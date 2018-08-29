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Анализ и домашние заготовки. Гайдук готовится воевать с Россией на Азове

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Для защиты от России в акватории Азовского моря Украине необходимо провести "анализ ситуации" и применить "домашние заготовки". Об этом заявил экс-командующий украинскими Военно-морскими силами вице-адмирал Сергей Гайдук, пишет издание "Обозреватель".

Анализ и домашние заготовки. Гайдук готовится воевать с Россией на Азове


По мнению Гайдука, чтобы противостоять "проискам" России в Азовском море, Украине необходимо провести глубокий и всесторонний анализ сложившейся в море ситуации и изучить возможные сценарии действий России. Затем необходимо на каждый сценарий выработать меры "политического, экономического, информационного и конечно силового" противодействия, т.е. приготовить "домашние заготовки" на случай обострения ситуации.


При этом, считает Гайдук, военная агрессия России с моря "последует обязательно", а отражать ее необходимо "от берегов противника", использовав силы специальных операций Украины. Кроме этого необходимо создать "мощную разнородную группировку", способную маневрировать силами и компенсировать недостатки одного рода и вида вооруженных сил другим. Он призвал вспомнить опыт второй мировой войны и применить для противостояния России минные заграждения, минно-артиллерийские позиции, а также авиацию и "многое другое".

Также Гайдук призывал заминировать Азовское море, чтобы предотвратить "потери Украины" от российских военных кораблей.

Ранее в Киеве заявили о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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18 комментариев
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  1. Proton Онлайн
    Proton Сегодня, 14:15
    +2
    «Нарастить корабельную группировку» laughing все таки согласились хлам из Севастопаля свой забрать видимо.
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 14:29
      0
      Через Херсон посуху потянут?
  2. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 14:16
    +2
    Глубокооооо берёт! Стратег, полководец, авторитет! Только с приставкой ЭКС!
    1. майор Юрик Онлайн
      майор Юрик Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: Dietmar
      Глубокооооо берёт! Стратег, полководец, авторитет! Только с приставкой ЭКС!

      Рвется голубь стать чучелом в зале военных стратегов майдана музея мутантов революции гидности! fool
  3. Комментарий был удален.
  4. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 14:17
    +1
    Этот экс-адмирал просто фонтанирует заявлениями в СМИ. Находка для журналистов.
  5. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +1
    Анализ, эт хорошо, правильно ... только закусывать не забывайте! Шо у них там, отнять у хероев сало и на закуску главным стратегам, а то такого настратегируют, у-у-ух!
  6. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 14:18
    +2
    Совсем плохой стал... Радиация там что ли?!)
  7. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 14:19
    0
    Для защиты от России в акватории Азовского моря Украине необходимо провести "анализ ситуации" и применить "домашние заготовки".

    Я не понял - они что, будут забрасывать наши корабли трёхлитровыми банками со скисшими солёными огурцами и заплесневелыми помидорами домашней заготовки? smile
  8. Демон Офлайн
    Демон Сегодня, 14:19
    +2
    ДБ!
    применить "домашние заготовки"
    Какие? Такие, что ли?!!! laughing laughing
  9. Ленинградец1989 Онлайн
    Ленинградец1989 Сегодня, 14:19
    +1
    А ещё,ещё- бомбу ядреную на москалей кинуть,нехай наш могучий незалежний флот по Азову гоняют,проклятые!
  10. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 14:20
    +1
    Если вспомнить историю бандеровских укропитеков, "Анализ ситуации" - это побег в лес. "Домашние заготовки" - это сало и горилка в схроне. Похоже Гайдук уже готов к "российской агрессии", схрон в ближайшем леску выкопан, жинка горилку с салом туда натаскала.
  11. volot-voin Офлайн
    volot-voin Сегодня, 14:21
    +1
    Тропинку в сортир себе бы заминировал. Серьезно навредить не могут, так будут мелко и пакостно гадить. Какой нибудь траулер с рыбаками задержать например.
  12. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:22
    0
    "Также Гайдук призывал заминировать Азовское море" и кто после этого из иностранных судов будит плавать на украину
  13. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 14:24
    0
    Сергей Анатольевич, я не поленился и поговорил с офицерами (только ВМФ РФ) , которые немного помнят вас. Воскресите, пожалуйста, в памяти события ВОВ. Фашисты и финны минировали Финский залив, чтобы не позволить Балтийскому Краснознаменному флоту СССР топить корабли и суда на Балтике и в акватории Финского залива. Вы предлагаете пустую затею. Решение проблемы есть и оно на поверхности. Подумайте.
    1. Слон Онлайн
      Слон Сегодня, 14:29
      0
      Уничтожить порошенковско-американскую клику?
    2. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: мичман
      Решение проблемы есть и оно на поверхности. Подумайте.

      Отпустить задержанные российские суда и экипажи? Да не, глупость какая-то - не может же быть, чтобы всё началось из-за этого. Все же знают, что ситуация на Азовском море возникла исключительно из природной ненависти России к богатой и процветающей Украине. smile
  14. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:32
    0
    . Также Гайдук призывал заминировать Азовское море, чтобы предотвратить "потери Украины" от российских военных кораблей

    Ну вот почему просто не затопить там свои суда. Зачем столько пафоса
  15. MAZANDARAN Онлайн
    MAZANDARAN Сегодня, 14:33
    0
    Одно понятно,когда в этом дурдоме делают громкие заявления,то смело можно говорить,что говорящий сбежал с палаты....!!!!Гайдуки майдуки всякие Хрюкают.......!