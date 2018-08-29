...Вице-спикер парламента Армении: Пашинян взял власть шантажом...

Армянский политик Эдуард Шармазанов, занимающий должность вице-спикера парламента страны, сегодня заявил о том, что смена власти в Армении произошла посредством шантажа.Напомним, что в ходе «бархатной революции» 8 мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром Никола Пашиняна, в руках которого сконцентрировалась вся полнота власти.По мнению армянского вице-спикера, предыдущие власти проявили пассивность, в результате чего политическое меньшинство во главе с Пашиняном активизировало свои действия и путём шантажа добилось смены власти в Армении.Являясь членом Республиканской партии Армении (РПА), Шармазанов также заявил, что готов сложить свой депутатский мандат, если однопартийцы решат, что он должен отдать свой голос правительству Пашиняна.Политические шаги премьер-министра Пашиняна на внешнеполитической арене вызывают у армянского депутата серьёзную озабоченность, поскольку они не обусловлены безопасностью Армении и Нагорного Карабаха. Действия армянского правительства расходятся со словами, что, в свою очередь, крайне отрицательно сказывается на международном авторитете страны.Одним из серьёзных упущений команды Пашиняна вице-спикер считает нежелание американских властей вкладывать инвестиции в Армению, о чём недавно заявил американский посол. Другие критики Пашиняна, наоборот, заявляют, что в последнее время армянские власти нарастили число контактов с представителями американских политических кругов.