Онлайн
          Deck Сегодня, 14:11
          +1
          Смешно читать поучения от человека не заплатившего ни копейки в пенсионный фонд, всю жизнь кормящегося из ручек государства и выходом на пенсию в 45. А вы давайте, работайте негры, солнце еще высоко.
        5. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 14:22
          +1
          Сегодняшним выступлением президент взял на себя лично ответственность за подобные непопулярные меры!
          Ответственность - перед кем?
          Кто с него хоть раз хоть что-то спросил, кроме Буркхальтера? Вот тогда он так извивался, что всё ясно стало.
          Его присные за это с него не спросят, а перед народом он отвечать не собирается.
      5. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: хрыч
        а где наш Патриарх

        А Патриарх то здесь при чем?
      6. Stena Офлайн
        Stena Сегодня, 13:36
        -1
        Цитата: хрыч
        Кстати, а где наш Патриарх? Сдается мне, что отмолчаться решил бородач, поэтому не мешало бы объявить бойкот и этим дармоедам.

        Хрыч!
        Всегда читаю с интересом твои комментарии (буду на ты, если не сильно коробит - или если скажешь как по батюшке - тогда по всем регалиям). Уважаю людей с обоснованным пониманием ситуации.
        Но так как ты сейчас выразился - тоже нельзя. Они не на ровном месте это выдумали. Возможно строили модельки имитационные, какие то варианты рассматривали, опять же - возможно "деза" для "любимых западных партнеров".
        Но сейчас мы все, мягко выражаясь - "не в своей тарелке". Возможно стоит посмотреть ситуацию в динамике, без поспешных и радикальных выводов?
        "От плода их познаете их. Еда объемлют от терния грозды, или от репея смоквы. Тако всяко древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит... ". Пока что ВВП - не давал худых плодов. Поэтому прошу - спокойнее. "Не пецытеся убо на утрей, утрей бо собою печется: довлеет дневи злоба его".
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 13:54
          0
          Цитата: Stena
          ВВП - не давал худых плодов

          Коллега, спасибо за добрые слова, однако повышение пенсионного возраста - основное требование Мировой Закулисы, т.е. Мирового Правительства, которое отнюдь не отличается христианскими добродетелями, а скорее в точности наоборот, совершеннейшие сатанисты. Вот наш презик и показал, что пошел на их основное требование, а красивые слова и цифиры тут не причем. Своего рода сегодня была объявлена капитуляция перед Порядком, где видимо что-то пообещали при переформатировании мировой системы, где КНР должна быть нивелирована. Своего рода сделка, завет, который мы наблюдаем под прикрытием декораций.
        2. VVK_VDB Офлайн
          VVK_VDB Сегодня, 13:55
          +3
          Почему нет денег на пенсии? ВВП на уровне 1990 года, но это включая и "услуги", а по промышленному производству в лучшем случае конец 30 годов 20 века. Видите как всё просто.
        3. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 14:27
          0
          Возможно строили модельки имитационные, какие то варианты рассматривали
          Имея возможность понаблюдать некоторые структуры изнутри, вынужден усомниться.
          Какое там моделирование...
      7. сибиралт Онлайн
        сибиралт Сегодня, 14:10
        +1
        Для Президента было бы честнее сказать, что пока он глава государства - никаких пенсионных реформ не будет, как он и обещал все свои сроки. А так получается, что он обманул надежды своих избирателей. Пусть теперь считает свой рейтинг.
        1. Skarpzd Онлайн
          Skarpzd Сегодня, 14:41
          0
          так это он когдаааа говорил. да и плевать ему на рейтинги. что ему до них. вон по первому уже дифирамбы поют. в плане - как все было непонятно и туманно, а сейчас кристально прозрачно и ясно.
    2. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 12:52
      -9
      Я так понимаю что не важно что сказал, главное кто сказал. Отсюда и в любом случае: все правильно сказал.
      Так держать!
    3. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 12:53
      +18
      А чего он про продолжительность жизни не сказал ничего конкретного? По данным ВОЗ она у мужиков составляет 64,7 лет в России. Про деревянный макинтош после выхода на пенсию - это его собственные слова причем не так давно, года три назад, если я не ошибаюсь. Склероз у меня, или у него?
      1. космонафт Офлайн
        космонафт Сегодня, 13:06
        +14
        на фиг ВОЗ.его на кладбище надо.там на табличках хорошо видно какая продолжительность
      2. сибиралт Онлайн
        сибиралт Сегодня, 14:13
        +1
        Стаж будет для мужчин 42 года. belay Если не попадешь под льготную профессию, или не станешь депутатом, будешь после окончания школы до смерти метлой махать. belay
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 14:33
          0
          Цитата: сибиралт
          Стаж будет для мужчин 42 года.

          Это вообще трындец. Буржуям легче набрать гастеров по черной, чем своим белую платить, а государство от этой проблемы устранилось. Рынок разрулит, наверно. Получили капитализм, мать его.
  3. rammjager Офлайн
    rammjager Сегодня, 12:33
    +44
    Вот это пощечина народу!У кого то еще есть вопросы?
    1. freddyk Офлайн
      freddyk Сегодня, 12:41
      +16
      Цитата: rammjager
      Вот это пощечина народу!У кого то еще есть вопросы?

      У многих , втч и у меня вопросов не возникало ещё до выборов. Действия президента только подтвердили нашу правоту.
    2. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 12:43
      -15
      Цитата: rammjager
      Вот это пощечина народу!У кого то еще есть вопросы?

      Я извенюсь а в чем пощечина? Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать? У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.
      1. VeteR_2 Офлайн
        VeteR_2 Сегодня, 12:50
        +15
        Ни себе, как это в чем???? А сверхдоходы газонефтяной отрасли и вообще любой отрасли, которая работает на экспорт (читай разбазаривание) из этой страны пусть и дальше топ-манагерам в карман и их чиновникам в Москве перетекают? У своры правительственных мразей есть иные способы наполнить пенсионный фонд, да только воли, сил, желания и духу сделать это нет.
      2. rammjager Офлайн
        rammjager Сегодня, 12:53
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rammjager
        Вот это пощечина народу!У кого то еще есть вопросы?

        Я извенюсь а в чем пощечина? Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать? У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.

        Боюсь не поймете.А обьяснять нет ни желания,ни настроения:(
        1. bessmertniy Офлайн
          bessmertniy Сегодня, 13:03
          +5
          Жаль, что потенцию на пять лет не повышают! wassat А пенсией, с учетом роста цен на все подряд, новое поколение просто захлебнется. request
      3. udincev Офлайн
        udincev Сегодня, 12:57
        +2
        Цитата: Арон Заави
        У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.
        Так мало ли кто, где и что воет. Но, стая - дружно воет. Вот и наш президент в дружный хор... А его вой - это существенно!
      4. Горный стрелок Онлайн
        Горный стрелок Сегодня, 13:00
        +3
        Израиль - это жестко. Так и в США такая же "халва"... Сочувствую...
      5. Соломон Кейн Офлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 13:02
        +11
        Дружище, Арон! Не надо путать понятия: "жить у Вас" и выживать в России......
        Не позднее, как в эти выходные оказался на больничной койке в родном городе - 80 км. от Москвы, двое суток решали доктора "резать или не резать"- не могли поставить диагноз. В результате вчера выписали, за не подтверждением Анамнеза.... belay Из медикаментов - только тараканы.....
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 13:53
          +1
          "Из медикаментов - только тараканы....." - И те наверное в голове.
      6. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 13:09
        +8
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rammjager
        Вот это пощечина народу!У кого то еще есть вопросы?

        Я извенюсь а в чем пощечина? Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать? У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.

        Так у вас и доходы и уровень жизни, одна медицина чего стоит. Так что не нужно про "несчастного еврея". Не та тема сегодня. Дайте самим разобраться, так как последствия такого выступления теперь будут самые наисерьёзнейшие. Колеблющемуся народу теперь придется определяться, верят они далее в господина Путина или нет. И кстати, а где господа Борис, Голован и иже с ними, кто разводил колеблющийся народ сказками, что президент будет против. По прежнему будете чушь нести, что не подпишет?
      7. космонафт Офлайн
        космонафт Сегодня, 13:09
        +4
        я тоже дико извиняюсь..вы там в израилях,в франциях,америках как хотите пляшите.у нас свой путь
      8. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 13:09
        +11
        Цитата: Арон Заави
        Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать? У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.

        Вы, уважаемый, после выхода на пенсию, по статистике ещё 11 лет с гаком проживете, а мы - минус три месяца, то есть круглый ноль с минусом, если пенсию прямо сейчас поднять до 65.
      9. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 13:32
        +2
        У вас остальные реалии такие же как в России?
      10. saturn.mmm Офлайн
        saturn.mmm Сегодня, 13:42
        +5
        Цитата: Арон Заави
        Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится?

