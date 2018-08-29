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Силуанов: Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей. Это ещё и "платно"?..

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Министр финансов РФ Антон Силуанов изрядно огорошил общественность своим заявлением по поводу пенсионной реформы. Выясняется, что даже повышение пенсионного возраста для россиян с теми предложениями, которые озвучил президент Владимир Путин, обойдётся федеральному бюджету (то есть налогоплательщикам) в копеечку. Причём «копеечка» равна полутриллиону рублей.

Силуанов: Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей. Это ещё и "платно"?..


ТАСС приводит заявление Антона Силуанова:
Президент Российской Федерации выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством и находятся в Государственной Думе. По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляют порядка 500 млрд рублей.



Таким образом, правительство фактически сообщает населению, что и сам процесс проведения пенсионной реформы ляжет на плечи рядовых россиян, которые и являются основными налогоплательщиками в стране.

Антон Силуанов добавил, что президент озвучил идеи, которые направлены в первую очередь «на улучшение соцобеспечения людей, в первую очередь предпенсионного возраста».

Также министр финансов отметил, что новшества в пенсионное законодательство не приведут к тому, чтобы уменьшит трансферты в ПФР. Значит ли это, что Пенсионный фонд и после реформы с повышением возраста выхода на пенсию останется глубоко дотационной структурой, в которой всё прозрачно как в «чёрной дыре»?
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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122 комментария
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  1. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 17:38
    +8
    это что на эти деньги нужно сотворить? ни печати сменить ни вывески нет необходимости!
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 17:43
      +31
      Вот что,например-

      А что стесняться-нет такого понятия теперь,как стыд...
      1. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 17:53
        +14
        Можно попроще деньги потратить, не обязательно на яхту, с телефона неудобно фото выставлять, но кому интересно , пусть посмотрит через поисковик здание Пенсионного фонда в Питере - это беспредел какой-то! belay Всем пенсионерам Питера можно лет 10 пенсию достойную платить, причём с 40-ка лет! fellow
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 18:58
          +6
          Цитата: Проксима
          Можно попроще деньги потратить, не обязательно на яхту, с телефона неудобно фото выставлять, но кому интересно , пусть посмотрит через поисковик здание Пенсионного фонда в Питере - это беспредел какой-то! belay Всем пенсионерам Питера можно лет 10 пенсию достойную платить, причём с 40-ка лет! fellow

          У меня ощущение, что они просто над народом глумятся.. жестоко.. Найдется кто нибудь, кто с этим покончит, вот Сталина не хватает на этх ребят..
          1. Перейра Офлайн
            Перейра Сегодня, 19:03
            0
            Не найдётся. Все кто мог ЛИБО умерли от старости, либо вписались в систему. Не считать же таковым Сисяна?
            1. хрыч Онлайн
              хрыч Сегодня, 19:19
              +8
              Сталин ввел нынешний пенсионный возраст, там в Великую Войну перебили людей, затем восстановили пол Европы и Азии из руин, но никто не помыслил повысить возраст. А ссылаться на спад рождаемости, волну ВОВ просто верх бесстыдства. Да, что говорить, ЕБН и то не покусился на это социальное завоевание, а нынешний ... Короче, все с ним ясно.
          2. Мистер Кредо Офлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 19:06
            +2
            Аналога Сталина эти ребята просто не допустят до управления страной. Их ( аналогов Сталина) постигнет судьба полевых командиров ЛДНР.
        2. BAI Офлайн
          BAI Сегодня, 19:22
          0
          В любом городе одно из лучших зданий - ПФ.
        3. Проксима Онлайн
          Проксима Сегодня, 20:01
          +1
          Цитата: Проксима
          ...пусть посмотрит через поисковик здание Пенсионного фонда в Питере - это беспредел какой-то! belay Всем пенсионерам Питера можно лет 10 пенсию достойную платить, причём с 40-ка лет! fellow

          Добрался до компа, пожалуйста - здание Пенсионного фонда в заштатном городе Абакане.
          1. Проксима Онлайн
            Проксима Сегодня, 20:06
            +1
            Цитата: Проксима
            Цитата: Проксима
            ...пусть посмотрит через поисковик здание Пенсионного фонда в Питере - это беспредел какой-то! belay Всем пенсионерам Питера можно лет 10 пенсию достойную платить, причём с 40-ка лет! fellow
            [
            .

            Вот Белгороде.
            1. Проксима Онлайн
              Проксима Сегодня, 20:14
              0
              Цитата: Проксима
              Вот Белгороде.

              Пожалуйста - в Казани! И я ещё как минимум три десятка городов могу представить! Судя по этим зданиям - идти нам на пенсию, как минимум, в 120 (!!!) лет crying
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 18:01
        +4
        Хороший пример! На яхты денег хватает ни смотря на сокращение работающего населения! Доходы олигархов растут ни смотря на демографии! И только пенсии расти не могут! И ещё, оказывается не хватает отчислений на пенсии! Но! Почему тогда растут доходы олигархов? Ведь процесс должен быть равнозначным!?
      3. papas-57 Офлайн
        papas-57 Сегодня, 20:04
        0
        А в какую сумму выходит содержание у власти? Наверное намного дороже.
        1. papas-57 Офлайн
          papas-57 Сегодня, 20:06
          0
          А в какую сумму выходит содержание деби.ов у власти? Наверное намного дороже.
    2. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 17:52
      +14
      Ну а как же, деньги им нужны уже сейчас. У нас в народе уже прикол появился, это касается не только России но и ближнего зарубежья. Звучит она так примерно:-" В Казахстане появилась новая нефть это люди". Надо исходить из этого. Меня умиляет то , что при всем этом, президент России говорит о социальной защищенности граждан. Так накрена вы вообще это все затеваете, если заботитесь о людях, народ едва успевает менять щеки, потому что что ни "забота" о людях, то оплеуха и плевок в лицо этому самому народу, о котором вы печетесь грабя его и зарплаты своих вельмож поднимать до небес, а то и выше. Скоро слово реформа, в России будет четко ассоциироваться со словом проклятье.
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 18:24
        +7
        Цитата: гребень
        Меня умиляет то , что при всем этом, президент России говорит о социальной защищенности граждан. Так накрена вы вообще это все затеваете, если заботитесь о людях, народ едва успевает менять щеки,

        Так иногда люди реально забывают, что люди окружающие тебя, то есть люди "твоего круга" и люди вне твоего "круга", это разница в Космос, жить на 30000 тыс руб в месяц и выживать на три миллиона в месяц, это разные вещи.
        Силуанов как клоун из фильма ужасов.
        Впрочем как и всё правительство.
      2. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 18:33
        -4
        Гребень
        Вы конечно извините, но вы то здесь каким "боком"? В нашей пенсионной реформе?
        Умиляйтесь там у себя. Или вам негоже критиковать вашего единственного?
        И уверяю вас, за наш народ Вам волноваться не надо.... Разберитесь у себя сначала....
        1. PlayerMan Офлайн
          PlayerMan Сегодня, 19:36
          0
          Дружище, выпейте успокоительного. С чего это вас так торкает? Негатив? Выйдите на улицу, найдите кого побольше и пошире и выскажите ему свое бе-е-е-е! Глядишь отпустит. Человек высказал свое мнение. Или Россия только для вас?
    3. KAV Офлайн
      KAV Сегодня, 17:53
      +18
      Уже нет сил смеяться. Высший пилотаж, обобрать население еще и за счет самого населения. Браво!
      Что же такого произошло в мире и в стране, что так круто заложили разворот к лесу передом а к народу задом, сразу после выборов? Когда же они нажрутся-то уже? Или это уже "на посошок"?
      1. vadsonen Онлайн
        vadsonen Сегодня, 18:04
        +5
        к лесу передом а к народу задом, сразу после выборов

        Не обращайте внимания. Лучше послушайте Киселёва о том, как в Xoxлoстане всё плохо, или Сатановского о том, как всех пындосов в Сирии нагнули.
        А вообще, сами же голосовали и за Едросню и за Солнцеликого.
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 18:04
        +1
        Это уже алкоголизм или наркомания!
    4. Ширмач Онлайн
      Ширмач Сегодня, 17:53
      +8
      Цитата: seregatara1969
      это что на эти деньги нужно сотворить? ни печати сменить ни вывески нет необходимости!

      Ха ха ха ..Суть в том , что под любую реформу и распоряжения Путина чиновники начинают создавать новые ведомста и всякие главки ,подглавки ..Это куча чиновников с хорошими з\п и т.д.
      Сейчас чиновников раза в два больше чем было во времена СССР !!!! Это официальная статистика...Думаете просто ПФ РФ скинут закон ,чтобы все пересчитали ..? Тут целые институты создадут с кучей бумаг и статистических вычислений и перерасчетов (особенно в Москве ))))
      В итоги получится ,как всегда опять нехватка денег пенсионерам..Знакомая схема , не зря так чиновники это все продавливают ..Просто очередное ограбление стариков ,которые ВСЕ создавали ,чем мы сейчас пользуемся (олигархи жиреют на том ,что они создавали для будущих поколений) Прям комок в горле ,жалко стариков..
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 17:58
        +16
        Цитата: Ширмач
        Прям комок в горле ,жалко стариков..

