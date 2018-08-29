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А нас-то за что? США подали жалобу на Россию в ВТО

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Соединенные Штаты приняли решение подать на Россию в ВТО. Вашингтон направил запрос на проведение консультаций с российской стороной, что является первым шагом процедуры подачи иска в рамках Всемирной торговой организации, заявляется в сообщении ВТО.

А нас-то за что? США подали жалобу на Россию в ВТО


Согласно заявлению, США выставляет России претензии в отношении пошлин на ряд американских товаров, которые Москва ввела в отношении Вашингтона. При этом американская сторона жалуется на то, что Россия не вводила пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.


Ранее в начале августа Россия ввела новые пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку российской стали и алюминия в Соединенные Штаты. Постановление подписал Дмитрий Медведев, тем самым повысив пошлины в размере от 25 до 40% на американские товары, аналоги которых производятся в России. В Москве отметили, что Россия действовала в полном соответствии с нормами Всемирной торговой организации.

Напомним, что Вашингтон с 23 марта 2018 года повысил импортные пошлины на поставку в США стали и алюминия почти из всех стран-поставщиков. Под пошлины на сталь в 25% попали все страны, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% введены на алюминий из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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32 комментария
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  1. тол100в Офлайн
    тол100в Сегодня, 18:18
    +1
    Название статьи не соответствует смыслу!
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 18:44
      +4
      У меня в свете последних внутренних событий и утраты доверия к сегодняшнему докладчику есть большие сомнения в его правоте и во внешней политике (((, не ну правда почему я ему должен верить частично ?
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 19:42
        +2
        в размере от 25 до 40%

        Мало повысили. Надо было вообще эмбарго наложить
      2. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 19:55
        -1
        Таблетку примите и успокойтесь.
    2. Ширмач Онлайн
      Ширмач Сегодня, 19:17
      +3
      Цитата: тол100в
      Название статьи не соответствует смыслу!

      Я бы не сказал ...Вот например "боинги " ,если России прекратит поставки титана..Тяжеловато им будет и нам в том числе..Идет экономическая война и нам все же лучше с Китаем сближаться ,это однозначно .Так считаю !
  2. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 18:21
    +14
    Я дал в морду соседу и теперь подам на него в суд ибо я свой палец об его зуб поцарапал.
    Конгениально! laughing
    1. Михаил м Офлайн
      Михаил м Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Серый брат
      Я дал в морду соседу и теперь подам на него в суд ибо я свой палец об его зуб поцарапал.

      Если будешь судьёй на этом процессе, то сосед получит солидный срок и не менее солидный штраф в пользу истца. У нас со штатами именно такая ситуация.
      1. Мих1974 Онлайн
        Мих1974 Сегодня, 20:02
        0
        Одна проблемка - Суд это Власть над обеими сторонам, а таковой нет и вероятно никогда не будет. Россия в любой момент может "положить металлическое крепежное изделие болт" на решение ЛЮБОГО суда в Мире!! tongue Все зависит только от Воли руководства Страны и НИКТО не может принудить Россию выполнить это решение.
        Да можно что то "арестовать" ВНЕ России, но и тогда это риск лишится чего то "своего" внутри России. laughing tongue
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: Серый брат
      Я дал в морду соседу и теперь подам на него в суд ибо я свой палец об его зуб поцарапал.
      Конгениально!

      немного не в тему, но это реальный случай из жизни. начало 70х прошлого века. двое дерутся один на олин. Х получает по фейсу. не хило. У который набил лицо Х, не долго думая бежит в мелицию и пишет заяву на У. пока У смыл кровь, переоделся и пришёл писать заяву, было уже поздно. судили У. правда не посадили
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 19:56
        0
        Цитата: LSA57
        судили У. правда не посадили

        Тут всё то же самое будет. Европцы уже жаловались в Спортлото - не помогает.
  3. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:22
    +3
    Ну всё, пошло мочилово! Е. Примаков! Где ты? Ты нам так нужен!...Нет ребятки, только сами, своими ножками...
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:39
      +2
      Стандартная практика гопоты : получили в рыло и сразу мусорятся ... Фраера дешёвые ... no
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 18:41
        +1
        Паша. тоол и ещё будет! wink
      2. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 19:30
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        Фраера дешёвые

        У древних шумеров что ли заразились?
        Привет, други! drinks
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:43
          +2
          Борисычь , soldier drinks
          Цитата: БorisovичЪ
          У древних шумеров что ли заразились?