        С такой продолжительностью жизни, Ной (950 лет), в Израиле пенсионный возраст можно поднимать в 10 раз.
      11. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 13:44
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Я извенюсь а в чем пощечина? Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать?

        Думаю, что когда вам останется не 19, а 9 лет до пенсии, вы измените свою точку зрения(даже с учетом уровня вашей медицины).
      12. сибиралт Онлайн
        сибиралт Сегодня, 14:16
        +1
        Желаю Вам получить образование (которое в стаж не входит) получить профессию и дожитиь хотя бы до 60-ти на пальмовом масле и сое... hi
      13. сорок восьмой Онлайн
        сорок восьмой Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Арон Заави
        Я извенюсь а в чем пощечина? Мне вот еще 19 лет работать до 67 лет или кто то думает, что мне это нравится? А что делать? У нас и так воют, что пенсионная касса трещит и стоит повысить пенсионный возраст части категории граждан.

        Уважаемый, все-таки надо понимать, что в стране, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти, газа, алмазов, леса, вооружения, имеются проблемы с образованием, здравоохранением, размером оплаты труда и т.д. И прибавлять сюда еще проблему пенсионного возраста - это край.
        У нас не кивают на Германию, когда говорят о зарплатах, дорогах или больницах, у нас на нее кивают, когда заходит речь о "Платонах", НДС и пенсионном возрасте.
  4. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 12:33
    +15
    Взносы в ПФР платить работники перестанут.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 12:42
      -9
      Их право - только пенсию они не увидят. Будут жить на свои накопления.
    2. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:44
      +8
      А мы давно сами себе откладываем "на-старость",и отнюдь не в банкнотах бумажных... wink
      1. udincev Офлайн
        udincev Сегодня, 13:04
        +8
        Цитата: Jolly oldster sailor
        А мы давно сами себе откладываем "на-старость",и отнюдь не в банкнотах бумажных... wink
        Можно откладывать хоть яхтами, хоть недвижимостью. Какое это имеет отношение к пенсионной системе? Разве что всё идёт к этому - к отмене пенсий.
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 13:07
        -4
        А в чём - неужели в закрутках?
      3. БorisovичЪ Офлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 13:20
        +2
        Цитата: Jolly oldster sailor
        отнюдь не в банкнотах бумажных...

        Золото?Бриллианты????? Ой, ёёёёёёёёёё
    3. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 13:02
      +3
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Взносы в ПФР платить работники перестанут.
      Платит работодатель, то что установлено государством (вернее от имени его властью), в конечном счёте расходы входит в себестоимость продукции. Как же работники платить перестанут?
      1. сибиралт Онлайн
        сибиралт Сегодня, 14:22
        0
        По вашему работодатель кормилец? Тогда кто его кормит? Неужто старший "работодатель"?
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:34
    +63
    Царь выступил с сеансом саморазоблачения. Спасибо за честный ответ. До 18 марта духу не хватило сказать об этом, Владимир Владимирович?
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:46
      +11
      А кто-то до 18 думал,что по-другому будет,Добрый Царь злых бояр разгонит и потекут молочные реки вдоль кисельных берегов для работяг?
    2. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 13:08
      +8
      Цитата: Altona
      До 18 марта духу не хватило сказать об этом, Владимир Владимирович?
      И как бы тогда выглядел его семидесятипроцентный успех на выборах?
    3. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 14:24
      0
      Похоже, так же думают 92% граждан России противников людоедской пенсионной реформы. Это как - "простите, я вас ограблю, но отнеситесь к этому с пониманием. Бизнес, панимашь, и ничего личного. К тому же, ельцин-центр построить в Москве тоже денег стоит. Тут уж не до вас убогих".
  6. Хаджи Мурат Онлайн
    Хаджи Мурат Сегодня, 12:34
    +28
    не верю! все что говорил Путин-это вранье!!!!! прогрессивная шкала и социальный налог решат проблему,но хозяева путина олигархи деньги двать не хотят. Путин врет! все 2 сентября на акции протеста!!!!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 12:45
      -13
      Прогрессивная шкала ничего не даст, даже если 500 миллиардов каждый месяц собирать со всех будут - 20 миллиардов в день нужно - только на пенсии.
      1. udincev Офлайн
        udincev Сегодня, 13:12
        +8
        Цитата: Вадим237
        Прогрессивная шкала ничего не даст...
        Выход один - возвращение к социальному строю, основанному на общественной собственности, при котором хватит не только на пенсии.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 14:01
          -2
          Был уже социальный строй - к чему он привёл говорить не надо.
        2. VVK_VDB Офлайн
          VVK_VDB Сегодня, 14:01
          0
          Да вы, батенька, бунтовщик. Нацгвардии на вас нет.
      2. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 13:35
        +1
        То есть по такой логике: с этой меры на все не хватит ну и не будем применять...
        Бюджет наполняется по чуть оттуда чуть оттуда
      3. Муссаси Офлайн
        Муссаси Сегодня, 13:49
        +6
        Для начало пусть попробуют прогрессивную шкалу на практике, а то трындеж этот про "она не поможет" ни чем не подкреплен.
  7. spirit Офлайн
    spirit Сегодня, 12:34
    +49
    Повесилил ВВП) Оказывается во всем виноваты фашисты и девяностые. Ну и как всегда сказочка про не надо шатать лодку , скажется на стабильности,вариантов больше нет, реки воды и ничего более. Вообщем сдулся ВВП
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 12:41
      +22
      Цитата: spirit
      Вообщем сдулся ВВП

      Красиво зачитал с бегущей строки экрана , почти со слезинкой в глазах, текст, подготовленный кремлевскими спичмейкерами. Слушая, чуть сам не прослезился. laughing
      Как говорил Станиславский: -"Не верю" !!!
    2. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 13:14
      +8
      Цитата: spirit
      Ну и как всегда сказочка про не надо шатать лодку
      Это давно стало: "не надо раскачивать плошку с похлёбкой", поскольку нескольким процентам самых богатых кушать неудобно.
    3. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 13:32
      -5
      Я как и все чувствую себя РАЗДАВЛЕННЫМ, но В. В.прав в одном" танцевать"в лодке" сейчас нельзя: вы все помните по истории, что было в гражданскую войну, а сейчас БУДЕТ ХУЖЕ.
      Тогда была идея и был ЛИДЕР -Ленин. Как к нему не относись, но тогда он был ВЕЛЕЧИНА, а сейчас кто может ОБЪЕДИНИТЬ нас: клоун Сурайкин или Ксха?
  8. ДЕДПИХТО Онлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 12:34
    +40
    Веревку пенсионного геноцида сплели продажные прозападные предатели-либералы. Путин этой веревкой затянул петлю на шее народа,лишь слегка смазав шеи обреченных.Такой человек не может быть президентом России и достоин импичмента! negative
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:05
      +9
      И кто же его импичментнет!? Он же памятник! belay
    2. народник Офлайн
      народник Сегодня, 13:06
      +13
      В свою очередь президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь лет, а на пять. Ряд категорий граждан также сохранят льготы и досрочный выход на пенсию. В то же время должен быть уменьшен стаж,

      Ряд отмазок для недалёких умом граждан.
      ДЕДПИХТО (АЛЕКС)
      Такой человек не может быть президентом России и достоин импичмента!

      Поддерживаю. КПРФ надо ставить вопрос об импичменте президента за поддержку антинародного закона. negative
      1. DVTamga Офлайн
        DVTamga Сегодня, 13:16
        +2
        Не поможет. Тут нужно что-то другое. Восстание?
      2. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 13:22
        +5
        В принципе это можно замутить так, как принимаемый закон "ухудшает" положение населения и по Конституции-это "повод".
      3. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 14:02
        +2
        Цитата: народник
        КПРФ надо ставить вопрос об импичменте президента за поддержку антинародного закона.

