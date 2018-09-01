Катапульта для ракеты. Новая идея китайских ученых
Китай стремится развивать свои вооруженные силы, и для этого ему требуется новое оружие. Регулярно предлагаются новые концепции, которые могут быть реализованы в перспективных проектах с получением определенных преимуществ. Недавно стало известно, что китайские ученые работают над новым вариантом ракетного оружия, способным выгодно отличаться от существующих образцов. Основные характеристики ракеты планируется повышать за счет старта при помощи электромагнитной катапульты.
Несколько дней назад в китайском научно-популярном журнале «Кэцзи жибао» появилась статья о новом предложении ученых в области ракетного вооружения. О нем журналистам рассказал сам автор идеи – Хань Цзюньли. Он работает в неназванном научно-исследовательском институте, связанном с Народно-освободительной армией Китая. Сообщается, что эта научная организация сейчас занимается проработкой оригинальной идеи и должна определить ее реальные перспективы. Кроме того, уже стартовала разработка полноценного ракетного комплекса, использующего такие идеи.
Боевая машина WS-2 - китайская РЗСО "традиционного" облика
Хань Цзюньли рассказал, что новая идея появилась вскоре после завершения прошлогодних столкновений в Тибете на плато Доклам (китайское название Дунлан). Китай и Бутан давно не могут поделить эту территорию, что время от времени приводит к определенным проблемам. Летом прошлого года напряженность едва не вылилась в прямое столкновение, в которое могла быть втянута Индия. Тем не менее, ситуацию удалось исправить мирным путем.
Китайские специалисты-ракетчики наблюдали за ходом противостояния, а также рассматривали его с точки зрения применения ракетного вооружения. Был сделан важный вывод: размеры плато Дунлан накладывают большие ограничения на применение существующих ракетных комплексов. Фактически спорные территории нельзя держать под контролем даже с использованием самых совершенных реактивных систем залпового огня НОАК.
Учитывая имеющиеся вызовы, Хань Цзюньли и его коллеги предложили оригинальный способ повышения основных летно-технических характеристик существующих и перспективных ракет. Новая концепция предусматривает использование совершенно нового компонента. В настоящее время старт ракеты осуществляется при помощи маршевого или отдельного стартового двигателя. Также существует т.н. минометный старт с применением специального порохового заряда. Использование стартового или маршевого двигателя при старте и разгоне ограничивает энергетическую эффективность ракеты, а вместе с тем сокращает ее дальность полета и некоторые иные характеристики. В связи с этим, по мнению китайских ученых, требуется отдельное средство для первоначального разгона ракеты до высокой скорости.
Китайские специалисты предлагают дополнять пусковые установки ракет электромагнитными системами разгона. Таким образом, первоначальный разгон изделия должен осуществляться катапультой. После схода с нее, имея некоторую скорость и выйдя на требуемую траекторию, ракета может включить собственный маршевый двигатель. С помощью последнего предлагается поддерживать полученную скорость либо выполнять дополнительный разгон. Дальнейший полет должен осуществляться так же, как и в случае с существующими комплексами.
Утверждается, что запуск ракеты при помощи электромагнитной катапульты имеет несколько преимуществ. Прежде всего, ракета получается более эффективной с точки зрения использования энергии двигателя. Она не расходует свой запас топлива на начало движения, разгон и сход с пусковой установки. За эти операции фактически отвечает сторонний источник электрической энергии, а ракета получает возможность использовать все свое топливо только в полете.
Рост эффективности использования топлива, прежде всего, должен привести к увеличению дальности полета. Кроме того, запас энергии можно использовать для увеличения полезной нагрузки изделия при сохранении тех же летно-технических данных. В любом случае, как считают китайские специалисты, ракета с принципиально новой пусковой установкой имеет преимущества перед существующими комплексами.
Еще одна положительная черта предложенной концепции может раскрыться при применении перспективного оружия в высокогорных районах. Так, электромагнитная катапульта быстро разогнать ракету, в результате чего повышается эффективность работы стабилизаторов в разряженном воздухе. Как следствие, уменьшается отклонение от заданной траектории на старте, что может положительно сказаться на точности стрельбы.
