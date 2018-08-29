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B-52 Stratofortress прослужит 100 лет

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ВВС США намерены модернизировать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и продлить срок их службы до 2050 года, сообщает The Drive.



Таким образом, B-52 станет первым в истории самолетом, чей срок боевой службы составит без малого столетие – впервые он поднялся в воздух в 1952 году.


Модификация уже получила обозначение B-52J, однако главные работы еще впереди, отметил руководитель программы по управлению жизненным циклом бомбардировщиков Лэнс Рейнольдс.

Главным новшеством в модернизированном самолете станут реактивные турбины. Они экономичнее прежних на 20% и способны выдавать в бортовую электросеть не менее 400 киловольтампер для питания цифровой системы управления машиной. Работы будут проведены на 60 бомбардировщиках.

Другая, давно назревшая потребность – «стеклянная» кабина для летчиков. Сегодня экипажу приходится собирать информацию с многочисленных циферблатов. Исключением являются два небольших многофункциональных монитора, установленных в кабине за последнее десятилетие. Замена аналоговых приборов снизит нагрузку и на пилотов, улучшит систему диагностики бортовых систем, обмен информации, навигацию и наведение.

Возможно, будут модернизированы и бортовые комплексы защиты. Еще одним новшеством может стать «умная» бомбоукладка для размещения во внутренних отсеках самолета разных типов высокоточного оружия.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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12 комментариев
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  1. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 13:56
    -1
    Будем надеяться, что не то, что сто лет, а и года не пролетают, и навернутся все до единого
  2. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 13:58
    +2
    Полная ересь. Боюсь, сами Штаты до 2050 года не протянут, не то что их героиновозы.
    1. Джек О’Нилл Офлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 13:59
      0
      А что/кто Штатам угрожает, что Вы ставите под вопрос существование их до 2050-г?
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 14:03
        0
        Всё может быть. Могут и не дожить до 2050 года. Мало ли что. Цунами, вулкан, землетрясение, война и т.д.
        1. Джек О’Нилл Офлайн
          Джек О’Нилл Сегодня, 14:06
          0
          Это из уровня "если бы да кабы". wink
  3. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 13:58
    +2
    Пенсионер-ветеран еще послужит.
    Это, кстати, говорит о том, что машинка очень удалась. 100 лет на службе!
    В 2050 от оригинального B-52 останется только планер и название.))
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 14:01
      -3
      Машинка вобще не удалась.
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 14:10
        0
        Продление срока службы говорит об обратном.
        Это как старый и добрый дедушка M2, который с 30-х воюет!
  4. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 14:14
    0
    Будут летать вместе с нашими ТУ-95МС.
    Наши тоже модернизируются.
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:28
      +1
      Цитата: Victor_B
      Будут летать вместе с нашими ТУ-95МС.
      Наши тоже модернизируются.

      Наши моложе: выпуск новых В-52 был прекращён за 20 лет до начала серийного выпуска Ту-95МС.
  5. Слон Онлайн
    Слон Сегодня, 14:34
    0
    На 20 процентов будут экономичнее новые двигатели. Это круто! Нам бы такие показатели по модернизации авиатехники.
  6. seregatara1969 Онлайн
    seregatara1969 Сегодня, 14:37
    0
    для питания "цифры"генератор на 400кВт - неслабые такие потребители цифровые