        Они уже поднимали вопрос о референдуме. Их послали - они пошли. Куда послали - туда и пошли!
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 14:33
          0
          Они никуда не уходили и подали другую версию референдума.К ним еще мироновцы присоединялись.Но ведь круглых дураков там нет,все понимали,что последнее слово будет за Путиным.Слово сказано am Пора всерьез браться за негаранта и не размениваться на мелочи типа референдума. Давлением угрозы импичмента и уличными протестами...
    3. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 14:34
      0
      Браво Дедпихто за точные метафоры!
  9. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 12:35
    +23
    самое главное что до 24 года никаких существенных изменений не будет в прибавках к пенсии и лишь после 24 года (и то не факт) индексация превысит инфляцию.....зашибись.
    Затяжное поднятие с колен получаеться
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 12:51
      -2
      Давайте сейчас до 20000 поднимем каждому пенсию из 42 миллиону пенсионеров - всего то 10 триллионов рублей в год - вы же знаете где такую сумму, каждый год, без проблем брать.
      1. Сибирский цирюльник Онлайн
        Сибирский цирюльник Сегодня, 13:04
        +12
        Начать с того,что " поужаться " самим аФФторам "реформы" и самому ПФР. Забавно то ,что хуже жить они не станут ,от этого))
      2. SlavaS Офлайн
        SlavaS Сегодня, 13:33
        +3
        Недра народу и искать не нужно!
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 14:07
          -1
          Нужно, их надо кроме поисков, добыть, перевезти, хранить, переработать, опять перевезти и продать - вы этим занимаетесь - нет, так с чего вам с этого иметь?
        2. VVK_VDB Офлайн
          VVK_VDB Сегодня, 14:09
          +1
          Ну да, для "народа" 2Х1 метров.
      3. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 13:37
        +1
        Не помню чтоб шла борьба за срочное повышение пенсии,
        1обсуждается неподнятие возраста выхода на пенсию
        2если ее в принципе поднять не способны вообще то вопрос а что способны и нормально что не способны?
  10. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 12:35
    +38
    да кто бы сомневался.... забота о будущих поколениях пенсионеров за горизонтом 2024 года... ага, сказочник всея Руси.
    Вова, шёл бы ты в отставку..
    1. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 14:38
      0
      Похоже, что "горизонт" придется менять другим путем. hi
  11. nikolas 83 Офлайн
    nikolas 83 Сегодня, 12:35
    +29
    Ура царь хороший уменьшил срок выхода на пенсию женщинам.Любите царя.Говорит победим бендость.Как?с января 2019 увеличиваем ндс увеличиваем тарифы на жкх в два раза.Да пенсия в 2024 будет 20 тысяч а какие будут цены тогда .?
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:06
      +2
      Сейчас все рожать разбегуться, чтобы за каждого ребенка на год раньше можно было уйти на пенсию... wink
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:36
    +28
    Цитата: Хаджи Мурат
    все что говорил Путин-это вранье!!!!!

    -------------------
    Конечно вранье, видно было как он подбирал тезисы. А уж женщин аж на 3 годика "подогрел" царь-батюшка. Работодатель возрастного работника даже на порог не пустит, а он так про "уголовную" ответственность заливает.
  13. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 12:36
    +24
    дорогой друг!с нас тянешь.не забудь всё же налоги со своих подельников брать по прогрессивной шкале.а то вы воруете,а тянете с нас.прошу отнеситесь с пониманием
  14. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 12:37
    +12
    Ни чего хорошего .Президент не дед мороз .Чуда не произошло . А жаль .
  15. Гражданин 90 Офлайн
    Гражданин 90 Сегодня, 12:37
    +24
    "Тянуть нельзя" с повышением пенсионного возраста, но с отбиранием разворованного и скидыванием посредников, хапающих миллионы на вывозе ресурсов тянуть можно. Норм.

    Аэропорты надо закрывать и невыезд организовывать чиновникам и их семьям... Кто успел - вернуть. Тогда во-первых будут работать для нормальной жизни здесь а во-вторых не смогут убежать от народного недовольства.
  16. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 12:38
    +49
    Я не пойму, если демографический провал конца 90-х сопоставим с 1943-1944 годами, то как мы выжили в в 60-70 е года без повышения срока выхода на пенсию? belay
    1. А.Каледин Офлайн
      А.Каледин Сегодня, 12:54
      -12
      Вроде ясно было сказано что провал ВОВ наложился на провал 90-х... Не!?
      1. космонафт Офлайн
        космонафт Сегодня, 13:16
        +16
        да точно.а ещё война 1812 года.проклятый Наполеон!
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: sabakina
      Я не пойму, если демографический провал конца 90-х сопоставим с 1943-1944 годами,

      А тогда получается, что в конце нулевых рожали так же как и в 53-54 году? recourse
  17. Alex66 Онлайн
    Alex66 Сегодня, 12:38
    +27
    Ну все правильно делает делит мужчин и женщин, силовиков и гражданских, мусульман с иудеями, христиан с атеистами, по прутику всех переломает, лишь бы новые господа не пострадали.
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 12:57
      +8
      Цитата: Alex66
      Ну все правильно делает делит мужчин и женщин, силовиков и гражданских, мусульман с иудеями, христиан с атеистами, по прутику всех переломает, лишь бы новые господа не пострадали.

      Сейчас много говорится руководством страны об объединении нации ,но по факту нацию (народ) разъединяют , это видно и при принятии различных законов и прямо проявляется на различных ТВ каналах , особенно новости , ток шоу итд.
  18. САИД Офлайн
    САИД Сегодня, 12:40
    +22
    Совет директоров ООО "Россия" увеличил рабочий день сотрудников с сохранением прежних окладов. Сотрудники счастливы, их опять наипали. В постоянстве счастье.
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 12:47
      +2
      не в постоянстве, а в стабильности
  19. jetfors_84 Онлайн
    jetfors_84 Сегодня, 12:40
    +23
    У кого еще желание поддерживать едро есть?
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 12:43
      +18
      Прикол в том что тянуть с реформой нельзя а со смертной казнью можно.
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 13:10
        +5
        А из пенсионного фонда смогут тянуть больше прежнего. То на "нано", то на себя дорогих. stop
  20. Кокос Офлайн
    Кокос Сегодня, 12:40
    -7
    Добили Путина леберасты..жаль request
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 12:54
      +13
      Цитата: Кокос
      Добили Путина леберасты..жаль request

      И тут либералов приписали laughing , Путин ,что совсем безхребетный? Идёт на поводу у либералов? Сам то он по вашему принимает решение? Может хватит по сторонам смотреть и признать ,что это он и только он принял не популярное решение.
    2. pariarg Онлайн
      pariarg Сегодня, 13:09
      +10
      Цитата: Кокос
      Добили Путина леберасты..жаль request

      он изначально их креатура..
      а "противостояние" лишь унылый и скучный спектакль..
      1. Pax tecum Офлайн
        Pax tecum Сегодня, 14:16
        0

        Настоящий либерал...
  21. Вадим237 Офлайн
    Вадим237 Сегодня, 12:40
    -21
    Всё предельно ясно и доходчиво объяснил.
  22. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 12:40
    +18
    И что-то все свидетели секты Хитрого Плана затихарились сразу... laughing
    1. AUL Онлайн
      AUL Сегодня, 14:09
      0
      Один Вадим 237-й за всех оттдувается... Его вахта сегодня.
  23. Ivan staryi Офлайн
    Ivan staryi Сегодня, 12:40
    +23
    Когда принимали Федеральный закон "О полиции" гарантировали ежегодную индексацию денежного довольствия на величину инфляции. В результате ежегодно Государственная Дума накладывала мораторий на соответствующую статью. Нет ни каких гарантий, что того же не будет с индексацией пенсий. "Денег нет, но вы держитесь"(C)
  24. Леший1975 Онлайн
    Леший1975 Сегодня, 12:41
    +24
    "Путин пояснил, что в последние годы в России выросла продолжительность жизни, а провалы в экономике компенсированы."
    Ну чего врать то. Особенно про компенсированные провалы в экономике. Это на фоне то продолжающегося обнищания населения. Ждали возврата высоких цен на нефть, а этого не случилось. Поэтому конечно, тянуть дальше не могут, т.к. проели нефтяные деньги 2000-х. Вот и вся Путинская экономика. Как же надоело это зазеркалье. Говорится властями одно, в реальности обратное. Да мало того что страна превратилась в зазеркалье, так еще и народ буратинами назначили. Это когда всякие Карабасы- барабасы (в лице власти) с остальными помощниками только и пытаются вытрясти из карманов. Не, быть буратиной в зазеркалье, не согласный я.
    1. А.Каледин Офлайн
      А.Каледин Сегодня, 12:50
      -8
      Ну не согласный и чё??? Известную композицию группы "Ленинград" тебе в путь
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 13:31
        +4
        Цитата: А.Каледин
        Ну не согласный и чё??? Известную композицию группы "Ленинград" тебе в путь

        Да специально тебе, и ни чё. А по поводу в путь. Так это тебе актуальней будет. Надеюсь конечно, что не все успеете до самолетов добежать и из страны слинять. Ну или хозяева не всех с собой заберут. А тут, в России от народа спрос с вас будет, вот тогда и будем смотреть кому чё, а кому ни чё.
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:53
      +3
      Леший1975 , есть предложение стать Алисой или Базилио! wink
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 13:25
        +8
        Цитата: sabakina
        Леший1975 , есть предложение стать Алисой или Базилио! wink

