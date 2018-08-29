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Киев: «Школьное перемирие? Нет, не слышали»

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За текущие сутки ситуация на линии соприкосновения несколько стабилизировалась, однако противник не прекратил свои обстрелы, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Армии ДНР.

Киев: «Школьное перемирие? Нет, не слышали»


В среду после вступления в силу (с 00:01 часов) «Школьного перемирия» ВСУ из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов обстреляли на Горловском направлении населенный пункт Гольмовский, на Мариупольском – н.п. Коминтерново, на Донецком – Докучаевск и Еленовку, рассказали в пресс-службе командования.


В Докучаевске прямым попаданием ПТУР убит водитель гражданского грузового автомобиля, в Гольмовском повреждены 3 жилых дома.

Месяцем ранее во время «Хлебного перемирия» украинские силовики прицельно расстреляли два гражданских автомобиля – санитарный и машину подвоза воды мирным жителям.

Все факты стрельбы по гражданским объектам говорят о том, что против республики воюет беспринципный и бесчеловечный враг, для которого нет понятия чести и совести.

В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР сообщил о получении министерством обороны Украины указания завышать данные о количестве обстрелов со стороны народных республик.

Нам стало известно об указаниях президента министерству обороны Украины: в связи со вступлением в силу нового – "Школьного" – перемирия ежедневно завышать данные о количестве обстрелов со стороны ДНР, ЛНР, а в случае их отсутствия – провоцировать военные силы республик до появления желаемого результата,
рассказал он.

По словам представителя Народной милиции, такими действиями киевские власти пытаются оправдать свою бесчеловечность и захватническую деятельность в Донбассе.

Напомним, «Школьное перемирие» по договоренности противоборствующих сторон вступило в действие в среду 29 августа в 00:01 часов.
Использованы фотографии:
Луганский информационный центр, http://lug-info.com
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9 комментариев
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  1. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 16:55
    +1
    мне вот интересно, как стороннему наблюдателю(без симпатий к одной из сторон) узнать, кто все же нарушает и нарушает первым? Ведь и те, и другие пишут о "кровожадных и бесчеловечных"... Есть идеи?
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 17:01
      +1
      Есть, вы готовы рискнуть?
  2. Владыка Ситх Офлайн
    Владыка Ситх Сегодня, 16:55
    +3
    Представляю вашему вниманию сводку "хлебного перемирия".
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:58
      +1
      Сергей , рад приветствовать ! hi А кто-то разве думал что ВСУ соблюдёт хоть что-то ? no
      1. Владыка Ситх Офлайн
        Владыка Ситх Сегодня, 17:00
        +1
        Привет Павел hi Никто ничего не соблюдает Украина, ДНР и ЛНР, Россия, и даже Белорусь.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 17:22
          0
          Цитата: Владыка Ситх
          , и даже Белорусь.
          Сергей, мира вам и благоденствия! А вообще то ещё в Советском Союзе, Г. Жуков показал направление главного удара. wink
  3. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 16:55
    0
    Надеюсь божья армия найдет чем ответить на сатанинство.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:21
      0
      Если Матерь Божия сподобилась дать республикам авиацию, хотя бы вертушек десяток и "отпускников " или из добровольцев экипажи, это была бы воистину Божья помощь! !!!
  4. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 17:30
    0
    В чём проблема ПТУРить республиканцам? Я так понимаю всушники во всю тренируются, так какого чёрта?