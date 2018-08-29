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Легендарная ЗиС-3 воюет в Йемене

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Легенда советской артиллерии – дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 калибра 76 мм – по прежнему в строю, пишет Российская газета.



Если в РФ ЗиС-3 применятся во время торжественных мероприятия для производства салютов, то за рубежом продолжает участвовать в боевых действиях. Пушку неоднократно видели на позициях сирийских войск и в Йемене.


Ранее отмечалось, что в Йемене у сторон вооруженного конфликта наряду с современной техникой можно встретить и такие раритеты как танки Т-34 и самоходки Су-100.

Что же касается пушки ЗиС-3, то «секрет» ее популярности в этом регионе понятен – она неприхотлива в эксплуатации и проста в освоении. Современный танк из нее, конечно, не подбить, но бронетранспортер или БМП – вполне даже можно. Кроме того, пушка с успехом применяется при обстрелах блокпостов и других военных сооружений.



ЗиСы также стали устанавливать на автомобили повышенной проходимости, что, по сути, превращает их в легкие самоходные установки. На появившихся в Сети фотографиях видно, что колесной базой для пушки стал японский пикап Toyota.

Орудие бьет по противнику прямой наводкой и, судя по всему, ему удается избежать ответного огня.

Успешное применение таких самоходок может привести к росту их количества, поскольку как самих пушек, так и боеприпасов к ним в Йемене еще достаточно.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/YemeniObserv
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16 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 15:07
    +4
    Проверенное временем оружие в умелых руках может быть эффективней сложного и современного. Особенно, если у этих рук на плечах усная и сообразительная голова. hi
    1. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 15:50
      +1
      Йеменский вариант су-76)))
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:09
    +5
    ЗиСы также стали устанавливать на автомобили повышенной проходимости, что, по сути, превращает их в легкие самоходные установки...

    ...Красивое орудие... soldier
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:20
      +1
      Саня. Чё то мелко копнул!
  3. karelia-molot Офлайн
    karelia-molot Сегодня, 15:16
    +2
    на позициях сирийских войск и в Йемене


    Что-то тут не то... Откуда там сирийские войска взялись?
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 15:29
      +4
      Цитата: karelia-molot
      ...Откуда там сирийские войска взялись?

      ...Ключевая буква -- "И" hi
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 16:36
        0
        «на позициях сирийских войск в Йемене» wink
        да уж, это однозначно говорит о качестве статьи
  4. prodi Офлайн
    prodi Сегодня, 15:24
    +1
    а рама-то у тачанки выдержит?
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:11
      0
      Меня тоже смущает что пикап, а не грузовик. hi
      1. prodi Офлайн
        prodi Сегодня, 16:50
        0
        ну, раз они не стали заморачиваться с бульдозерным отвалом, в качестве станин, то могли бы и развернуть орудие на 180 - было бы удобней танцевать ребятам, не надо было бы усиливать раму, а станины можно было бы поднимать на прицепленный двухосный роспуск
  5. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 15:31
    -2
    Интересно снаряды до революционнго выпуска или уже советские расстреливают
  6. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 15:48
    +2
    Что же касается пушки ЗиС-3, то «секрет» ее популярности в этом регионе понятен – она неприхотлива в эксплуатации и проста в освоении.
    Думаю, что это больше связано с истощением военных запасов хуситов. Воюют тем, что еще способно воевать, не до жиру
  7. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:59
    0
    Вопрос только, на сколько у них ресурс остался.
  8. кобальт Офлайн
    кобальт Сегодня, 16:27
    +1
    Пусть йеменцы скажут спасибо Грабину Василию Гавриловичу.
  9. Romka47 Офлайн
    Romka47 Сегодня, 16:35
    0
    Зосяя :) а я вотлько вот что не понял "на позициях сирийских войск и в Йемене.[i][/i]"
  10. zyzx Онлайн
    zyzx Сегодня, 17:24
    0
    Спасибо Грабину,который не только разработал эту пушку,но и в 19 раз поднял выпуск орудий заводом во время ВОВ. А способны ли герои капиталистического руда на это,если Родина будет в опасности?