Украина закрыла дела в отношении моряков судна "Норд"
С территории Украины пришло сообщение о принятии решения по поводу закрытия дел в отношении членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд». Напомним, что территорию Украины смогли покинуть двое членов экипажа, остальные не имеют возможности вернуться домой. В отношении капитана «Норда» возбуждено уголовное дело, и он в течение нескольких месяцев томится в застенках СБУ.
Дела, а речь идёт об административном делопроизводстве, судом были закрыты в отношении других членов экипажа. Сторона обвинения пыталась инкриминировать россиянам незаконное пересечение украинской границы.
Адвокаты смогли доказать, что для привлечения россиян к административной ответственности у украинского суда оснований нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору «Могильницкий и партнёры».
Уголовное дело в отношении капитана «Норда» не закрыто.
На этом фоне стало известно, что Москва готова осуществить обмен украинских моряков с судна "ЯМК-0041" на моряков «Норда». Киев «обдумывает» поступившее предложение. Напомним, что украинские моряки были задержаны в водах у побережья Крыма за незаконное рыболовство. При этом задержание украинцев стало ответной мерой на задержание российского рыболовецкого судна украинскими пограничниками. Судно "Норд" до сих пор находилось в порту Бердянска.
Дела, а речь идёт об административном делопроизводстве, судом были закрыты в отношении других членов экипажа. Сторона обвинения пыталась инкриминировать россиянам незаконное пересечение украинской границы.
Адвокаты смогли доказать, что для привлечения россиян к административной ответственности у украинского суда оснований нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору «Могильницкий и партнёры».
Уголовное дело в отношении капитана «Норда» не закрыто.
На этом фоне стало известно, что Москва готова осуществить обмен украинских моряков с судна "ЯМК-0041" на моряков «Норда». Киев «обдумывает» поступившее предложение. Напомним, что украинские моряки были задержаны в водах у побережья Крыма за незаконное рыболовство. При этом задержание украинцев стало ответной мерой на задержание российского рыболовецкого судна украинскими пограничниками. Судно "Норд" до сих пор находилось в порту Бердянска.
- Использованы фотографии:
- Госпогранслужба Украины
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter