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США: Наличие кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии не имеет никакого значения

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Американский военный аналитик и эксперт Омар Ламрани из геополитической консалтинговой фирмы Stratfo заявил, что Соединенные Штаты имеют абсолютное господство в Средиземном море, российская корабельная группировка в этом регионе не имеет никакого значения, сообщает Task & Purpose.

США: Наличие кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии не имеет никакого значения


Ламрани заявил, что российские корабли в Средиземном море для США "не имеют никакого значения", даже если их там будет больше чем американских. Даже имея имея преимущество в военно-морском присутствии в акватории Средиземного моря, Россия не сможет помешать США нанести удар по Сирии. Он уверен, что если американские носители ракет запустят "все свои Томагавки", как в прошлые разы, то российские силы не смогут отбить такую атаку. Даже если они расположатся идеально для прикрытия Сирии и собьют несколько ракет, остальные сбивать не будут, так как не хотят быть вовлеченными в боевой конфликт с армией Соединенных Штатов.


Соединенные Штаты предпринимают значительные усилия, чтобы не нанести вреда российской морской группировке в Средиземном море. Американская армия может спокойно уничтожить российскую флотилию, но не делает этого только потому что боится спровоцировать Третью мировую войну, а не по причине боязни российских кораблей
заявил Ламрани

Ранее сообщалось, что российское Минобороны разворачивает в Средиземном море мощную группировку из 10 боевых кораблей и двух подводных лодок.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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56 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:56
    +6
    Излишняя самоуверенность никогда и никого до добра не доводила! Сша просто из своих косяков никаких выводов не сумели сделать, тем сильнее будет для них удар, когда дело дойдет до жесткого ответа на их наскоки.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:58
      +2
      Витальевич hi Это не более чем бравада со стороны матрасов . А уж с какой целью - другой вопрос . soldier
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:11
        +3
        Паша hi просто янки давно в чужих руках не укакивались, вежливо так напишу! !! hi
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:14
          +1
          Уважаю твою вежливость и такт ! good Надеюсь что в данном случае добрый русский медведь даст лапой по морде белоголовому орлану . bully
          1. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 20:00
            -1
            А че до этого не давал по морде? Да так не давал что уже и окраину отдал за так! Почему вдруг завтра даст по морде если позволил им разгромить чекистов в феврале. И после их разгрома Россия даже не жужжала! Утерлась, проглотила, прогнулась, легла???
          2. Inok10 Онлайн
            Inok10 Сегодня, 20:06
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Надеюсь что в данном случае добрый русский медведь даст лапой по морде белоголовому орлану .

            ... Доброго Паш ! ... не прямым ... это не требуется ... поймает на "движении" и уложит ... wink ... в "выкладках" "Мериканских анналлитигов" всегда есть одна забавная черта ... Превосходство они рассчитывают либо по количеству вымпелов, либо по водоизмещению ... а, как если сравнить по Средствам поражения ? ... тут у них случается казус ... hi ... может по наличию и качеству ПКР посчитаем ?! ... чай на море война ... bully
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 20:11
              0
              И тебе здравствовать , Лёша ! hi
              Цитата: Inok10
              как если сравнить по Средствам поражения ?

              А на это у них сам знаешь : обтекаемо-туманные формулировки типа "ну если посмотреть сбоку , то сверху окажется что снизу совсем ничего не видно" . wink
        2. Zubr Офлайн
          Zubr Сегодня, 19:30
          +1
          hi
          Коллеги моё почтение !
          Думаю не стоит недооценивать наших заклятых друзей.. smile
          То что у них довольно мощный флот, это факт. И факт в том, что их очень давно не били сильно. А безнаказанность, как показывает практика порождает вседозволенность. Сейчас в очередной раз наши "заклятые друзья", пытаются спровоцировать третью глобальную войну, всеми возможными путями и в этом обвинить нас с вами. Откровенно говоря, у меня самого кулаки на этих гадов чешутся. Давайте будем сохранять спокойствие и холодный разум. ПВО и системы РЭБ нам в помощь, "АМИНЬ".. smile Опозорим их ещё разок !.. smile
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 19:33
            +1
            Привет ! hi
            Цитата: Zubr
            А безнаказанность, как показывает практика порождает вседозволенность.

            О чём уже много раз говорил не только я ...
            Цитата: Zubr
            Давайте будем сохранять спокойствие и холодный разум.

