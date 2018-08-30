Россия испытала новейшую противоракету

Противоракета успешно выполнили поставленную задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В министерстве обороны сообщают об испытаниях новейшей ракеты для отечественной системы ПРО. Пуск, как сообщается, был осуществлён на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). В сообщении департамента информации российского оборонного ведомства говорится, что пуск, проведённый расчётом войск ПВО-ПРО Воздушно-космических войск РФ, признан успешным.Это очередное испытание новейшей российской противоракеты.По словам полковника Андрея Приходько, замкомандующего объединением ПВО-ПРО ВКС, новая противоракета после серии проведённых испытаний полностью подтвердила заложенные характеристики.Из сообщения:Система ПРО, для которой тестируется новая противоракета, как отмечено, позволяет не только организовать защиту от воздушно-космического нападения, но и стать частью системы предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства.Напомним, что ранее Россия заявила о восстановлении работы наземной сети контроля космического пространства – в первую очередь речь идёт о контроле околоземного пространства с орбитами искусственных спутников.О характеристиках противоракеты на данный момент не сообщается.