Основатель Pink Floyd: И кто там собрался воевать с Россией?

Это понятно даже человеку с одним полушарием (головного мозга). Но, судя по всему, у многих нет и одного полушария, поэтому такие люди верят в этот бред.

Но нормальным людям очевидно, что это США развязали на Украине гражданскую войну. Когда Украина из этой ситуации выйдет, вскроются все факты, и Россию обвинять станет просто смешно.