        Тоже не мое. "Проклятое" советское воспитание не дает, ну или просто совесть. На выходных на рынке с женой были, еще при входе заприметил деда, помидоры продавал. Ну как продавал, лежало у него их штук восемь, рядом с коляской, никто к нему естественно не подходил. Видно, что с городского огорода. Одет как и многие пенсионеры, бедненько. Но самое главное это глаза - в них такая безнадега. Я специально через него выходил. У самого сейчас не такая ситуация, что бы 1000 отдать, но и больше одной 100-ки к сожалению в кармане купюры не оказалось. Вот этому деду и отдал 100, в надежде, что еще кто по моему примеру чем поможет. И мне и не дать ему хоть 100 руб. стыдно было и 100 давал, тоже было стыдно. Так что я уж в силу своих комплексов с народом буду. Может все же поменяем чего в стране, вместе то, а народ?
  25. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 12:41
    +5
    Все как и собирались... "плохие бояре и хороший царь" акт, сбился по счету какой
  26. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 12:41
    +6
    По сути ничего нового не сказал.Сделал собирательный образ из всего что было сказано другими.
  27. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 12:42
    +2
    А ха ха ха, то есть мяу.
    Даже хороший урякалок обманул.
  28. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 12:43
    +21
    Хотелось бы услышать комментатора Ванек, вчера возмущался и стыдился народ на сайте что рано президента критиковать, что он ещё не выступил и что всем будет стыдно когда он сегодня выступит и отменит пенсионную реформу!!!
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 12:46
      +5
      Так может он Ваньку в личном порядке её отменил laughing
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:55
      +15
      Ща ещё Опер подтянется, для защиты президента, с макаровым на перевес! wink
    3. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:54
      +2
      Борис пропал, видать не знает как тепереча Путина обелить и все на редиску Медведа свалить. А тот хитрец, больным прикинулся wassat
    4. kasatky Онлайн
      kasatky Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Revival
      он ещё не выступил и что всем будет стыдно

      А что?...Он прав. Мне стыдно :(((
  29. 44Серега44 Офлайн
    44Серега44 Сегодня, 12:43
    +21
    Товарищи это получается что 3/4 мужиков доживут до пенсии???!!!!!!!!!!! Смысл отчислять в ПФР? можно эти же деньги откладывать самому, и то КПД будет больше.
    1. WarLock_r Онлайн
      WarLock_r Сегодня, 12:49
      +6
      Мало того, что КПД будет больше, так это еще потом и твоим детям останется
    2. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 12:49
      0
      Отчисляет работодатель. Но часть своей зарплаты обязательно нужно инвестировать.
      1. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 13:13
        +4
        К примеру, Астраханская область, ФГУП НПЦ БИОС предприятие единственное на почти целый район в райцентре на 13т чел, ЗП по состоянию 1,5 года назад 6500 руб.
        Что можно инвестировать, какую часть?
        На предложение переехать, голосовать ногами и т.д.: пример, мужику 56 лет, больная жена, ребенок студентка. С переездом туда где хорошо мягко говоря затруднения...
        Да и если всем как панацею предлагать переезд, то скоро от огромной страны будет 10 огромных городов и пустота, страна так не развивается.
        Предложите что инвестировать я ему рецепт передам.
    3. Я русский Офлайн
      Я русский Сегодня, 12:55
      +5
      смысл отчислять в ПФР? можно эти же деньги откладывать самому, и то КПД будет больше.

      я для себя решил уже что все отчисления в фонды от меня будут по максимальному минимуму. Больше копить в банках с учетом всех возможных компенсаций вкладов.
      Рукав от безрукавки этой власти а не налоги. .!.
    4. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:57
      +5
      Вы наверно хотели написать "не доживут"?
      1. 44Серега44 Офлайн
        44Серега44 Сегодня, 13:54
        +2
        да именно не доживут!!!!!!!!!!!!!!!! просто невозможно отредактировать было(
  30. Беринговский Онлайн
    Беринговский Сегодня, 12:45
    +24
    Слушали всем участком, работяги Итр. Мат перемат в адрес Путина, ЕР и т.д. belay
    Интересно, кто то еще верит СМИшным "рейтингам"? fool
    1. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 12:59
      -2
      спецом последнему отвечаю

      надеяться только на себя.
      задел социального гос-ва кончен.
      задел социального гос-ва( к коммунизму??)не может развиваться в открытой экономике-- рядом -3-4 млрд Инды и Китай + ср Азия. а закрыть занавес-- смерть либералам(и 30 лет нашей жизни)
      в самом лучшем положении как ни странно -США- только мексика, лишние рты ( даром , за еду работать готовы) поставляет.
      мы скатываемся на уровень китайцев-- равнение на Пекин и сессии ВСНПредставителей! так уровень жизни РФ определяется теперь
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 13:16
      -11
      "Слушали всем участком, работяги, мат перемат" - На лавке с бутылкой.
  31. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 12:48
    +18
    Он еще и забыл сказать - что слово давал, что пока он президент, он не повысит пенсионный возраст. и говорил он это не однократно, каждый раз при своем новом назначение на должность.
    Лично для меня теперь он нуль без палочки. Ибо понятно - что задача проста, зачем нам бороться с коррупцией, подымать продолжительность жизни, проще повысить возраст выхода на пенсию, и большинство просто до нее не доживут - вот тебе и гигантский профит.
    Хочу посмотреть на выборах - кто будет голосовать за этих .... из единой россии.
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:00
      -2
      Кто голосовал, тот и проголосует. Большинству вполне достаточно, что начальство так сказало. Ему, начальству, сверху всяко виднее.
      А что соврал, так это сейчас норма жизни - мужья жёнам врут, жёны мужьям, нельзя же в свободном рыночном обществе пользоваться отжившими тоталитарными понятиями чести и достоинства! Несовременно это.
      1. milton Офлайн
        milton Сегодня, 13:46
        +3
        И как же это начальство заставит меня проголосовать как нужно коли оно(это голосование) тайное. Единственное могут теми либо иными способами узнать голосовал я или нет.
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 13:03
      +11
      Мне вот интересно, если 3/4 населения не будет доживать до пенсии, а следующее поколение молодых будет исправно отчислять деньги в ПФР, то 1/4 будет получать пенсии, а остальные деньги куда пойдут? На повышение пенсий в 10, 20,30 раз? ( Ага, щас!-тихо пробурчали в пенсионном фонде). Не, ПФР надо разгонять и это однозначно!
      1. Беринговский Онлайн
        Беринговский Сегодня, 13:21
        +5
        Только ПФР? Неа, помидорами они не отделаются...
    3. Лесс Онлайн
      Лесс Сегодня, 13:03
      -4

      Цитата: Злючный
      Он еще и забыл сказать - что слово давал, что пока он президент, он не повысит пенсионный возраст

      Вы выступление слушали? Он об этом говорил.
  32. Комментарий был удален.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:49
      +8
      Да мы и так в обеденный перерыв пишем,а Вы? wink
      1. А.Каледин Офлайн
        А.Каледин Сегодня, 13:13
        -1
        А мы все равно работаем сами на себя без всяких пенсий и фондов и прочей лабуды
    2. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 12:56
      +6
      народ же и посменно работать умеет.
  33. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 12:48
    +7
    Нашу фу такому главе государства...., лучше бы не выступал...
    голосуйте дальше за едро и получайте удовольствие...
  34. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 12:48
    +16
    Импичмент.Кроме шуток.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 13:17
      -4
      Это шутка - так как силёнок маловато.
    2. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 13:21
      0
      Лёгкий петинг
    3. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 13:32
      +2
      Для импичмента увы нет инструментов у народа, а власть сама себе харакири не будет делать.
      Так что надо (конечно же исключительно в рамках закона! wink) мягко но очень настойчиво просить уйти в добровольную отставку
      Очень настойчиво просить, очень очень yes
  35. victor50 Офлайн
    victor50 Сегодня, 12:49
    +11
    Протесты посчитали не заслуживающими внимания, величиной, которой можно пренебречь... как и всем мнением народа. Что ж, видно, мы этого заслуживаем...
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:17
      +3
      Что ж, видно, мы этого заслуживаем...

      В точку.
      Когда весной четырнадцатого все дружно закричали "сами-сами-сами", стало понятно, что из такого населения можно выжать все соки, оно и не пикнет.
  36. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 12:49
    +14
    Референдум!
    1. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 13:06
      0
      Референдум провести и правительство в отставку если-
      Президент подчеркнул, что правительство рассматривало все возможные способы решения пенсионной проблемы, но в данный момент повышению возраста выхода на пенсию альтернативы нет.
    2. Uncle Lee Офлайн
      Uncle Lee Сегодня, 13:07
      +3
      Цитата: 3vs
      Референдум!

      Про референдум ВВП даже и не вспоминал !
    3. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 13:21
      -3
      И что же вы от него ожидаете - проблему отсутствия достаточно крупных сумм, для увеличения пенсий и создания стабильных финансовых поступлений, он не решит.
      1. victor50 Офлайн
        victor50 Сегодня, 13:56
        +3
        Цитата: Вадим237
        0
        И что же вы от него ожидаете - проблему отсутствия достаточно крупных сумм, для увеличения пенсий и создания стабильных финансовых поступлений, он не решит.

