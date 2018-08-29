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Основатель Pink Floyd: И кто там собрался воевать с Россией?

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Перед концертами группы Pink Floyd один из основателей этого культового западного коллектива Роджер Уотерс поделился своими соображениями с российскими журналистами по поводу сложившейся ситуации вокруг РФ. Речь шла об антироссийском санкционном давлении, о постоянных обвинениях России со стороны США чуть ли не во всех смертных грехах.



Интервью с известным музыкантом опубликовано в газете «Известия».


Прокомментировал Уотерс известную историю с деятельностью организации «Белые каски» в Сирии. По словам основателя «Пинк Флойд», «БК» - это лживая структура, которая занимается откровенными постановками. Уотерс отметил, что никакой реальной химической атаки со стороны сирийской армии не было, зато фейк, состряпанный «Белыми касками», растиражировали на Западе для достижениях своих целей.

Уотерс отметил, что фейк «БК» подтвердили даже западные журналисты – Роберт Фиск (Independent) и Пирсон Шарп (телекомпания штата Техас). Они работали в пригороде Дамаска – Думе, где так и не было обнаружено никаких следов химатаки.

Прокомментировал музыкант также дело Скрипалей и ситуацию на Украине. Он сказал, что отравление Скрипалей Россией – чушь, которую транслируют британские СМИ.

Роджер Уотерс:
Это понятно даже человеку с одним полушарием (головного мозга). Но, судя по всему, у многих нет и одного полушария, поэтому такие люди верят в этот бред.


По словам музыканта, люди пока привыкли верить западным СМИ, так как у них большой круг читателей и зрителей, вдобавок США контролируют прессу. Уотерс отметил, что поэтому на Западе отдельные люди верят, что Украина воюет с Россией.

Музыкант:
Но нормальным людям очевидно, что это США развязали на Украине гражданскую войну. Когда Украина из этой ситуации выйдет, вскроются все факты, и Россию обвинять станет просто смешно.


По словам Уотерс, он не понимает людей, которые призывают воевать с Россией, с русскими, освободившими мир от фашизма ценой 20 млн жизней.

6 сентября Роджеру Уотерсу исполняется 75 лет.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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29 комментариев
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  1. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 13:17
    +3
    Если вместо мозга кисель, или заполнена черепная коробка одним действием, подсчётом бабосиков .... про прочие разные амбиции, даж говорить не хо-ца!
    МАМА, я сошла с ума .... это уже не строка из песни, лэйбл, видный сплошь и рядом.
    1. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 13:34
      +8
      Достойнейший человек, великий Музыкант!

      Любопытно стало, как его слова Макаревич воспримет.

      Может стыдно станет, рвался в великие музыканты, в Apple Records записывался...


      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 13:38
        +6
        Пойду включу pink floyd)) по-громче
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 14:04
          0
          Агент Кремля. laughing
          Хотя, судя по событиям после выборов, не понятно чей агент в Кремле. request
      2. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:46
        +3
        Pink Floyd - это песня моей юности, одна из, но сильно выделявшаяся на фоне других!
        Достойный человек, с возрастом мудрость его не оставила, а музыка их будет звучать всегда и не только для нас.
        Что наша богема, что интеллигенция .... сложная, скользкая тема, слушать "Машину времени" однако не перестал, ностальгия!
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 14:08
          +1
          Цитата: rocket757
          слушать "Машину времени" однако не перестал, ностальгия!

