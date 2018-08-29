Основатель Pink Floyd: И кто там собрался воевать с Россией?
Перед концертами группы Pink Floyd один из основателей этого культового западного коллектива Роджер Уотерс поделился своими соображениями с российскими журналистами по поводу сложившейся ситуации вокруг РФ. Речь шла об антироссийском санкционном давлении, о постоянных обвинениях России со стороны США чуть ли не во всех смертных грехах.
Интервью с известным музыкантом опубликовано в газете «Известия».
Прокомментировал Уотерс известную историю с деятельностью организации «Белые каски» в Сирии. По словам основателя «Пинк Флойд», «БК» - это лживая структура, которая занимается откровенными постановками. Уотерс отметил, что никакой реальной химической атаки со стороны сирийской армии не было, зато фейк, состряпанный «Белыми касками», растиражировали на Западе для достижениях своих целей.
Уотерс отметил, что фейк «БК» подтвердили даже западные журналисты – Роберт Фиск (Independent) и Пирсон Шарп (телекомпания штата Техас). Они работали в пригороде Дамаска – Думе, где так и не было обнаружено никаких следов химатаки.
Прокомментировал музыкант также дело Скрипалей и ситуацию на Украине. Он сказал, что отравление Скрипалей Россией – чушь, которую транслируют британские СМИ.
Роджер Уотерс:
По словам музыканта, люди пока привыкли верить западным СМИ, так как у них большой круг читателей и зрителей, вдобавок США контролируют прессу. Уотерс отметил, что поэтому на Западе отдельные люди верят, что Украина воюет с Россией.
Музыкант:
По словам Уотерс, он не понимает людей, которые призывают воевать с Россией, с русскими, освободившими мир от фашизма ценой 20 млн жизней.
6 сентября Роджеру Уотерсу исполняется 75 лет.
Интервью с известным музыкантом опубликовано в газете «Известия».
Прокомментировал Уотерс известную историю с деятельностью организации «Белые каски» в Сирии. По словам основателя «Пинк Флойд», «БК» - это лживая структура, которая занимается откровенными постановками. Уотерс отметил, что никакой реальной химической атаки со стороны сирийской армии не было, зато фейк, состряпанный «Белыми касками», растиражировали на Западе для достижениях своих целей.
Уотерс отметил, что фейк «БК» подтвердили даже западные журналисты – Роберт Фиск (Independent) и Пирсон Шарп (телекомпания штата Техас). Они работали в пригороде Дамаска – Думе, где так и не было обнаружено никаких следов химатаки.
Прокомментировал музыкант также дело Скрипалей и ситуацию на Украине. Он сказал, что отравление Скрипалей Россией – чушь, которую транслируют британские СМИ.
Роджер Уотерс:
Это понятно даже человеку с одним полушарием (головного мозга). Но, судя по всему, у многих нет и одного полушария, поэтому такие люди верят в этот бред.
По словам музыканта, люди пока привыкли верить западным СМИ, так как у них большой круг читателей и зрителей, вдобавок США контролируют прессу. Уотерс отметил, что поэтому на Западе отдельные люди верят, что Украина воюет с Россией.
Музыкант:
Но нормальным людям очевидно, что это США развязали на Украине гражданскую войну. Когда Украина из этой ситуации выйдет, вскроются все факты, и Россию обвинять станет просто смешно.
По словам Уотерс, он не понимает людей, которые призывают воевать с Россией, с русскими, освободившими мир от фашизма ценой 20 млн жизней.
6 сентября Роджеру Уотерсу исполняется 75 лет.
- Использованы фотографии:
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