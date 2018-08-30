Язык силы в действии: ВМФ России заставил США пойти на попятную у берегов Сирии и сменить тактику

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/91re/91re.shtml

http://dfnc.ru/c106-technika/admiral-makarov-gotovitsya-k-zavershayushhemu-etapu-ispytanij/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-163.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/schtil-1/schtil-1.shtml

https://syria.liveuamap.com/en/2018/27-august-us-727-expeditionary-air-control-squadron-deployed

На протяжении последних нескольких дней командование Военно-морского флота России формировало в Восточном Средиземноморье весьма внушительный военно-морской «кулак» с ярко выраженными противолодочными, противокорабельными и противовоздушными качествами, в спектр основных задач которого включено оказание сдерживающего эффекта на корабельные ударные группировки Объединённых ВМС НАТО в целом, а также отдельные многоцелевые атомные подлодки, эсминцы управления ракетным оружием и АУГ ВМС США в частности. Веским поводом к созданию полноценной зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD на ближних и дальних подступах к морским границам Сирийской Арабской Республики в акватории Средиземного моря стали недавние угрозы со стороны Вашингтона о возможном нанесении ещё более мощного ракетного удара по стратегически важным объектам сирийской армии, прозвучавшие из уст советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в беседе с российским коллегой Николаем Патрушевым.Штаты оправдывают целесообразность нового удара, опираясь на уже отработанную схему реализации провокационного сценария с использованием бочек с газообразным хлором, что мы и пронаблюдали весной 2018 года. Съёмки нового эпизода со «зверствами режима Асада», по данным российского оборонного ведомства, планировалось провести в южном городе «Идлибского гадюшника» - Кафер-Зайта в течение ближайших дней. Итогом всей этой истории должно было стать очередное обвинение Дамаска в применении химического оружия и ещё ракетный удар, целью которого стало бы ослабление боевого потенциала САА, позволяющее боевикам «Тахрир аш-Шам» и других группировок из оппозиционно-террористического плацдарма перейти в наступление на освобождённые территории провинций Латакия, Хама и Алеппо. Между тем, на этот раз у Белого дома всё сложилось далеко не так гладко, как в первых числах апреля. И даже возможность осуществления эффективного удара оказалась под большим вопросом.В первую очередь, стоит обратить внимание на отсутствие той концентрации военно-морского компонента США, которую мы наблюдали перед предыдущим ударом. Единственными надводными кораблями-носителями стратегических крылатых ракет RGM-109E «Tomahawk Block IV», попавшими в центр внимания СМИ в качестве средств для вероятного удара по САР, стали лишь 3 «Иджис»-эсминца класса «Arleigh Burke Flight I» - DDG-68 USS «The Sullivans», DDG-71 USS «Ross» и DDG-64 USS «Carney», обладающие арсеналом из 140 «Томагавков». Первый находится в акватории Персидского залива и несёт в универсальных вертикальных ПУ Mk 41 56 RGM-109E, второй вошёл в Средиземное море 27 августа 2018 года и располагает лишь 28 «Томагавками». Эсминец аналогичного класса DDG-64 USS «Carney» покинул акваторию Чёрного моря и направился в Средиземноморье 28 августа; на его борту находится ещё 56 «Томагавков». Итого, имеем 140 «Топоров», которые могут принять участие в новом ударе по САР, 84 из которых, теоретически, планируется запустить из акватории Средиземного моря. Похоже на типичную, заранее спланированную и неспешную подготовку Пентагона к очередной безнаказанной дерзкой военной акции.Если же взглянуть на ситуацию с военно-технической точки зрения, то получим следующие детали. Во-первых, учитывая тактически продуманное распределение в Восточном Средиземноморье трёх фрегатов пр. 11356 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров»), оснащённых корабельными ЗРК «Штиль-1», а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», имеющего в арсенале ЗРК С-300Ф «Форт», получаем мощный «противоракетный зонтик», плотно прикрывающий 170-километровый участок воздушного пространства над территориальными водами Ливана. Аналогичный же «зонтик ПРО» над береговой линией Сирийской Арабской Республики сформирован зенитно-ракетными комплексами дальнего радиуса действия С-300В4 и С-400 «Триумф», развёрнутыми в окрестностях Тартуса и Хмеймиме. Следовательно, все траектории «Томагавков», предусматривающие задействование воздушного пространства Ливана, будут попадать в радиусы действия корабельных ЗРК «Штиль-1» и «Форт-М» ещё на дальних подступах к берегам этого государства. Что же касается суммарного боезапаса зенитных управляемых ракет 9М317Э на трёх фрегатах «адмиральской серии», а также ЗУР 5В55РМ в револьверных пусковых установках Б-204А крейсера «Маршал Устинов», то он достигает 172 (108 единиц на трёх фрегатах пр. 11356 и 64 единицы на ракетном крейсере пр. 1164 «Атлант»), а это в 2 раза больше, чем в данный момент могут противопоставить 2 американских эсминца - «Росс» и «Карни».