            Здраво сказано , я только "за" . yes
          2. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 20:03
            +1
            А когда мы их крайний раз позорили? В конце СССР? Когда навалились на их корму. А после?
      2. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:31
        +1
        бравада со стороны матрасов[ Онлайн
        bouncyhunter (Паша)
        i] Соединенные Штаты имеют абсолютное господство в Средиземном море[/i]
        Есть что аргументированно сказать на это?
        Вот ещё-
        российские корабли в Средиземном море для США "не имеют никакого значения"
        wink
        А здесь,Господа Флотоводцы? smile
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 19:42
          +1
          Понятно-кроме "минусиков" своих,и сказать-то нечего..... good
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 19:48
            +2
            Алексий-свет-Юриевич (не ошибся в написании , нет ?) hi Самому-то не лень заниматься ерундистикой ? wink
            1. Jolly oldster sailor Онлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 19:55
              +1
              Нет,ну серьёзно,Дядьки-дайте Людям поговорить,блин,Паш... hi drinksМне же интересно,не знаю,как вам там всем... wink
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 19:57
                +1
                Так а кто тебе мешает ? Общайся , Лёша , на здоровье - только честь знай и уважай собеседников . wink
      3. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 19:55
        +1
        А чего не бравировать если по зубам не получили ни разу?
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 19:00
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Излишняя самоуверенность никогда и никого до добра не доводила! Сша просто из своих косяков никаких выводов не сумели сделать, тем сильнее будет для них удар, когда дело дойдет до жесткого ответа на их наскоки.

      Их самоуверенность основана на истории.. уже несколько раз проверили и поняли..
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 19:23
      +2
      "запустят все свои тамагавки". Походу как в прошлый разlaughingwassatlaughing, когда матрасы полностью расписались перед союзниками в своей никчемности - из 103 томагавков 71 было сбито. Дозвуковые ржавые топоры, которые валит сирийская С-125 60-х годов(пусть и модернизированная). Всё что разрушили - это три сарая, один из которых оказывается израильтяне разбомбили год до этого))).
      Плюс британские и амеровские лодки погоняли знатно.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 19:55
        +2
        Цитата: Сармат Саныч
        Походу как в прошлый раз, когда матрасы полностью расписались перед союзниками в своей никчемности - из 103 томагавков 71 было сбито.

        Там договорняк был. Начинались американские угрозы с обещаний бомбить правительственные здания в Дамаске и войска. Фактически речь шла о массированном ударе (сотни или даже тысячи ракет) с целью разрушить политическую и военную инфраструктуру, возможно, физически устранить Асада. Герасимов сказал, что в этом случае пострадают наши военные, и мы неизбежно ответим по носителям. В итоге после долгих кулуарных обсуждений американцы нанесли очень ограниченный удар по малосущественным объектам. В оперативной плане этот удар ничего не изменил: Асад как побеждал, так и побеждает. Провокация с химическим оружием не дала американцам никаких существенных бонусов. Овцы целы, волки сыты. Все нормально, все довольны: Запад формально показал, что он еще ого-го. Если еще надо будет сирийцы возьмут неисправные самолёты, поставят в ангары, подождут прилёта Томагавков, сфотографируют, уберут обломки, покрасят ангар, и продолжат работать.
      2. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 20:11
        0
        Сбито или не сбито это ещё вопрос. Ответа на него кажется никто не дал кроме ура- патриотов. Русские ракеты ещё ни разу не атаковали ПВО НАТО и ещё не известны результаты нашей атаки. Потопленные баржи на учениях не в счёт. Наши ракеты не преодолевали их систему РЭБ и их противоракеты. Вот когда наши ракеты пролетят в их сторону, тогда и сравним.
    4. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 19:53
      +1
      Но и Россия до сих пор не сбила с них спесь! Дав раз, два, три по зубам, таких бы заявлений просто не было!
  2. Black_PR Онлайн
    Black_PR Сегодня, 18:57
    +3
    Ох уж эти "эксперДы".... Всё то они знают, за всех то они уже всё решили... А как в голову прилетит, так начинают скулить, что их не так поняли.
  3. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 18:57
    +2
    Чтоб народу пилюлю подсластить, в самый раз сейчас в какую-нибудь войнушку вляпаться!
    Только не на Донбасе, там только сами-сами...
    1. pariarg Офлайн
      pariarg Сегодня, 19:08
      +2
      Цитата: kakvastam
      ...в самый раз сейчас в какую-нибудь войнушку вляпаться!
      Только не на Донбасе, там только сами-сами...

