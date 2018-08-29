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Шойгу: Минобороны подпишет контракт на новый КамАЗ-7950 для ПГРК

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Российские подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) могут перейти на новую автомобильную базу. Разрабатываемые КамАЗом новые тягачи для стратегических ракетных комплексов успешно завершили государственные испытания, передает "Warspot" со ссылкой на ТАСС.

Шойгу: Минобороны подпишет контракт на новый КамАЗ-7950 для ПГРК


Министр обороны России Сергей Шойгу заявил по данному поводу, что государственные испытания нового тягача КамАЗ-7950 прошли успешно и в настоящее время идет работа по "привязке" ракет к тягачу. Министр пояснил, что это не быстрое дело, а переложить ракеты с одной платформы на другую нужно обязательно. Работа в этом направлении идет успешно, заявил Шойгу и добавил, что на следующей неделе Минобороны планирует подписать контракт на новый тягач.


Впервые о разработке российского тягача для стратегических ракетных комплексов в рамках проекта "Платформа-О" было заявлено в рамках международного форума "Армия-2015". Программой предусматривалось создание целого семейства машин, которые будут использоваться в войсках в качестве тягачей стратегических ракетных комплексов (в том числе тяжёлых), для транспортировки военной техники, носителей мобильных общежитий, узлов связи, командных пунктов и штабов. Новый КамАЗ-7950 с колёсной формулой 16×16 и грузоподъёмностью 85 т разработан в рамках данного проекта.

В российской армии в качестве носителей ракетных комплексов в настоящее время используются тягачи Минского автозавода, к которым у российских военных были претензии из-за низкой устойчивости на поворотах. Российская машина в этом смысле является уникальной: у нее все колеса поворотные и тягач может двигаться даже боком.

Использованы фотографии:
http://www.russianarms.ru
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10 комментариев
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  1. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 16:53
    0
    Категория B подойдет если на дачу возьму, ну там рыбалка, дрова...?
    1. МойВрач Онлайн
      МойВрач Сегодня, 17:09
      +2
      Россия становится более независимой от Беларуси. МЗКТ можно списывать на лом через пару лет. Значит и Беларуси будут меньше потребления газа и металла. Газпрому в будущем не придется финансировать Лукашенко, что благоприятно скажется на росте уровня жизни населения России.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 17:11
        0
        Все может быть до фразы
        благоприятно скажется на росте уровня жизни населения России
        звучит фантастично, если только отдельных, богом избранных граждан.
  2. антивирус Офлайн
    антивирус Сегодня, 17:01
    +1
    теперь надо в гражданку гнать. конверсия. для не габаритных , особых грузов.
    надеюсь колеса не секретные и Алжмр-Египет, ЛАмерику с Африкой продадим.
    продукция второго передела греет душу.
    как его назвали ?-"большой татарин"?
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 17:04
      +1
      Ока некст. (развитие концепции)
      1. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 17:05
        +1
        так он 3-дверный? во как растянули хлопушку
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:17
    +1
    А БАЗ я так понял, почил в обозе? И почему именно КаМаЗ? ??Или это как с концерном Су, когда погосян коноводил -все яйца в одну корзину? ??
    1. Blue Fox Онлайн
      Blue Fox Сегодня, 17:25
      0
      БАЗ сейчас занимается шасси для ПВО, но недавно вновь сменился директор и заводчане приуныли.
    2. 11черный Онлайн
      11черный Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А БАЗ я так понял, почил в обозе? И почему именно КаМаЗ? ??Или это как с концерном Су, когда погосян коноводил -все яйца в одну корзину? ??

      Баз занимается тягачами для С-400.
      PS А сколько хаяли Платформу-О, сколько было набросов на вентилятор в ее отношении - не счесть. Однако КамАЗ справился - разработал намного более современную машину, нежели тягач МЗКТ - и это притом, что для КамАЗа такая машина была абсолютно новым направлением работы (это можно считать ответом Лукашенко на тему "Есть ли у нас мозги?", которых, по его мнению, у нас нет) - КамАЗ есть за что похвалить.
  4. Мур Онлайн
    Мур Сегодня, 17:30
    0
    Разрабатываемые КамАЗом новые тягачи для стратегических ракетных комплексов успешно завершили государственные испытания, передает "Warspot" со ссылкой на ТАСС.

    На горке несолидно получилось...Машина ещё явно сырая, хотя основные противоречия вроде порешали.
    Не думаю, что капризного Бацьку это на что-то подвигнет, но своё иметь надо. Только доработанное, а не принятое взмахом кужугетовической сабли.