          Так эти простиГосподи всему миру пращуры - вот и понабрались всякой гадости и непотребства . Слава фаберже , что от славян открещиваются всеми рогами и ногами ... wink
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:24
    +1
    Слов нету нормальных , в их адрес! Против нас вагоны санкций, кучи всяких черных списков, аресты считов наших компаний, эмбарго на многие товары ввели, и на десерт стучат на нас же в ВТО! !!Во у них какая супервава с головой! Явный Маккейн головного мозга! !!Им еще нужно заявить что все жди санкции они ввели против нас по нашему же приказу! !! fool fool fool
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:51
      0
      Да там у всех голова как у маккейна, сами какают а потом ноют что воняет. hi
  5. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 18:24
    0
    еще и выиграют...
  6. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 18:25
    +3
    Что и следовало ожидать.. smile Сейчас начнут, любят они судиться и скандалить.. smile А ещё больше любят самих себя.. smile А таких бьют по морде, по наглой звёздно-полосатой морде.. smile
  7. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 18:25
    +1
    Наглость и дибелизи со стороны пин дос ников. sad
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 18:32
      +2
      Совсем нет! Это комплексное давление-там санкции, там суды, у берегов Сирии вообще намечаются серьезные события, гдавный русофоб помер... Здесь они как то забуксовали-неужели виновного на этот раз назначить трудно?!
      1. Мих1974 Онлайн
        Мих1974 Сегодня, 20:07
        0
        Только все ведет к тому что Мир создает струкры "копии существуюищх" но БЕЗ американцев!! Понимаете к чему это приведет - США просто самозакуклятся. Это бы им и надо, но с одним условием - весь Мир должен пылать (буквально) в мировой войне. Если этого не будет, то США из своего "кокона" вернутся в Мир где для них или не будет места или оно будет Рядовое, а вот этого они не хотят ни при каких обстоятельствах.
        Поэтому правильно пишут - все что делают американцы это приведет не к их самоизоляции, а .Принудительной изоляции ИХ Миром как чумных в бараке. fool
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: К-50
      дибелизи со стороны пин дос ников

      дебилизмом тут и не пахнет. супернаглость от безнаказанности
  8. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 18:27
    +5
    Ну за то сразу видно у кого Украина учится))))
  9. хмурый лис Офлайн
    хмурый лис Сегодня, 18:29
    +1
    не понимаю чего обижаются ? belay
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:54
      0
      Да они на весь мир обижанные.
  10. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:35
    +2
    Американцы оправдывают свои пошлинами критерием национальной безопасности,что нам мешает использовать данный критерий? Думаю просто у вассалов нет и не может быть национальной безопасности ,мы страна третьего мира
  11. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:36
    +1
    а нас то за шо?....Да за то!!!!
  12. попандопуло Офлайн
    попандопуло Сегодня, 19:12
    +3
    Цинизм этих пацанов просто зашкаливает, и логике не поддаётся.
  13. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 19:26
    +1
    "Что особенно обидно, ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая беспредельна".
    Александр Дюма (сын)
  14. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 19:50
    0
    На фоне той радостной новости что озвучил наш президент все новости меркнут. Уважаемый Гос.деп США обложите пожалуйста персональными санкциями членов нашего правительства вместе со всей их роднёй и наложите запрет на использование их зарубежных счетов.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:59
      0
      Не нужно, потому как сша эти счета не смогут заблокировать! laughing