        Старики уже на пенсии. Меня пожалей, здорового лба которого в 55 лет никто на работу не возьмёт, потому что "старый".
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 18:07
          +2
          Зато на пенсию ещё молодой!
        2. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 18:07
          +8
          ...и ведь есть голосующие за это правительство... и на сайте подпевающие тоже имеются... что у них в головах? или они все из "газпрома" ?
        3. Ширмач Онлайн
          Ширмач Сегодня, 19:50
          0
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Ширмач
          Прям комок в горле ,жалко стариков..

          Старики уже на пенсии. Меня пожалей, здорового лба которого в 55 лет никто на работу не возьмёт, потому что "старый".

          Так я про таких как раз ..Которым чуть чуть осталось до пенсии и тут бац .!
          Работы для таких нет и не будет ..У большинство здоровья по нулям после 90-х ( а детей напрягать стыдно ..)
          Вот куда нам таким ..? Может так ...Я согласен ! Умирать так с песней .. soldier

          Может есть наборы смертников предпенсионного возраста ..? В любую точку планеты готов , за Россию в полный рост и с флагами ..
      2. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 20:10
        0
        Цитата: Ширмач
        Прям комок в горле ,жалко стариков..

    5. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 18:36
      +5
      Гнать надо в зашей этих горе правителей вместе с сегодняшним докладчиком по ТВ !!! человек который противопоставляет население страны по слоям и половому признаку не может быть лидером нации !!!!
    6. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: seregatara1969
      это что на эти деньги нужно сотворить? ни печати сменить ни вывески нет необходимости!

      новые избушки пора строить, эти прохудились
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 17:39
    +18
    Да кто бы сомневался!Проще же выжимать как губку,чем увеличивать поступления в пенсионный,бороться с серыми зарплатами,создавать рабочие места,итд..
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 17:42
    -17
    Вот и до вас дошла очередь. Не Путин так следующий бы президент поднял пенсионный возраст.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 17:54
      +3
      Когда до вас она дойдёт,очередь эта....Чтоб с детства на заводах машиностроительных да кирпичных горб не разгибали свой с утра и до ночи,а то и в ночную смену,когда до первого урока минут 15 тебе осталось на "умыться и портфель с учебниками собрать",пока старшие спят дома остаётся,а после службы государевой потом нефть тебе добывать до доски гробовой........... am
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:55
      +7
      Грибок -а вы рады? Чужие беды для вас сахар на уста, или мед на....короче, лицо? ????
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 18:09
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Грибок -а вы рады? Чужие беды для вас сахар на уста, или мед на....короче, лицо? ????

        чужие беды и чужая смерть не трогает видимо...
    3. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Грибок
      Вот и до вас дошла очередь. Не Путин так следующий бы президент поднял пенсионный возраст.

      Ты историю России вааще то изучал?
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 17:43
    -4
    Какая фигня! Или ввести статью в УК по поводу "размышлений и измышлений"?Зачем из контекста вырывать словечко и писать,тем более в такой теме? Это как с повышением пенсии ежегодным . То ли 12000 в месяц, то ли в год...Давайте откровенно тупых наймём или в журналисты или в министры финансов, чтоб не мудрили. Ну ей богу не смешно уже. Эхо в телеке ещё не успокоилось-пошла возня словесная...
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:45
    +6
    Скиньтесь! Всем правительством , вас там много, помов, замов, зряплаты высокие, так и немного потеряете! Можете свою карманную думу на это дело потрясти! И совет федерации ваш тоже немного на бабки напрягите! !!
    1. Комментарий был удален.
  6. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 17:45
    -7
    Повнимательнее и без эмоций пересмотрите предложения президента. Там всё исчерпывающе. И подумайте сеолько стоит создать все эти мягкие условия для безболезненного перехода. Будьте объективны хотя бы самаи с собой
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:16
      +3
      Ну смотрел я выступление. И что? Развитие науки и техники оказывается не уменьшает нагрузки и увеличивает время работы! И нафига нам тогда научно- технический прогресс если рабочее время не сокращается, а увеличивается? Может лучше " тирана" Сталина, который собирался сокращать рабочее время? И почему не говорят что говорят медики о возрастных изменениях? И как у нас сегодня с условиями труда? После 50- ти рабочее время будет сокращаться до 6 часов? Или у нас уже 12 часов работы самый полезный режим работы после сутки через сутки?
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:37
        +1
        Да, давайте Сталина. Я обеими за. Где мы его видели? Кто- нибудь видел Сталина товарищи? Где мы его сейчас возьмем?!
  7. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 17:45
    +2
    Еще не смотрел выступление Путина. Рациональные предложения говорят были. Но если их успеют принять до проведения референдума... Грубо говоря сделать 58/63, то формулировка поданная во в ЦИК станет неактуальной. Будем посмотреть на голосование 9-го сентября. Это сейчас главный козырь народа противящегося реформе. Разбавить ЕР, отсрочить рассмотрение реформы или отменить
    1. Million Офлайн
      Million Сегодня, 17:47
      +8
      Странно,выборы на носу,но СМИ об этом молчок!Ни рекламы,ни анонсов,ни дебатов
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:51
        +2
        Ограничения на саморекламу. Я теперь не знаю за кого голосовать. Сплошь артисты театра и балета. Все эти рожи я видел лишь в буклетах. Раньше голосовал за ЕР.
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 18:10
          +5
          Цитата: igorbrsv
          О Раньше голосовал за ЕР.
          Я всегда голосовал за КПРФ ( извините, КПСС пропало). И за Зюганова, но на последнем голосовании её не було. Плюс международная обстановка. не. я не Сталин, но чувствую, что Берием могу быть. Белогвардейцы могут минусовать без последствий.
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:59
      +5
      А Вы в обще заметили что он с 1999 года правильные вещих говорит, только делает все наоборот.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:11
        -2
        Он многое говорил и многое сделал, но как случился этот затык с ЕР я сам не заметил.
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 18:18
          +1
          Он многое говорил и многое сделал

          Давайте по факту
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 18:21
            -2
            Именно это меня смущает. Получается он нашими руками хочет устранить ЕР. Что вообще происходит
            1. сайгон Офлайн
              сайгон Сегодня, 19:04
              +1
              Происходит убийство социального государства (так в конституции прописано) , происходит ограбление граждан, происходит открытие глаз на доброго царя батюшку , причем все это под треск разрыва минимального единства нации . Происходит повышение налогов на все .
              Происходит разъяснение кто для президента свои и кого он не бросает , а 90 процентов людей оказываются чужими на праздники жизни .
              Раздаётся гром побед над супостатами в Сирии , вот только враги то не за морями и песками зыбучими , а тут рядышком подписывать собираются нам право сдохнуть на рабочем месте .
              А Едро тут сбоку припеку , так мелкие подельнички , соучастники так сказать .
              Хотя скорее это очередной особливо хитро верченный план по одолению ворогов заокеанских .
              Да и собственно вот оно наступившие светлое либирастное завтра , оно пришло встречайте !
              1. igorbrsv Офлайн
                igorbrsv Сегодня, 19:10
                +1
                Кто помешал развалить нас до конца в 2000м? Вот вопрос на который я ищу ответ. Кому понадобился Крым? Олигархам?! И в Сирии нашим олигархам никак без Асада?
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 18:19
        +1
        Заметили, заметили! Но не все. Даже на ВО, иные товарищи его поддерживают и оправдывают!
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 18:33
          0
          Да. ALARM. Он хотел нас развалить 18 лет, но у него не вышло. И кто же ему помешал?!
          1. Мистер Кредо Офлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 19:15
            +1
            И как он нас поднял? Я смотрю на заправке шланги made in USA, это наверно Россия разместила там свои производства по причине дешивизны их рабсилы!?
            1. igorbrsv Офлайн
              igorbrsv Сегодня, 19:21
              -1
              Еще многое мэйд ин чайна. Но жить работягам с 2000х стало сытнее. Появилось подобие правового государства. Так все же все хорошие моменты были вопреки или являются заслугами?
              1. Мистер Кредо Офлайн
                Мистер Кредо Сегодня, 19:32
                -1
                А почему нет многого ' Сделано в России"? Каддафи и Хуссейн кажется быстрее строили экономики своих стран. У нас же от космоса к верблюдами! Совсем на своё производство забили. Вот Япония, Германия, Франция, меньше России? Почему у них есть скоростные поезда, а Россия их заказывает? Почему свои самолёты не производим, суда? Мы великая Держава или мелкая региональная страна? Где наше величие?
  8. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 17:46
    +13
    Давай за воздух уже вводите налог а то ещё деньги остались в кармане.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 18:01
      0
      Остались? Пропейте!
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 18:21
        +1
        А кроме водки деньги девать больше некуда?
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 18:41
          0
          Есть куда, но денег хватает только на водку!
  9. Million Офлайн
    Million Сегодня, 17:46
    +12
    Подлецы!Слов нет
  10. Великанов Офлайн
    Великанов Сегодня, 17:47
    +15
    Это просто запредельный цинизм:
    Антон Силуанов добавил, что президент озвучил идеи, которые направлены в первую очередь «на улучшение соцобеспечения людей, в первую очередь предпенсионного возраста».
    Улучшить соцобеспечение людей, предварительно вывернув этим людям карманы, и забрав последнюю мелочь. И после этого им, этим людям, ещё выставить счёт.
  11. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 17:49
    +9
    """""""".......Жесточайшая национальная поляризация в стране и скопление практически всей собственности в руках незначительных по численности этнических «семей»-кланов привела не только к апартеиду и геноциду в отношении русских, но и — как психологический фактор — к синдрому параноидального страха и ужаса в среде инородных кланов, узурпировавших всенародную собственность. Психопатический ужас кучки инонациональных олигархов и членов их «семей» перед огромным, многомиллионным (и чужеродным для них) народом, который (при желании и воле) может в течение считанных часов или дней восстановить справедливость, вернуть себе узурпированные власть и богатства страны, также сурово наказать преступников-узурпаторов, этот патологический ужас заставил узурпаторов принять в отношении русского народа самые решительные превентивные меры: активизировать и довести до стадии необратимости тотальные алкоголизацию, наркотизацию и дебилизацию коренного населения (причем уже с детского возраста), лишить его медицинского обслуживания и системы образования, прочно внедрить в сознание всех народов понятия «русский фашизм» и «русский экстремизм», принять законодательный комплекс соответствующих карательных мер, посредством которого малейшая попытка критики системы апартеида и этногеноцида объявляется фашизмом и экстремизмом, «реформировать» общенародную, по сути своей, русскую армию в наемную, готовую в любой момент подавить любое национально-освободительное восстание в русских областях, создать колоссальную систему «антифашистских» комитетов, учреждений, организаций, объединений для тотального контроля над порабощенным населением... и, главное, обеспечить постоянный многомиллионный приток в страну иностранных мигрантов.
