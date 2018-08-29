А нас-то за что? США подали жалобу на Россию в ВТО

Соединенные Штаты приняли решение подать на Россию в ВТО. Вашингтон направил запрос на проведение консультаций с российской стороной, что является первым шагом процедуры подачи иска в рамках Всемирной торговой организации, заявляется в сообщении ВТО.Согласно заявлению, США выставляет России претензии в отношении пошлин на ряд американских товаров, которые Москва ввела в отношении Вашингтона. При этом американская сторона жалуется на то, что Россия не вводила пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.Ранее в начале августа Россия ввела новые пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку российской стали и алюминия в Соединенные Штаты. Постановление подписал Дмитрий Медведев, тем самым повысив пошлины в размере от 25 до 40% на американские товары, аналоги которых производятся в России. В Москве отметили, что Россия действовала в полном соответствии с нормами Всемирной торговой организации.Напомним, что Вашингтон с 23 марта 2018 года повысил импортные пошлины на поставку в США стали и алюминия почти из всех стран-поставщиков. Под пошлины на сталь в 25% попали все страны, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% введены на алюминий из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.