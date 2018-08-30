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Под Владимиром во время тренировочного прыжка с парашютом погиб десантник

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает о трагическом происшествии во Владимирской области. В материале говорится о гибели военнослужащего Воздушно-десантных войск. Рядовой ВДВ осуществлял прыжок с парашютом с борта вертолёта Ми-8.

Отмечается, что высота, на которой летел вертолёт, составляла около 500 м. Район приземления – площадка Киржач.

По последним данным, у десантника не раскрылся парашют Д-10. Военнослужащий погиб во время приземления. Инцидент произошёл в минувший вторник.


Под Владимиром во время тренировочного прыжка с парашютом погиб десантник


По факту трагедии под Владимиром во время тренировочных прыжков проводится проверка. Для этого создана специальная ведомственная комиссия.

Можно со всей уверенностью говорить о том, что Д-10 – парашют высокой степени надёжности. На вооружении ВДВ он стоит с конца 90-х годов. В зависимости от веса парашютиста (со снаряжением) парашют рассчитан на 120 прыжков. При этом необходимо учитывать и климатические условия, в которых парашют применяется в течение срока эксплуатации. Пока не исключается и пресловутый человеческий фактор.

Имя военнослужащего, погибшего во время тренировочного прыжка, на данный момент не сообщается.
Использованы фотографии:
Википедия
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17 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    +6
    ...очень и очень жалко парня... соболезнование родным и близким... надеюсь комиссия сделает всё для установления причины ЧП...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:01
      +5
      прыжок в вечность... соболезную всем кто знал,дружил,любил бойца...
  2. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +7
    высота, на которой летел вертолёт, составляла около 500 м
    Маловато для тренировочных прыжков тем более срочников. Обычно с 900 м. При такой высоте о запаске только успеет подумать. Родственникам погибшего искренние соболезнования.
    1. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:36
      +3
      Цитата: rotmistr60
      высоте о запаске только успеет подумать

      Вот ,вот маловата высота,и прибор не сработает,или сейчас не используют?
      У нас срочникам обязательно одевали,правда за сработку жестко наказывали,предусматривалось,что ты сам со скобами разберешься.
      1. Canecat Онлайн
        Canecat Сегодня, 09:14
        0
        По прибору 300 метром высота раскрытия ЗП. Сдается мне в основе лежит разгильдяйство и бессмысленная бравада.
    2. raw174 Онлайн
      raw174 Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Маловато для тренировочных прыжков тем более срочников.

      Вот к стати, погибший был срочником или контрактником? Не отражено.
    3. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: rotmistr60
      +4
      высота, на которой летел вертолёт, составляла около 500 м Маловато для тренировочных прыжков тем более срочников. Обычно с 900 м. При такой высоте о запаске только успеет подумать.

      на "магдебурге",я тоже с 500м "выпал" трижды, Д-6, потею как вспомню...(всё из за значка с "висюлькой") теперь-ни в жись...боюсь, а тогда-стадное чувство,не мог отступить,потерял бы "лицо".
    4. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: rotmistr60
      Маловато для тренировочных прыжков тем более срочников

      ну наверное это был не первый прыжок. наверное у него был какой то опыт
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:10
    +1
    Хочу выразить искренние соболезнования родным, друзьям, и сослуживцам погибшего! soldier soldier
  4. трассер Офлайн
    трассер Сегодня, 07:17
    +7
    Царство небесное погибшему воину. Д10 НЕ ОТКРЫЛСЯ , НО ЗАПАСКУ БОЕЦ ДОЛЖЕН БЫЛ ОТКРЫТЬ ! Точнее успеть открыть. Высота 500 метров, что то мне помниться 300 метров высота срабатывания автомата открытия запаасного. Но ВДВ прыгают без автоматов раскрытия запаски. На ВДП учат до автоматизма открывать основной и запасной купол. Пока причиной мне видится низкая высота десантирования. Или основные купола раскрывались принудительно вытяжкой фалом после выхода из вертолета? Тоже на вряд ли. Ми 8 маленький вертолет десантирование обычное на стабилизирующем куполе должно быть с вытяжкой "стабилки " после выхода....Но так при такой высоте не получится .Скорость падения на "стабилке " 50м/с значит пролетев 150 метров за 3 секунды высота открытия основного купола на которого тоже уходит время и высота составит около 270 метров. Это критично мало для разрешения внештатной ситуации с основным куполом и открытием запасного.
    Никогда не забуду темно бордовую шею капитана Сычева, "Сыча"..когда фалом обмотало ему шею контровочные нити не раскрылись и он повис как в петле на фале под брюхом МИ 6. Вчетвером вытягивали .Либо задохнулся бы точно , либо сами шею ему оторвали бы. Выбрали последнее. Не не оторвали. На прыжки он потом еще долго не ездил.
    А бойца жаль. Мне кажется ошибка в выборе высоты десантирования. ВДП шники лучше знают.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:25
      +1
      Скорость снижения на стабилизации 30-40 м/с, стабилизация принудительная парашютный прибор используется. Парень скорее всего с Медвежьих. Жаль парня.
    2. zapfen Онлайн
      zapfen Сегодня, 09:11
      0
      Ждать результаты расследования. Чего гадать. У нас в карауле курсант застрелился из автомата. Девушка бросила. Так что неизвестно пока.
  5. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 07:17
    +1
    Земля пухом, очень жаль!((
  6. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:29
    +1
    Ну как так-то?! Тренировке, запаска почему не помогло?!
  7. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:47
    0
    Не так давно был случай на юге страны.Три военнослужащих десантников погибли после прыжка и попадания в холодную реку.
    1. игорка357 Онлайн
      игорка357 Сегодня, 09:10
      0
      Там даже не холодная река виновата была,а просто вода..и рас..дяйство командиров!
  8. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 07:47
    +1
    soldier жаль парня, царство ему небесное. Ну подождём результаты расследования.