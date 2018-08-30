Иран представил собственный истребитель Kowsar

Презентация истребителя Kowsar

Презентация истребителя Kowsar

Презентация истребителя Kowsar

Истребитель Northrop F-5 ВВС Ирана

Источники информации:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5478654

https://warspot.ru/12732-iran-pokazal-istrebitel-otechestvennoy-razrabotki

https://news.ru/oruzhie/iran-istreblitel-sankcii

https://www.gazeta.ru/army/2018/08/21/11903323.shtml?updated

Материалы из открытых источников

21 августа информационное агентство Reuters рассказало о том, что в Тегеране прошла официальная демонстрация нового иранского истребителя Kowsar собственного производства. На официальной церемонии присутствовал президент страны Хасан Роухани, который посидел в кабине нового истребителя и отметил, что новое оружие необходимо стране для того, чтобы защищаться от США и региональных противников.В настоящее время ВВС Ирана находятся не в самом лучшем состоянии, военно-воздушные силы исламской республики давно не обновлялись современной авиационной и вертолетной техникой. На вооружении ВВС находится техника в основном американского и советского/китайского производства. Причем американские истребители были куплены еще до начала Исламской революции 1979 года. После чего поддержание их в боеготовом состоянии существенно усложнилось по причине трудностей с обслуживанием и приобретением необходимых запасных частей и вооружения. Сегодня Иран стремится создавать и собственные боевые самолеты. На вооружении ВВС уже находятся истребители HESA Azarakhsh и HESA Saeqeh. Однако обе машины были созданы на базе американских легких многоцелевых истребителей Northrop F-5 методом обратной разработки (обратного проектирования). При этом стоит помнить, что разработка оригинального истребителя Northrop F-5 в США началась еще в конце 1950-х годов. Поэтому эксперты оценивают боевые возможности «новых» иранских истребителей Azarakhsh и Saeqeh, как невысокие.Современные ВВС Ирана были созданы в 1979 году после исламской революции на основе существовавших до этого имперских ВВС. Но развитие военно-воздушных сил было серьезно осложнено санкциями, которые были введены против Тегерана Вашингтоном. Для ВВС Ирана это был серьезный удар, так как они почти целиком были укомплектованы самолетами и вертолетами производства США, большая часть этих машин используется и сегодня, при этом специалисты считают, что боеспособной остается лишь около 60 процентов сохранившейся американской техники. Стоит отметить, что серьезные потери иранский авиапарк понес и в годы ирано-иракской войны 1980-1988 годов. После завершения войны Иран покупал боевые самолеты в СССР и Китае, а также использовал технику советского производства, которая была перегнана из Ирака в Иран во время войны в Персидском заливе в 1991 году.На этом фоне интересной представляется подача нового истребителя Kowsar, который иранское агентство Tasnim относит к реактивным боевым самолетам четвертого поколения, утверждая, что данная машина полностью разработана в Иране. По сообщениям иранской стороны, новый истребитель будет производиться в исламской республике как в одноместном, так и в двухместном вариантах. Истребитель Kowsar получит возможность нести различное вооружение. Оснащенный многоцелевым радарным комплексом и компьютерной системой баллистических расчетов новый боевой самолет был назван в честь упоминаемой в Коране райской реки Каусар.Еще до презентации нового самолета министр обороны страны Амир Хатами особо подчеркивал, что истребитель создан в рамках «стратегии активного сдерживания», напомнив, что Иран никогда не нападал на другие государства. Министр отметил, что в последние годы иранские технические и военные специалисты добились значительных успехов в производстве широкого спектра боевой техники собственной разработки. Военачальник отметил, что программа обороны Ирана мотивирована воспоминаниями о ракетных атаках периода ирано-иракской войны 1980-1988 годов и неоднократными угрозами Тегерану со стороны США и Израиля. В Иране особо подчеркивают, что Kowsar стал первым истребителем, который был полностью разработан и произведен в Иране. Однако эксперты относятся к подобным заявлениям с изрядной долей скепсиса. Отдельно стоит отметить, что иранское агентство Tasnim не привело никаких детальных характеристик нового боевого самолета.Пока что специалисты могут отметить лишь успехи Ирана с модернизацией уже имеющихся старых машин. К примеру, в июле 2018 года Тегеран сумел ввести в строй 10 модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-22, которые до этого длительное время находились на хранении. Также иранский ВПК запустил в производство ракету класса «воздух-воздух» средней дальности Fakour-90, предназначенную для истребителя F-14 Tomcat американского производства. Ранее иранская оборонная промышленность представляла также модернизированные версии истребителя F-7 (китайская копия советского МиГ-21) и американских истребителей Northrop F-5 и F-14.