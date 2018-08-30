Новости проекта «Охотник-Б»: выкатка, подлеты и шестое поколение
У России пока отсутствуют беспилотные летательные аппараты тяжелого класса, но работы по созданию такой техники уже ведутся. Более того, согласно последним сообщениям, основной проект в этой области уже готовится к началу нового этапа. В последние недели стало известно о завершении строительства первого опытного образца и начале наземных проверок. Речь идет об аппарате с рабочим обозначением С-70, созданным в рамках научно-исследовательской работы «Охотник-Б».
В течение нескольких месяцев, начиная с прошлого года, промышленность и источники прессы не оглашали какие-либо данные о ходе проекта «Охотник-Б». Длительное молчание было нарушено в конце минувшего июня. О последних событиях вокруг нового БПЛА сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Оказалось, что к настоящему времени проект продвинулся достаточно далеко и уже перешел на очередной важнейший этап.
По данным источника, Новосибирский авиационный завод уже завершил строительство первого опытного аппарата С-70. Кроме того, состоялась выкатка этой машины. Теперь специалисты авиационной промышленности осуществляли необходимые наземные проверки, после которых можно было приступить к летным испытаниям.
Также «Интерфакс» сообщил о примерных сроках проведения первого полета. Согласно данным конца июня, это событие было запланировано на следующий 2019 год. Более подробные сведения источник информагентства не привел.
20 июля информагентство ТАСС опубликовало любопытные данные о перспективах проекта «Охотник-Б». Неназванный источник в оборонной промышленности рассказал, что новый беспилотник в будущем может стать прототипом принципиально нового истребителя, который будет относиться к шестому поколению. При этом официальные подтверждения подобной информации на тот момент отсутствовали.
Источник ТАСС напомнил, что признаки шестого поколения истребителей пока не сформированы, но определенные их черты уже известны. Главными признаками такой техники станет отсутствие пилота на борту и возможность самостоятельного решения боевых задач в автономном режиме. Утверждается, что с точки зрения автономности, достигнутой при помощи элементов искусственного интеллекта, новейший «Охотник-Б» вполне способен стать прототипом будущего истребителя.
В конце июля ТАСС писало, что перспективный С-70 сможет самостоятельно выполнять взлет, полет по указанному маршруту с выполнением поставленной задачи и посадку. В то же время, автоматике пока не собираются давать функции принятия решения на применение оружия. Такое решение останется за человеком.
23 августа информагентство ТАСС опубликовало новые сведения о ходе проекта «Охотник-Б» и его дальнейших перспективах. Информация о БПЛА была получена от анонимного источника в авиационной промышленности. Он поделился данными в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2018». Следует отметить, что никакие материалы по изделию С-70 на выставке не демонстрировались.
По данным источника ТАСС, опытный «Охотник-Б» уже проходит наземные испытания, в том числе выполняет руление по взлетно-посадочной полосе. На будущий сентябрь запланированы первые тесты с подлетами. В ходе этих работ планируется проверить взлетно-посадочные характеристики аппарата. Ему предстоит выполнять разбег, подниматься в воздух на небольшую высоту и тут же садиться. За счет таких подлетов испытатели смогут определить реальное поведение БПЛА и проверить работу бортовых систем на определенных режимах.
Пока же специалисты заняты наземной проверкой различных электронных систем аппарата. Полноценные летно-конструкторские испытания стартуют в следующем году. Как и ранее, более точная информация пока не приводится. В каком месяце состоится первый полет «Охотника-Б» – неизвестно.
Следует напомнить, что параллельно с перспективным беспилотником разрабатывается боевая нагрузка для него. Весной было объявлено, что концерн «Техмаш», создающий и выпускающий широкую номенклатуру вооружений, приступил к разработке специализированного оружия для тяжелых БПЛА. Изучается вопрос создания систем ближнего боя, а также разнообразных ракет и бомб.