        Конечно не решит... если табу правящей компанией установлено на то, чтобы заставить поделиться, кто к этому привел. А пенсии повышать вроде массово никто и не требовал. Не надо добавлять к проблеме им же самим придуманные сложности.
  37. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 12:50
    +5
    В 90-е года 20 века Россия "рухнула в экономическую раму"
    laughing
    Кругом одни воры, негодяи, мошенники и главбухи laughing
    1. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:35
      0
      а он что другой какой то,так же все годы торчит у кормушки и только повизгивает ,когда такие же отодвинуть пытаются.
  38. Лебедев Офлайн
    Лебедев Сегодня, 12:53
    +7
    Ничего нового.... Сытый голодного не разумеет.... Но ведь и Навальным и Ко веры нет... Пойду патроны куплю... Пусть будут!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:20
      0
      А вы наверное с голодухи в обморок валитесь - за то патроны куплю.
  39. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 12:53
    +4
    Вставание с колен продлевать будем?
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 12:55
      +6
      до 2024 года а там.......вернут бальную систему и всё по новой
  40. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 12:54
    +13
    Смотрел и плевался ,так врать нельзя!!!!
  41. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:54
    -7
    К словам президента я бы добавил обязательное обучение населения финансовой грамотности. Образованный гражданин увереннее в себе. Пенсия не должна быть основным источником дохода трудоспособного человека, правильно воспитавшего своих детей, за исключением пенсии по потере кормильца
    1. Злючный Офлайн
      Злючный Сегодня, 12:57
      +5
      ух ты какой умный, ну давай расскажи, где при низких ЗП, еще найти деньги, чтобы положить их в банк большинству населения ;) У нас половину заработной платы только на еду тратят, чего кстати нет в развитых странах (там меньше четверти)
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:36
        +3
        а вторую на жкх.
    2. WarLock_r Онлайн
      WarLock_r Сегодня, 13:10
      +5
      Образованным гражданином труднее управлять. Так что повышение грамотности не в интересах верхов. В том числе и финансовой. Кстати, грефыч на каком то из форумов об этом говорил, что, дескать, его пугает сама мысль о том, что люди будут сами принимать решение на основе честной информации. Что то такое там было.
      1. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 13:49
        0
        Было открыто сказано, все верно
    3. А.Каледин Офлайн
      А.Каледин Сегодня, 13:15
      -2
      Раздался глас вопиющего в пустыне
    4. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 13:32
      +3
      К словам президента я бы добавил обязательное обучение населения финансовой грамотности
      Школу откатов, и тренинги от воров в законе по массовому машинечеству, ибо это основной залог финансового благополучия у нас в стране
    5. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 13:36
      +3
      Ага, а начать бы надо с депутатов Госдумы и чинуш разных рангов. Посмотрим, как они будут выживать. Не все ж на мышах да лягухах эксперименты ставить
      Вот и увидим, каков результат
    6. victor50 Офлайн
      victor50 Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: Sadko88
      -4
      К словам президента я бы добавил обязательное обучение населения финансовой грамотности.

      Похоже вас обучили... ЕГЭ то сдали?
    7. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 14:15
      0
      А у Вас с финансовой грамотностью всё в порядке? Ван Хорна, небось, от корки до корки наизусть в любом порядке и задом наперёд?
      И после этого всерьёз говорите об инвестициях и прочих банковских вкладах? Ну-ну.
  42. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 12:55
    +9
    а германия две мировые войны проиграла и то таких проблем нет.Походу мы всегда будем страдать.
    1. Прим2 Офлайн
      Прим2 Сегодня, 14:05
      +2
      К сожалению с такими правителями это реальность!
  43. svp Офлайн
    svp Сегодня, 12:55
    +11
    И пенсионный возраст в 100 лет, и НДС в 200% не помогут пока воровстство сохранится в прежних размерах .
  44. demo Офлайн
    demo Сегодня, 12:56
    +10
    Президент нас усовестил. Растолковал, детям малым, как плохо ему. Как печется о нас. И о будущем, аж 2024 годе заботится.
    Ему сколько же годков тогда будет?
    Ну это ладно.
    А вот цитата.
    Темпы роста российской экономики в ближайшей перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год, даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Такой прогноз дала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американской газете The Wall Street Journal.
    В 2018 году ЦБ ожидает рост ВВП в интервале 1,5-2%. Официальный прогноз Минэкономразвития - 1,9%.
    В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российская экономика подросла на 1,6%. Такую оценку на прошлой неделе дала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

    Мне ни так важно что это мигера сказала. Мне важно то, кому это она сказала и где.
    А находится сия фурия в США. Аж с 20 августа.
    Чего же ее туда понесло?
    На отчет, что ли.
    И как на зло, бывший ее кабинет, в супер охраняемом здании под усиленной охраной, взял и загорелся.
    И сгорели очень важные документы.
    О-па.
    Нормалек! Живем, робяты.
    Да нас как считали за , так и считают.
    1. Прим2 Офлайн
      Прим2 Сегодня, 14:03
      +2
      А ещё госпожа Набиулина учила российских пенсионеров экономить на пенсию в 12000 рублей когда у самой доход 24 миллиона в год. laughing
  45. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:57
    +19
    Удивило, что с кладбищ не будут отзывать тех, которые недоработали до новых сроков. wassat
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 14:00
      +2
      Они бы и рады...
      Но эвтаназию для пенсионеров точно введут!
  46. Гражданин 90 Офлайн
    Гражданин 90 Сегодня, 12:58
    +8
    ГРАЖДАНЕ! Убедительная просьба от меня - как от также негодующего - не давать волю эмоциям, а действовать СТРОГО по законам (хотя бы человеческим, ну то есть если открыто бунтовать кто собрался, то без беспредела и т.д.) НЕ ДАВАЙТЕ ФОРМАЛЬНОГО ПОВОДА СИЛОВОМУ ПОДАВЛЕНИЮ НАШЕГО НЕГОДОВАНИЯ!

    Иначе эта волна загнется, ибо большАя часть народа решит, что лучше так, чем в кутузку и будет дальше запрягать.

    И помните о угрозе извне. ДУМАЙТЕ, кого поддерживаете и что делаете.

    Также человеческая просьба - на сайте оставлять контакты официальных инициативных групп (можно тему создать), а то их столько развелось, что они прутики от веника. Нужно объединяться и вести культурный диалог (да да, с оборзевшими нахлебниками, почему - указал выше, любое необдуманное действие может вставить палки в колеса решению вопроса). НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ ЭТИМ, которые сами под себя законы переписывают.

    Итак первое - добиться чтоб народ стали слушать. Второе - *обращение инициативным группам* - ОБЪЕДИНИТЕСЬ ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРВОЕ, далее - сформировать опрос не по принципу "повышать не повышать", а более подробно по разнящимся у инициативных групп пунктам - тогда мнение народа выведет что-то среднее. Третье - вынести давно назревший у народа вопрос наверх - КОГДА ДЕНЬГИ ОТ РЕСУРСОВ БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ГОСУДАРСТВУ=БЮДЖЕТУ, А НЕ КУЧАМИ УХОДИТЬ В КАРМАНЫ ТОПМЕНЕДЖМЕНТА (за то, что перепродают государственное и по указке государства третьи странам) - после чего и деньги на пенсии появятся.
  47. Kito Онлайн
    Kito Сегодня, 13:00
    +7
    Да я голосовал за президента В.В.Путина, так как альтернативы не было, и выборы больше напоминали цирковое шоу. НО Я ЕМУ УЖЕ НЕ ВЕРЮ - так как он человек не держащий слова.
    Ну что господа - товарищи офицеры вы штыки уже наточили что бы народ гонять? Или же вы примете сторону народа? Чует мое сердце грядут не фиговые времена по массовкам против бес предела такого правительства и президента который не защищает конституцию...
    1. Гражданин 90 Офлайн
      Гражданин 90 Сегодня, 13:07
      +4
      ВОт революции нам не надо, спасибо. В результате нее наверх повыползают вряд ли лучшие кандидатуры. И не нужно противопоставлять силовиков простому народу. Надеюсь они понимают, что их родители/дети не проживут на их пенсию в 45, и совсем не обязательно дети станут военными. Поэтому первое - не давать повода власти ответить силой, второе - силовики, задумайтесь в случае чего, что у вас тоже есть семьи по которым ударит это воровство.
      1. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 13:54
        +3
        В результате нее наверх повыползают вряд ли лучшие кандидатуры.