Российские военные эксперты считают, что иранский истребитель Kowsar представляет собой либо глубокую модернизацию истребителя F-5, либо его модернизированную копию. В интервью изданию News.ru российский военный эксперт Юрий Лямин отметил, что новый иранский самолет выглядит практически один в один как учебно-боевая двухместная версия легкого многоцелевого истребителя Northrop F-5. По его словам, скорее всего, на самолете действительно установлена новая авионика, а также была доработана кабина пилотов, однако данную боевую машину нельзя сравнивать с современными истребителями. Лямин отметил, что организуя громкие, но по факту бесполезные презентации вооружений и военной техники, Рухани работает на внутреннюю иранскую аудиторию. Эксперт полагает, что президенту Ирана важно продемонстрировать населению страны, что ВПК может развиваться и под его самостоятельным руководством, а также лично «отметиться» в оборонных проектах, которые не связаны с командованием Корпуса стражей исламской революции.После заключения политического соглашения между Тегераном и группой стран, известных как 5+1 (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция – постоянные члены Совбеза ООН и Германия), относительно ядерной программы Ирана, была принята резолюция Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго для Ирана на пятилетний срок. Согласно данной резолюции до осени 2020 года Тегеран не может покупать современные авиационные двигатели и детали для них. «А освоить собственное серийное производство современных авиадвигателей для истребителей пока не в состоянии даже Индия, обладающая куда большими научными, техническими и финансовыми ресурсами. Это требует длительного периода работы и многомиллиадрных вложений», – отмечает Юрий Лямин. При этом эксперт не исключает, что после 2020 года Иран может приобрести авиационные двигатели у Росси и, обеспечив значительные инвестиции в собственную авиапромышленность, попробует создать полноценный легкий боевой самолет собственного производства.Аналогичного с Ляминым мнения придерживается и военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов, который отметил, что так называемая иранская «авиационная промышленность» уже 25 лет вращается вокруг различных переделок старых истребителей американского производства и ничего больше родить не в состоянии. «Проект подобный представленному истребителю Kowsar иранские авиаконструкторы представляют только для того, чтобы отчитаться о собственной деятельности и лоббирования выделения денежных средств, – считает Михаил Барабанов. – В том случае, если ограничения ООН в отношение Ирана не будут продлены, лучшим выходом для исламской республики будет организация на своей территории производства современной российской или китайской авиационной техники. Если этим планам не смогут помешать завышенные амбиции Ирана».Израильские военные эксперты также с изрядной долей скепсиса смотрят на иранскую новинку, отмечая, что истребитель Kowsar не может похвастаться какими-либо инновационными или прорывными решениями. «Я сразу же увидел в новинке очень старый американский истребитель», – отметил Офир Гендельман официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля, комментируя презентацию новинки.Похожего с израильтянами мнения придерживается и военный эксперт Джозеф Демпси, представляющий базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований (IISS). Он сравнил иранскую новинку с американским двухместным истребителем F-5F Tiger II. В то же время Джозеф Демпси отметил, что новый иранский самолет не является слепой копией американского боевого самолета. Хотя Kowsar внешне очень похож на F-5F, он не идентичен машинам, которые Иран получил из США. Судя по представленным фото- и видеоматериалам, иранский самолет получил современную цифровую кабину пилотов с ЖК-дисплеями, а также новые катапультные кресла, которые, по всей видимости, созданы на базе российских катапультируемых кресел К-36, отметил эксперт.Несмотря на критику и сомнения экспертов, стоит отметить, что даже такие возможности иранского военно-промышленного комплекса можно считать значительными, учитывая условия, в которых он существует на протяжении последних десятилетий. Из соседей исламской республики только две страны Пакистан и Турция могут себе позволить военные самолеты собственной разработки. При этом пакистанский боевой самолет PAC JF-17 Thunder был создан при тесном сотрудничестве с китайской авиационной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group. А легкий турбовинтовой учебно-тренировочный самолет для продвинутой подготовки летчиков TAI Hurkus еще даже не поступил на вооружение ВВС Турции.