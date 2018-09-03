«Зелёные человечки». Явление первое, или Москва ли их придумала

Наивысшая точка польско — литовской дружбы — Грюнвальдская битва 1410 г.

Данные о численности населения Вильнюса по годам (источник: Википедия)

Государственный Совет Литвы ТАРИБА. 1918 г.

Справка

Копия Акта про независимость Литвы от 16.02.2018 г.

Постановление

Совет Литвы на заседании 16 февраля 1918 года единогласно решил обратиться к правительствам России, Германии и других государств со следующей декларацией:

Совет Литвы, как единственный представитель литовской нации, основываясь на признанном праве народов на самоопределение и на принятой Вильнюсской конференцией резолюции 18–23 сентября 1917 года, провозглашает восстановление независимого, на демократических принципах основанного Литовского государства со столицей в Вильнюсе и отделение этого государства от всех государственных связей, которые когда-либо имели место с другими нациями.

Совет Литвы также объявляет, что основы Литовского государства и его отношения с другими государствами подлежат окончательному установлению как можно скорее созванным учредительным сеймом, выбранным демократическим способом всеми жителями государства.

Совет Литвы, информируя об этом правительство ………………… просит признания независимого государства Литва.

В Вильнюсе, 16 февраля 1918 года

Казис Бизаускас

Д-р Йонас Басанавичюс Салямонас Банайтис Миколас Биржишка Пранас Довидайтис Юргис Шаулис

Степонас Кайрис Йокубас Шернас

Пятрас Климас Антанас Сметона

Донатас Малинаускас Йонас Смилгявичюс

Владас Миронас Юстинас Стаугайтис

Станислав Нарутович Александрас Стульгинскис

Алфонас Петрулис Йонас Вайлокайтис

Казимерас Стяпонас Шаулис Йонас Вилейшис



Польские солдаты в Вильно

Линия Фоша показана тёмно — зелёным цветом

Справка

Ю. Пилсудский с членами Польской военной организации, 1917 год.

