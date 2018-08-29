Видео

Яков Кедми жестко о том, была ли советская оккупация Прибалтики

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В последние несколько лет в ряде стран, которые обрели собственную государственность исключительно благодаря доброй воле соседних стран, таких, как, например, Польша или несостоявшиеся «прибалтийские тигры» - Литва, Латвия, Эстония появилась какая-то глупая тенденция.

Практически в один голос они стали требовать от окружающих стран денежную компенсацию, размер которой ограничивается лишь фантазией «истца».

Польша, вопреки всем послевоенным, признанным всем миром договоренностям, заявляет о необходимости получения компенсации от Германии.


Карликовые «прибалтийские тигры», спустя почти двадцать лет после получения независимости вдруг решили потребовать компенсацию от России, за якобы имевшую место «оккупацию» этих территорий.

Вероятнее всего, в основании этих требований лежит тот факт, что бездарно потерявшие свою промышленность, а с ней и экономическую и политическую независимость, страны Прибалтики через пару лет останутся без живительных финансовых инъекций осуществляемых ЕС, благодаря которым в них еще теплится жизнь, а дальше нужно будет за что-то существовать.

С одной стороны, вроде, как и глупо оправдываться за то, чего не было. С другой, если каждый раз не давать аргументированный отпор этим прислужникам США, то в конце концов их требования могут стать истинной в последней инстанции.

На представленном видео известный эксперт из Израиля Яков Кедми расставляет все точки над «и» и дает жесткий ответ потерявшим чувство реальности прибалтийским политикам.

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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. kapitan92 Онлайн
    kapitan92 Сегодня, 20:43
    +1
    Если бы на передаче у Соловьева не было бы г-на Кедми, то и ответить то некому .Складывается впечатление, что остальные приглашенные статисты или не знают темы.
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 21:06
      -1
      Я так тоже могу-записывайте,а то забудете светлые мысли мои...
      Приступим-
      Небо-голубое.
      Море-глубокое.
      Хватит,ладно...Что он такого сказал,чего бы мы не знали никто,какую истину открыл?Что земная твердь стоит на трёх китах?Так это и без него всем известно... wink
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 21:24
      +2
      Смотрю эту передачу только из-за Якова, острый ум, не зависимое суждение, критика по-существу. У Израиля есть чему поучиться в защите национальных интересов, в том числе и в международных организациях.
  3. Комментарий был удален.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: Ru_Na
      Промышленность развалили, совесткое наследие успешно прос***и, своего ничего не создали, зато гавкать и винить в своих неудачах СССР и его преемницу, Россию, это они умеют!

      да ладно бы одну Россию. шумеры умудрились с Монголов компенсацию потребовать
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 20:46
    +4
    Нравится мне Кедми! Он больше русский чем все члены нашего правительства!!!
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 21:12
      +2
      Цитата: Мистер Кредо
      Нравится мне Кедми! Он больше русский чем все члены нашего правительства!!!

      Так он и родился в Москве и работал, после школы, на заводе в качестве бетонщика-арматурщика.
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 21:28
      0
      +100500, только он и есть русский-еврей ))), в отличии от членов нашего правительства (((.
  5. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 21:31
    +1
    Карликовые «прибалтийские тигры», спустя почти двадцать лет после получения независимости вдруг решили потребовать компенсацию от России, за якобы имевшую место «оккупацию» этих территорий.

    Потому что:
    а) транзит профукали (кстати, спасибо им за это, у Кремля хоть стимул появился развивать отечественную портовую инфраструктуру - что бы мы делали б без вашей русофобии, низкий поклон).
    б) в 2020-ом году заканчивается финансовая помощь от Евросоюза (в принципе, первые ласточки и сейчас прилетели - согласно последнему брюссельскому перераспределению дотаций, шпротов уже урезали не по-детски, чуть ли не на четверть былого финансирования).
  6. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 21:37
    0
    Яков молодец. Но про "оккупацию" придумали не поляки, а кураторы из ЦРУ, подогревающие националистов в той же Эстонии. Началось широко это около 1988 года. Выступали перед студентами. Статейки дурно пахнущие в эстоноязычных газетах, передачи по радио, телепередачи местного эстонского ТВ. Одновременно стал широко культивироваться бытовой национализм, направленный на русских, на ветеранов ВОВ.

    Был такой эстонский журнал карикатур "Пиккер". Помню гадостную картинку - идёт ветеран с полной грудью медалей и навстречу парень с бульдогом. У бульдога тоже вся грудь в медалях.

    Точно по Геббельсу: многократно повторённая ложь и пещерная неандертальская ксенофобия.
  7. андрон-30 Онлайн
    андрон-30 Сегодня, 21:40
    0
    Кедми поставил на место наших "либералов " (читай шавок сша) так оно и есть все страны Восточной Европы и прибалты кормятся с руки Евросоюза и еже с ним , а вот постсоветские " государства" думая что та рука и и йх накормит заблуждаются , им приходится собирать крохи даже не с барского стола , а холуёв барских , типа прибалтов .
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 21:48
    -1
    А зеркально им влуплять требования за оставленное имущество ссср.
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 22:03
      -1
      Пётр Великий купил их всех вместе со скотом и землями за 2 миллиона серебряных ефимок (талеров) у шведского короля (вернее у королевы, поскольку сам Карл XII был в бегах после Полтавы и типа гостил у турецкого султана).

      Так что, теперь купленная вещь будет требовать с покупателя деньги?
  9. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 21:55
    -2
    Походу, Кедми новую модную тему нашёл: Прибалтику. А до этого подавал себя как специалист по Востоку. Но подход к делу один и тот же: говорить то, что люди хотят слышать, успешно эксплуатируя чувство патриотизма. Никаких фактов, никакого обзора - просто дует в подставленные уши. Чувак делает себе имя и деньги, это понятно. Потому доверять такому "хорошему и удобному" эксперту я давно перестал.
    1. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 22:34
      +1
      Цитата: Tarasios
      Никаких фактов,

      Какие вам факты нужны в той теме по которой он высказался?Или вы присматриваетесь к опыту прибалтов ..как поппытаться вытрясти денежек за "оккупацию"..Украины?
  10. Gato Офлайн
    Gato Сегодня, 22:03
    0
    Урок патриотизма в эстонской школе:
    Учитель (исполняется с характерным эстонским акцентом) - "дети, что означает синий цвет нашего знамьени?
    Урмас "Это означает цвет нашего неба, по которому летали русские самолеты, господин учитель"...
    Учитель: "правильно, пьять. А что означает черный цвет нашего знамени?
    Валдис: "а это, господин учитель, цвет нашей земли, по которой ходили русские пехотинцы"
    Учитель "правильно. И тебе пьять. А что означает белый цвет нашего знамени?"
    Негражданин Вовочка: " а это, господин учитель, означает цвет снега в Сибири, который Вы, Валдис и Урмас будете убирать оставшиеся 50 лет своей жизни...."