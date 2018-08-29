Видео Яков Кедми жестко о том, была ли советская оккупация Прибалтики Сегодня, 20:30 15

В последние несколько лет в ряде стран, которые обрели собственную государственность исключительно благодаря доброй воле соседних стран, таких, как, например, Польша или несостоявшиеся «прибалтийские тигры» - Литва, Латвия, Эстония появилась какая-то глупая тенденция.



Практически в один голос они стали требовать от окружающих стран денежную компенсацию, размер которой ограничивается лишь фантазией «истца».



Польша, вопреки всем послевоенным, признанным всем миром договоренностям, заявляет о необходимости получения компенсации от Германии.





Карликовые «прибалтийские тигры», спустя почти двадцать лет после получения независимости вдруг решили потребовать компенсацию от России, за якобы имевшую место «оккупацию» этих территорий.



Вероятнее всего, в основании этих требований лежит тот факт, что бездарно потерявшие свою промышленность, а с ней и экономическую и политическую независимость, страны Прибалтики через пару лет останутся без живительных финансовых инъекций осуществляемых ЕС, благодаря которым в них еще теплится жизнь, а дальше нужно будет за что-то существовать.



С одной стороны, вроде, как и глупо оправдываться за то, чего не было. С другой, если каждый раз не давать аргументированный отпор этим прислужникам США, то в конце концов их требования могут стать истинной в последней инстанции.



На представленном видео известный эксперт из Израиля Яков Кедми расставляет все точки над «и» и дает жесткий ответ потерявшим чувство реальности прибалтийским политикам.



