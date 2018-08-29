В КНР разрабатывают рельсотрон для запуска ракет

Плато занимает 26% территории КНР, и использование электромагнитного запуска позволит держать под прицелом всю эту территорию всего лишь из нескольких точек,

В Китае разрабатывают новые виды ракетных вооружений, в том числе тестируются запуски боеприпасов с помощью электромагнитных пушек (рельсотронов), пишет Коммерсантъ О новейшей системе электромагнитного запуска рассказал сотрудник одного из китайских НИИ Хань Цзюньли.Традиционно ракеты взлетают благодаря сгоранию топлива в их хвостовой части. Ученый же предложил использовать для запуска электромагнитные рельсы, где снаряд бы получал огромное первоначальное ускорение. Такое совмещение источников ускорения, по его мнению, позволит добиться серьезного увеличения полета боеприпаса.Эта идея пришла Цзюньли в начале прошлого года, когда он наблюдал «инцидент в районе Тибетского плато», где сходятся границы Китая, Индии и Бутана. Причиной столкновения стали планы Китая по строительству дороги по спорной территории, на которую также претендует Бутан. Проанализировав ситуацию, ученый понял, что территория плато слишком велика, чтобы держать ее под контролем с помощью обычной ракетной артиллерии.сказал он.Ученый вместе с коллегами уже провел сбор необходимой информации на высоте четырех километров, чтобы лучше приспособить боеприпас к разряженной атмосфере и экстремальным зимним холодам. Характеристик ракеты он не раскрыл.Напомним, в США рельсотроны разрабатываются с 1970 годов. Ближе всего подошли к их реальному применению американские ВМС, чей корабль DDG-1000 Zumwalt способен нести на борту электрогенерирующие мощности, достаточные для питания данного оружия. Китайцы начали испытывать собственную электромагнитную пушку в феврале текущего года. Она установлен на десантном корабле Type 072III Haiyangshan.