Анализ и домашние заготовки. Гайдук готовится воевать с Россией на Азове

Для защиты от России в акватории Азовского моря Украине необходимо провести "анализ ситуации" и применить "домашние заготовки". Об этом заявил экс-командующий украинскими Военно-морскими силами вице-адмирал Сергей Гайдук, пишет издание "Обозреватель".По мнению Гайдука, чтобы противостоять "проискам" России в Азовском море, Украине необходимо провести глубокий и всесторонний анализ сложившейся в море ситуации и изучить возможные сценарии действий России. Затем необходимо на каждый сценарий выработать меры "политического, экономического, информационного и конечно силового" противодействия, т.е. приготовить "домашние заготовки" на случай обострения ситуации.При этом, считает Гайдук, военная агрессия России с моря "последует обязательно", а отражать ее необходимо "от берегов противника", использовав силы специальных операций Украины. Кроме этого необходимо создать "мощную разнородную группировку", способную маневрировать силами и компенсировать недостатки одного рода и вида вооруженных сил другим. Он призвал вспомнить опыт второй мировой войны и применить для противостояния России минные заграждения, минно-артиллерийские позиции, а также авиацию и "многое другое".Также Гайдук призывал заминировать Азовское море, чтобы предотвратить "потери Украины" от российских военных кораблей.Ранее в Киеве заявили о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.