***
По известным данным, научно-исследовательская работа «Охотник-Б» стартовала в 2011 году в соответствии с заказом министерства обороны. Головным исполнителем работы является компания «Сухой». Целью проекта является создание перспективного беспилотного летательного аппарата тяжелого класса, способного решать разведывательные и ударные задачи. При этом машина должна иметь высокие летно-технические характеристики и сниженную радиолокационную заметность, а также отличаться высокой автономностью работы.
Согласно информации прошлых лет, строительство первого опытного образца БПЛА с последующими его испытаниями было запланировано на вторую половину текущего десятилетия. К 2020 году или чуть позже машину планировалось принять на вооружение. Последние новости позволяют говорить о некотором отставании от графика. Первый полет должен состояться в следующем 2019 году, вследствие чего принятие на вооружение может произойти только в начале двадцатых годов.
До определенного времени какие-либо сведения о проекте, раскрывающие его технические особенности, отсутствовали. В прошлом году в открытых источниках появилась фотография из сборочного цеха Новосибирского авиационного завода, на которой был изображен ранее неизвестный летательный аппарат. Подпись к фотографии прямо указывала, что это опытный образец по НИР «Охотник-Б». При этом достоянием общественности стал только внешний вид тяжелого БПЛА. В области характеристик и возможностей по-прежнему приходилось полагаться на оценки и прогнозы.
Единственная известная фотография показывает летательный аппарат схемы «летающее крыло». Он получил крыло большой стреловидностью, над которым находится рудиментарный фюзеляж с лобовым воздухозаборником. Задняя кромка крыла выполнена в виде ломаной линии с треугольным участком в центральной части. Используется трехточечное шасси с носовой опорой. Силовая установка построена на основе турбореактивного двигателя (либо двигателей).
По разным данным и оценкам, аппарат С-70, созданный в ходе НИР «Охотник-Б», имеет взлетную массу не менее 10 т и не более 20 т, что позволяет относить его к новому для нашей армии классу тяжелых беспилотников. Максимальная скорость полета может достигать 1000 км/ч или более. Характерный внешний вид указывает на высокое аэродинамическое совершенство конструкции, а также на малозаметность для радиолокационных средств наблюдения. Таким образом, готовый «Охотник-Б» сможет показывать весьма высокую дальность и продолжительность полета при сниженных рисках обнаружения противником.
Согласно доступной информации, «Охотник-Б» сможет выполнять разведывательные и ударные задачи. Для первых он должен нести блок развитой оптико-электронной аппаратуры, которая может использоваться в разных целях. С ее помощью можно вести разведку, а также осуществлять навигацию и поиск целей для удара. Кроме того, штатный лазерный дальномер, традиционно входящий в состав аппаратуры слежения, может использоваться для управления высокоточным оружием.
Из известных сведений следует, что С-70 сможет наносить удары по наземным объектам. Для этого он должен будет нести ракеты и бомбы, как неуправляемые, так и высокоточные. Требования относительно малозаметности для средств обнаружения противника могут привести к использованию внутреннего грузоотсека. Следует отметить, что использование внутренней подвески неоднократно фигурировало в различных слухах вокруг «Охотника-Б».
Как будет выглядеть номенклатура совместимых вооружений – неизвестно. Вполне возможно, что тяжелый БПЛА, имея солидный запас грузоподъемности, сможет брать на борт значительную часть существующих авиационных средств поражения. При этом, насколько известно, ведется разработка специального вооружения для такой техники. Впрочем, промышленность пока не вдавалась в подробности и не сообщала, чем перспективное оружие будет отличаться от существующего.
Судя по информации в прессе, особый интерес в проекте «Охотник-Б» представляют системы управления. Современные БПЛА в большинстве своем используют дистанционное управление, а их бортовая автоматика способна решать только ограниченные задачи, не отличающиеся особой сложностью. Прежде всего, на бортовую электронику возлагаются задачи простого пролета по заданному маршруту. В новом российском проекте, от которого требуются принципиально новые возможности, предусматриваются элементы искусственного интеллекта. Таким образом, С-70 сможет не только выполнять навигацию и самостоятельно проходить по маршруту, но и вести наблюдение, искать необходимые объекты и т.д. Несмотря на высокую степень автоматизации основных процессов, решение о применении вооружения по-прежнему будет оставаться за оператором. Решение подобных вопросов пока не спешат отдавать автоматике.