        При революции - вряд ли, при нынешнем сословном устройстве - ни в коем случае.
        Не находите, что лучше хоть маленькая надежда, чем её полное отсутствие?
        1. Гражданин 90 Офлайн
          Гражданин 90 Сегодня, 14:04
          0
          Нет, потому что если маленькая надежда это 1%, то 99% - полный бардак. Хотите рискнуть своими близкими? Я нет. Тем более что в объединении инициативных групп и последующем диалоге шанс положительного исхода гораздо выше. Пока есть разобщенная кучка тянущих на себя одеяло - как наша престарелая "оппозиция" - мы как отдельные прутики того веника.
    2. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:56
      +2
      Не верю в возможность массового протеста.
      Люди пока не доведены до отчаяния, им, скорее, просто противно чувствовать себя обманутыми.
      Но для выступлений этого маловато.
  48. Shkodnik65 Офлайн
    Shkodnik65 Сегодня, 13:00
    +14
    Сегодня на доске информации завода повесили очередной лист с "искренними соболезнованиями" по поводу преждевременной кончины работника. Повесили, предварительно сняв предыдущий лист по поводу безвременной кончины работяги. Мужики. Оба даже не пенсионеры. И вот такие листы еженедельно на доске информации. В основном мужики и в основном до 60 лет. Ну я не знаю, как так можно нас за идиотов держать по поводу увеличения продолжительности жизни???
    Люди всю жизнь отчисляли деньги в пенсионный фонд. Где эти деньги? Не можете администрировать? Добро пожаловать на другую работу. Пришли руководить государством? Руководите так чтобы граждане этого государства, самого богатого государства не влачили нищенского сущесвования.
    Когда мы пришли работать, условия пенсионного обеспечения были вполне себе определенные, вот и соблюдайте их, а новые условия пусть будут для тех, кто работать пришел только что. И это справедливо.
    1. nikolas 83 Офлайн
      nikolas 83 Сегодня, 13:29
      +5
      Так везде пишут много жить стали а на деле народ выживает.У меня отец выработал горячий стаж и умер в 57 лет от профзаболевания.Весь его цех уже в живых нет.Работал в цветной металургии.Щас я почти там же работаю,только уже 2 сетка.Хоть бы ее выработать и сына выростить.Не плачусь ,вся страна так живет.
  49. Комментарий был удален.
  50. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 13:02
    +6
    Провалы в экономике не ликвидированы что бы мне не говорили.
    Все на выборы и на референдум. Надоело!
  51. инженер74 Офлайн
    инженер74 Сегодня, 13:03
    +13
    По идее, на выборах 9 сентября ни один кандидат от ЕР не должен быть избран, ни на какую должность!
    Будем посмотреть, как "суверенная демократия" работает...
  52. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 13:03
    +4
    Собственно, ничего иного и ждать не стоило.
    Единожды солгавши, кто тебе поверит?
    А ведь верили, и дальше верить будут...
  53. Андрей из Челябинска Онлайн
    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:04
    +14
    Обычно, после такого объявления, человек кладет заявление на стол. Об увольнении, разумеется.
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:51
      -1
      Ну нет у него пока преемника, а без надёжного прикрытия он не рискнёт.
  54. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 13:04
    +21
    В первые секунды, когда "ОН" появился на экране, у него было такое выражение лица, что возникло ощущение, что услышу известные всей стране слова: "Дорогие братья, и сёстры...". Потом он начал констатировать факты демографических провалов в истории нашей страны - правда забыл сказать, что в СССР никогда пенсионный возраст по этой причине кардинально не менялся, что касается 90-х, которые он тоже упомянул, но не сказал, как могло такое случиться без войны, и кто в этом виноват! Потом он начал пугать... . И всё это проникновенным, душевным голосом - хотелось сразу сбегать на почту и отправить...100 рублей в ПФР, или прямо...ему! В общем мероприятие по дезавуированию, и снижению активности на митинге протеста 2 сентября на проспекте Сахарова в Москве проведено - не ясно только достигнут желаемый результат, или наоборот... sad
    1. nikvic46 Онлайн
      nikvic46 Сегодня, 14:30
      0
      Radikal.Маленькая поправка.Не Сталин обращался со словами "Дорогие братья и сестры",а Молотов.
  55. Shkodnik65 Офлайн
    Shkodnik65 Сегодня, 13:04
    +10
    А Путина, я, даже и слушать не стал, знал что в госдуре без его ведома даже и вопрос бы не подняли про пенсии. Как противно!
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:49
      +4
      А какой смысл его слушать?
      Даже если бы что дельное сказал, цена его слову давно известна.
  56. Комментарий был удален.
  57. demo Офлайн
    demo Сегодня, 13:06
    +22
    Темпы роста российской экономики в ближайшей перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год, даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель.
    В одной тонне - более 6 баррелей.
    РФ в год продает за рубеж более 280 миллионов тонн нефти.
    Значит это составит 1680 миллионов баррелей.
    Что эквивалентно 117 600 000 000 долларов США.
    Президент заявил что на пенсии в день необходимо 20 миллиардов рублей.
    Класс.
    По курсу это составит 298 507 462.
    Нефтяной сектор может кормить всех пенсионеров в течении 393 дней даже если они ни одной копейки не перечисляли в Пенсионный фонд.
    А еще есть Газпром.
    А еще есть уголь, металлы, алмазы, золото.
    Есть лес. Пшеница. Оружие.
    До фига чего есть.
    А чего нет?
    Нет предела жадности пауков.
  58. yehat Офлайн
    yehat Сегодня, 13:06
    +14
    стаж, необходимый для выхода на пенсию


    на канале у Гоблина один из специалистов приводил статистику, что сейчас до принятия ужесточенной реформы, средний россиянин работает в годах примерно поровну, а в часах до пенсии в 2 раза больше, чем европейцы. Отсюда (и от климата с качеством питания) сильная разница в дряхлении людей к 60 годам. Т.е. по факту мы уже вдвое больше работаем, чтобы уйти на пенсию. Вот и вся правда. Никакой реальной экономической основы для повышения возраста, кроме как банальный грабеж, у правительства нет и быть не может.
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:47
      +5
      А зачем им экономическая основа?
      Они же работать не умеют, вот им и остаётся только грабить.
  59. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 13:07
    +14
    Президент подчеркнул, что правительство рассматривало все возможные способы решения пенсионной проблемы, но в данный момент повышению возраста выхода на пенсию альтернативы нет.


    Вот, сли бы мне кто из сотрудников такую пургу прогнал по поводу поставленной задачи, то я бы его просто уволил, как не соответсвующего занимаемой должности.
    Так почему эти долбоклюи в правительстве, постоянно лажают и остаются при свлих должностях? Вот на какой вопрос должен был ответить гарант. А не рассказывать, как им трудно быть профнепригодными.
  60. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 13:08
    -18
    Мдаа... Сказал что 7-10 лет ещё могли бы протянуть без изменений. До конца президентского срока хватило бы с лихвой. Как и обещал когда-то. И никто бы не придрался. А потом хоть трава не расти. Однако решился на повышение. Знать не только об рейтинге печётся своём. И закидайте меня минусами, но это решение сильного человека.
    1. Kito Онлайн
      Kito Сегодня, 13:12
      +13
      И закидайте меня минусами, но это решение сильного человека.

      это решение предателя своего народа в угоду олигархату
    2. DVTamga Офлайн
      DVTamga Сегодня, 13:26
      +9
      Причем тут рейтинг? Это решение российского президента трудно понимаемо с точки зрения здравого смысла. Равно как и с экономической. Нет в России проблем с деньгами, есть проблема с их учетом и контролем. В этой ситуации возникает только один вопрос, эмоциональный вопрос - ЗАЧЕМ??? Зачем это делать сейчас? Немыслимо, просто какое-то безумие. Возможно правы те, кто еще в 2000-х называл российского президента агентом влияния. По другому этот акт вредительства не объяснить.
      1. victor50 Офлайн
        victor50 Сегодня, 14:06
        +1
        Цитата: DVTamga
        ЗАЧЕМ??? Зачем это делать сейчас? Немыслимо, просто какое-то безумие.

        Возможно, олигархам ушедшие сверхприбыли надо компенсировпать?!
    3. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:45
      +1
      это решение сильного человека.
      Стокгольмский синдром в действии.

