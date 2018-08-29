США: Наличие кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии не имеет никакого значения

Соединенные Штаты предпринимают значительные усилия, чтобы не нанести вреда российской морской группировке в Средиземном море. Американская армия может спокойно уничтожить российскую флотилию, но не делает этого только потому что боится спровоцировать Третью мировую войну, а не по причине боязни российских кораблей

Американский военный аналитик и эксперт Омар Ламрани из геополитической консалтинговой фирмы Stratfo заявил, что Соединенные Штаты имеют абсолютное господство в Средиземном море, российская корабельная группировка в этом регионе не имеет никакого значения, сообщает Task & Purpose.Ламрани заявил, что российские корабли в Средиземном море для США "не имеют никакого значения", даже если их там будет больше чем американских. Даже имея имея преимущество в военно-морском присутствии в акватории Средиземного моря, Россия не сможет помешать США нанести удар по Сирии. Он уверен, что если американские носители ракет запустят "все свои Томагавки", как в прошлые разы, то российские силы не смогут отбить такую атаку. Даже если они расположатся идеально для прикрытия Сирии и собьют несколько ракет, остальные сбивать не будут, так как не хотят быть вовлеченными в боевой конфликт с армией Соединенных Штатов.заявил ЛамраниРанее сообщалось, что российское Минобороны разворачивает в Средиземном море мощную группировку из 10 боевых кораблей и двух подводных лодок.