Идея электромагнитного запуска ракеты может найти применение в разных сферах. Прежде всего, ее рассматривают в контексте реактивных систем залпового огня. Подобные комплексы сталкиваются с определенными трудностями, ограничивающими рост их характеристик. Так, при увеличении дальности стрельбы свыше определенных пределов неуправляемая ракета начинает показывать неприемлемо низкую точность. Разлет ракет залпа становится чрезмерным и исключает эффективное поражение целей.
В настоящее время вопрос повышения точности РСЗО большой дальности решается путем применения несложных систем управления, удерживающих ракету на траектории. Новая китайская идея, как считается, позволяет обойтись без сложных и дорогих систем управления на борту ракете. Одновременно с этим ожидается некоторый рост летных характеристик.
Согласно предложенной концепции, реактивная система залпового огня с электромагнитными катапультами может иметь несколько преимуществ перед существующей техникой. Специфический облик позволяет получить прирост дальности и точности огня без серьезной переработки ракеты. Кроме того, все новые агрегаты остаются на пусковой установке, что сокращает затраты на эксплуатацию.
Хань Цзюньли упомянул, что новое предложение уже используется в одном из перспективных проектов ракетного комплекса «земля-земля». Предлагается строительство самоходной машины с пусковой установкой для ракет, в определенной мере напоминающей существующие РСЗО. При этом такой образец должен иметь некоторые новые агрегаты, обеспечивающие работу катапульт. В дальнейшем возможно создание иных пусковых установок для монтажа на других носителях.
Идея электромагнитного разгона ракеты может использоваться в разных сферах. В теории, оригинальные средства запуска могут применяться с ракетами всех основных классов. Их можно применять в составе реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов и т.д. Более того, уже высказываются предположения о возможном применении таких систем на перспективных кораблях для ВМС НОАК. Впрочем, не уточняется, с какими именно ракетами будет использоваться такое оснащение.
Издание «Кэцзи жибао» также указало на стратегические последствия появления новых ракетных комплексов с электромагнитной катапультой. Так, одной из наиболее совершенных и дальнобойных РСЗО в НОАК является PHL-03, представляющее собой доработанный вариант советской / российской 9К58 «Смерч». Максимальная дальность стрельбы этой системы составляет 130 км. Авторы новой идеи полагают, что запуск тех же ракет при помощи новой катапульты приведет к существенному росту дальности. При этом точные цифры не приводятся.
Китайские ученые и журналисты не уточняют характеристики будущего ракетного комплекса, но при этом указывают на его боевые качества. Система с дальностью стрельбы в сотни километров способна держать под прицелом крупные районы и представляет опасность для войск и объектов инфраструктуры вероятного противника. Подобное вооружение может быть полезным при гипотетическом пограничном конфликте, например, на плато Дунлан.
Утверждается, что проект перспективного ракетного комплекса с использованием электромагнитной катапульты уже находится на стадии проектирования. Возможно, в ближайшем будущем начнется строительство опытных образцов с последующими испытаниями. На проведение всех требуемых работ требуется несколько лет, после чего армии предстоит решить вопрос необходимости такого вооружения. Поступят ли необычные системы на вооружение – покажет время.
***
Для повышения основных характеристик ракетного вооружения китайские ученые предлагают использовать нестандартные пусковые установки на основе электромагнитных катапульт. Такое предложение представляет очевидный интерес и, вероятно, вполне может дойти до использования на практике. Впрочем, его необходимо рассматривать объективно. Вполне возможно, что при внимательном изучении любопытная концепция потеряет свое кажущееся «очарование».
В первую очередь, необходимо отметить, что принцип запуска ракеты «воздух-воздух» при помощи катапультного устройства известен достаточно давно. К примеру, такие пусковые установки использовались с немецкой ракетой V-1 времен Второй мировой войны. Катапульты применялись и позже, но затем от них отказались в связи с отсутствием серьезных преимуществ при чрезмерной сложности. Теперь же китайские специалисты предлагают вернуться к отвергнутым идеям, но реализовывать их при помощи современных технологий.
