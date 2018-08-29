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Спасительная реформа: на работу после начальной школы. "Пенсионный" фельетон

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Дорогие друзья! Тянуть больше нельзя.

Ваучерная приватизация была, залоговые аукционы были, деноминация с девальвацией были, МММ и «Властелина» были, «положи на пенсионный счёт тысячу – государство даст две» было, возьми ипотеку под 15 процентов годовых на 25 лет со страхованием квартиры, кредита и страхованием страховки ещё в 15 процентов годовых – тоже было. И падение курса рубля на фоне растущих нефтяных котировок с одновременным скачком цен на бензин – было.

Соотечественники, наше правительство, которое заботится не только о настоящем, но и, безусловно, о будущем каждого из нас, уже реально выбилось из сил в попытках придумать что-то ещё экономически эффективное и финансово прорывное.


Правительство очень долго думало, как, не предпринимая лишних усилий в экономическом плане, сделать жизнь народа лучше и радостнее.
Как, ежедневно продавая нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, продолжать ежедневно продавать нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, не нарушая свою психику какими-то мыслями по развитию реального сектора.

Как, объявляя борьбу с коррупцией, продолжать ежедневно объявлять о борьбе с коррупцией, оставаясь при должностях.

И вот – свершилось. Мысль появилась и материализовалась – прошу заметить, не от слова «мать...» Решение есть!

Мы решили снизить возраст старта трудовой деятельности до 11 лет. 11 лет, как подсказывают ведущие экономисты международных институтов, опирающиеся на объективную статистику ООН, - это возраст, когда человек уже полностью созрел для того, чтобы начать работать. В этом возрасте некоторые девочки уже рожают. Эритрея и Руанда не дадут соврать.

Спасительная реформа: на работу после начальной школы. "Пенсионный" фельетон


Нумерологи из ВШЭ отмечают важность этого числа, так как оно обладает симметрией и приносит финансовое счастье.

Если в 2005 году число работающих граждан на одного пенсионера составляло 1,7, а теперь оно составляет 1,2, то когда за станки встанут 11-летние россияне, коэффициент стремительно начнёт расти, а пенсионеры вздохнут с облегчением – на пляжах Таиланда и Лазурного Берега. Увидите 80-летнего загорелого парня в Акапулько – точно знайте: он из России.

Человек к 11 годам сегодня получает достаточный уровень образования. Сами же говорили: «отмените ЕГЭ». И правительство готово удовлетворить чаянья народа. До ЕГЭ учиться теперь не нужно! Исполнилось 10-11 – вперёд за работу! Паспорт? Для того чтобы трудиться на благо Родины, не нужны эти бюрократические препоны в виде паспортов и удостоверений. Лучше – всем по кредитной карте от «Ум-честь-совесть-банка»!

Труд, друзья, напомню, сделал из обезьяны человека! А обезьяны в обществе нам, как подсказывают ведущие зоологи и ветеринары, не нужны.
Начальная школа – вот база для бурного роста экономики! Ведь этого уровня образования, по оценкам консалтинговых агентств «Ночь работе не помеха» и «Терпенье и детских труд всё перетрут» будет вполне достаточно, чтобы поднести шрих-код к сканеру в магазине и выдать сдачу, сумма которой отображается на мониторе. Юные россияне отлично разбираются в компьютерной технике и гаджетах, а потому смогут найти себя в качестве продавцов-консультантов в салонах сотовой связи, в компаниях по производству электронного контента. А уж насколько обширен мир курьерской доставки, включая разносчиков пиццы и картошки-фри... Кстати, о картошке... А сколько рабочих мест для юных россиян в сельском хозяйстве! – выкопать картошку, перебрать горох, накормить поросят – и всё это в работе на корпоративного фермера.

Хочу обратить ваше внимание, что это решение, которое теперь нужно оформить на законодательном уровне, никоим образом не должно коснуться детей чиновников. Пусть они на себе и дальше испытывают все ужасы современной школьной программы, включая программу ненавистных США и Великобритании. Пусть им кривят спины рюкзаки всяких там Оксфордов, Гарвардов и Сорбонн. Детям остальных россиян сие противопоказано, да и работа – лучшее средство для развития ребёнка. Поработает на «свободной кассе» - накопит на «айфон», сам будет черпать знания с необъятных просторов Интернета. А учитель – пережиток прошлого, экономический тормоз, если не сказать – якорь, экономики. Всех учителей средних и старших классов нужно переобучить на эффективных менеджеров по продаже унитазов. Ведь унитаз, в отличие от средней и старшей школы, всегда актуален!

В общем, программа обсуждена всесторонне. Докладываю, что ни один из ведущих экспертов, которых допустили до обсуждения и к которым применили доходчивые методы разъяснительной работы, не подверг её критике. Наоборот - полное и всестороннее одобрение. Во время войны школьники работали, и сейчас пусть поработают. Тем более России объявили войну - санкционную!