      Там же нет сакральных сирийцев..
      Да и границы израиля на донбассе не защитишь...
  4. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 18:58
    +4
    Что-то мне подсказывает, коллеги, что мы стоим на пороге "грандиозного шухера".
  5. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 18:58
    -3
    ну,раз наш ЧМ "не имеет значения".....давайте пустим пенсионеров(виноваты пробывшие корабли)=разнесем!
  6. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 18:59
    +2
    Могут. Они реально сильнее в Срердиземноморье.
    Только цена за уничтожение нашей эскадры больно велика будет.
    Американская армия может спокойно уничтожить российскую флотилию, но не делает этого только потому что боится спровоцировать Третью мировую войну, а не по причине боязни российских кораблей
    Ну так и не болтайте ерундой!
  7. предки с Дона Онлайн
    предки с Дона Сегодня, 18:59
    +2
    А ведь он прав ((((((((((( горькая правда и не ответим не потому, что слабы в военном отношении, а слабы в политическом плане ((((((((((((((((( Как сказал американский сенатор Кеннеди (однофамилец) Россия никогда не решится на ответный удар по причине ее руководства имеющего личный интерес за рубежом (((((((((((((((((((
    1. Serhiodjan Офлайн
      Serhiodjan Сегодня, 19:09
      +1
      То что вы пишите хрень собачья просто. Как же слепы некоторые люди, диву даюсь. Несмотря на всю продолжающуюся эскалацию между РФ и США, информационную войну, торговую и уже чуть ли не горячую вы продолжаете верить в то что у Путина и компании деньги в Америке... не ровняйте под себя, не все так глупы и наивны. Всякие там бизнесмены и депутаты госдумы не в счет, их никто спрашивать не будет, они не являются высшим политическим руководством РФ. Да и среди них 80 % уже вернули активы внутрь страны.
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 19:13
        -3
        Залезли бы вы под лавку со своими нравоучениями я вас не вызывал и держите свою хрень при себе. Всегда не уважал людишек только со своим мнением, да еще поучающих других. Форум свободный !!!
        1. Serhiodjan Офлайн
          Serhiodjan Сегодня, 19:15
          +3
          Сразу видно умного человека, по дело ответить нечего, нужно кинуть какашкой. Видно много у вас их раз раскидываетесь.
          Эх, а ведь у меня тоже предки с Дона...
          1. предки с Дона Онлайн
            предки с Дона Сегодня, 19:17
            +1
            Что по-делу вам ответить ? не когда никого не минусую !!!! у каждого имеется право на личное мнение и я его не оскорбляю !!! Достаточно ?
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:13
      +4
      Нету на них СССР, а то бы подобного и близко не произошло.
    3. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 19:14
      +2
      Товарищ с Дона, не сомневаюсь в вашем подобострастии и перед Кеннеди и перед американскими аналитиками да и перед американцами вообще! Обрадую вас -они вас тоже очень любят! Мало того вы им очень дороги! На вас у них вообще вся надежда!
      1. предки с Дона Онлайн
        предки с Дона Сегодня, 19:21
        0
        Ну давайте товарищ и вам отвечу. Я привык руководствоваться своими наблюдениями и жизненным опытом, а не телевизионным ящиком ! Откуда вам знать про любовь американских аналитиков. Аналитика не плохая наука жаль что вы ею только в ругательном склонении высказываетесь. Смотрите 1-й канал телевидения и не заморачивайтесь.
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 19:33
          +2
          Да мне вообще с вами разговаривать не приятно! "Ах, ах Кеннеди, ах они правы, ох ох мы ничего не можем!" Сдавайтесь-сдавайтесь! У вас ведь и объяснение есть уже оправдание-власть плохая! Тьфу! Противно то, что подобное человек пишет на русском! Не желаю с вами общаться - присмыкайтесь дальше!
  8. Грица Онлайн
    Грица Сегодня, 19:00
    +6
    Это заявление в очередной раз доказывает, что американцы никого и ничего не боятся. В отличии от нас. И они если решили ударить по нашему союзнику - Сирии, то ничего их не остановит. Даже присутствие сил стратегического противника. А мы тут все балаболим про то, как янки дрожат при виде русских и не могут воевать без туалетной бумаги.
    1. Serhiodjan Офлайн
      Serhiodjan Сегодня, 19:11
      0
      Что-то мне подсказывает что в этот раз ни одна ракета не долетит до цели, все красные черты уже пройдены. Нам терять особо уже нечего. И вот тогда они уже точно не смогут сказать что все их ракеты достигли цели
  9. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 19:00
    +6
    боится спровоцировать Третью мировую войну, а не по причине боязни российских кораблей