Рассказывая о своей новой разработке, китайские ученые не спешат раскрывать основные технические решения. В частности, они даже не указывают тип катапульты, предлагаемой для применения с ракетами. Существует несколько основных вариантов разгона объекта за счет электромагнитного поля, и какой из них будет использоваться с ракетами – неизвестно. По-видимому, речь идет о линейном электродвигателе того или иного типа. Подобные устройства могут сочетать высокие характеристики с приемлемыми габаритами и сравнительно простой конструкцией.
Электромагнитные катапульты всех известных типов имеют существенный недостаток, затрудняющий их использование на практике. Для разгона нагрузки им требуется соответствующее энергоснабжение. Рассказывая о своей разработке, китайские инженеры вспоминают о катапультах нового американского авианосца USS Gerald R. Ford. Следует отметить, что крупный корабль имеет ядерную энергоустановку, способную обеспечить работу мощных линейных двигателей.
Очевидно, что для разгона сравнительно легких ракет требуются меньшие мощности, но и в таком случае ракетный комплекс нуждается в собственных средствах энергоснабжения. На боевой машине помимо пусковой установки придется монтировать генератор с требуемыми параметрами, что может предъявлять новые требования к шасси и прочим элементам комплекса. Пусковая установка с устройствами разгона тоже не может отличаться простотой. Чтобы оправдать такое усложнение конструкции, необходим серьезный рост боевых качеств. Удастся ли получить такие результаты – неизвестно.
К сожалению, китайские ученые, предложившие новый вариант запуска ракет, не торопятся раскрывать технические подробности проекта и оглашать конкретные цифры. Вследствие этого пока невозможно оценить реальный потенциал электромагнитной пусковой установки и сравнить ее с традиционными средствами. В области летно-технических характеристик ракет и боевого потенциала такой системы пока приходится полагаться лишь на оценки.
Авторы концепции утверждают, что электромагнитная катапульта сможет разогнать ракету и выбросить ее из направляющей с высокой скоростью, что уменьшит отклонение от заданной траектории. Действительно, неуправляемые реактивные снаряды в первые мгновения своего полета могут немного отклоняться от заданного направления, что ухудшает точность стрельбы. Увеличение скорости на этапе разгона, в теории, позволяет сократить отклонение. Однако такие расчеты требуется подтвердить испытаниями со сравнением одинаковых ракет и разных способов запуска.
В целом, на данный момент концепция запуска ракет с применением электромагнитной катапульты выглядит интересной, но не более того. Очевидно, что ее реальные перспективы могут быть весьма ограниченными. Катапульта нуждается в мощном источнике электроэнергии, вследствие чего не может эффективно использоваться на сухопутном шасси. В то же время, ее можно установить на корабль с подходящими энергетическими системами. В этом случае можно избавиться от проблем с габаритами агрегатов и питанием систем. Впрочем, это не снимает вопросы, связанные с целесообразностью. Так, если на корабле достаточно места для катапульты, то почему нельзя использовать эти объемы для более крупных ракет с большей дальности?
Связь нового проекта с недавним противостоянием, а также многочисленные проблемы предложенной концепции могут наводить на определенные подозрения. С такой точки зрения проект РСЗО с катапультной пусковой установкой может выглядеть попыткой «сыграть» на актуальной теме противостояния с соседними государства и выбить бюджет на проведение опытно-конструкторских работ без однозначного результата. Если такие подозрения соответствуют действительности, то проект может остановиться на одной из стадий, не дав реального результата.
Любопытное и многообещающее предложение в сфере ракетного оружия не стоит отвергать. Его необходимо изучить в теории и, возможно, на практике, после чего следует сделать выводы. Неназванный институт, где работают Хань Цзюнли и его коллеги, решил опередить событий и уже занимается созданием полноценного ракетного комплекса на основе новых идей. Результаты этого проекта могут появиться в течение нескольких следующих лет. Остается надеяться, что китайские военные и ученые не станут хранить новую разработку в тайне и при первой же возможности расскажут о ней общественности.
Фактически китайские ученые предложили возродить давно забытую идею запуска ракет с катапультной установки, но теперь в составе последней должны использоваться самые современные агрегаты. Сможет ли такая концепция оправдать возлагаемые на нее ожидания, и появится ли новый образец реактивной артиллерии с повышенными характеристиками – станет известно в будущем.