    Последний фактор — основной фактор в плане окончательного уничтожения русского народа. При обеспеченных «реформаторами» темпах вымирания (истребления) русского народа ежегодная квота на ввоз б 000 000 иноземцев (и иноверцев, в основном, мусульман; и это официально, реально в год от 12 000 000 до 15 000 000) в течение десяти-пятнадцати лет принципиально решит «русский вопрос»— проблему ликвидации русских как нации, как народа и даже как народности (чтобы исключить возможность возрождения). ......"""""
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 18:03
      +1
      Откуда сведения? У нас и так кипит. Подливаете масла в огонь? Порабощенным, узурпаторов, мусульмане...
      1. gla172 Офлайн
        gla172 Сегодня, 18:06
        0
        .....кажется и так кипело-перекипело.....правда и совесть должны Быть!!!.....
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 18:26
          -1
          Сейчас разберемся с пенсиями по порядку. Если сейчас все в одну кучу свалить, то каждый будет требовать своей правды и мы в итоге перестанем существовать на радость европе и нам не помогут ни кинжалы, ни калибры
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:28
      +1
      Ввоз мусульман! Желаете чтобы к нам евреи ехали на работу? Можно список желаемых конфессий? Или типа только мусульмане хотят интегрироваться в Россию чтобы потом интегрироваться в мировую систему? Ну тогда крещение Руси было первой интеграцией ( сдачей) в мировую систему. При Петре еще, при Екатерине другая, при Горбачёва очередная, а сегодня по накатанной колее!
  12. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 17:56
    +3
    Ахуехал мой автобус. У нас с Украиной оказывается гораздо больше общего чем Я думал раньше!
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:32
      +6
      Ага! Мы же родня! И процессы у нас общие! Кто там вчера смеялся над окраиной в части угодить обкому из Вашингтона? Сегодня мы движемся по следам окраины. Где ядовитые смешки?
  13. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 17:56
    +2
    ох и злыдни эти бояре все стараются народ ущемить recourse хорошо что есть добрый батюшка царь!как прознал про злокозненную задуму боярина димона сотоварищи тут же прискакал и спас народ российский а глаза такие добрые...душа человек soldier
  14. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 17:57
    -3
    Вот чего дурочку то включать?!!! Если внимательно слушать было, то сохранение льгот,повышение предпенсионным пособия и много чего еще без денег можно сделать? Я блин все понимаю,возмущения и прочее. Но откровенно делать вид, что не понятно зачем???
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:10
      +1
      А почему "без денег "?Куда сверхприбыли от той же нефти уходят? В стране денег изобилие, ими просто бездарно распоряжаются-банк корманный спасут, а малому бизнесу фигу дадут! Или проценты такие насчитают -бизнесмен по миру пойдет! Деньги есть, но не про нашу честь! !!
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 18:18
        0
        Бизнес, даже малый прогорает почти всегда по одной причине. Бездарный бизнес-план,бездарный подход и неадекватное планирование. Нам не надо что то давать,нам надо не мешать.
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 19:19
          0
          А в СССР малый бизнес не прогорал и не платил налоги.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:13
      +1
      Вы видимо не поняли о чем разговор.нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляют порядка 500 млрд рублей.
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:36
      +3
      Да, непонятно! Почему сокращение численности трудоспособного населения влияет только на пенсионеров и абсолютно не влияет на зарплату чиновников? Мы в разных лодках? Почему отчислений хватает одним и не хватает другим? Схему изменить нельзя?
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:47
        +1
        Одним словом сейчас необходимы митинги и демонстрации. Также информировать население о возможных провокациях. Призвать граждан быть бдительными и пресекать действия провокаторов. Нашими возмущениями не должен воспользоваться никто. Наша задача отстоять свои права. Мы не хотим быть окраиной 2.0
  15. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 17:57
    +3
    Антон Силуанов добавил, что президент озвучил идеи, которые направлены в первую очередь «на улучшение соцобеспечения людей, в первую очередь предпенсионного возраста».
    Не исключено, что подзаконными актами можно (как бывало не раз, к сожалению) все преимущества любого Закона "свести на нет".
  16. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:59
    +2
    Даже не знаю, что уже и писАть!....Может лучше уже выкопать мАксим? recourse
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:04
      0
      Вячеслав hi тут нужен КПВ как минимум, чтобы уж наверняка! От его пули не один броник не спасет!
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:18
        0
        От нас этого и ждут, что будем резать друг друга. Что случилось с ЕР, гореть им в аду? Нужно справляться законными методами. Провокаторов с коктейлями молотова пресекать на корню. Выходя на митинги будьте бдительны
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:42
      +1
      Ну не смеши! Какой Максим? Тут вот девок арестовали инкриминировав им захват и смену власти! Девки захватят власть! Зато органы отчитались о проделанной работе! Власть всегда меняют или бояре, или военные, или бояре и военные. В 90- е власть сменили только москвичи?
    3. pvv113 Офлайн
      pvv113 Сегодня, 19:02
      +3
      Слава, привет!
      А мне что-то аналогия показалась: мы вас повесим, но строительство виселицы вы должны оплатить
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 17:59
    +6
    Я воздержусь от комментария, иначе меня объявят заполошным антисемитом, адептом теории Ломброзо и просто ксенофобом, потому что Антона Силуанова я ненавижу всеми фибрами души.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:05
      +3
      Ну, у нас как бы демократия, правду имеет право сказать каждый! Но некоторые ее смогут сказать один раз в жизни -потом они просто навсегда исчезнут! !!
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:51
        +2
        Думаю нам сказать разрешат, мы слишком мелкие фигуры. Я там вообще многих ненавижу, особенно Кудрина
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:44
      +2
      Да уж! Личико у него напоминает лик демона из Ада! Совсем он не тянет на весельчака и балагура!
  18. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 18:00
    0
    Мощный демографический провал приходитс на 45-50 годы по понятным причинам. Экономико-финансова реакция на этот провал пришлась на поколение детей родителей этого года рождения. Именно им предстоит выйти на пенсию после 2028 года, а значит на них ложится основное бремя пенсионного обеспечения в этот период. С учётом мощного снижения колличества, а так же веселья 90ых породившего "серую" ,безналоговую и безпенсионную экономику размером в 16 миллионов человек затраты при колличественном выходе на пенсию ежегодно в 1,5 млн.человек катастрофичны. Товарищ Антон скорее имел в виду,что при варианте "правительственном" затраты были бы меньше на 500 млрд, чем при коррекции президента. Ну так не фиг нагнетать. Тратить надо. Провал локализован стараниями поколений начала 80ых(бэби -бум 1979-1987 годов), а так же мощным подъёмом начала 2000ых. Вся "закладка" на два провала( ещё 90ые не забываем, они аукнутся конечнов 2052-2063), а иначе коллапс в виде 10 тысяч пенсии при всех нынешних реалиях.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:48
      0
      А как же поднимали страну в 30- е и после 45- но? Тогда проблем с демографией наверно совсем, ну совсем не было?
      1. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 19:24
        0
        Тогда айфонов не было и по 12 часов пахать за паёк не западло было.Люди мечту имели и радовались малому.
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 19:00
      0
      Пик уже пройден. Посмотрите график рождаемости 1958г. и график рождаемости 2000г. Кол.-во пенсионеров начнет снижаться, кол-во трудоспособного населения увеличиваться. Меня смущают данные Росстата. В определенных годах на пенсию в РФ вышло больше народа чем родилось во всем СССР. Кто они? Бессмертные и те кто сумел договориться с богом и реинкарнироваться?
      1. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 19:35
        0
        После войны убыль понятна. И косвенный ущерб то же. Но поколение ,родившееся в 45-50 имело другую ценностную планку. Семьи с двумя детьми -обыденность. Трое четверо-да. Ранний брак в 19-22-само собой. Конкретна уверенность в будущем и отсутствие уймы искушений современности и как результат "длинные" семьи с трнемя и более детьми с разницей в три-пять лет. Но вот это поколение 70 ых рождения "нарвалось" на чудеса 90ых. И сколько там "потерь" получилось предстоит ещё понять. Вот на "продуктивность" этих 90ых и приходится нынешний кризис. Им сечас от 20 до 30. На них ( а их не много,очень не много) и приходится нагрузка нынешнего периода А тут ещё и 16 миллионов "серых". Вот и корень проблем. И ,кстати, про "бессмертных". Это общий рост культуры . Переписи ранних 30ых и даже 40ых не охватывали всех живших по определённым причинам и условия полного функционировани пенсионной системы сложились как раз к 60ым или даже позже ( паспорта в деревнх до 1978 выдавали). Вот и вышло на пенсию побольше чем "родилось". Чай не Америка,не посылать же подальше советского человека,если он по каким-то прчинам "документарно" не родился.
  19. Shahno Офлайн
    Shahno Сегодня, 18:02
    +3
    Так я не понял, есть экономический рост или нет. По отчетам как бы есть. А по факту, как будто последний батон доедают.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:16
      +1
      Так батон золотой, с бриллиантами вместо изюма!
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 18:24
        +1
        Макать в углеводороды, заедая кругляком.
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:52
      0
      Это смотря на какую категорию населения смотреть. У одиних нехилый рост, у других нехилый провал! А в среднем все ездят на иномарках! Как в Сирии! Там ведь тоже все ездят на иномарках!? Как в этом плане Израиль? Ездите на ишаках, или тоже на иномарках?
    3. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 19:04
      0
      Не знаю за последний батон, но мне сейчас свет в конце тоннеля отключают за какую-то неуплату. Я хотел до пенсии дожить, что маловероятно было и так
  20. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 18:08
    +2
    товарищ Сталин этого деятеля Силуанова давно бы к стенке поставил, похоже второй Чубайс растет на наши головы
  21. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 18:08
    +2
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Ну, у нас как бы демократия, правду имеет право сказать каждый!

    -----------------------
    Правда будет слишком циничной даже для вас.
  22. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 18:09
    +2
    Он был завхозом 2-го дома Старсобеса.
    Свет не видывал еще такого голубого воришки!
    Он воровал и стеснялся, воровал и смущался, воровал и сам себе стыдился. Но не воровать не мог .
    https://www.youtube.com/watch?v=nD6MuKZGyHY
  23. ShinBet Офлайн
    ShinBet Сегодня, 18:10
    +2
    "Таким образом, правительство фактически сообщает населению, что и сам процесс проведения пенсионной реформы ляжет на плечи рядовых россиян, которые и являются основными налогоплательщиками в стране.".. Пенсионная реформа потребует 500 млрд рублей!
    караул..
    наверное можно было бы пуститься в демагогию, но напишу проще:
    Выходцы с русскими корнями подымают Америку, Израиль, Европу.. Они хоть какую то стабильность в жизни дают. Не говоря уже о пенсии.
    За что же ты так, государство, не любишь народ свой!?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:18
      +2
      Можно я вам задам один лишь вопрос -а свой ли для них народ, раз они так над народом экспереминтируют ???
  24. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 18:14
    +6
    Интересно девки пляшут. Прямо как в анекдоте. "Все в г.овне, и тут выхожу я в белом фраке" Правительство выступает с драконовским проектом закона. Весь народ и оппозиционные СМИ смешивают правительство с д.ерьмом. Прокляли Володина. И тут выступает добрый дядя Володя и смягчает. Нечестно это, ибо не с луны ВВП свалился и все знал. Междусобойчик!
  25. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 18:24
    +1
    Населению тут же выставили счет за "благодеяния". Бинго!
  26. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 18:26
    +2
    Прогнулся Путин, лег под либералов. Сейчас последует следующий шаг от них и так до бесконечности.
    Ужасно стыдно за президента, и сожалею, что голосовал за него.
  27. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 18:28
    +3
    Может просто разогнать весь пенсионный фонд, здания фирмам в аренду, деньги передать в бюджет и пусть с него потом пенсионерам и выплачивают.
    Во времена СССР не было всего этого и пенсия была до 80% от заработка, так что и на пенсии люди не "гроши" считали, а вполне могли жить.
    Сейчас развели нахлебников и дармоедов и никаких денег не хватает на их аппетит.
    1. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 19:00
      +1
      Цитата: К-50
      Может просто разогнать весь пенсионный фонд

      Сначала правительство надо разогнать. Тогда проблема пенсионная будет заключаться не в повышении ПВ, а в повышении размера заслуженных пенсий. Её и надо будет решать. Ресурсы для этого есть.
  28. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 18:30
    +2
    вот как объяснить согласие Гаранта на это?и отказ на смертную казнь за воровство .............потому и денег нет,что ни чего не боятся чиновники ,их дети и прочий мусор......равняемся на запад?сотнями лет гнобит,уничтожает....а в ответ на санкции нам возраст пенсионный повышают,вместо того,чтобы,как Корея вообще,послать их далеко и без хлеба????
  29. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:32
    +1
    Силуанов просто плохо ориентируется в экономике ?
    В стране куча скрытых и незадействованных источников,таких как бензин,ЖКХ,основные виды продуктов ! Народ за все готов платить ,за все ваши яхты ,олимпиады ,саммиты и прочие ништяки!
  30. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 18:42
    +1
    Конечно, легче повысить пенсионный возраст (да еще и за счет простых гражадан!), плату за ЖКХ и т.д. чем бороться с "серыми зарплатами" и неофициальным трудоустройством, в общем нормальных слов уже нет, одни маты.
  31. Gor-1974 Офлайн
    Gor-1974 Сегодня, 18:42
    +1
    Эх жалко не сбылись мечты фантастов, о светлом будущем, где всю работу будут выполнять роботы, а люди заниматься искусством, наукой и прочими возвышенными делами, походу это нам выпадет честь быть этими самыми, роботами на службе у новых людей.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 19:42
      0
      Вкалывают роботы, а не человек! Тут получается биоробот. Сказка становится былью! Суррогатное материнство, и конвейер воспроизводства заработал. Одни беременят, другие машут кувалдой, идеальное общество!?
  32. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 18:43
    +2
    -Конфискация имущества у казнокрадов?
    -Да как такое возможно! У нас свой путь!
    -Прогрессивная шкала налогов?
    -Да ни в коем случае, пацаны этого не поймут!
    -Повысить пенсионный возраст?
    -Вот это правильно, во всем цивилизованном мире это практикуется!
  33. Фил77 Онлайн
    Фил77 Сегодня, 18:44
    +2
    Цинизм этих прохиндеев от власти не имеет границ!!!!ну вот кто они после этого?!?Ответ ясен,я думаю.
  34. udincev Офлайн
    udincev Сегодня, 18:51
    +5
    Значит ли это, что Пенсионный фонд и после реформы с повышением возраста выхода на пенсию останется глубоко дотационной структурой, в которой всё прозрачно как в «чёрной дыре»?
    Это первый шажок к следующему рубежу - отмене пенсий.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 19:45
      +1
      Это первый шажок к эвтаназии через окна Овертона! Я устал, я больше не могу, сделайте мне укол!!!
  35. попандопуло Офлайн
    попандопуло Сегодня, 19:17
    +2
    Значит пенсионная реформа должна приниматься в пакете с прогрессивным налогом ндфл.
  36. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 19:26
    +2
    А вот в догонку. Хочется знать, сколько Правительство уже потратило на разработку столь гениальной реформы? И фамилии новых миллионеров и орденоносцев в студию.
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 19:53
      0
      Да Вы наверняка их знаете,гарант и его команда!
  37. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 19:42
    +1
    ..Потом ,их(денег) окажется недостаточно, для "успешного" продолжения "реформы"
    ..."Идущий на казнь" обязательно должен оплатить, затраты на пулю,электричество,яд,и "услуги" палачей
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 19:51
      0
      А так же оплатить ЖКХ и пр. за следующий год и передать жильё родному государству!
  38. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 19:49
    0
    Эх,блин. Хотел пообщаться по сути, а попал на митинг. Опять Путин виноват и всё украл. Да что ж мы такто? Ведь ничего не построим если рушить собираемся...
  39. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 19:52
    0
    Цитата: seregatara1969
    это что на эти деньги нужно сотворить? ни печати сменить ни вывески нет необходимости!

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