Наиболее важным преимуществом в сохранении контроля российскими корабельными средствами ПВО над низковысотным участком воздушного пространства над восточной частью Средиземного моря является географический фактор. Небольшая протяжённость территориальных вод Ливана (170 км) открывает перед операторами ЗРК «Штиль-1» и «Форт-М» уникальную возможность избавиться от такого серьёзного препятствия, как явление радиогоризонта, который для обоих типов комплексов составляет порядка 35 км по «Томагавкам», летящим на высоте 30 - 50 м над водной поверхностью. Таким образом исключается образование воздушных брешей над «гребнем волны», через которые крылатые ракеты противника могут успешно преодолеть оборонительный зонтик ПРО. Почему это важно именно для комплексов «Штиль-1» и С-300ФМ?Ответ прост: зенитные управляемые ракеты 9М317МЭ и 5В55РМ оснащены полуактивными радиолокационными головками самонаведения, которые нуждаются в непрерывном подсвете целей вплоть до поражения, и не способны захватывать объекты, находящиеся вне зоны обзора корабельных РЛС подсвета МР-90 «Орех» (для комплекс «Штиль-1») и 3Р41 «Волна» (для комплекса «Форт-М»). Естественно, при таких обстоятельствах командование ВМС США не может рассматривать средиземноморский участок Сирийского театра военных действий в качестве приоритетного направления для осуществления очередного удара по Сирии. Ещё более интригующим моментом является то, что на фоне стремления Москвы уйти от «долларового диктата» методом активной продажи американских государственных облигаций и беглого пополнения золотого запаса, российское руководство уже не ставит в качестве приоритетной задачи нормализацию отношений с Вашингтоном, а поэтому и гарантировать Пентагону невмешательство в новый удар по Сирии Генштаб ВС России уж точно не будет.Большая часть «Томагавков», запущенная из Средиземного моря, вполне может быть перехвачена вышеперечисленными корабельными ЗРК, заступившими на боевое дежурство несколько дней назад. Тем более, что данный удар вполне может привести к срыву столь важной для Дамаска и Москвы операции по зачистке Идлиба, от степени успешности которой напрямую зависит, во-первых, - стабильность на подконтрольном САА западном берегу Евфрата, во-вторых, - безопасность всех военно-технических средств и личного состава на авиабазе Хмеймим. Да и противолодочные возможности нашей корабельной ударной группировки у берегов Сирии не так слабы, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоит наличие у фрегатов «адмиральской серии» универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14 УКСК, которые адаптированы для применения не только стратегических и противокорабельных крылатых ракет семейства «Калибр-НК», но и противолодочных управляемых ракет 91РТЭ2 с дальностью действия порядка 40 км, не говоря уже о сверхмалошумных «Варшавянках», способных помешать малошумным субмаринам класса «Вирджиния» и достаточно шумным ударным вариантам «Огайо» выйти на рубежи пуска СКР UGM-109E в центральной части Средиземного моря.Полный список различных сдерживающих факторов (включая вышеуказанные) заставил командование ОВМС НАТО и США отказаться от прежней методики нанесения ударов по САР из Средиземного моря, тем более, что сами «Томагавки», обладающие внушительной ЭПР в 0,1 - 0,2 кв. м, являются достаточно простыми для перехвата целями (подтвердилось 14 апреля при уничтожении 69% средств воздушного нападения с помощью одной лишь сирийской ПВО). Именно поэтому мы и не наблюдаем сегодня полноценных АУГ и КУГ США, Великобритании и Франции, направляющихся в Восточное Средиземноморье. Очевидно, что сейчас оборонное ведомство США делает ставку на более непредсказуемые и сложные для отражения удары с задействованием стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158 JASSM-ER, дополненных ложными целями / имитаторами ЭПР ADM-160A/C «MALD/MALD-J». Для выявления и селекции реальных JASSM-ER на фоне «умных» ложных целей MALD-J сирийским и российским средствам ПВО в САР потребуется дополнение в виде нескольких многочастотных станций радиотехнической разведки типа «Валерия».Повышенную обеспокоенность вызывает и тот факт, что для агрессивных действий против правительственных сил Сирии могут быть использованы оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, развёрнутые на восточном берегу Евфрата, подконтрольном проамериканским формированиям «Сирийских демократических сил». Такой вывод можно сделать, основываясь на недавних новостях о развёртывании в районе цементного завода «Лафарж» 727-й экспедиционной эскадрильи контроля воздушного пространства, а также радара дальнего радиолокационного обнаружения AN/TPS-75 «Типси-75» в районе Кабани (Айн-эль-Араб). Появление данных объектов в северной части Сирийского Курдистана можно считать своеобразным фундаментом для формирования позиционного района ПРО, представленного ЗРК «Patriot PAC-2/3», целью которых будет прикрытие мобильных пусковых установок M142 и M270, предназначенных для доставки и пуска оперативно-тактических баллистических ракет MGM-164B («ATACMS Block IIA») по объектам сирийской армии.