***
Следует отметить, что «Охотник-Б» не является первой отечественной попыткой создания тяжелого БПЛА, способного вести разведку и наносить удары. Кроме того, этот проект нельзя считать единственным в своем роде. В прошлом году руководство российской самолетостроительной корпорации «МиГ» рассказало о старте собственного проекта подобного рода. В целом, РСК «МиГ» прорабатывает вопрос создания целой линейки беспилотников с разными характеристиками и возможностями. Предлагается разработать образцы с взлетной массой от 1 до 15 т. Наиболее крупные из них могут считаться конкурентами С-70 «Сухого».
Проекты фирм «Сухой» и «МиГ» находятся на ранних стадиях, причем дальше продвинулась НИР «Охотник-Б». Согласно последним данным, в ближайшее время опытный аппарат С-70 начнет совершать подлеты, а в следующем году выполнить настоящий полет. Когда то же проделает его возможный конкурент от РСК «МиГ» – пока не уточнялось. Более того, все еще не до конца ясно, получат ли развитие проекты корпорации «МиГ» и дойдет ли эта техника до серии.
Согласно имеющимся планам и оценкам, не позднее начала двадцатых годов воздушно-космические силы России смогут принять на вооружение перспективный разведывательно-ударный БПЛА тяжелого класса, созданный компанией «Сухой». Таким образом, в армии впервые появится беспилотный летательный аппарат, способный не только вести разведку, но и уничтожать обнаруженные объекты. На данный момент изделия с такими возможностями у российских вооруженных сил отсутствуют.
Новости последних месяцев показывают успех отечественных авиастроителей в деле создания совершенно новой техники в интересах вооруженных сил. Стоит признать, что в сфере ударных БПЛА имеет место самое серьезное отставание от зарубежных стран, но, похоже, эта ситуация постепенно изменяется. Более того, появляется повод считать, что новые отечественные проекты в скором будущем позволят не только догнать конкурентов, но и опередить их по ряду показателей.
По материалам сайтов:
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
https://lenta.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
В течение нескольких месяцев, начиная с прошлого года, промышленность и источники прессы не оглашали какие-либо данные о ходе проекта «Охотник-Б». Длительное молчание было нарушено в конце минувшего июня. О последних событиях вокруг нового БПЛА сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Оказалось, что к настоящему времени проект продвинулся достаточно далеко и уже перешел на очередной важнейший этап.
По данным источника, Новосибирский авиационный завод уже завершил строительство первого опытного аппарата С-70. Кроме того, состоялась выкатка этой машины. Теперь специалисты авиационной промышленности осуществляли необходимые наземные проверки, после которых можно было приступить к летным испытаниям.
Также «Интерфакс» сообщил о примерных сроках проведения первого полета. Согласно данным конца июня, это событие было запланировано на следующий 2019 год. Более подробные сведения источник информагентства не привел.
20 июля информагентство ТАСС опубликовало любопытные данные о перспективах проекта «Охотник-Б». Неназванный источник в оборонной промышленности рассказал, что новый беспилотник в будущем может стать прототипом принципиально нового истребителя, который будет относиться к шестому поколению. При этом официальные подтверждения подобной информации на тот момент отсутствовали.
Источник ТАСС напомнил, что признаки шестого поколения истребителей пока не сформированы, но определенные их черты уже известны. Главными признаками такой техники станет отсутствие пилота на борту и возможность самостоятельного решения боевых задач в автономном режиме. Утверждается, что с точки зрения автономности, достигнутой при помощи элементов искусственного интеллекта, новейший «Охотник-Б» вполне способен стать прототипом будущего истребителя.
В конце июля ТАСС писало, что перспективный С-70 сможет самостоятельно выполнять взлет, полет по указанному маршруту с выполнением поставленной задачи и посадку. В то же время, автоматике пока не собираются давать функции принятия решения на применение оружия. Такое решение останется за человеком.
