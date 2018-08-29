Спасительная реформа: на работу после начальной школы. "Пенсионный" фельетон

Дорогие друзья! Тянуть больше нельзя.Ваучерная приватизация была, залоговые аукционы были, деноминация с девальвацией были, МММ и «Властелина» были, «положи на пенсионный счёт тысячу – государство даст две» было, возьми ипотеку под 15 процентов годовых на 25 лет со страхованием квартиры, кредита и страхованием страховки ещё в 15 процентов годовых – тоже было. И падение курса рубля на фоне растущих нефтяных котировок с одновременным скачком цен на бензин – было.Соотечественники, наше правительство, которое заботится не только о настоящем, но и, безусловно, о будущем каждого из нас, уже реально выбилось из сил в попытках придумать что-то ещё экономически эффективное и финансово прорывное.Правительство очень долго думало, как, не предпринимая лишних усилий в экономическом плане, сделать жизнь народа лучше и радостнее.Как, ежедневно продавая нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, продолжать ежедневно продавать нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, не нарушая свою психику какими-то мыслями по развитию реального сектора.Как, объявляя борьбу с коррупцией, продолжать ежедневно объявлять о борьбе с коррупцией, оставаясь при должностях.И вот – свершилось. Мысль появилась и материализовалась – прошу заметить, не от слова «мать...» Решение есть!Мы решили снизить возраст старта трудовой деятельности до 11 лет. 11 лет, как подсказывают ведущие экономисты международных институтов, опирающиеся на объективную статистику ООН, - это возраст, когда человек уже полностью созрел для того, чтобы начать работать. В этом возрасте некоторые девочки уже рожают. Эритрея и Руанда не дадут соврать.Нумерологи из ВШЭ отмечают важность этого числа, так как оно обладает симметрией и приносит финансовое счастье.Если в 2005 году число работающих граждан на одного пенсионера составляло 1,7, а теперь оно составляет 1,2, то когда за станки встанут 11-летние россияне, коэффициент стремительно начнёт расти, а пенсионеры вздохнут с облегчением – на пляжах Таиланда и Лазурного Берега. Увидите 80-летнего загорелого парня в Акапулько – точно знайте: он из России.Человек к 11 годам сегодня получает достаточный уровень образования. Сами же говорили: «отмените ЕГЭ». И правительство готово удовлетворить чаянья народа. До ЕГЭ учиться теперь не нужно! Исполнилось 10-11 – вперёд за работу! Паспорт? Для того чтобы трудиться на благо Родины, не нужны эти бюрократические препоны в виде паспортов и удостоверений. Лучше – всем по кредитной карте от «Ум-честь-совесть-банка»!Труд, друзья, напомню, сделал из обезьяны человека! А обезьяны в обществе нам, как подсказывают ведущие зоологи и ветеринары, не нужны.Начальная школа – вот база для бурного роста экономики! Ведь этого уровня образования, по оценкам консалтинговых агентств «Ночь работе не помеха» и «Терпенье и детских труд всё перетрут» будет вполне достаточно, чтобы поднести шрих-код к сканеру в магазине и выдать сдачу, сумма которой отображается на мониторе. Юные россияне отлично разбираются в компьютерной технике и гаджетах, а потому смогут найти себя в качестве продавцов-консультантов в салонах сотовой связи, в компаниях по производству электронного контента. А уж насколько обширен мир курьерской доставки, включая разносчиков пиццы и картошки-фри... Кстати, о картошке... А сколько рабочих мест для юных россиян в сельском хозяйстве! – выкопать картошку, перебрать горох, накормить поросят – и всё это в работе на корпоративного фермера.Хочу обратить ваше внимание, что это решение, которое теперь нужно оформить на законодательном уровне, никоим образом не должно коснуться детей чиновников. Пусть они на себе и дальше испытывают все ужасы современной школьной программы, включая программу ненавистных США и Великобритании. Пусть им кривят спины рюкзаки всяких там Оксфордов, Гарвардов и Сорбонн. Детям остальных россиян сие противопоказано, да и работа – лучшее средство для развития ребёнка. Поработает на «свободной кассе» - накопит на «айфон», сам будет черпать знания с необъятных просторов Интернета. А учитель – пережиток прошлого, экономический тормоз, если не сказать – якорь, экономики. Всех учителей средних и старших классов нужно переобучить на эффективных менеджеров по продаже унитазов. Ведь унитаз, в отличие от средней и старшей школы, всегда актуален!В общем, программа обсуждена всесторонне. Докладываю, что ни один из ведущих экспертов, которых допустили до обсуждения и к которым применили доходчивые методы разъяснительной работы, не подверг её критике. Наоборот - полное и всестороннее одобрение. Во время войны школьники работали, и сейчас пусть поработают. Тем более России объявили войну - санкционную!Понимаем, что в наиболее сложных условиях находятся 10-11-летние россияне, которым завтра утром, по новому закону, на работу. Мы решили помочь им и зачесть в качестве стажа школьные уроки труда. Но и это ещё не всё. Предлагается уголовно наказывать работодателя, который откажется принять 11-летнего россиянина (россиянку) на работу. Не принял на работу после 4-го класса – поехал по этапу на пожизненное. Ну, не коррупционерам же его давать, в конце-то концов.