      Знать не только об рейтинге печётся своём.
      Понятное дело, знати рейтинги, которые для смердов рисуют, вообще до лампочки.
    4. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 14:00
      0
      Или ещё вариант желание провести такие изменения, наоборот использовав рейтинг пока есть, так как рейтинг не жалко
  61. wachmann Офлайн
    wachmann Сегодня, 13:08
    +7
    уйду на серую зарплату или,вообще на черную,на кой мне эта подачка,называемая пенсией,если я до нее не доживу. сейчас 45-тилетних-то никто не берет: есть молодые мигранты,кто-ж будет 55-58милетнего брать? подстелился под мвф,это их инициатива для отсталых стран. и в 90х-нулевых не он ли при власти,при деньгах и при короне был?
  62. Хорт Офлайн
    Хорт Сегодня, 13:09
    +1
    Путин: Тезис Людовика XIV "После меня хоть потоп" не для нас

    видимо, всё-таки для нас
  63. DLYP05 Офлайн
    DLYP05 Сегодня, 13:09
    +11
    Ну МВФ потребовал - наши срочно все и сделали!!! Алигархов трогать нельзя, пусть холопы все оплатят!!! Жуть что за бред! Была надежда, что есть шансы нормальное государство возродить. Нет, либерастическая свора везде уже проникла и твердо выполняет указания Ротшильдов с Рокфеллерами или может быть самого Баруха. Для нас это не важно, мы для них - только мусор!!! Грустно! Не понимают, что их тоже "сольют"!
  64. PValery53 Онлайн
    PValery53 Сегодня, 13:10
    +12
    "Встречный план" довольно прост: полностью отменить грабительскую "реформу", как наглое наступление дешёвой либерастной элитки на права народа. И исполнить другую реформу: резко урезать в 5-10 раз неоправданные и многократно завышенные доходы всех административных аппаратов, отменить системы получения сверхдоходов миллиардеров, разницу в доходах во всех построенных "пирамидах" снизить со 100-1000 крат до 2-5 крат! И государственная система заработает как надо, а не как сейчас - вопиюще абы как зря!
  65. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 13:11
    +9
    А какая забота и сочувствие в голосе нашего пересидента !
  66. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 13:12
    +2

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  67. yehat Офлайн
    yehat Сегодня, 13:12
    +9
    42 года минимального стажа - что это такое:
    до 18 лет школа. 5 лет вуз =23.
    23+42=65 лет.
    большинство квалифицированных работников не имеют никакой возможности получить пенсию раньше 65 лет. А если кто-то болел, искал работу, имел какой-то иной перерыв, то работать уже минимум до 70 лет.
    аплодисменты!

    неужели все эти цифры в наглую приводятся в расчете, что никто ничего не скажет?
  68. plohoy Офлайн
    plohoy Сегодня, 13:12
    +8
    Этот "лидер" перестал для меня быть Президентом........жаль
  69. victorrat Офлайн
    victorrat Сегодня, 13:13
    -6
    Можно, конечно, смеяться. Говорить, что ожидали от лидера другого. Но по сути он прав! Вы хотели этот строй? Вы его получили! На что жалуетесь? Пармезана не хватает? Так в революцию не знали чем детей кормить, а ныне в магазинах чёрта лысого только нет. Страна - лидер! А вы хотели "Назад в СССР", так слушайте Битлов, никто теперь не запрещает!
    1. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 14:04
      +1
      То есть вы имеете ввиду мол хотели как на Западе вот и получайте. Вопрос: и где же так на Западе? Ведь по вашей мысли мы его получили.
      P.S
      Заранее прошу отдельно про цифру выхода на пенсию не писать в отрыве от всех остальных факторов Запада
  70. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:13
    +2
    Ибо третье иго ещё не пало
  71. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 13:15
    -9
    Преждевременная смерть может быть вызвана проблемами со здоровьем, а не с давно назревшей пенсионной реформой. У меня половина класса не пережила 90е... Путин виноват или олигархи? Отличник класса стал футбольным фанатом и захлебнулся блевотиной. Убили некоторых. Такое было время. Нужно думать о живых. О Ваших детях и их потомках. Отключите в себе потребителя. Заканчивайте бухать. Учитесь экономить. Это не стыдно. Я понимаю конечно какой электорат на этом сайте, но вы же взрослые люди. Подавляющее количество мужчины. Гордость у вас есть? Сила воли? Хотите что то изменить, начните с себя
    1. Прим2 Офлайн
      Прим2 Сегодня, 13:50
      +3
      Дорогой умник нам ещё правительство говорило о том что у нас в стране отличное здравоохранение а "лидер нации "на одном из своих мостов настоятельно не рекомендовал ругать российское здравоохранение.И именно из за него 40% не доживает до 60лет.Короче куда не кинь везде полный завал.И причем тут ваш заблеванный алкаш одноклассник я убей не пойму так же как и то чем 18 лет с момента прихода нашего уважаемого президента во власть занималось наше уважаемое правительство что довело ситуацию до поднятия пенсионного возраста.Вы хоть имеете понятие что процентов шестьдесят инвалидов не имеют в этой стране инвалидности и вынуждены вкалывать за гроши что бы хоть как то прокормиться?
    2. victor50 Офлайн
      victor50 Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Sadko88
      У меня половина класса не пережила 90е... Путин виноват или олигархи? Отличник класса стал футбольным фанатом и захлебнулся блевотиной. Убили некоторых. Такое было время.

      а 88, случайно, не год рождения? По тому, что пишете - очень даже вероятно! wink
  72. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 13:15
    -12
    Чего разнылись прокладки либеральные? я знал, я говорил, я не голосовал, путинслил полимерыпросрали... Работайте и страну поднимайте что бы было что детям оставить. Стыдно читать, ни здравых мыслей одно нытьё...
    1. Злючный Офлайн
      Злючный Сегодня, 13:26
      +8
      Точно, иди подымай. Сдохни на заводе, но подымай. А то что ты до пенсии с большой вероятностью не доживешь, и будешь иметь зп меньше, чем у секретутке зама зама зама зама своего начальника, убитой здоровье и т.д.
      Когда в СССР народ после войны пупы рвал, он знал - что строит для себя и народа. А сейчас все строится только для них - чинушей и их друзей, которые без стеснения живут за бугром, учат там своих детей, покупают там недвижимость, хранят деньги там и т.д. Притом все сынки и дочери топ менеджеры чуть не с рождения, а другие родственники владельцы элитной недвижимости и крупных холдингов
    2. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 13:39
      +1
      С каких это пор либералы стали осознавать, что "либерал" - слово ругательное?
      Хотя вряд ли стоит радоваться, скорее всего, это от общей безграмотности.
  73. DVTamga Офлайн
    DVTamga Сегодня, 13:18
    +5
    Маски сброшены. Надежды кончились. А ведь был шанс у страны, был.....
  74. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 13:19
    +11
    В реальности обращение должно было звучать так (тезисно):
    -За 18 лет не было сделано ничего для реального развития экономики.
    Производительность труда не росла.
    -Рождаемость подгонялись за счёт регионов северного Кавказа - будущих высококвалифицированных работников.
    -Статистика по смерти так же подгонялась, количество учреждений и койко-мест сокращалось.
    -Малый бизнес душился налогами
    Деньги заканчивались в банки и выдавались народу под огромный процент.
    -Чтоб нам (властьимущим) продержаться до 24 и продолжать воровать на госзаказа (и не только?) нужно повысить возраст выхода на пенсию.
    -Не ходите протестовать так как вас использует оппозиция, а оппозиция это враги, которые хотят разрушить страну.
    -К 24 году скот (народ) забудет и проголосует за моего приёмника, а если я отожму Донбасс то и за меня, я вновь подниму страну с колен.
    -Вы держитесь...
  75. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 13:19
    +3
    Ну вот гарант/не гарант и предстал перед народом в полной красе... Виновные нынешнего положения дел в стране опять оказались в недосягаемом прошлом...
    «Ну а причём тут Путин?» – А Путин не причём!
  76. HIW Офлайн
    HIW Сегодня, 13:19
    +8
    ЧТООО..... расмотрели все варианты ???????? лицемеры и вруны, а как на счёт того что бы хотя бы 80% от продажи нефти и газа шло в бюджет а не 30% как сейчас ??? А как на счёт того что бы снизить процент по банковским кредитам что бы экономика вздохнула, в "загнивающей" европе то от 2 до 5% кредиты. А как на счёт того , что бы не закрывать каждый день предприятия которые нами создавались при СССР ? А то уже саморезы и бинты в китае покупаем - стыдоба. А как на счёт того что бы не продавать сибирь китайцам за 30 серебряников ? А как на счёт национализации основных , крупных предприятий и природных ресурсов ? А как на счёт прогрессивного налога ???
    Это называется все средства расмотрели. А вот ещё в догонку - хорошь нам уже олимпиад и чемпионатов мира по футболу, а то нашли себе кормушку