Как известно из истории, во время Первой мировой войны Литва была оккупирована Германией. Это дало возможность литовским политикам начать процесс образования независимого государства, который бы охватывал исторические земли Великого княжества Литовского вместе с Вильнюсом и Каунасом.Еще в 1913–1914 гг. скептикам было легко говорить о невозможности провозглашения независимости с учетом того, что в то время на литовских землях господствовала Российская империя. Но кроме русификации, ещё в большей степени, литовскому движению угрожала полонизация, прежде всего на уровне элиты. Тогда ещё была свежа память про общее историческое прошлое, да и одинаковая религия делала литовцев легкой целью для польского идеологического влияния.Те, кого обошла полонизация, понимали, что борьба за литовский язык и, вообще, пропаганда независимости невозможна без активной борьбы с польским влиянием. А отсюда и росли корни будущего польско — литовского конфликта, центром которого стал город Вильнюс и Виленская область. Названый поляками Вильно, а литовцами — Вильнюс, город был многоязычным, где переплетались разные культуры и политические позиции. Для литовцев Вильнюс был символом государственного величия как давняя столица Великого княжества Литовского. Для поляков — важный центр их культуры и общественной жизни. Тут уживались по соседству поляки, евреи, россияне, белорусы, литовцы, татары, а также эмигранты из Европы.В соответствии с российской (1897 г.) и немецкой (1916 г.) переписями Вильно населяли преимущественно поляки и евреи. Так, по немецкой переписи 1916 г., из 140 тысяч населения поляки составляли 50,1%, а литовцы — 2,1%.Однако, несмотря на эти цифры, с согласия немцев, 18 — 23 февраля 1917 г. в Вильнюсе состоялась конференция, по результатам которой был сформирован Совет Литвы (Тариба) из 20 представителей. Литовская Тариба избрала Президиум во главе с председателем Антанасом Смятоной, и стала единственной организацией, деятельность которой была направлена на восстановление государственности Литвы.В решении о политическом будущем Литвы выдвигалась идея независимого Литовского государства в его этнографических границах и на демократических принципах. Во втором решении излагались союзнические отношения такого государства с Германией. 11 декабря 1917 г. Литовская Тариба провозгласила «Акт о восстановлении Литовского государства». В нем говорилось не о независимой, а о самостоятельной Литве, связанной союзническими узами с Германией. Союзнические узы закреплялись «военной конвенцией, конвенцией сообщения, общностью таможенного дела и валюты».Вскоре после этого, 16 февраля 1918 г., Литовская Тариба в исторической столице Вильнюсе, в доме по ул. Диджиойи в 12 час. 30 мин. единогласно приняла постановление о восстановлении независимого Литовского государства. В законном порядке был провозглашен суверенитет национального государства. Новая республика сразу же заявила о своих претензиях на бывшую Виленскую губернию и на её главный город Вильно.Перевод Акта на русский:11 июля 1918 г. Литовская Тариба на основе правового акта, по которому Германия признала государственность Литвы, переименовала себя в Литовскую Государственную Тарибу. А 13 июля 1918 г. Литовская Государственная Тариба, с целью преградить путь стремлениям Германии присоединить край к Пруссии или Саксонии, объявила Литву конституционной монархией и пригласила на литовский престол Вюртембергского герцога Вильгельма фон Ураха под именем короля Миндаугаса II. Также был поднят вопрос о полном выводе немецких войск с территории литовского государства. Процесс вывода немецких войск начался только с 23 ноября 1918 г., но во многих местах немецкое командование удерживало фактическую власть до начала 1919 г. Как любому новому государству того времени, Литве сразу же довелось бороться за независимость с разными врагами: поляками, большевиками и белыми войсками Бермонта.После того как 31 декабря 1918 г. немецкая оккупационная армия оставила Вильнюс, правительство Сляжявичюса под угрозой наступления польских националистов и Красной Армии переместилось в Каунас. А поляки, воспользовавшись моментом, организовали местную самооборону. И уже в новогоднюю ночь на 1919 г. польские легионеры, сломив сопротивление местных коммунистических сил, временно заняли Вильнюс. В этом захвате участвовали три батальона Самообороны Литвы и Беларуси, сформированные в конце декабря 1917 г. из этичных поляков — бывших солдат немецкой армии. Они разоружили малочисленные немецкие подразделения и заняли городскую ратушу. Но немецкое командование продолжало ещё контролировать часть города и железнодорожный вокзал. Учитывая польскую угрозу, как отмечено выше, литовское политическое руководство сбежало в Каунас, даже не попытавшись организовать сопротивление и в какой-то степени помочь немцам. Большевики, в отличии от литовцев, которых тоже было немного, но которые ждали прихода Красной Армии, начали оказывать сопротивление полякам. Но не долго. 2 января во время штурма поляками штаба большевиков на ул. Вроной, 7, было убито 3 и взято в плен около 70 человек. Еще пятеро, не желая сдаваться, покончили жизнь самоубийством.