Шойгу: Минобороны подпишет контракт на новый КамАЗ-7950 для ПГРК

Российские подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) могут перейти на новую автомобильную базу. Разрабатываемые КамАЗом новые тягачи для стратегических ракетных комплексов успешно завершили государственные испытания, передает "Warspot" со ссылкой на ТАСС.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил по данному поводу, что государственные испытания нового тягача КамАЗ-7950 прошли успешно и в настоящее время идет работа по "привязке" ракет к тягачу. Министр пояснил, что это не быстрое дело, а переложить ракеты с одной платформы на другую нужно обязательно. Работа в этом направлении идет успешно, заявил Шойгу и добавил, что на следующей неделе Минобороны планирует подписать контракт на новый тягач.Впервые о разработке российского тягача для стратегических ракетных комплексов в рамках проекта "Платформа-О" было заявлено в рамках международного форума "Армия-2015". Программой предусматривалось создание целого семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов (в том числе тяжёлых), для транспортировки военной техники, носителей мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов. Новый КамАЗ-7950 с колёсной формулой 16×16 и грузоподъёмностью 85 т разработан в рамках данного проекта.В российской армии в качестве носителей ракетных комплексов в настоящее время используются тягачи Минского автозавода, к которым у российских военных были претензии из-за низкой устойчивости на поворотах. Российская машина в этом смысле является уникальной: у нее все колеса поворотные и тягач может двигаться даже боком.