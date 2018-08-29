Эскалация неизбежна: сойдутся ли Россия и США в битве за Идлиб?
Идлиб остается последним крупным оплотом исламистов и оппозиционных сил в Сирии. И именно там может развернуться финальное противостояние между джихадистами, поддерживаемыми США и сирийской армией, за спиной которой стоит Москва.
Особое опасение вызывает наращивание иностранного присутствия в регионе. Вашингтон начал перебрасывать к границам Сирии носители крылатых ракет – эскадренные миноносцы и стратегические бомбардировщики. И это спустя считанные дни после того, как США и их союзники заявили, что примут военные меры, если Башар Асад задействует свой химический арсенал против боевиков.
Россия, которая также стремительно наращивает свои силы в Арабской Республике, предупреждает, что химическое оружие намерены применить как раз боевики, а не правительственные силы.
Определенно можно сказать, что эскалация неизбежна. Однако пока непонятно, как она будет развиваться. Примет ли она форму ожесточенной конфронтации между Фронтом Ан-Нусра и его союзниками с одной стороны и сирийской армией с другой, или же события будут протекать с активным вмешательством США и России, что может вылиться в более серьезный конфликт в регионе.
Особое опасение вызывает наращивание иностранного присутствия в регионе. Вашингтон начал перебрасывать к границам Сирии носители крылатых ракет – эскадренные миноносцы и стратегические бомбардировщики. И это спустя считанные дни после того, как США и их союзники заявили, что примут военные меры, если Башар Асад задействует свой химический арсенал против боевиков.
Россия, которая также стремительно наращивает свои силы в Арабской Республике, предупреждает, что химическое оружие намерены применить как раз боевики, а не правительственные силы.
Определенно можно сказать, что эскалация неизбежна. Однако пока непонятно, как она будет развиваться. Примет ли она форму ожесточенной конфронтации между Фронтом Ан-Нусра и его союзниками с одной стороны и сирийской армией с другой, или же события будут протекать с активным вмешательством США и России, что может вылиться в более серьезный конфликт в регионе.
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