По материалам сайтов:
https://scmp.com/
https://indiatoday.in/
http://military-today.com/
http://globalsecurity.org/
http://rbase.new-factoria.ru/
Несколько дней назад в китайском научно-популярном журнале «Кэцзи жибао» появилась статья о новом предложении ученых в области ракетного вооружения. О нем журналистам рассказал сам автор идеи – Хань Цзюньли. Он работает в неназванном научно-исследовательском институте, связанном с Народно-освободительной армией Китая. Сообщается, что эта научная организация сейчас занимается проработкой оригинальной идеи и должна определить ее реальные перспективы. Кроме того, уже стартовала разработка полноценного ракетного комплекса, использующего такие идеи.
Боевая машина WS-2 - китайская РЗСО "традиционного" облика
Хань Цзюньли рассказал, что новая идея появилась вскоре после завершения прошлогодних столкновений в Тибете на плато Доклам (китайское название Дунлан). Китай и Бутан давно не могут поделить эту территорию, что время от времени приводит к определенным проблемам. Летом прошлого года напряженность едва не вылилась в прямое столкновение, в которое могла быть втянута Индия. Тем не менее, ситуацию удалось исправить мирным путем.
Китайские специалисты-ракетчики наблюдали за ходом противостояния, а также рассматривали его с точки зрения применения ракетного вооружения. Был сделан важный вывод: размеры плато Дунлан накладывают большие ограничения на применение существующих ракетных комплексов. Фактически спорные территории нельзя держать под контролем даже с использованием самых совершенных реактивных систем залпового огня НОАК.
Учитывая имеющиеся вызовы, Хань Цзюньли и его коллеги предложили оригинальный способ повышения основных летно-технических характеристик существующих и перспективных ракет. Новая концепция предусматривает использование совершенно нового компонента. В настоящее время старт ракеты осуществляется при помощи маршевого или отдельного стартового двигателя. Также существует т.н. минометный старт с применением специального порохового заряда. Использование стартового или маршевого двигателя при старте и разгоне ограничивает энергетическую эффективность ракеты, а вместе с тем сокращает ее дальность полета и некоторые иные характеристики. В связи с этим, по мнению китайских ученых, требуется отдельное средство для первоначального разгона ракеты до высокой скорости.
Китайские специалисты предлагают дополнять пусковые установки ракет электромагнитными системами разгона. Таким образом, первоначальный разгон изделия должен осуществляться катапультой. После схода с нее, имея некоторую скорость и выйдя на требуемую траекторию, ракета может включить собственный маршевый двигатель. С помощью последнего предлагается поддерживать полученную скорость либо выполнять дополнительный разгон. Дальнейший полет должен осуществляться так же, как и в случае с существующими комплексами.
Утверждается, что запуск ракеты при помощи электромагнитной катапульты имеет несколько преимуществ. Прежде всего, ракета получается более эффективной с точки зрения использования энергии двигателя. Она не расходует свой запас топлива на начало движения, разгон и сход с пусковой установки. За эти операции фактически отвечает сторонний источник электрической энергии, а ракета получает возможность использовать все свое топливо только в полете.
Рост эффективности использования топлива, прежде всего, должен привести к увеличению дальности полета. Кроме того, запас энергии можно использовать для увеличения полезной нагрузки изделия при сохранении тех же летно-технических данных. В любом случае, как считают китайские специалисты, ракета с принципиально новой пусковой установкой имеет преимущества перед существующими комплексами.
Еще одна положительная черта предложенной концепции может раскрыться при применении перспективного оружия в высокогорных районах. Так, электромагнитная катапульта быстро разогнать ракету, в результате чего повышается эффективность работы стабилизаторов в разряженном воздухе. Как следствие, уменьшается отклонение от заданной траектории на старте, что может положительно сказаться на точности стрельбы.
Идея электромагнитного запуска ракеты может найти применение в разных сферах. Прежде всего, ее рассматривают в контексте реактивных систем залпового огня. Подобные комплексы сталкиваются с определенными трудностями, ограничивающими рост их характеристик. Так, при увеличении дальности стрельбы свыше определенных пределов неуправляемая ракета начинает показывать неприемлемо низкую точность. Разлет ракет залпа становится чрезмерным и исключает эффективное поражение целей.
