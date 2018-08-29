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Вице-спикер парламента Армении: Пашинян взял власть шантажом

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Армянский политик Эдуард Шармазанов, занимающий должность вице-спикера парламента страны, сегодня заявил о том, что смена власти в Армении произошла посредством шантажа.



Напомним, что в ходе «бархатной революции» 8 мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром Никола Пашиняна, в руках которого сконцентрировалась вся полнота власти.


По мнению армянского вице-спикера, предыдущие власти проявили пассивность, в результате чего политическое меньшинство во главе с Пашиняном активизировало свои действия и путём шантажа добилось смены власти в Армении.

Являясь членом Республиканской партии Армении (РПА), Шармазанов также заявил, что готов сложить свой депутатский мандат, если однопартийцы решат, что он должен отдать свой голос правительству Пашиняна.

Политические шаги премьер-министра Пашиняна на внешнеполитической арене вызывают у армянского депутата серьёзную озабоченность, поскольку они не обусловлены безопасностью Армении и Нагорного Карабаха. Действия армянского правительства расходятся со словами, что, в свою очередь, крайне отрицательно сказывается на международном авторитете страны.

Одним из серьёзных упущений команды Пашиняна вице-спикер считает нежелание американских властей вкладывать инвестиции в Армению, о чём недавно заявил американский посол. Другие критики Пашиняна, наоборот, заявляют, что в последнее время армянские власти нарастили число контактов с представителями американских политических кругов.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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24 комментария
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 15:38
    +3
    Шантажом или нет покажет время.Главное нам не допустить повторения Украины,и американских советников в руководстве Армении и в армии.Этого нельзя допустить,вплоть до ликвидации бородатого..
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:47
      0
      Если верить статье - "просят денег и ищут контакты с юса", то поздно уже. Учитывая, что представителя ОДКБ посадили
    2. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 15:48
      +2
      Главное нам не допустить повторения Украины,и американских советников в руководстве Армении и в армии.

      И что прикажете делать? завалить Армению кредитами и пр. с целью благосклонного к себе отношения? Не нужно хотеть больше, чем сами армяне, пускай сами делают выбор, и больше верится в то, что они все понимают и помнят. Начнет Пашинян курс страны на 180 разворачивать и его завернут, свои же.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 15:49
        0
        Кто же им даст выбор
      2. З.О.В. Офлайн
        З.О.В. Сегодня, 16:43
        0
        Другие критики Пашиняна, наоборот, заявляют, что в последнее время армянские власти нарастили число контактов с представителями американских политических кругов.

        Кто то ещё будет сомневаться, что это не американские технологии "цветной революции"?
    3. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 15:53
      0
      ...Вице-спикер парламента Армении: Пашинян взял власть шантажом...

      А мы на прибалтов грешим.
      Спустя 4 месяца, вице-спикер парламента Армении проснулся...
    4. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 16:00
      +7
      Нам не допустить?! А с какой стати то, простите?! Армянский народ сделал свой героический выбор и мы все с вами это воочию наблюдали! Украина это геостратегические интересы России. Мало того это национальная безопасность России! Да и то до Днепра! А в Армении вы, что забыли? Армяне выбрали конкретного русофоба! Сознательно выбрали! Других армян, которые были против видели? Я нет. Таки, что вам с этой Армении?! Или на вас здесь хотя бы на ВО мало армянские гордые такие комментаторы плевали?! Они грезят американскими деньгами и американской базой... Флаг в руки! Неужели американские инвестиции до сих пор не пришли?!?! laughing Ааааааа... Ну пусть у украинцев спросят может адресом ошиблись и к ним пришли? Что тоже нет?! Ну пусть ждут! С какого перепугу мы армянам, что то еще должны? Я вот думаю это они нам должны, но вот только историческую память у них отшибло напрочь! Или вы желаете нынешним армянам еще один подарок организовать в виде очередного Баязета политого русской кровью?! Ну уж нет!
      А озабоченным армянским депутатам очень хочется сказать - поздно пить в данном случае Джермук! Это еще только начало - раньше надо было думать!
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 16:08
        0
        По хорошему все бывшие союзные республики в зоне наших интересов. Только Вы правы действовать сейчас получить плевок в лицо за "удушение нарождающейся демократии"
        1. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 16:16
          +2
          Да наплевать на эту нарождающуюся демократию! Армяне обязаны России сохранением своего народа и государственности! Они приводят к власти отъявленного русофоба, который по накатанной дорожке вещает о том, что в Армении много русского языка, фильмов, СМИ на русском ... А то, что он говорил о роли России в конфликте в Карабахе вы слышали? В военной составляющей Армения нам не интересна! Нахождение нашей базы может объясняться только лишь безопасностью самой Армении. Пашинянов защищать будем?! И доброй волей России! Они это понимают? Повторюсь тех армян которые были против этого деятеля вы днем с огнем не найдете!
    5. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Мар.Тира
      Шантажом или нет покажет время.