23 августа информагентство ТАСС опубликовало новые сведения о ходе проекта «Охотник-Б» и его дальнейших перспективах. Информация о БПЛА была получена от анонимного источника в авиационной промышленности. Он поделился данными в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2018». Следует отметить, что никакие материалы по изделию С-70 на выставке не демонстрировались.
По данным источника ТАСС, опытный «Охотник-Б» уже проходит наземные испытания, в том числе выполняет руление по взлетно-посадочной полосе. На будущий сентябрь запланированы первые тесты с подлетами. В ходе этих работ планируется проверить взлетно-посадочные характеристики аппарата. Ему предстоит выполнять разбег, подниматься в воздух на небольшую высоту и тут же садиться. За счет таких подлетов испытатели смогут определить реальное поведение БПЛА и проверить работу бортовых систем на определенных режимах.
Пока же специалисты заняты наземной проверкой различных электронных систем аппарата. Полноценные летно-конструкторские испытания стартуют в следующем году. Как и ранее, более точная информация пока не приводится. В каком месяце состоится первый полет «Охотника-Б» – неизвестно.
Следует напомнить, что параллельно с перспективным беспилотником разрабатывается боевая нагрузка для него. Весной было объявлено, что концерн «Техмаш», создающий и выпускающий широкую номенклатуру вооружений, приступил к разработке специализированного оружия для тяжелых БПЛА. Изучается вопрос создания систем ближнего боя, а также разнообразных ракет и бомб.
***
По известным данным, научно-исследовательская работа «Охотник-Б» стартовала в 2011 году в соответствии с заказом министерства обороны. Головным исполнителем работы является компания «Сухой». Целью проекта является создание перспективного беспилотного летательного аппарата тяжелого класса, способного решать разведывательные и ударные задачи. При этом машина должна иметь высокие летно-технические характеристики и сниженную радиолокационную заметность, а также отличаться высокой автономностью работы.
Согласно информации прошлых лет, строительство первого опытного образца БПЛА с последующими его испытаниями было запланировано на вторую половину текущего десятилетия. К 2020 году или чуть позже машину планировалось принять на вооружение. Последние новости позволяют говорить о некотором отставании от графика. Первый полет должен состояться в следующем 2019 году, вследствие чего принятие на вооружение может произойти только в начале двадцатых годов.
До определенного времени какие-либо сведения о проекте, раскрывающие его технические особенности, отсутствовали. В прошлом году в открытых источниках появилась фотография из сборочного цеха Новосибирского авиационного завода, на которой был изображен ранее неизвестный летательный аппарат. Подпись к фотографии прямо указывала, что это опытный образец по НИР «Охотник-Б». При этом достоянием общественности стал только внешний вид тяжелого БПЛА. В области характеристик и возможностей по-прежнему приходилось полагаться на оценки и прогнозы.
Единственная известная фотография показывает летательный аппарат схемы «летающее крыло». Он получил крыло большой стреловидностью, над которым находится рудиментарный фюзеляж с лобовым воздухозаборником. Задняя кромка крыла выполнена в виде ломаной линии с треугольным участком в центральной части. Используется трехточечное шасси с носовой опорой. Силовая установка построена на основе турбореактивного двигателя (либо двигателей).
По разным данным и оценкам, аппарат С-70, созданный в ходе НИР «Охотник-Б», имеет взлетную массу не менее 10 т и не более 20 т, что позволяет относить его к новому для нашей армии классу тяжелых беспилотников. Максимальная скорость полета может достигать 1000 км/ч или более. Характерный внешний вид указывает на высокое аэродинамическое совершенство конструкции, а также на малозаметность для радиолокационных средств наблюдения. Таким образом, готовый «Охотник-Б» сможет показывать весьма высокую дальность и продолжительность полета при сниженных рисках обнаружения противником.
