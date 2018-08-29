Это не СВД, это новый гладкоствольный карабин от "Калашникова"
Сайт Калашников-медиа сообщает о создании концерном нового варианта огнестрельного оружия. Речь идёт о гладкоствольном карабине, который во многом повторяет известный стиль СВД (снайперской винтовки Драгунова). Гладкоствольный карабин получил номенклатурное обозначение TG3.
В сообщении говорится о том, что новое оружие на данный момент находится в стадии «постановки на производство».
Каковы характеристики TG3?
Известно, что для этого огнестрельного оружия используется патрон калибра 9.6х53 LANCASTER.
Именно специальная сверловка ствола «LANCASTER» делает карабин гладкоствольным по нормам современного российского законодательства.
Длина карабина TG3 – 1225 мм при длине ствола 620 мм. Общая масса карабина со снаряженным магазином – 3,9 кг. Ёмкость магазина TG3 – 5 патронов. Приклад карабина выполнен из фанеры со съёмной щекой.
На TG3 есть возможность установки дополнительных аксессуаров – в первую очередь оптического прицела (на боковом кронштейне).
На сайте Калашников-медиа представлено видео опытной эксплуатации нового карабина от концерна «Калашников». В частности, показан процесс заряжания и стрельбы из положения стоя.
В сообщении говорится о том, что новое оружие на данный момент находится в стадии «постановки на производство».
Каковы характеристики TG3?
Известно, что для этого огнестрельного оружия используется патрон калибра 9.6х53 LANCASTER.
Именно специальная сверловка ствола «LANCASTER» делает карабин гладкоствольным по нормам современного российского законодательства.
Длина карабина TG3 – 1225 мм при длине ствола 620 мм. Общая масса карабина со снаряженным магазином – 3,9 кг. Ёмкость магазина TG3 – 5 патронов. Приклад карабина выполнен из фанеры со съёмной щекой.
На TG3 есть возможность установки дополнительных аксессуаров – в первую очередь оптического прицела (на боковом кронштейне).
На сайте Калашников-медиа представлено видео опытной эксплуатации нового карабина от концерна «Калашников». В частности, показан процесс заряжания и стрельбы из положения стоя.
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