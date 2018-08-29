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КРЭТ: комплексами «Президент-С» оснастят всю авиацию

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Авиация российских вооруженных сил в ближайшее время будет полностью оснащена бортовыми комплексами обороны «Президент-С», передает Интерфакс сообщение советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

КРЭТ: комплексами «Президент-С» оснастят всю авиацию


По его словам, новые самолеты уже все выпускаются со средствами защиты, но в строю еще остаются «недоделанные» машины. В ближайшее время вопрос оснащения их комплексами «Президент-С» будет закрыт на сто процентов.


Кроме того, в скором времени можно ожидать заключения новых экспортных контрактов на поставку «Президента-С». Наиболее перспективными рынками для поставки этих комплексов являются страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, рассказал Михеев.

Ранее концерн сообщал о подписания контракта на поставку комплексов с Министерством обороны Египта.

Напомним, созданный инженерами концерна «Радиоэлектронные технологии» бортовой комплекс обороны «Президент-С», включает аппаратуру обнаружения лазерного облучения, станцию оптико-электронного подавления, ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных целей. Может устанавливаться как на гражданские, так и на военные летательные аппараты. Серийное производство комплексов начато летом 2015 года.
Использованы фотографии:
НИИ "Экран" / Niiekran.ru
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7 комментариев
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  1. Irokez Офлайн
    Irokez Сегодня, 12:43
    +1
    Благославляю.
  2. mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Сегодня, 13:01
    0
    И все самолеты на авиалиниях!
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:27
    0
    Хорошо конечно. Не знаю на сколько он эффективен, но дай Бог. Раньше и Рычаг и Президента рекламировали, потом Рычаг оказался не очень....главное что бы комплекс действительно жизни летчикам ну и пассажирам конечно спасал.
  4. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 13:45
    -1
    А почему не Президент-П?
    Или Премьер-М?
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: 452336
      А почему не Президент-П?
      Или Премьер-М?

      Ты бы хоть смайлики вставил, а то заминусуют.
      1. Камрад Онлайн
        Камрад Сегодня, 14:15
        0
        Главное, чтобы не Президент-Н)))
  5. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 14:30
    0
    ...Вот что сказал корреспонденту "РГ" гендиректор "Зенита" профессор Александр Кобзарь:
    - Работа нашего комплекса основана на узконаправленном и особым образом модулированном излучении специально разработанной сапфировой лампы.

    В системе управления ракеты возникает фантомный образ цели, который ее электронный "мозг" воспринимает в качестве основной цели. Появляется некая запредельная виртуальная реальность, которая настойчиво манит к себе. Ракета устремляется в пустое пространство, где в расчетное время самоликвидируется.