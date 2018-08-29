Спасительная реформа: на работу после начальной школы. "Пенсионный" фельетон
Дорогие друзья! Тянуть больше нельзя.
Ваучерная приватизация была, залоговые аукционы были, деноминация с девальвацией были, МММ и «Властелина» были, «положи на пенсионный счёт тысячу – государство даст две» было, возьми ипотеку под 15 процентов годовых на 25 лет со страхованием квартиры, кредита и страхованием страховки ещё в 15 процентов годовых – тоже было. И падение курса рубля на фоне растущих нефтяных котировок с одновременным скачком цен на бензин – было.
Соотечественники, наше правительство, которое заботится не только о настоящем, но и, безусловно, о будущем каждого из нас, уже реально выбилось из сил в попытках придумать что-то ещё экономически эффективное и финансово прорывное.
Правительство очень долго думало, как, не предпринимая лишних усилий в экономическом плане, сделать жизнь народа лучше и радостнее.
Как, ежедневно продавая нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, продолжать ежедневно продавать нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, не нарушая свою психику какими-то мыслями по развитию реального сектора.
Как, объявляя борьбу с коррупцией, продолжать ежедневно объявлять о борьбе с коррупцией, оставаясь при должностях.
И вот – свершилось. Мысль появилась и материализовалась – прошу заметить, не от слова «мать...» Решение есть!
Мы решили снизить возраст старта трудовой деятельности до 11 лет. 11 лет, как подсказывают ведущие экономисты международных институтов, опирающиеся на объективную статистику ООН, - это возраст, когда человек уже полностью созрел для того, чтобы начать работать. В этом возрасте некоторые девочки уже рожают. Эритрея и Руанда не дадут соврать.
Нумерологи из ВШЭ отмечают важность этого числа, так как оно обладает симметрией и приносит финансовое счастье.
Если в 2005 году число работающих граждан на одного пенсионера составляло 1,7, а теперь оно составляет 1,2, то когда за станки встанут 11-летние россияне, коэффициент стремительно начнёт расти, а пенсионеры вздохнут с облегчением – на пляжах Таиланда и Лазурного Берега. Увидите 80-летнего загорелого парня в Акапулько – точно знайте: он из России.
Человек к 11 годам сегодня получает достаточный уровень образования. Сами же говорили: «отмените ЕГЭ». И правительство готово удовлетворить чаянья народа. До ЕГЭ учиться теперь не нужно! Исполнилось 10-11 – вперёд за работу! Паспорт? Для того чтобы трудиться на благо Родины, не нужны эти бюрократические препоны в виде паспортов и удостоверений. Лучше – всем по кредитной карте от «Ум-честь-совесть-банка»!
Труд, друзья, напомню, сделал из обезьяны человека! А обезьяны в обществе нам, как подсказывают ведущие зоологи и ветеринары, не нужны.
Начальная школа – вот база для бурного роста экономики! Ведь этого уровня образования, по оценкам консалтинговых агентств «Ночь работе не помеха» и «Терпенье и детских труд всё перетрут» будет вполне достаточно, чтобы поднести шрих-код к сканеру в магазине и выдать сдачу, сумма которой отображается на мониторе. Юные россияне отлично разбираются в компьютерной технике и гаджетах, а потому смогут найти себя в качестве продавцов-консультантов в салонах сотовой связи, в компаниях по производству электронного контента. А уж насколько обширен мир курьерской доставки, включая разносчиков пиццы и картошки-фри... Кстати, о картошке... А сколько рабочих мест для юных россиян в сельском хозяйстве! – выкопать картошку, перебрать горох, накормить поросят – и всё это в работе на корпоративного фермера.
Хочу обратить ваше внимание, что это решение, которое теперь нужно оформить на законодательном уровне, никоим образом не должно коснуться детей чиновников. Пусть они на себе и дальше испытывают все ужасы современной школьной программы, включая программу ненавистных США и Великобритании. Пусть им кривят спины рюкзаки всяких там Оксфордов, Гарвардов и Сорбонн. Детям остальных россиян сие противопоказано, да и работа – лучшее средство для развития ребёнка. Поработает на «свободной кассе» - накопит на «айфон», сам будет черпать знания с необъятных просторов Интернета. А учитель – пережиток прошлого, экономический тормоз, если не сказать – якорь, экономики. Всех учителей средних и старших классов нужно переобучить на эффективных менеджеров по продаже унитазов. Ведь унитаз, в отличие от средней и старшей школы, всегда актуален!
В общем, программа обсуждена всесторонне. Докладываю, что ни один из ведущих экспертов, которых допустили до обсуждения и к которым применили доходчивые методы разъяснительной работы, не подверг её критике. Наоборот - полное и всестороннее одобрение. Во время войны школьники работали, и сейчас пусть поработают. Тем более России объявили войну - санкционную!
Понимаем, что в наиболее сложных условиях находятся 10-11-летние россияне, которым завтра утром, по новому закону, на работу. Мы решили помочь им и зачесть в качестве стажа школьные уроки труда. Но и это ещё не всё. Предлагается уголовно наказывать работодателя, который откажется принять 11-летнего россиянина (россиянку) на работу. Не принял на работу после 4-го класса – поехал по этапу на пожизненное. Ну, не коррупционерам же его давать, в конце-то концов.