Почти сразу же, в ночь со 2 на 3 января поляки взяли под контроль и железнодорожный вокзал. В это же время к городу подошли регулярные части Войска Польского. Однако сдержать атакующий пыл Красной Армии им не удалось, и вечером 5 января поляки оставляют Вильно. Он переходит под власть большевиков. Глава польского государства Юзеф Пилсудский согласиться с этим не мог и перекидывает под Вильно дополнительные силы с польско — украинского фронта. Первый бой с красноармейцами произошёл 17 января. Тут интересно отметить, что 19 апреля 1918 г. к Вильно по ж/д прибыл отряд в 350 штыков, переодетый в форму красноармейцев. Применив эту военную хитрость, поляки почти без потерь заняли ж/д вокзал и начали успешные уличные бои. 21 апреля польские войска под командованием генерала Станислава Шептицкого полностью овладели Вильно.На следующий день Ю. Пилсудский выдал воззвание «К населению бывшего Великого княжества Литовского». В этом обращении он обещал дать всем возможность высказаться по поводу того, в состав какой страны население края хочет войти. Литва, само собой разумеется, высказалась против такого шага и расценила действия поляков как оккупацию и требовала передать Вильно ей, ссылаясь на принадлежность города к вышеуказанному княжеству. Со своей стороны, 23 мая 1919 г. польский Сейм принял закон, по которому каждый житель этого региона имеет право высказаться относительно государственной принадлежности. В результатах такого плебисцита Варшава не сомневалась. Поляки на это обращение отреагировали с энтузиазмом, белорусы — равнодушно, а вот литовцы забеспокоились. Правительство в Каунасе решительно высказалось против таких намерений Варшавы. Планы федерального обустройства Польши Ю. Пилсудского, который хотел отделиться от российской опасности (хоть белой, хоть красной) цепью союзных Польше Литвы, Беларуси и Украины (естественно, с границами, выгодными для Речи Посполитой, а не этим государствам), вызвали у литовцев опасения. Они боялись, что это нанесет непоправимый урон их национальному сознанию и постепенно приведет к полной ассимиляции. К тому же поляки были готовы оставить за литовцами только территорию исторической Жмудии и северную часть Сувалкинской губернии. И, естественно, без Вильнюса. Немногим ранее, 23 марта 1919 г., немецкие войска передали литовцам административный контроль над севером Сувалковщины, включая Сувалки, Августов и Сейны.В июле 1919 г. на Парижской конференции Высший Совет установил демаркационную линию для разведения польских и литовских войск, которая прошла в 12 км западнее Гродно, Вильно и Динебурга. Эту линию назвали именем французского маршала Фоша, её инициатора. Вильно осталось на польской стороне, но вскоре над ним стали развеваться красные флаги.Варшава не оставляла попыток повалить литовскую власть. С этой целью Польская военная организация (ПОВ, POW, польск. Polska Organizacja Wojskowa) подготовила переворот, который имел целью уничтожение управления правительства Тарибы и захват Каунаса с окрестностями. Переворот должен был бы привести к власти пропольское правительство, которое обеспечило бы присоединение Литвы к Польше. Но этот план сорвала литовская разведка, которая выявила планы заговорщиков, провела их массовые аресты в ночь с 28 на 29 августа. 117 обвиняемых предстали перед военным судом в Каунасе 14–24 декабря 1920 г. и были приговорены к различным мерам наказания.Еще один эпизод противостояния в регионах — восстание в Сейнах. Оно протекало с 23 по 28 августа 1919 г. после ухода из города немецких войск. Его принято считать самостоятельной инициативой местных поляков. В распоряжении командира сувалкинского округа POW подпоручика Адама Рудницкого тогда было около тысячи законспирированных и вооруженных бойцов. Они были сведены в 5 пехотных рот и один эскадрон кавалерии. Литовцы в этом районе имели 1200 штыков и 120 сабель.Расчёт польских подпольщиков строился на быстрый подход польских регулярных частей. В ночь на 23 августа польские повстанцы под командой подпоручика Вацлава Завадского двинулись на Сейны. Литовцы не ожидали атаки и их подразделения были быстро разоружены, а сам город взят после короткого боя. После захвата в самих Сейнах и его окрестностях новая власть провела «делитуанизацию»: местное литовское население вывезли за демаркационную линию, литовские школы закрыли. Литовцы начали контрнаступление в 4.30 26 августа. Уже через 2 часа они выбили поляков из населенных пунктов на литовской стороне линии Фоша и из г. Сейны. Помощь, которую ждали поляки, так и не подошла. Позже стало известно, что наступление 41-го Сувалкинского пехотного полка было задержано польским командованием. Но несмотря на это Сейны несколько раз переходили из рук в руки. В конце концов повстанцы начали ощущать острую нехватку в людях, вооружении и лекарствах. Но подход регулярных польских частей спас восставших от окончательного разгрома литовцами. К 9 сентября линия Фоша была взята под контроль регулярными войсками обеих сторон конфликта и бои в регионе быстро угасли.Несмотря на стихийность восстания, оно все же было подготовлено Польской военной организацией. Да и сам Пилсудский знал о подготовке восстания и поддерживал его. Но преждевременный захват подпольщиками Сейнов и ответная мобилизация литовских сил сорвали запланированный Варшавой государственный переворот, который должен был привести к власти пропольское правительство.