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Украина закрыла дела в отношении моряков судна "Норд"

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С территории Украины пришло сообщение о принятии решения по поводу закрытия дел в отношении членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд». Напомним, что территорию Украины смогли покинуть двое членов экипажа, остальные не имеют возможности вернуться домой. В отношении капитана «Норда» возбуждено уголовное дело, и он в течение нескольких месяцев томится в застенках СБУ.

Украина закрыла дела в отношении моряков судна "Норд"


Дела, а речь идёт об административном делопроизводстве, судом были закрыты в отношении других членов экипажа. Сторона обвинения пыталась инкриминировать россиянам незаконное пересечение украинской границы.


Адвокаты смогли доказать, что для привлечения россиян к административной ответственности у украинского суда оснований нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую контору «Могильницкий и партнёры».

Уголовное дело в отношении капитана «Норда» не закрыто.

На этом фоне стало известно, что Москва готова осуществить обмен украинских моряков с судна "ЯМК-0041" на моряков «Норда». Киев «обдумывает» поступившее предложение. Напомним, что украинские моряки были задержаны в водах у побережья Крыма за незаконное рыболовство. При этом задержание украинцев стало ответной мерой на задержание российского рыболовецкого судна украинскими пограничниками. Судно "Норд" до сих пор находилось в порту Бердянска.
Использованы фотографии:
Госпогранслужба Украины
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28 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:08
    +6
    Я бы уже и Бердянск передал бы под руководство ополчения. Исконно Российскую землю отдали на поругание каким-то укроинцам!
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 06:44
      -7
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Исконно Российскую землю отдали на поругание каким-то укроинцам!

      А вы не скажете, почему просто Россию отдали на поругание каким-то? Вам ещё обращение ВВП к гражданам и друзьям не доказало, что власти по большому начхать на ваше, моё и мнение других? Озабоченность, это такая политика, за которую не привлекают и санкций не назначат...
      1. Ratmir_Ryazan Офлайн
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:33
        0
        В какой стране президент вот так обращался к народу по поводу предстоящей реформы?

        Путин - лучший лидер России со времен Петра первого и Екатерины второй...
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 07:44
          +3
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          В какой стране президент вот так обращался к народу по поводу предстоящей реформы?

          есть один такой. правда в твиттере. и не к народу а к своим подчинённым laughing увольняет их напимер laughing
        2. 210окв Онлайн
          210окв Сегодня, 09:11
          0
          Лучший лидер со времен Петра и Екатерины-И.Сталин..
  2. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 06:25
    +2
    Адвокаты то доказали.Но кто понесет ответственность,никто.Вывод.Провокации продолжаться.Ничего сложного.Задержал,продержал месяц потом тебе адвокаты доказали и ты пожал плечами и отпустил.Все довольны а чейто рейтинг на этом вырос приподнеся это местным хомякам как плевок в лицо "ахрессора".Но лично мне кажется учитывая то что у власти киева воры русофобы и временщики, что нельзя не учитывать то,что дело не ограничилось только правовыми рамками.Видимо просто обмен был оговорен моряками( ведь ради этого то и задерживалось судно).А то что киев думает то эта новость для содание иллюзий о том чтобы скрыть истиную цель .В любом случае неоднократно было замечено,завязывайте пацаны плавать в уураинские порты.Поберегите себя и близких.Ну не заработаешь всех денег.Частнику пофиг он послал корабль а вы в плен попали.И ладно бы первая ласточка былано,но ведь был же прецедент.
    1. Город нашенский Офлайн
      Город нашенский Сегодня, 06:33
      +2
      Цитата: Heterocapsa
      Провокации продолжаться

      Брать тут же пачку укров на обмен. Несколько раз повторится, потом поймут что далеко не уедут и сами прекратят.
      Цитата: Heterocapsa
      неоднократно было замечено,завязывайте пацаны плавать в украинские порты

      Да, после "Механика Погодина" надеюсь, это уже дошло до всех, частников.
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 06:52
      +5
      Судовладельцы сразу после погодина обьявили бойкот украинским портам. Практически сразу и официально.
    3. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 07:40
      0
      давить в Аз море укров надо и далее+ стрельбы напротив Одессы проводить с закрытием акватории-- ДО ОТЪЕЗДА ТУРЧИНОВА В КАНАДУ.
      потом укомплектовать экипажи собачьих упряжек( 300 или 700 экипажей) в Якутии для доставки почты ИЗ ТРУЖЕНИКОВ СБУ. платить надо за все.
      а пока СБУшникам надо читать ДжЛондона.
    4. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 07:45
      +1
      Хорошо, еще если отпустят...
      А то пожмут плечами, и новое дело заведут, а ты снова доказывай,что безосновательное.
      Это скоты. А скот понимает только боль
    5. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: Heterocapsa
      Но кто понесет ответственность,никто

