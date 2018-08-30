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Россия испытала новейшую противоракету

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В министерстве обороны сообщают об испытаниях новейшей ракеты для отечественной системы ПРО. Пуск, как сообщается, был осуществлён на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). В сообщении департамента информации российского оборонного ведомства говорится, что пуск, проведённый расчётом войск ПВО-ПРО Воздушно-космических войск РФ, признан успешным.

Это очередное испытание новейшей российской противоракеты.

Россия испытала новейшую противоракету



По словам полковника Андрея Приходько, замкомандующего объединением ПВО-ПРО ВКС, новая противоракета после серии проведённых испытаний полностью подтвердила заложенные характеристики.

Из сообщения:
Противоракета успешно выполнили поставленную задачу, поразив условную цель с заданной точностью.


Система ПРО, для которой тестируется новая противоракета, как отмечено, позволяет не только организовать защиту от воздушно-космического нападения, но и стать частью системы предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства.

Напомним, что ранее Россия заявила о восстановлении работы наземной сети контроля космического пространства – в первую очередь речь идёт о контроле околоземного пространства с орбитами искусственных спутников.

О характеристиках противоракеты на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Новейшая российская противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган
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26 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:35
    -14
    очередной пуск "нудоль"... и что ?
    1. IGOR GORDEEV Офлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 06:39
      +2
      Цитата: андрей юрьевич
      очередной пуск "нудоль"... и что ?

      А может не "нудоль"?
      1. Город нашенский Офлайн
        Город нашенский Сегодня, 06:43
        +2
        Цитата: IGOR GORDEEV
        А может не "нудоль"?

        Может. Но Пусковой контейнер похож.
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 07:40
          +2
          Ооооооооочень быстро полетела. good
          Ляпота smile
        2. den3080 Онлайн
          den3080 Сегодня, 09:06
          0
          Андрей Приходько был в погонах генерал-майора, по телевизору, с утра.
          Вопросы:
          1. Присвоили очередное звание?
          2. Разжаловали в полковники?
          по пп 1,2: Когда успели?:)
          3. Или аффтарская ашыпка?(в данной статье)
      2. Скифотавр Офлайн
        Скифотавр Сегодня, 06:56
        +3
        Цитата: IGOR GORDEEV
        А может не "нудоль"?

      3. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 07:24
        0
        2017г.
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Цитата: андрей юрьевич
        очередной пуск "нудоль"... и что ?

        А может не "нудоль"?

        не может.
    2. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      очередной пуск "нудоль"... и что ?

      Да ничего,просто пуск,как за хлебом в магазин.
      А много у нас таких пусков было за последние 10 лет,не подскажете,если для Вас это рядовое событие?
    3. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 07:41
      +1
      Еще дым от ракеты не рассеялся, а снобизм так и прет
    4. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:58
      -1
      Эта ракета может сбивать спутники
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:30
        -2
        Цитата: Грибок
        Эта ракета может сбивать спутники

        да ну ??? "новость! "... wassat
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:36
    +1
    Хорошо, когда что-то испытывают, значит, есть конструкторы способные это создать! У нас своя школа оружия, и ей нужно и дальше развиваться. А то кругом менеджеры, маклеры, юристы и экономисты -а работать то некому руками! belay
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:38
      -5
      вот и говорю,что штатная работа продолжается, зачем о каждом пуске писать ?
      1. rotmistr60 Онлайн
        rotmistr60 Сегодня, 06:56
        +7
        зачем о каждом пуске писать ?
        Такие сообщения обычно для западных "партнеров" делаются, чтобы голову ломали. Для нас действительно пуск он и есть пуск.
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Хорошо, когда .... есть конструкторы ......А то кругом менеджеры, маклеры, юристы и экономисты -а работать то некому руками! belay

          Дядя, конструкторы работают головой. wink
  3. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 06:38
    -10
    Там один такой выстрел наверно больше одного МРОТ стоит
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:13
      +4
      В вопросах нашей с вами безопасности цена жизнь миллионов людей, так что финансовая стоимость пуска это вопрос относительный! И не самый важный в данный момент.
    2. Например Офлайн
      Например Сегодня, 07:20
      +6
      На колбасу переведи. laughing
      1. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 07:27
        -4
        Измельчал люд нынче.Сарказм не понимают когда кавычки не поставишь.
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 08:33
          0
          Цитата: Heterocapsa
          Измельчал люд нынче.Сарказм не понимают когда кавычки не поставишь.

          Такой "сарказм", в виде заунывного нытья, в каждом твоем посте.
      2. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:06
        -1
        Цитата: Например
        На колбасу переведи.

        в чупа чупсах больше будет laughing
    3. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:41
      0
      Цитата: Heterocapsa
      Там один такой выстрел наверно больше одного МРОТ стоит

      Про пенсии забыл вставить,незачет! Придете в следующий раз!
      1. Heterocapsa Онлайн
        Heterocapsa Сегодня, 07:50
        -3
        Про пенсии тебе вова уже все обьяснил живи и радуйся .
      2. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:07
        -1
        Цитата: konstantin68
        Про пенсии забыл вставить,незачет!

        про зарплату бюджетникам...
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    +2
    ... смотрел по ТВ... стартовала резво и красиво good ...
    1. ivanec Офлайн
      ivanec Сегодня, 06:41
      +1
      Мельбурн оценил wink