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В КНР разрабатывают рельсотрон для запуска ракет

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В Китае разрабатывают новые виды ракетных вооружений, в том числе тестируются запуски боеприпасов с помощью электромагнитных пушек (рельсотронов), пишет Коммерсантъ.



О новейшей системе электромагнитного запуска рассказал сотрудник одного из китайских НИИ Хань Цзюньли.


Традиционно ракеты взлетают благодаря сгоранию топлива в их хвостовой части. Ученый же предложил использовать для запуска электромагнитные рельсы, где снаряд бы получал огромное первоначальное ускорение. Такое совмещение источников ускорения, по его мнению, позволит добиться серьезного увеличения полета боеприпаса.

Эта идея пришла Цзюньли в начале прошлого года, когда он наблюдал «инцидент в районе Тибетского плато», где сходятся границы Китая, Индии и Бутана. Причиной столкновения стали планы Китая по строительству дороги по спорной территории, на которую также претендует Бутан. Проанализировав ситуацию, ученый понял, что территория плато слишком велика, чтобы держать ее под контролем с помощью обычной ракетной артиллерии.

Плато занимает 26% территории КНР, и использование электромагнитного запуска позволит держать под прицелом всю эту территорию всего лишь из нескольких точек,
сказал он.

Ученый вместе с коллегами уже провел сбор необходимой информации на высоте четырех километров, чтобы лучше приспособить боеприпас к разряженной атмосфере и экстремальным зимним холодам. Характеристик ракеты он не раскрыл.

Напомним, в США рельсотроны разрабатываются с 1970 годов. Ближе всего подошли к их реальному применению американские ВМС, чей корабль DDG-1000 Zumwalt способен нести на борту электрогенерирующие мощности, достаточные для питания данного оружия. Китайцы начали испытывать собственную электромагнитную пушку в феврале текущего года. Она установлен на десантном корабле Type 072III Haiyangshan.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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11 комментариев
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  1. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:53
    +1
    Заманчиво. Только начинка вся будет в труху
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:45
      0
      С такой скоростью начинка не нужна.

      "Тунгусский метеорит"...
  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:57
    +1
    Может лучше по-старому: рогатка и миллион китайцев?
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:44
      0
      Если вдруг миллион китайцев забудут резину отпустить и случайно подпрыгнут, то велико же будет удивление, когда у кого-то на голову посыпется миллион китайцев.

      lol
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:00
    +1
    Ну да рельсы на один пуск в лучшем случае, да и по цене это выйдет дороже обычного ракетного пуска. Тем более, что запуск с рельсов возможен только направленный, в ту сторону куда идут напровляющие, что делает всю систему, и пусковую в первую очередь великолепной и легкой мишенью. Как будто китайцы предложили панацею! Весь мир мечтает о таком оружии, но высокий износ рельсов, или ствола, океан энергии на запуск и страшная дороговизна (сейчас в данный момент )такого устройства пока что не дает повода для оптимизма.
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 16:13
      0
      Ну, направляющим, как бы должно быть магнитное поле и снаряд, стенок и рельс может не касаться, вот другое дело, что система настолько громоздка и энергоемка, что возможна лишь в стационарном варианте, в крайнем случае на крупном корабле. Поэтому дальше экспериментов, которым кстати сто лет в обед, тема не пошла. Однако наша компактная ЯСУ может позволить сделать агрегат в габариты скажем грузовика, как и приснопамятный Пересвет. Касаемо ракетного двигателя, так он разгоняя снаряд до нужного ускорения, вполне себе компактный, достаточно прост и дешев, городить рельсотрон вместо твердотопливного ускорителя, совершеннейшая глупость.
      1. Vita VKO Онлайн
        Vita VKO Сегодня, 16:47
        +2
        Цитата: хрыч
        Касаемо ракетного двигателя, так он разгоняя снаряд до нужного ускорения, вполне себе компактный, достаточно прост и дешев

        Ракетный двигатель в любом случае в разы дороже обычной электроэнергии, даже если она вырабатывается компактной ЯСУ. Главная проблема современных рельсотронов это быстрый износ ствола. Но при комбинированном решении нет необходимости разгонять ракету сразу до гиперзвуковых скоростей, вполне достаточно получить начальную скорость чуть более 1000м/с. Во первых, это не даст противнику зафиксировать факт пуска ракеты по факельному излучению. Во вторых, позволит применить более экономичные прямоточный воздушно-реактивные двигатели, в том числе гиперзвуковые.
        Цитата: хрыч
        система настолько громоздка и энергоемка, что возможна лишь в стационарном варианте, в крайнем случае на крупном корабле.

        Громоздкость системы определяют накопители энергии. Конденсаторные сборки действительно пока занимают много места, но это не так критично и технологии не стоят на месте. На счет энергоемкости это заблуждение связанное с тем что многие путают импульсное потребление энергии при разгоне снаряда со средним потреблением. Из за нагрева ствола, даже с системой охлаждения рельсотрон не сможет обладать скорострельностью автомата.
  4. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 16:15
    +2
    Шляпа это, на мой взгляд, лучше строить орбитальный лифт.
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:41
      0
      Орбитальный лифт решит многие проблемы.

      Но для его строительства придётся решить ещё больше проблем.

      request
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 16:58
        0
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        Орбитальный лифт решит многие проблемы.
        Но для его строительства придётся решить ещё больше проблем.

        "Из пушки на Луну" не получится тем более - теоретически можно построить огромный ускоритель, но проблемы, при этом, вылезут те же самые - прочность материалов.
  5. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:40
    0
    По названию статьи я подумал, что речь идёт об "Из пушки на Луну".

    wassat