Согласно доступной информации, «Охотник-Б» сможет выполнять разведывательные и ударные задачи. Для первых он должен нести блок развитой оптико-электронной аппаратуры, которая может использоваться в разных целях. С ее помощью можно вести разведку, а также осуществлять навигацию и поиск целей для удара. Кроме того, штатный лазерный дальномер, традиционно входящий в состав аппаратуры слежения, может использоваться для управления высокоточным оружием.
Из известных сведений следует, что С-70 сможет наносить удары по наземным объектам. Для этого он должен будет нести ракеты и бомбы, как неуправляемые, так и высокоточные. Требования относительно малозаметности для средств обнаружения противника могут привести к использованию внутреннего грузоотсека. Следует отметить, что использование внутренней подвески неоднократно фигурировало в различных слухах вокруг «Охотника-Б».
Как будет выглядеть номенклатура совместимых вооружений – неизвестно. Вполне возможно, что тяжелый БПЛА, имея солидный запас грузоподъемности, сможет брать на борт значительную часть существующих авиационных средств поражения. При этом, насколько известно, ведется разработка специального вооружения для такой техники. Впрочем, промышленность пока не вдавалась в подробности и не сообщала, чем перспективное оружие будет отличаться от существующего.
Судя по информации в прессе, особый интерес в проекте «Охотник-Б» представляют системы управления. Современные БПЛА в большинстве своем используют дистанционное управление, а их бортовая автоматика способна решать только ограниченные задачи, не отличающиеся особой сложностью. Прежде всего, на бортовую электронику возлагаются задачи простого пролета по заданному маршруту. В новом российском проекте, от которого требуются принципиально новые возможности, предусматриваются элементы искусственного интеллекта. Таким образом, С-70 сможет не только выполнять навигацию и самостоятельно проходить по маршруту, но и вести наблюдение, искать необходимые объекты и т.д. Несмотря на высокую степень автоматизации основных процессов, решение о применении вооружения по-прежнему будет оставаться за оператором. Решение подобных вопросов пока не спешат отдавать автоматике.
***
Следует отметить, что «Охотник-Б» не является первой отечественной попыткой создания тяжелого БПЛА, способного вести разведку и наносить удары. Кроме того, этот проект нельзя считать единственным в своем роде. В прошлом году руководство российской самолетостроительной корпорации «МиГ» рассказало о старте собственного проекта подобного рода. В целом, РСК «МиГ» прорабатывает вопрос создания целой линейки беспилотников с разными характеристиками и возможностями. Предлагается разработать образцы с взлетной массой от 1 до 15 т. Наиболее крупные из них могут считаться конкурентами С-70 «Сухого».
Проекты фирм «Сухой» и «МиГ» находятся на ранних стадиях, причем дальше продвинулась НИР «Охотник-Б». Согласно последним данным, в ближайшее время опытный аппарат С-70 начнет совершать подлеты, а в следующем году выполнить настоящий полет. Когда то же проделает его возможный конкурент от РСК «МиГ» – пока не уточнялось. Более того, все еще не до конца ясно, получат ли развитие проекты корпорации «МиГ» и дойдет ли эта техника до серии.
Согласно имеющимся планам и оценкам, не позднее начала двадцатых годов воздушно-космические силы России смогут принять на вооружение перспективный разведывательно-ударный БПЛА тяжелого класса, созданный компанией «Сухой». Таким образом, в армии впервые появится беспилотный летательный аппарат, способный не только вести разведку, но и уничтожать обнаруженные объекты. На данный момент изделия с такими возможностями у российских вооруженных сил отсутствуют.
Новости последних месяцев показывают успех отечественных авиастроителей в деле создания совершенно новой техники в интересах вооруженных сил. Стоит признать, что в сфере ударных БПЛА имеет место самое серьезное отставание от зарубежных стран, но, похоже, эта ситуация постепенно изменяется. Более того, появляется повод считать, что новые отечественные проекты в скором будущем позволят не только догнать конкурентов, но и опередить их по ряду показателей.
По материалам сайтов:
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
https://lenta.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Bmpd.livejournal.com
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