      несут. огромную. экономическую и политическую. про Азовское море уже могут забыть. про порты уже много раз сказано
      или по вашему наказание, это только когда ремнём по голой попе?
  3. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 06:27
    0
    Адвокаты смогли доказать

    Презумпция невиновности, не?
    Дела, а речь идёт об административном делопроизводстве, судом были закрыты в отношении других членов экипажа

    Лед тронулся. Еще бы кэпа освободить бы и потом весь экипаж обменять на шумерских рыбаков.
    1. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 06:52
      +1
      А я,грешный, чет совсем не понял новости. Про капитана речь не веду, на него уголовка не закрыта и третья часть марлезонского балета в его отношении продолжается.
      Но если в отношении двух членов экипажа дело закрыто и они невиновны, какого огородного овоща они еще вна украине и почему их должны обменивать на шумерских рыбаков?
      1. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 07:17
        +1
        Ну, у нас же типа "война", однако. Спокойно хрен кто отпустит
        остальные не имеют возможности вернуться домой

        С другой стороны, двое рыбаков наших уже давно уехали из Укростана, и следовательно остальные могут уехать,т.к.дело закрыто. К чему последний абзац про обмен.... Здесь действительно нестыковка в статье request
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 07:58
          0
          Цитата: Город нашенский
          К чему последний абзац про обмен....

          обменять капитана
        2. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 09:18
          0
          Двое уехали по "левым" паспортам. Дело закрыто у остальных, но их не пропускают на границе. Не признают паспорт РФ выданный Крымом. А Украинского у них нет
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +2
    Киев «обдумывает» поступившее предложение.
    Ломают голову как бы дополнительно ущипнуть Россию и еще поиметь для себя гешефт. Гадюшник в раздумье, как бы не прогадать.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    +1
    Напомним, что территорию Украины смогли покинуть двое членов экипажа, остальные не имеют возможности вернуться домой.

    ... а теперь как с ними?... представляется, что пока будут на территории ненужной, мыздолбулы найдут причину возбудить уг.дело по любой другой причине...
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 06:53
      +3
      Наши все в консульстве сидят,кроме капитана. С ними ни чего не случится.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
        +1
        cariperpaint Сегодня, 06:53 Наши все в консульстве сидят,кроме капитана. С ними ни чего не случится.

        Спасибо, действительно не знал, замотался. Теперь переправить в Россию осталось...
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 06:58
          0
          А вот с этим пока печально все. Не выходит.
  6. gas113 Онлайн
    gas113 Сегодня, 06:51
    +1
    Почему нельзя арестовывать украинские суда в счет 3х милиардного долга? Да малоли благовидных предлогов.
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:00
    +1
    Адвокаты смогли доказать, что для привлечения россиян к административной ответственности у украинского суда оснований нет

    Вчинить им иск за незаконное задержание моряков. После возвращения моряков домой, разумеется...
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
      +1

      Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:00 НОВЫЙ
      Адвокаты смогли доказать, что для привлечения россиян к административной ответственности у украинского суда оснований нет
      Вчинить им иск за незаконное задержание моряков. После возвращения моряков домой, разумеется...

      Моё, Вам! love ... также полагаю, что так не оставят, но сначала домой к семьям...
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:00
      +2
      Цитата: Masya Masya
      Вчинить им иск за незаконное задержание моряков

      уже вчинили. небратья несут нехилые потери от практически блокады портов в Азовском море. во все колокола бьют
      Привет smile hi
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 08:16
        +1
        Просто им очень долго доходит - как до жирафа, что чинить российским судам произвол нельзя. Еще и по "Погодину" отольются им приличные наказания, и за русские земли, которые они необоснованно считают своими. negative
  8. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:32
    -2
    Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года .Так что деньги....деньги...а люди потом.
  9. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 08:54
    0
    Ничего нового не узнал. Адвокаты смогли доказать что к морякам претензий нет-так как они украинцы(да да--им не ликвидировали гражданство Украины и они по прежнему носители гражданства) и к ним проблем нет, живут на "оккупированной территории" и следовательно к ним претензий за выход из "оккупированного порта" не может быть..
    Штраф был минимальный. Другое дело требование через Чонгар по украинским документам.
    Напомню что двоим хитрые консулы успели сделать паспорта новые(или старые крымские восстановили не суть) и они отчалили самолетом из Киева в РБ. Пока остальным так же не перекрыли кислород(паспорта признали недействительными)
    Уверен что у нас с РФ столько "Общих граждан"(имеющих неликвидированные российские/украинские гражданства при наличии гражданства соседа) что счет пошел на сотни тысяч.