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Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga

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Вслед за новостью о том, что ВВС США собираются продлить срок эксплуатации стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, почти аналогичные вести пришли и от Военно-морских сил США, командование которых заявило о заключении первых контрактов на модернизацию крейсеров типа Ticonderoga, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga


Согласно информации портала, на данный момент заключено два контракта на капитальный ремонт и модернизацию крейсеров Cowpens и Gettysburg, которые стоят на приколе уже три года с 2015 года. Компании General Dynamics NASSCO и BAE Systems Norfolk, с которыми подписаны договора, получили по $147 млн каждая. Срок ввода модернизированных крейсеров в строй по планам ВМС США определен как 2020 год.


Всего в Соединенных Штатах за все время было построено 27 крейсеров типа Ticonderoga. На данный момент в строю числятся 22 из 27, три находятся в отстое, один утилизирован и еще один затоплен на Гавайях. При этом 11 из 22-х числящихся в строю, планировалось вывести в резерв еще в 2015 году. Принятый новый план развития американских ВМС предусматривает увеличение численности флота до 355 боевых кораблей в срок до 2030 года. В связи с этим было принято решение провести капитальный ремонт и модернизацию морально устаревших крейсеров, продлив срок их службы с 30 до 45 лет.

По имеющейся информации, командование ВМС США также разрабатывают планы продления сроков эксплуатации эсминцев типа Arleigh Burke и возможно - авианосцев типа Nimitz.
Использованы фотографии:
navaltoday.com
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29 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:32
    -1
    Ну, еще тот что утоплен на Гавайях поднять помыть, покрасить, и выбрасить wassat , ой, тоже ввести в состав флота! wassat
    1. вадим dok Офлайн
      вадим dok Сегодня, 15:54
      -1
      ДА он намного в лучшем состоянки,чем "Кузнецов",
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 16:35
        -2
        Ты был на этих кораблях везде?
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:33
    +4
    Ну в целом им виднее, ничего предосудительного в этом нет, модернизация хорошего только улучшает качества которые ранее себя зарекомендовали.
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:01
      +2
      Просто надоели танцы на граблях. Не хотят повторения историй с их последними "техническими новинками" на подобии ф 35.
  3. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 15:34
    +2
    Расслабились ,думали с Россией покончено.А она вдруг как Феникс из преисподней куда они нас отправили и выскочила.Вот и спохватились.Ни чего,мы это уже прошли вашими молитвами,восстанавливая остатки былой империи Пройдите и вы,можете в качестве рабочих мишеней их использовать.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:34
    -3
    Есть простой способ увеличить состав флота -написать нужное количество судов на бумаге, она все стерпит! !!А главное, какая экономия денег! !!!
  5. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 15:36
    +2
    Правильно делают...
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:40
    +3
    Американцы чего-то заторопились. Видимо боятся не успеть новых наклепать или денег не хватает. Ох, crying чует мое сердце - разверзнутся скоро хляби небесные и земля налетит на небесную ось
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:40
    -2
    А крейсера тоже 100 лет в строю будут? ?? belay Их ржа не сьест за это время? ??
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 15:42
      +1
      Не боись,не съесть.За себя бойтесь...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:03
        0
        Я до 100 лет и не мечтаю дожить, работая на 2х работах, так что за себя я спокоен! !!
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 16:13
          +2
          Нет уж Вы обязаны. Почему мы должны без Вас мучиться wassat
  8. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 15:41
    +2
    22 в строю, это больше чем на всех флотах РФ вместе взятых. Позорище...
    И это только "Тикондероги", а сколько "Бёрков"?
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:01
      +3
      А у нас "Гррачёнки"-бойтесь,вражины.
      1. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 16:07
        +2
        А у нас "Гррачёнки"-бойтесь,вражины.
        Не смешно. Печально, комрад...
        1. KaPToC Онлайн
          KaPToC Сегодня, 16:27
          -1
          Цитата: Город нашенский
          Не смешно. Печально, комрад...