В настоящее время вопрос повышения точности РСЗО большой дальности решается путем применения несложных систем управления, удерживающих ракету на траектории. Новая китайская идея, как считается, позволяет обойтись без сложных и дорогих систем управления на борту ракете. Одновременно с этим ожидается некоторый рост летных характеристик.
Согласно предложенной концепции, реактивная система залпового огня с электромагнитными катапультами может иметь несколько преимуществ перед существующей техникой. Специфический облик позволяет получить прирост дальности и точности огня без серьезной переработки ракеты. Кроме того, все новые агрегаты остаются на пусковой установке, что сокращает затраты на эксплуатацию.
Хань Цзюньли упомянул, что новое предложение уже используется в одном из перспективных проектов ракетного комплекса «земля-земля». Предлагается строительство самоходной машины с пусковой установкой для ракет, в определенной мере напоминающей существующие РСЗО. При этом такой образец должен иметь некоторые новые агрегаты, обеспечивающие работу катапульт. В дальнейшем возможно создание иных пусковых установок для монтажа на других носителях.
Идея электромагнитного разгона ракеты может использоваться в разных сферах. В теории, оригинальные средства запуска могут применяться с ракетами всех основных классов. Их можно применять в составе реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов и т.д. Более того, уже высказываются предположения о возможном применении таких систем на перспективных кораблях для ВМС НОАК. Впрочем, не уточняется, с какими именно ракетами будет использоваться такое оснащение.
Издание «Кэцзи жибао» также указало на стратегические последствия появления новых ракетных комплексов с электромагнитной катапультой. Так, одной из наиболее совершенных и дальнобойных РСЗО в НОАК является PHL-03, представляющее собой доработанный вариант советской / российской 9К58 «Смерч». Максимальная дальность стрельбы этой системы составляет 130 км. Авторы новой идеи полагают, что запуск тех же ракет при помощи новой катапульты приведет к существенному росту дальности. При этом точные цифры не приводятся.
Китайские ученые и журналисты не уточняют характеристики будущего ракетного комплекса, но при этом указывают на его боевые качества. Система с дальностью стрельбы в сотни километров способна держать под прицелом крупные районы и представляет опасность для войск и объектов инфраструктуры вероятного противника. Подобное вооружение может быть полезным при гипотетическом пограничном конфликте, например, на плато Дунлан.
Утверждается, что проект перспективного ракетного комплекса с использованием электромагнитной катапульты уже находится на стадии проектирования. Возможно, в ближайшем будущем начнется строительство опытных образцов с последующими испытаниями. На проведение всех требуемых работ требуется несколько лет, после чего армии предстоит решить вопрос необходимости такого вооружения. Поступят ли необычные системы на вооружение – покажет время.
***
Для повышения основных характеристик ракетного вооружения китайские ученые предлагают использовать нестандартные пусковые установки на основе электромагнитных катапульт. Такое предложение представляет очевидный интерес и, вероятно, вполне может дойти до использования на практике. Впрочем, его необходимо рассматривать объективно. Вполне возможно, что при внимательном изучении любопытная концепция потеряет свое кажущееся «очарование».
В первую очередь, необходимо отметить, что принцип запуска ракеты «воздух-воздух» при помощи катапультного устройства известен достаточно давно. К примеру, такие пусковые установки использовались с немецкой ракетой V-1 времен Второй мировой войны. Катапульты применялись и позже, но затем от них отказались в связи с отсутствием серьезных преимуществ при чрезмерной сложности. Теперь же китайские специалисты предлагают вернуться к отвергнутым идеям, но реализовывать их при помощи современных технологий.
Рассказывая о своей новой разработке, китайские ученые не спешат раскрывать основные технические решения. В частности, они даже не указывают тип катапульты, предлагаемой для применения с ракетами. Существует несколько основных вариантов разгона объекта за счет электромагнитного поля, и какой из них будет использоваться с ракетами – неизвестно. По-видимому, речь идет о линейном электродвигателе того или иного типа. Подобные устройства могут сочетать высокие характеристики с приемлемыми габаритами и сравнительно простой конструкцией.