Ваучерная приватизация была, залоговые аукционы были, деноминация с девальвацией были, МММ и «Властелина» были, «положи на пенсионный счёт тысячу – государство даст две» было, возьми ипотеку под 15 процентов годовых на 25 лет со страхованием квартиры, кредита и страхованием страховки ещё в 15 процентов годовых – тоже было. И падение курса рубля на фоне растущих нефтяных котировок с одновременным скачком цен на бензин – было.
Соотечественники, наше правительство, которое заботится не только о настоящем, но и, безусловно, о будущем каждого из нас, уже реально выбилось из сил в попытках придумать что-то ещё экономически эффективное и финансово прорывное.
Правительство очень долго думало, как, не предпринимая лишних усилий в экономическом плане, сделать жизнь народа лучше и радостнее.
Как, ежедневно продавая нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, продолжать ежедневно продавать нефть и газ за рубеж колоссальными объёмами, не нарушая свою психику какими-то мыслями по развитию реального сектора.
Как, объявляя борьбу с коррупцией, продолжать ежедневно объявлять о борьбе с коррупцией, оставаясь при должностях.
И вот – свершилось. Мысль появилась и материализовалась – прошу заметить, не от слова «мать...» Решение есть!
Мы решили снизить возраст старта трудовой деятельности до 11 лет. 11 лет, как подсказывают ведущие экономисты международных институтов, опирающиеся на объективную статистику ООН, - это возраст, когда человек уже полностью созрел для того, чтобы начать работать. В этом возрасте некоторые девочки уже рожают. Эритрея и Руанда не дадут соврать.
Нумерологи из ВШЭ отмечают важность этого числа, так как оно обладает симметрией и приносит финансовое счастье.
Если в 2005 году число работающих граждан на одного пенсионера составляло 1,7, а теперь оно составляет 1,2, то когда за станки встанут 11-летние россияне, коэффициент стремительно начнёт расти, а пенсионеры вздохнут с облегчением – на пляжах Таиланда и Лазурного Берега. Увидите 80-летнего загорелого парня в Акапулько – точно знайте: он из России.
Человек к 11 годам сегодня получает достаточный уровень образования. Сами же говорили: «отмените ЕГЭ». И правительство готово удовлетворить чаянья народа. До ЕГЭ учиться теперь не нужно! Исполнилось 10-11 – вперёд за работу! Паспорт? Для того чтобы трудиться на благо Родины, не нужны эти бюрократические препоны в виде паспортов и удостоверений. Лучше – всем по кредитной карте от «Ум-честь-совесть-банка»!
Труд, друзья, напомню, сделал из обезьяны человека! А обезьяны в обществе нам, как подсказывают ведущие зоологи и ветеринары, не нужны.
Начальная школа – вот база для бурного роста экономики! Ведь этого уровня образования, по оценкам консалтинговых агентств «Ночь работе не помеха» и «Терпенье и детских труд всё перетрут» будет вполне достаточно, чтобы поднести шрих-код к сканеру в магазине и выдать сдачу, сумма которой отображается на мониторе. Юные россияне отлично разбираются в компьютерной технике и гаджетах, а потому смогут найти себя в качестве продавцов-консультантов в салонах сотовой связи, в компаниях по производству электронного контента. А уж насколько обширен мир курьерской доставки, включая разносчиков пиццы и картошки-фри... Кстати, о картошке... А сколько рабочих мест для юных россиян в сельском хозяйстве! – выкопать картошку, перебрать горох, накормить поросят – и всё это в работе на корпоративного фермера.
Хочу обратить ваше внимание, что это решение, которое теперь нужно оформить на законодательном уровне, никоим образом не должно коснуться детей чиновников. Пусть они на себе и дальше испытывают все ужасы современной школьной программы, включая программу ненавистных США и Великобритании. Пусть им кривят спины рюкзаки всяких там Оксфордов, Гарвардов и Сорбонн. Детям остальных россиян сие противопоказано, да и работа – лучшее средство для развития ребёнка. Поработает на «свободной кассе» - накопит на «айфон», сам будет черпать знания с необъятных просторов Интернета. А учитель – пережиток прошлого, экономический тормоз, если не сказать – якорь, экономики. Всех учителей средних и старших классов нужно переобучить на эффективных менеджеров по продаже унитазов. Ведь унитаз, в отличие от средней и старшей школы, всегда актуален!
В общем, программа обсуждена всесторонне. Докладываю, что ни один из ведущих экспертов, которых допустили до обсуждения и к которым применили доходчивые методы разъяснительной работы, не подверг её критике. Наоборот - полное и всестороннее одобрение. Во время войны школьники работали, и сейчас пусть поработают. Тем более России объявили войну - санкционную!
Понимаем, что в наиболее сложных условиях находятся 10-11-летние россияне, которым завтра утром, по новому закону, на работу. Мы решили помочь им и зачесть в качестве стажа школьные уроки труда. Но и это ещё не всё. Предлагается уголовно наказывать работодателя, который откажется принять 11-летнего россиянина (россиянку) на работу. Не принял на работу после 4-го класса – поехал по этапу на пожизненное. Ну, не коррупционерам же его давать, в конце-то концов.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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