          Это потому-что вы считаете в попугаях. А вы считайте в колибри...! Или в калибрах? Не, лучше в "ониксах" и "гранитах".
          1. Город нашенский Офлайн
            Город нашенский Сегодня, 16:48
            +2
            В чем ни считай получается не в нашу пользу комрад. Даже тупо в кораблях с ракетами, получается не в нашу пользу! У полосатых просто больше. А наше руководство не испытывает особого рвения применять 37й год на виновниках военно-промышленного простоя. Может быть жестко, но НАБОЛЕЛО!
            1. KaPToC Онлайн
              KaPToC Сегодня, 16:55
              0
              Цитата: Город нашенский
              Даже тупо в кораблях с ракетами, получается не в нашу пользу!

              Американские ракеты мягко говоря хуже русских. У американцев 67 эсминцев и 22 крейсера - огромная армада - на которых стоят ячейки Мк-41. Американцы не смогли впихнуть в эту ячейку нормальную ПКР. Фактически у американцев армада эсминцев и крейсеров - у которых нет ПКР.
  9. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:51
    +3
    ..."продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga

    stop ...Пока что одному (по другим данным)
    update defense military
    Опубликовано: 27 авг. 2018 г (перевод)
    ВАЕ Systems заключила контракт 146,3 млн. долл. от ВМС США на модернизацию ракетного крейсера USS Геттисберг.
    В соответствии с новым контрактом ВМС США BAE Systems модернизирует вооружение и Инженерное оборудование корабля; будет поддерживать установку новой боевой системы Aegis, нового комплекта связи и консолидированных систем предприятия на плаву; и обновит жилые помещения экипажа на борту 27-летнего корабля.
    Геттисберг будет проходить около 15 месяцев работы на верфи компании в Норфолке, штат Вирджиния, в порту базирования судна. Контракт включает в себя опционы, которые, если они будут реализованы, приведут совокупную стоимость к $ 151,3 млн.
    Работы планируется завершить в марте 2020. Ожидается, что работа BAE Systems продлит срок службы Геттисберга до 2035 года.
    Начиная с января 2019 года, Геттисберг будет проходить масштабные ремонтные и модернизационные работы, которые вернут корабль на полную мощность после почти четырех лет бездействия в рамках программы модернизации крейсера ВМС. В 2016 году на судостроительном заводе BAE Systems в Норфолке были проведены первоначальные работы по модернизации судна, включая демонтаж устаревшего оборудования и замену ответственных алюминиевых конструкций.
    ” Два года назад мы привнесли большой опыт для хорошего начала модернизации Геттисберга", - сказал Дэйв Томас, вице-президент и генеральный менеджер BAE Systems Norfolk Ship Repair. "Снова работая с военно-морским флотом и нашими партнерами по судоремонту, мы вернем Геттисбергу флот в улучшенной форме с четким улучшением его эксплуатационных возможностей и лучшей обитаемостью для экипажа.”
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:07
      +3
      Что пугаешь "Тикандерогами"-
      wink
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 16:11
        +2
        Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 16:07
        ..."Отважный" с грузом тротила? -- этот может laughing
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 16:15
        +1
        Джихад-катер wassat
  10. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:52
    +1
    Командование ВМС США посмотрела третьего (вроде) "Терминатора". "Старый, но не бесполезный".
  11. hosekonceko Офлайн
    hosekonceko Сегодня, 16:22
    +1
    Нахимова к 20 году успеем? Или модернизация 1 крейсера за 10 лет для России зрада , а у сша 2 за 3 года перемога?
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: hosekonceko
      Нахимова к 20 году успеем?

      Наивный вы, Нахимов все, закончился. Сроки будут многократно переносить, а потом плюнут на него и утилизируют
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:27
        0
        Вот это вряд ли. Сейчас любую железку покрасят подлатают и в путь, если даже американцы на это пошли (что настораживает). "Гнойник" зреет
  12. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:51
    +1
    Объективно, Тики как корабли ПРО/ПВО лучше Берков, поэтому вполне логично, что Тики пойдут на модернизацию.
    Тут, на ВО, была кстати статья про Берков и Тики. Очень грамотная статья!
  13. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:07
    +1
    Денюшек нет, а тут Россия с новейшим оружием, вот и дергаются))