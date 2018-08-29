Силуанов: Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей. Это ещё и "платно"?..

Президент Российской Федерации выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством и находятся в Государственной Думе. По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляют порядка 500 млрд рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов изрядно огорошил общественность своим заявлением по поводу пенсионной реформы. Выясняется, что даже повышение пенсионного возраста для россиян с теми предложениями, которые озвучил президент Владимир Путин, обойдётся федеральному бюджету (то есть налогоплательщикам) в копеечку. Причём «копеечка» равна полутриллиону рублей. ТАСС приводит заявление Антона Силуанова:Таким образом, правительство фактически сообщает населению, что и сам процесс проведения пенсионной реформы ляжет на плечи рядовых россиян, которые и являются основными налогоплательщиками в стране.Антон Силуанов добавил, что президент озвучил идеи, которые направлены в первую очередь «на улучшение соцобеспечения людей, в первую очередь предпенсионного возраста».Также министр финансов отметил, что новшества в пенсионное законодательство не приведут к тому, чтобы уменьшит трансферты в ПФР. Значит ли это, что Пенсионный фонд и после реформы с повышением возраста выхода на пенсию останется глубоко дотационной структурой, в которой всё прозрачно как в «чёрной дыре»?