Понимаем, что в наиболее сложных условиях находятся 10-11-летние россияне, которым завтра утром, по новому закону, на работу. Мы решили помочь им и зачесть в качестве стажа школьные уроки труда. Но и это ещё не всё. Предлагается уголовно наказывать работодателя, который откажется принять 11-летнего россиянина (россиянку) на работу. Не принял на работу после 4-го класса – поехал по этапу на пожизненное. Ну, не коррупционерам же его давать, в конце-то концов.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. Bator Офлайн
    Bator Сегодня, 16:56
    +3
    интересно Едро в следующую Думу попадет?
    1. 3vs Офлайн
      3vs Сегодня, 17:01
      +5
      Обязательно, и военные и полицейские и бюджетники проголосуют организованно.
      1. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 17:06
        0
        А вас что то не устраивает?) это их дело за кого и как.
      2. свободный Офлайн
        свободный Сегодня, 17:09
        +2
        Я буду против!
    2. Капитан Пушкин Офлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Bator
      интересно Едро в следующую Думу попадет?

      Не знаю что сказать... Вам правда нужна или истина?
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 17:14
        +2
        На телевидении просто какая-то вакханалия из «облизывания» сабжа и его речи. Лизоблюды всех мастей вещают о его героическом поступке, герой-не побоялся взять на себя ответственность за реформу, все всем популярно разъяснил-разложил по полочкам….вся речь сабжа была пропитана неприкрытой заботой о народе….даже некоторые смягчающие поправки он озвучил от своего имени… И прочее «бла-бла-бла». Какое лицемерство –все эти восхвалители мне напоминают жертву грабителя, которая по странной причине выгораживает этого грабителя, приводя в аргументы то, что он забрал все деньги, но потом дал ей из ее же денег немного, чтобы купить билет на автобус…
    3. 30 вис Офлайн
      30 вис Сегодня, 17:14
      +4
      Пенсионная реформа -Это пляска на костях не доживщих до пенсии мужчин , Надрывающиеся из последних сил на работе старухи , молодые пары не родившие детей , безработица ... Кудрин рад ! Чубайс рукоплещет , жирные коты успокоились . Путин , а что Путин ... Получается не дед Мороз .чуда не произошло ... Иллюзии закончились ... Людоеды!
    4. KLV2018 Онлайн
      KLV2018 Сегодня, 17:26
      0
      вставай страна народная,
      Вставай на смертный бой,
      С фашистской силой тёмною,
      С проклятою ордой.
    5. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 17:34
      0
      Обязательно попадёт.
      Люди как голосовали, не думая, так и дальше будут. Ещё и мест у них прибавится.
  2. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 17:10
    -5
    Я же в вечерней школе рабочей молодёжи учился и работал, что такого? И сыновей к труду приучаю. Это нормально. Реформу пенсионную, если поручения президента воплотят, считаю очень мягкой. Как прпвильно сказал товарищ Ленин, лучший труд, это смена вида деятельности.
    1. 30 вис Офлайн
      30 вис Сегодня, 17:13
      +5
      Нет ничего плохого ,что Вы работали и учились в вечерней школе .. Но вот с чуством юмора у Вас плохо .
    2. Kontur Офлайн
      Kontur Сегодня, 17:16
      0
      Вы оплот демократии России! Мы вами гордимся. На ваших плечах лежит будущее нашей любимой и необъятной страны.
      Расходный материал нужен всегда. Слава Солнцеликому и его команде.
    3. Башибузук Онлайн
      Башибузук Сегодня, 17:19
      0
      Ленин сказал по другому - "лучший отдых это смена вида деятельности".
      Т.е. пописал ручкой - намахнул стопарик - погрыз огурчик - поприседал. Отдохнул классно.
      ...
      Да уж, страшные вещи прогнозирует т-щ Март....прямо Оруэлл, номер два. Немножко развития сюжета не хватает, хотя наметки есть, например - не заявился в 10 лет, что собираешься делать через годик - то штраф. В размере будущей пятилетней отработки. Вышел на работу позже 6 утра 11-ти летия - два года лагерей и пять "по рогам". Ибо в лагере опаздывать на работу отучат.
      Не так ли, Алексей?
    4. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 17:29
      0
      Лучший отдых - это смена деятельности, если смотреть первоисточник. Отсюда весь Ваш комментарий ничего кроме скепсиса не вызывает.
  3. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 17:22
    0
    Цитата: Капитан Пушкин
    Цитата: Bator
    интересно Едро в следующую Думу попадет?

    Не знаю что сказать... Вам правда нужна или истина?

    А это не одно и то же? Прям, как по Берлаге, из нетленного шедевра Ильфа и Петрова... lol