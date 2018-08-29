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Brahmos назвал сроки создания новой ракеты

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Новая крылатая мини-ракета Brahmos-NG авиационного базирования будет создана через три пять лет, передает РИА Новости сообщение содиректора совместного российско-индийского предприятия Brahmos Aerospace Александра Максичева.



По словам Максичева, при меньших габаритах новая ракета сохранит ту же боевую эффективность, что и созданная «большая» ракета, которой оснащаются тяжелые истребители Су-30МКИ индийских ВВС.


Он добавил, что ракетой Brahmos-NG можно будет вооружать легкие самолеты типа МиГ-29. К разработке этой ракету уже приступили российские и индийские инженеры.

Кроме того, в настоящее время по инициативе Минобороны Индии ведутся работы по модернизации «большой» крылатой ракеты. До конца года она будет испытана с учетом новых расширенных требований индийских военных. У ракеты улучшен ряд характеристик, в том числе по маневренности, рассказал Максичев.

Он отметил также, что бросковые испытания данной ракеты уже проведены.

Математика боеприпаса и борта истребителя показывают прекрасный результат, добавил собеседник агентства.

Напомним, совместное предприятие Brahmos Aerospace создано в 1998 году и специализируется на разработке сверхзвуковых ракет различного базирования, берегового, воздушного и морского.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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4 комментария
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  1. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 13:21
    +1
    Контакт есть, будет ли изделие? Посмотрим.
    Вооружаются ВСЕ, как то про мирное сосуществование мало от кого услышишь! Куда ж все белые голуби то подевались, сплошная чёрная стая с серыми проблесками.
    1. хрыч Онлайн
      хрыч Сегодня, 13:39
      0
      Ну, ежели будет укороченный Оникс, который будет по силам даже Мигу-29, среднему истребителю-бомбардировщику, то конечно изделие будет востребовано и обладатели сего устройства будут топить флот противника на Ура. Индусы с такой штукой будут доминировать в Индийском океане, а вьетнамцы смогут стращать китайцев в Китайских морях. Оникс/Брамос/Бастион самое пока совершенное сверхзвуковое противокорабельное и не только, оружие.
      1. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: хрыч
        самое пока совершенное

        а как же эксозет?
    2. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: rocket757
      Вооружаются ВСЕ

      хочешь мира?
      готовься!