КРЭТ: комплексами «Президент-С» оснастят всю авиацию
Авиация российских вооруженных сил в ближайшее время будет полностью оснащена бортовыми комплексами обороны «Президент-С», передает Интерфакс сообщение советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.
По его словам, новые самолеты уже все выпускаются со средствами защиты, но в строю еще остаются «недоделанные» машины. В ближайшее время вопрос оснащения их комплексами «Президент-С» будет закрыт на сто процентов.
Кроме того, в скором времени можно ожидать заключения новых экспортных контрактов на поставку «Президента-С». Наиболее перспективными рынками для поставки этих комплексов являются страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, рассказал Михеев.
Ранее концерн сообщал о подписания контракта на поставку комплексов с Министерством обороны Египта.
Напомним, созданный инженерами концерна «Радиоэлектронные технологии» бортовой комплекс обороны «Президент-С», включает аппаратуру обнаружения лазерного облучения, станцию оптико-электронного подавления, ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных целей. Может устанавливаться как на гражданские, так и на военные летательные аппараты. Серийное производство комплексов начато летом 2015 года.
По его словам, новые самолеты уже все выпускаются со средствами защиты, но в строю еще остаются «недоделанные» машины. В ближайшее время вопрос оснащения их комплексами «Президент-С» будет закрыт на сто процентов.
Кроме того, в скором времени можно ожидать заключения новых экспортных контрактов на поставку «Президента-С». Наиболее перспективными рынками для поставки этих комплексов являются страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, рассказал Михеев.
Ранее концерн сообщал о подписания контракта на поставку комплексов с Министерством обороны Египта.
Напомним, созданный инженерами концерна «Радиоэлектронные технологии» бортовой комплекс обороны «Президент-С», включает аппаратуру обнаружения лазерного облучения, станцию оптико-электронного подавления, ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных целей. Может устанавливаться как на гражданские, так и на военные летательные аппараты. Серийное производство комплексов начато летом 2015 года.
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- НИИ "Экран" / Niiekran.ru
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