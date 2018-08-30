Россия испытала новейшую противоракету
В министерстве обороны сообщают об испытаниях новейшей ракеты для отечественной системы ПРО. Пуск, как сообщается, был осуществлён на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). В сообщении департамента информации российского оборонного ведомства говорится, что пуск, проведённый расчётом войск ПВО-ПРО Воздушно-космических войск РФ, признан успешным.
Это очередное испытание новейшей российской противоракеты.
По словам полковника Андрея Приходько, замкомандующего объединением ПВО-ПРО ВКС, новая противоракета после серии проведённых испытаний полностью подтвердила заложенные характеристики.
Из сообщения:
Система ПРО, для которой тестируется новая противоракета, как отмечено, позволяет не только организовать защиту от воздушно-космического нападения, но и стать частью системы предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства.
Напомним, что ранее Россия заявила о восстановлении работы наземной сети контроля космического пространства – в первую очередь речь идёт о контроле околоземного пространства с орбитами искусственных спутников.
О характеристиках противоракеты на данный момент не сообщается.
Это очередное испытание новейшей российской противоракеты.
По словам полковника Андрея Приходько, замкомандующего объединением ПВО-ПРО ВКС, новая противоракета после серии проведённых испытаний полностью подтвердила заложенные характеристики.
Из сообщения:
Противоракета успешно выполнили поставленную задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система ПРО, для которой тестируется новая противоракета, как отмечено, позволяет не только организовать защиту от воздушно-космического нападения, но и стать частью системы предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства.
Напомним, что ранее Россия заявила о восстановлении работы наземной сети контроля космического пространства – в первую очередь речь идёт о контроле околоземного пространства с орбитами искусственных спутников.
О характеристиках противоракеты на данный момент не сообщается.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter