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Эскалация неизбежна: сойдутся ли Россия и США в битве за Идлиб?

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Идлиб остается последним крупным оплотом исламистов и оппозиционных сил в Сирии. И именно там может развернуться финальное противостояние между джихадистами, поддерживаемыми США и сирийской армией, за спиной которой стоит Москва.

Особое опасение вызывает наращивание иностранного присутствия в регионе. Вашингтон начал перебрасывать к границам Сирии носители крылатых ракет – эскадренные миноносцы и стратегические бомбардировщики. И это спустя считанные дни после того, как США и их союзники заявили, что примут военные меры, если Башар Асад задействует свой химический арсенал против боевиков.

Россия, которая также стремительно наращивает свои силы в Арабской Республике, предупреждает, что химическое оружие намерены применить как раз боевики, а не правительственные силы.


Определенно можно сказать, что эскалация неизбежна. Однако пока непонятно, как она будет развиваться. Примет ли она форму ожесточенной конфронтации между Фронтом Ан-Нусра и его союзниками с одной стороны и сирийской армией с другой, или же события будут протекать с активным вмешательством США и России, что может вылиться в более серьезный конфликт в регионе.

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13 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 18:10
    0
    Эскалация неизбежна: сойдутся ли Россия и США в битве за Идлиб?
    да щщас... дитями рисковать не захотят...
    1. тол100в Офлайн
      тол100в Сегодня, 18:25
      +4
      Цитата: андрей юрьевич
      да щщас... дитями рисковать не захотят...

      Кто его знает, что может, или не может быть. На Сирии сейчас завязано столько узелков, что и Дамоклову мечу не справиться за раз!
    2. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 18:41
      0
      Интересно мне запретили оставлять коменты на сайте, а я еще ни одного предупреждения не заработал. Демократия.
      1. Арберес Онлайн
        Арберес Сегодня, 18:57
        +3
        Но ведь оставили же... только что? hi
    3. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 18:54
      +1
      Как сойдутся, так и разойдутся. А может ещё до свадьбы разойдутся.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 19:29
        +1
        Меня больше волнует ВБ США на территории САР! Бандитам вломят даже не сомневаюсь, а вот с амерами незаконно находящимися в Сирии что делать??? hi
  2. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 18:28
    +2
    Я не знаю во что выльется , но вот этого пепелаца избороздившего небо Сирии 6 августа, надо было спускать с небес на нашу грешную землю. А так отпустили с миром. С-400 наверное задремали и Сирийским МиГ-25 приказали спать, которые способны его перехватить.
    Что за дела, не могу загрузить фото с компа, может просто глюк. На фото был запечатлен U-2, в небе над Сирией, зафоткал все что нужно расположение ПВО, активность войск., их перемещение и спокойно ушел восвояси и никаких сверхистребителей и ракет, полная тишина.
    Зачем спрашивается писать гневные статьи о том как вломим, если самолет разведчик побоялись сбивать.
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: гребень
      Что за дела, не могу загрузить фото с компа, может просто глюк.

      hi Такая же проблема! Также отсутствует оповещение об ответе на мой пост.На сайте, в разделе "Пользователю", вроде даны ответы, но ничего не работает.
      1. гребень Офлайн
        гребень Сегодня, 18:52
        +2
        Мне вообще написали, что мне запрещено администрацией оставлять коменты на сайте. Интересно, а кто сейчас админ. Наверное поменяли всех.
        1. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 18:54
          +1
          Цитата: гребень
          Мне вообще написали, что мне запрещено администрацией оставлять коменты на сайте. Интересно, а кто сейчас админ. Наверное поменяли всех.

          А кто это написал - тот и админ!!! laughing
        2. Плотник 2329 Офлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 18:56
          0
          Вчера здорово штормило оформление сайта.
    2. Арберес Онлайн
      Арберес Сегодня, 18:55
      +1
      Цитата: гребень
      если самолет разведчик побоялись сбивать.


      МО боится работать на опережение. Наши разведслужбы обнаружили перемещение емкостей с хлором и их складирование (если верить нашим СМИ) с сопровождающими их боевиками - т.н "белые каски". Знаем же отлично, чем вся эта хлорная возня закончится. Бомбить надо было всю эту сволочь, а не тупо ждать, что дальше будет или - "авось пронесет"?
      Нет не пронесет или пронесет но не в прямом смысле, а помогут САА по тяжелому сходить при помощи топоров так называемые "друзья Сирии".
    3. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:33
      0
      Над ВБ-ми РФ он точно не летал, так что вопрос больше к САА.