    путин предатель народа
  77. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:20
    +2
    Что-то неважно Владимир Владимирович выглядит. Ему бы на пенсию, а он и сам на пенсию не уходит, и других не отпускает. crying
  78. Fedoslov Офлайн
    Fedoslov Сегодня, 13:20
    +7
    Господи, какой же примитивизм... Я думал Путин гораздо умнее, а оказалось...
    Сплошная софистика.
    Факты: Путин не держит своего слова. Он говорит: я обещал, но в то время обстоятельства были другие. Получается, если Путин обещал в связи с конфликтом на Украине, что будет защищать русских, где бы они не находились, то он может отказаться от своих слов, сославшись на "иные обстоятельства"?
    Второе. Я тут подсчитал, сколько теряют двое супругов предпенсионного возраста. Возьмём среднюю пенсию 13 323 (данные ПФР РФ за 2018г.). На двоих супругов получается 26 646 в месяц. Умножаем на 60 месяцев - получается 1 598 760 рублей. Нормально так в карман к и так не богатым людям залезли. Делаем выводы.
  79. михаил анохин_2 Офлайн
    михаил анохин_2 Сегодня, 13:21
    +2
    Обошел суть пенсионной проблемы, а она в том что существует несколько параллельных систем, для "белых" одна - с коэффициентом замещения 70% и для "черных" - с коэффициентом замещения 35%. Помимо этого масса иных выплат по льготному стажу и опять - для белых" и для "черных" разный.
    И самое поразительное для госчиновников в пенсионный фонд отчисляет государство, а для тех кто работает на частный бизнес либо сам "дави" на хозяина, либо он принимает на работу без соцпакета!
    Но это беда для тех, кому еще предстоит вступить в пенсионный возраст, то есть для тех кому по барабану всякие там выборы и прочая, как они любят говорить - политическая возня.
  80. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 13:21
    +4
    Решение Светлейшего, оказалась да же жестче, чем предложение Правительства. Те предлагали поэтапный ввод пенсионного возраста, с шагом 6месяцев на 1 год. Сижу и думаю доживу еще 7 лет или нет? Может хотя бы с работы не уволят до пенсии?
  81. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:24
    0
    Лично мне - глубоко пофиг. И слезки лить, и призывать на баррикады, как никемнеуважаемые форумчанесоплежуи не буду
  82. Ленинградец1989 Онлайн
    Ленинградец1989 Сегодня, 13:27
    +5
    У России 8,6 трл рублей в загашнике валяется мертвым грузом(это больше годового ВВП),но для нас денег нет-только держитесь. Олигархов трогать нельзя с их сверхдоходами и прогрессивный налог им платить не надо- пусть у простых "Иванов" спина трещит,им не привыкать.
  83. HIW Офлайн
    HIW Сегодня, 13:28
    +5
    Цитата: demo
    Темпы роста российской экономики в ближайшей перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год, даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель.
    В одной тонне - более 6 баррелей.
    РФ в год продает за рубеж более 280 миллионов тонн нефти.
    Значит это составит 1680 миллионов баррелей.
    Что эквивалентно 117 600 000 000 долларов США.
    Президент заявил что на пенсии в день необходимо 20 миллиардов рублей.
    Класс.
    По курсу это составит 298 507 462.
    Нефтяной сектор может кормить всех пенсионеров в течении 393 дней даже если они ни одной копейки не перечисляли в Пенсионный фонд.
    А еще есть Газпром.
    А еще есть уголь, металлы, алмазы, золото.
    Есть лес. Пшеница. Оружие.
    До фига чего есть.
    А чего нет?
    Нет предела жадности пауков.


    Полностью потдерживаю. Причём в России с продажи нефти в бюджет капает всего 30% а вот в саудовской аравии аж 90% в норвегии около 85, даже в америке около 65% от продажи нефти идёт в бюджет и только у нас прибыль идёт в офшоры а остатки в размере 30% успешно разворовывают другие чиновники с помощью строек века как космодром, арены к олимпиаде и чм. по футболу и тому подобных проектов
  84. Прим2 Офлайн
    Прим2 Сегодня, 13:31
    0
    Веры "лидеру нации"нет и быть не может.Я не стал смотреть его выступление так как знал что ни чего путного он не скажет и оказался прав судя по тому что пишут люди в комментах.
  85. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:31
    +2
    Из сказанного можно сделать вывод, с раздолбайством в правительстве ни чего делать не будут... экономические потери от их никчемности повышение пенсионного возраста не сможет компенсировать.
  86. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 13:32
    +2
    Вполне допускаю,что всё предельно честно в этой реформе и изменения уже назрели,НО почему такая дискриминация по половому признаку?Мужчины живут КОНКРЕТНО меньше женщин в 90 случаях из 100 и это упрямый факт,сделали бы уже равный возраст для выхода на пенсию,хотя бы видимость справедливости.
  87. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 13:35
    +1
    Ну че господа работающие со школьной скамьи?
    Вы хоть поняли , что вам УМЕНЬШИЛИ пенсионный возраст?
    Или будете делать вид, что не заметили?
    1. Ленинградец1989 Онлайн
      Ленинградец1989 Сегодня, 13:41
      0
      Чертовски цинично сказано,но нельзя не согласиться!
      1. bk316 Онлайн
        bk316 Сегодня, 13:53
        -1
        Чего тут циничного?
        Окончил 10 классов, пошел на работу, как тут каждый второй пишет.
        Проработал 42 года. Вышел на пенсию в ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ лет.
        А сейчас на год позже.
  88. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:36
    +2
    Фактически страна вернулась во времена царя-Ампмратора... пенсион будут получать только государевы люди... а остальные будут выживать в богадельнях... если доживут.
  89. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 13:37
    +4
    Уже ранее приводили этот анекдот.
    Владимир Владимирович, а может хватит граждан доить.
    Может повысить налоги на олигархов?
    Я уже с ними разговаивал.
    Они против....
  90. akula Офлайн
    akula Сегодня, 13:37
    +2
    Продажная шкура!!!!Интересно,сомнения в этом у кого-нибудь остались?Сдаст страну совсем,ещё 6 лет впереди, и с Горбачёвым рядом усядется на старости лет.
  91. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:39
    +1
    Нда без комментариев.....сейчас все винят во всем ВВП - это понятно, но мне интересно если сейчас он уйдет.....что дальше? Кого дальше обвинять будем....
  92. VVK_VDB Офлайн
    VVK_VDB Сегодня, 13:41
    +3
    Где 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест? Ах, вы их не можете создать. И когда до народа дойдёт, что "наверху" экономические импотенты.
  93. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:41
    -4
    Псевдопатриоты беснуются))
    Езжайте тогда в укроину, там же европа, только не удивляйтесь если вас ограбит и зарежет очередной "гэрой ато".

    Клоуны, господи, читать противно комментарии.
  94. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 13:45
    +2
    А как хотелось услышать... Правительство в отставку! Увы.
  95. Беринговский Онлайн
    Беринговский Сегодня, 13:48
    +3
    - Что с пенсией?
    -Она утонула...
    - А что с медициной?
    - Она утонула...
    - Что с образованием?
    - Оно утонуло...
    - А с рублем?
    - Он утонул...
    - Что с экономкой?
    - Она утонула...
    - А что с Властью?
    - Она всплыла!
  96. Garri_ Онлайн
    Garri_ Сегодня, 13:50
    +1
    Цитата: Сибирский цирюльник
    ..." Вы держитесь,там! Счастья вам!.."(С)

    ...ключевое слово "ТАМ"...как же они далеки от народа...
  97. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 13:50
    -1
    В Израиле мужчину на пенсию выходят в 67 лет. И ничего, живут, ещё как! Че за плачь и вой? Я, например, вообще не собираюсь на пенсию выходить..
    1. WarLock_r Онлайн
      WarLock_r Сегодня, 14:05
      +2
      Эт как?.. С работы сразу на кладбище? Не, такой путь не по мне.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 14:23
        0
        Я не представляю, что буду делать на пенсии.
        Ну да, с работы на Кладбище, наверное так laughing
    2. victor50 Офлайн
      victor50 Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Krasnodar
      В Израиле мужчину на пенсию выходят в 67 лет. И ничего, живут, ещё как! Че за плачь и вой? Я, например, вообще не собираюсь на пенсию выходить..

      Так и никто всерьез уже не собирается!!!! laughing Не дожить! laughing А в Израиле, может не так сильно воруют и взятки берут? И на работу в 60 можно устроиться?
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 14:31
        0
        Во первых, куда меньше воруют. Во вторых, взяток и меньше берут и если на этом ловят, то челу хана. Вылетает с работы, чаще всего в тюрьму. На работу в 60 Вы можете устроится в двух случаев:
        1) Вас переманивают с Вашего места работы бОльшей зарплатой (если Вы востребованы)
        2) Вы поступаете на работу неквалифицированную (охранник в супермаркете, уборщик)
        Вопрос - в России в 60 сразу увольняют? laughing
  98. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 13:51
    +2
    Пойду-ка я в банк денежки снимать,а то знобит что-то с полудня.
  99. Декларант Офлайн
    Декларант Сегодня, 13:54
    +3
    Мдэмсс... Кое у кого амнезия, коль стал забывать обещения.И кое кому действительно пора на пенсию. Тем более он явно не экономист.
  100. SerB60 Офлайн
    SerB60 Сегодня, 13:54
    +3
    Ну никак не получается без явного циничного мухлежа: раньше весной и осенью декларировали добавку по 300 - 500 рублей на "погашение" инфляции, а в будущем планируют для этого январскую разовую 1000! Не два по 500, а раз, но 1000 рублей - реформа, однако, тьфу - как мелочно... Не говоря о том, что реальная инфляция считается не по ценам товаров и услуг, а по нужной и удобной для озвучивания народу цифре, где -то равной 3 - 5 % в год.