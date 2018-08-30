Под Владимиром во время тренировочного прыжка с парашютом погиб десантник

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает о трагическом происшествии во Владимирской области. В материале говорится о гибели военнослужащего Воздушно-десантных войск. Рядовой ВДВ осуществлял прыжок с парашютом с борта вертолёта Ми-8.Отмечается, что высота, на которой летел вертолёт, составляла около 500 м. Район приземления – площадка Киржач.По последним данным, у десантника не раскрылся парашют Д-10. Военнослужащий погиб во время приземления. Инцидент произошёл в минувший вторник.По факту трагедии под Владимиром во время тренировочных прыжков проводится проверка. Для этого создана специальная ведомственная комиссия.Можно со всей уверенностью говорить о том, что Д-10 – парашют высокой степени надёжности. На вооружении ВДВ он стоит с конца 90-х годов. В зависимости от веса парашютиста (со снаряжением) парашют рассчитан на 120 прыжков. При этом необходимо учитывать и климатические условия, в которых парашют применяется в течение срока эксплуатации. Пока не исключается и пресловутый человеческий фактор.Имя военнослужащего, погибшего во время тренировочного прыжка, на данный момент не сообщается.