      Было значит чем шантажировать. Зато все армянские воры в законе в Россию ломанули. Американцы и не только (ЦРУ, Мосад, МИ6 и пр) давно используют вороваты политиков по всему миру, кого можно на крчке держать.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:38
    +1
    Если и правду Пашинян дал янки отворот -поворот, то хоть в этом он верно поступил! А то их как тараканов -один заведется, и сразу сотни нарисуются изнеоткуда! !!
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 15:42
      +8
      Шта? Какой такой отворот? Янки Пашиняна на должность поставили надавив на армянскую элиту, которая как всякая элита хочет жить красиво.
      1. 23424636 Офлайн
        23424636 Сегодня, 15:58
        +1
        посмотрите- на украине и вы увидите некую аналогию ,бакинский армянин Аваков(министр МВД) хозяин наиболее одиозных националистических структур -"Азов ",Донбасс" ,Торнадо ",Айдар ",которые зачастую нарушали перемирие ,что привело к переводу их под контроль Ноева и снятие с фронта.Однако Аваков спокоен- новый ожидаемый лидер страны -Григян-Капительман(тимошенко) оставляет его его у власти .и в будущем.
  3. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 15:41
    +1
    Губы раскатали прямо сейчас золотой дождь начнеться ,ведра с тазиками тащите,глядите только не захлебнитесь.
  4. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 15:47
    +1
    Пашиняну мог дать власть только один человек,если кто не понял.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:51
      0
      ВВП его назначил.
    2. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 15:52
      0
      Уже ли сорос?
  5. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:50
    -1
    Как сказал классик
  6. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 15:54
    0
    политическое меньшинство во главе с Пашиняном активизировало свои действия и путём шантажа добилось смены власти в Армении
    И кого ж там за тестикулы уцепили да так крепко???
  7. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:56
    +2
    Пашинян - человек Сороса. Пусть армяне вспомнят "инвестиционный гений Сороса" - "инвестировать нужно тогда, когда по улицам течёт кровь".
  8. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:01
    0
    Одним из серьёзных упущений команды Пашиняна вице-спикер считает нежелание американских властей вкладывать инвестиции в Армению, о чём недавно заявил американский посол. Другие критики Пашиняна, наоборот, заявляют, что в последнее время армянские власти нарастили число контактов с представителями американских политических кругов.

    Одно другому не противоречит. request
    Можно не иметь инвестиций в страну, за то власть придержащие могут даже жить и есть в посольстве ФША, даже майданутыми печенюжками.
    Но это выбор армянского народа, сами захотели вот и пользуйтесь. Только вот спасаться бегством в Россию после не надо. Мы не отстойник после ваших "ошибок".
  9. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 16:23
    0
    Пускай делают что хотят, шантаж - монтаж, что угодно. От обывателей ничего не зависит, они в этой борьбе не участвуют.
  10. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 16:43
    0
    Пашинян-человек ВВП,и причина очевидная-прежние князки вконец оборзели,довели народ до крайности,вообще от рук отбились,но бригаду СК или вежливых людей ведь не пошлешь,поэтому пришлось сделать всё по-армянски хитро и по-путински быстро и четко.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Дачник452
      -прежние князки вконец оборзели,довели народ до крайности

      Местных нуворишей никто не трогает, трогают представителей власти которые связаны с их конкурентами. Это внутренняя разборка между местными олигархами, для армян ничего не изменится.