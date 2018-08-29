Киев: «Школьное перемирие? Нет, не слышали»

Нам стало известно об указаниях президента министерству обороны Украины: в связи со вступлением в силу нового – "Школьного" – перемирия ежедневно завышать данные о количестве обстрелов со стороны ДНР, ЛНР, а в случае их отсутствия – провоцировать военные силы республик до появления желаемого результата,

За текущие сутки ситуация на линии соприкосновения несколько стабилизировалась, однако противник не прекратил свои обстрелы, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Армии ДНР.В среду после вступления в силу (с 00:01 часов) «Школьного перемирия» ВСУ из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов обстреляли на Горловском направлении населенный пункт Гольмовский, на Мариупольском – н.п. Коминтерново, на Донецком – Докучаевск и Еленовку, рассказали в пресс-службе командования.В Докучаевске прямым попаданием ПТУР убит водитель гражданского грузового автомобиля, в Гольмовском повреждены 3 жилых дома.Месяцем ранее во время «Хлебного перемирия» украинские силовики прицельно расстреляли два гражданских автомобиля – санитарный и машину подвоза воды мирным жителям.Все факты стрельбы по гражданским объектам говорят о том, что против республики воюет беспринципный и бесчеловечный враг, для которого нет понятия чести и совести.В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР сообщил о получении министерством обороны Украины указания завышать данные о количестве обстрелов со стороны народных республик.рассказал он.По словам представителя Народной милиции, такими действиями киевские власти пытаются оправдать свою бесчеловечность и захватническую деятельность в Донбассе.Напомним, «Школьное перемирие» по договоренности противоборствующих сторон вступило в действие в среду 29 августа в 00:01 часов.