          Кузьмин просто играет и поёт. good
          Макар зачем то решил играть в политика. Получилось дерьмо. negative
        2. Сергей39 Онлайн
          Сергей39 Сегодня, 14:21
          +1
          Почему-то некоторые люди даже на западе, в 75 лет не теряют трезвость ума и рассудок
      3. Forcecom Онлайн
        Forcecom Сегодня, 14:21
        +3
        Макаревичу и стыдно? Неее, это фантастика :)
    2. майор Юрик Онлайн
      майор Юрик Сегодня, 14:24
      +1
      Спасибо,сэр Роджер! Талант с большой буквы,притом во всем! Трудно представить себе,чтобы он с Давидом Гилмором бухтел бы про "новичка" из России! request А теперешняя англяндия - старая помойка для пидерофилов всех мастей! am
  2. pariarg Онлайн
    pariarg Сегодня, 13:18
    +15
    Честный ,умный и чистый человек
    Честная , умная и чистая музыка
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:24
      +9
      В таком возрасте сохранять здравый смысл на гнилом Западе - это действительно Человек с большой буквы. good
  3. demo Офлайн
    demo Сегодня, 13:18
    +8
    Здравомыслящий человек.
    Слава Богу, что такие остались.
    И боятся ему ничего не надо. Возраст, однако.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:29
      +2
      Хохлы вроде уже занесли его в списки "Миротворец".
  4. KIBL Офлайн
    KIBL Сегодня, 13:27
    +8
    Великий музыкант,великий талант,великий человек велик во всем.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:32
    +4
    В это поверят скорее всего только его ярые поклонники...остальные с одиноким полушарием, или полужопием, так и будут твердить как мантру - Россия во всем виновата...
  6. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 13:44
    0
    Предлагаю предоставить ему гражданство и квартиру в Чебоксарах
  7. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:45
    +1
    Мне этот тип не нравился, но сейчас он дело говорит))
  8. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:46
    +3
    С 70-х годов люблю «Пинк Флойд» и никогда он меня не разочаровывал, в отличии от "Машины времени".
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: BAI
      С 70-х годов люблю «Пинк Флойд» и никогда он меня не разочаровывал, в отличии от "Машины времени".

      Ваш критерий, в музыке- полит.взгляды?))
      " Машину времени " Макаревич сделал " борцом с режимом,за свободу ", уже после развала СССР. Он ,до последних событий,ВСЕГДА был обласкан властью))
  9. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:48
    +1
    Хорошая музыка,умный создатель..
  10. Ленинградец1989 Офлайн
    Ленинградец1989 Сегодня, 13:51
    +1
    С просторов интернета:мало того,что головной мозг на 80% состоит из жидкости...тормозной-так многим еще конкретно не долили.
  11. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 13:53
    +2
    Наш человек!!! Пинки форева!!!
  12. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 13:53
    +1
    The Dark Side of the Ukraine
  13. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 13:57
    -3
    Я видел ролик, как бомж американский сказал, что очень любит Россию и Путина (до его заявления об пенсионной реформы). Честнейший, умнейший, чистый (душой) человек. Рад, что заграницей есть еще люди со здравым смыслом. Надеюсь ему дадут российское гражданство и квартиру в Крыжополе с пенсией в 65лет.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 14:00
      +2
      Деградируешь потихоньку
  14. iaroslav.mudryi Онлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 14:10
    +1
    Роджер Уотерс - молочага! И да здравствует Pink Floyd!
    "В рамках мирового турне Us + Them 31 августа 2018 года в столичном спорткомплексе «Олимпийский» выступит один из ключевых участников и создатель большинства хитов группы Pink Floyd Роджер Уотерс."
    ...а пока, этот концерт из Копенгагена 14.08.18 -
  15. Вояджер Офлайн
    Вояджер Сегодня, 14:15
    +1
    31-го как раз пойду на его концерт..
  16. We_Smart Онлайн
    We_Smart Сегодня, 14:24
    0
    Вдвойне приятно слышать, об его отношении. Тем более сегодня на его концерт иду.
  17. SGarnik Онлайн
    SGarnik Сегодня, 14:35
    0
    Практически все участники старой команды Пинк Флойд имели приличное образование.
    Отсюда и знания в истории и геополитике. Приятно удивлен словам Уотерса,не зря значит до сих пор слушаю их наряду с Дип Перплом.