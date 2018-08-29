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Это не СВД, это новый гладкоствольный карабин от "Калашникова"

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Сайт Калашников-медиа сообщает о создании концерном нового варианта огнестрельного оружия. Речь идёт о гладкоствольном карабине, который во многом повторяет известный стиль СВД (снайперской винтовки Драгунова). Гладкоствольный карабин получил номенклатурное обозначение TG3.

В сообщении говорится о том, что новое оружие на данный момент находится в стадии «постановки на производство».




Каковы характеристики TG3?

Известно, что для этого огнестрельного оружия используется патрон калибра 9.6х53 LANCASTER.

Это не СВД, это новый гладкоствольный карабин от "Калашникова"


Именно специальная сверловка ствола «LANCASTER» делает карабин гладкоствольным по нормам современного российского законодательства.

Длина карабина TG3 – 1225 мм при длине ствола 620 мм. Общая масса карабина со снаряженным магазином – 3,9 кг. Ёмкость магазина TG3 – 5 патронов. Приклад карабина выполнен из фанеры со съёмной щекой.

На TG3 есть возможность установки дополнительных аксессуаров – в первую очередь оптического прицела (на боковом кронштейне).

На сайте Калашников-медиа представлено видео опытной эксплуатации нового карабина от концерна «Калашников». В частности, показан процесс заряжания и стрельбы из положения стоя.
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8 комментариев
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 17:03
    +1
    Народ ждёт ПТРД и ПТРС
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 17:10
      0
      А чем Вам охотничий карабин "Максим" не подходит? wink
      Огнестрельное длинноствольное охотничье оружие с нарезным стволом "Максим" производства ОАО "ЗиД" отличается от боевого пулемета "Максим" следующими доработками:
      в канале ствола установлен маркерующий элемент для следообразования на пуле
      назеркале боевой личинки затвора выполнено коническое углубление для следообразования на гильзе
      доработана спусковая тяга для исключения ведения автоматического огня очередью
      1. Копчёный Онлайн
        Копчёный Сегодня, 17:12
        0
        Дык калибр 14.5 лучше для добора зверя чем 7.62 :)
  2. Orkraider Офлайн
    Orkraider Сегодня, 17:06
    +1
    Для тех кто ждет красненькой, выход. Но вообще, Пародокс, Ланкастер это чисто Российский прикол, и патроны выпускает только один завод. При этом, если РРЦ будет как на Армии сказали около 80 рублей, а Тигр при этом стоит около 55 рублей, то не знаю.. большинство будет ждать, думаю. Плюс как и с tg2, не будет в начале запасных магазинов, это минус, неравномерное качество патронов и так далее. Единственый плюс, Калашников наконец начал нормально на потребности гражданского рынка реагировать, предлагать новинки, качество в Ижевске улучшать. Это огромный плюс))
  3. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 17:10
    0
    А мне СВТ-40 нравится - очень хочу. Но в ближайшие 7 лет не могу)))
    А гладкоствольная шляпа мне совсем не нравится, я вообще не понимаю зачем это надо и для чего.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:14
    0
    Интересно, какая у него прицельная дальность? А вообще-то приклад могли сделать пластиковый, фанера не есть надежный материал. negative
    1. Orkraider Офлайн
      Orkraider Сегодня, 17:18
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Интересно, какая у него прицельная дальность? А вообще-то приклад могли сделать пластиковый, фанера не есть надежный материал. negative

      Дальше чем у гладкоствольного, ближе чем у нарезного. Tg2 около 150 метров, но там парадокс, здесь около 200 будет, и ресурс повыше у ствола, так как все-таки Ланкастер.
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Интересно, какая у него прицельная дальность?

      Метров сто. Там патрон - лося валить, типа ты идёшь такой лесом и видишь что между деревьев, метрах в пятидесяти, че-та буроватое виднеется.
      - Тресь в него! Попал! Бинго!
      Подходишь к туше и видишь что это грибник в когда-то зелёной спецовке с нарукавной нашивкой "Стройотряд №18".