    я один чего-то не до понял??? он не боится кораблей, но ударить по ним нельзя, так как это спровоцирует войну... но кораблей он не боится...
  10. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 19:00
    -1
    Ранее сообщалось, что российское Минобороны разворачивает в Средиземном море мощную группировку из 10 боевых кораблей и двух подводных лодок
    Американская армия может спокойно уничтожить российскую флотилию
    Кто бы что не говорил а стратегическая авиация ,в том числе и с ядерными КР на борту не помешала бы в Сирии, для отрезвления через чур заносчивых янки....
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 19:36
      +1
      Ну только не с ядерными боеголовками.....нечего этому оружию расползатся по миру....хватает ушлепков америкосов....
  11. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 19:02
    +1
    Ну кто бы сомневался! В прошлый раз в Москве американские ракеты на детали раскладывали в этот раз, что придется?! Миролюбие американцев известно. В прошлый раз американский эсминец кажется Дональд Кук из Черного моря сбежал тоже не подумайте, что из за страха! Нет-из чувства глубокого миролюбия!
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 19:10
      +1
      Где будет ваш серый оптимизм, когда сша ударят под надуманным предлогом по Сирии, а в ответ бла-бла-бла . Надоели горе вояки вроде вас, шапками закидаем ? или третью мировую организуем ? сколько раз таким как вы писать, не ракетами мир завоевывают, а экономикой !
      1. Rostislav Онлайн
        Rostislav Сегодня, 19:27
        +2
        На "бла бла" со стороны России я бы не рассчитывал, уважаемый. В прошлый раз так здорово пингвины и иже с ними облажались со своими 101 КР. В этот раз, если ума не достанет и снова полезут после предупреждения, может ещё хуже для них получиться.
  12. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 19:06
    +3
    И кто это сделал такие заявления? А это какой то АнАлитеГ Вася Самоваров, и видимо с тяжелого перепоя. Думаю не стоит обращать на это внимание.
  13. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 19:14
    +1
    Заявил Омар.
    А здесь страсти закипели.
    Неча на ракообразных внимание обращать.
  14. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 19:25
    +1
    Интересный ряд событий :
    1 США объявляют ,о том что нанесут удар по Сирии в случае химической атаки
    2 Американский флот потихоньку стал стягиваться к берегам Сирии,на авиабазу в Катаре переправляют бомбардиров
    3 Химической атаки пока нет ,но удар уже анонсирован
    4 Остается ждать инсценирования хим атаки
    Весь спектр событий говорит что это инсценировка и затеяна она ради отвлечения противников Трампа от его личности,но ведь никого в мире это не смущает,ну и времена настали.
    1. dauria Онлайн
      dauria Сегодня, 19:55
      +1
      Весь спектр событий говорит что это инсценировка и затеяна она ради отвлечения противников Трампа от его личности

      А вот цели удара - спорный вопрос. Итак, американцы понимают, что без пехоты войны не выигрывают. Даже пусть тысяча "Томагавков" - всего лишь 1000 фугасок по 500 кг. Войска Асада рассредоточены, из стоящих целей - только аэродромы. Долбить города военного смысла нет. Имеем - территория , контролируемая США, которую на деле держат только подконтрольные им боевики. И, допустим, Асад решился на зачистку Идлиба. Единственный способ для американцев удержать - нанести удар с расчётом , что отступит, испугается обострения( причём нашим посыл точно такой же) . А уж топить корабли США ,или долбить их аэродромы - точно никто не станет. Так что ,думаю, личность Трампа тут ни при чём . Уходить они не хотят из Сирии - вот причина.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 20:07
        0
        Ессно не хотят уходить-нефть,да ещё и газ... hi
  15. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 19:28
    +2
    Американцы запустят ракеты, а мы вмешиваться не станем. Как в прошлый раз. Так что верно, количество кораблей там роли не играет.
  16. Ширмач Офлайн
    Ширмач Сегодня, 19:32
    -1
    Ламрани заявил, что российские корабли в Средиземном море для США "не имеют никакого значения",

    Он прав , если начнут мочить Сирию конкретно ..Ничего не смогут сделать наши ! Но вот дальше ...Путин думаю струсит, не зря Шойгу задумал масштабные учения пытаясь запугать Запад !
    Вот как "пенсионную реформу " примут ,нужно ждать удара по Сириии и наступление на Донбасс бандеровцев ..
    Как правильно говорил один ополченец " Оборона ЛДНР это историческое событие ,после которого либо будет Россия ,либо ей конец.. soldier
    1. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 19:58
      +1
      Солдата убери, расписанный. Не по Сеньке...каска!
      1. Ширмач Офлайн
        Ширмач Сегодня, 20:09
        0
        Цитата: Пленник
        Солдата убери, расписанный. Не по Сеньке...каска!

        Я не "расписанный "...Так уж получается ! bully
  17. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 19:45
    0
    В общем то правильно сказал. Там ведь вокруг у них куча натовских аэродромов и военных баз. Для авиации никаких проблем с логистикой и заправкой. Захотят стукнуть-никто им не помешает.На удаленных ТВД(тем более,средиземноморском) мы еще не можем им ничего противопоставить к сожалению.
    А если начнут стрелять,мы что,их ракеты сбивать будем? Реально,нет ведь. sad
    1. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 19:59
      0
      Ты не будешь. Будут наши.
  18. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 19:52
    +1
    А что же тогда ссат?
  19. Комментарий был удален.