Электромагнитные катапульты всех известных типов имеют существенный недостаток, затрудняющий их использование на практике. Для разгона нагрузки им требуется соответствующее энергоснабжение. Рассказывая о своей разработке, китайские инженеры вспоминают о катапультах нового американского авианосца USS Gerald R. Ford. Следует отметить, что крупный корабль имеет ядерную энергоустановку, способную обеспечить работу мощных линейных двигателей.
Очевидно, что для разгона сравнительно легких ракет требуются меньшие мощности, но и в таком случае ракетный комплекс нуждается в собственных средствах энергоснабжения. На боевой машине помимо пусковой установки придется монтировать генератор с требуемыми параметрами, что может предъявлять новые требования к шасси и прочим элементам комплекса. Пусковая установка с устройствами разгона тоже не может отличаться простотой. Чтобы оправдать такое усложнение конструкции, необходим серьезный рост боевых качеств. Удастся ли получить такие результаты – неизвестно.
К сожалению, китайские ученые, предложившие новый вариант запуска ракет, не торопятся раскрывать технические подробности проекта и оглашать конкретные цифры. Вследствие этого пока невозможно оценить реальный потенциал электромагнитной пусковой установки и сравнить ее с традиционными средствами. В области летно-технических характеристик ракет и боевого потенциала такой системы пока приходится полагаться лишь на оценки.
Авторы концепции утверждают, что электромагнитная катапульта сможет разогнать ракету и выбросить ее из направляющей с высокой скоростью, что уменьшит отклонение от заданной траектории. Действительно, неуправляемые реактивные снаряды в первые мгновения своего полета могут немного отклоняться от заданного направления, что ухудшает точность стрельбы. Увеличение скорости на этапе разгона, в теории, позволяет сократить отклонение. Однако такие расчеты требуется подтвердить испытаниями со сравнением одинаковых ракет и разных способов запуска.
В целом, на данный момент концепция запуска ракет с применением электромагнитной катапульты выглядит интересной, но не более того. Очевидно, что ее реальные перспективы могут быть весьма ограниченными. Катапульта нуждается в мощном источнике электроэнергии, вследствие чего не может эффективно использоваться на сухопутном шасси. В то же время, ее можно установить на корабль с подходящими энергетическими системами. В этом случае можно избавиться от проблем с габаритами агрегатов и питанием систем. Впрочем, это не снимает вопросы, связанные с целесообразностью. Так, если на корабле достаточно места для катапульты, то почему нельзя использовать эти объемы для более крупных ракет с большей дальности?
Связь нового проекта с недавним противостоянием, а также многочисленные проблемы предложенной концепции могут наводить на определенные подозрения. С такой точки зрения проект РСЗО с катапультной пусковой установкой может выглядеть попыткой «сыграть» на актуальной теме противостояния с соседними государства и выбить бюджет на проведение опытно-конструкторских работ без однозначного результата. Если такие подозрения соответствуют действительности, то проект может остановиться на одной из стадий, не дав реального результата.
Любопытное и многообещающее предложение в сфере ракетного оружия не стоит отвергать. Его необходимо изучить в теории и, возможно, на практике, после чего следует сделать выводы. Неназванный институт, где работают Хань Цзюнли и его коллеги, решил опередить событий и уже занимается созданием полноценного ракетного комплекса на основе новых идей. Результаты этого проекта могут появиться в течение нескольких следующих лет. Остается надеяться, что китайские военные и ученые не станут хранить новую разработку в тайне и при первой же возможности расскажут о ней общественности.
Фактически китайские ученые предложили возродить давно забытую идею запуска ракет с катапультной установки, но теперь в составе последней должны использоваться самые современные агрегаты. Сможет ли такая концепция оправдать возлагаемые на нее ожидания, и появится ли новый образец реактивной артиллерии с повышенными характеристиками – станет известно в будущем.
По материалам сайтов:
https://scmp.com/
https://indiatoday.in/
http://military-today.com/
http://globalsecurity.org/
http://rbase.new-factoria.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Military-today.com, Popsci.com
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