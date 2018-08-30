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США пока бессильны перед российским оружием. Американский генерал уверен

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В случае военной агрессии Соединённые Штаты не смогут защитить свою территорию от воздействия новейшего российского и китайского оружия.



Такую нерадужную перспективу развития событий констатировал во время проведения 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США генерал Терренс О'Шонесси, возглавляющий Северное командование ВС США и Командование ВКО Северной Америки. Его выступление было опубликовано американским изданием Military Times.


Американский генерал отметил, что эпоха конкуренции в современном вооружении делает американскую территорию на сегодняшний день очень уязвимой.

В связи с этим О'Шонесси предложил создать совершенно новую стратегию национальной обороны США, которая позволит защитить страну от равных по силам противников, имея в виду Россию и Китай.

По словам генерала, американское военное ведомство уже занимается поиском способов повышения обороноспособности США. В частности, Пентагон планирует установить на истребители F-16 радары, которые будут способны перехватывать крылатые ракеты. Радиолокатор AESA способен обнаруживать и отслеживать быстрее и на больших расстояниях большее количество целей. Кроме того, он может работать во враждебных электронных средах, отметил О'Шонесси.

Одним из примеров новейшего вооружения, которое может "долететь" до территории США, является гиперзвуковое оружие «Авангард», которое анонсировал российский президент Путин. Перехватывать такого рода гиперзвуковые ракеты Соединённые Штаты пока не могут, о чём неоднократно говорилось представителями Пентагона.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 07:34
    +2
    .
    В частности, Пентагон планирует установить на истребители F-16 радары, которые будут способны перехватывать крылатые ракеты. Радиолокатор AESA способен обнаруживать и отслеживать быстрее и на больших расстояниях большее количество целей. Кроме того, он может работать во враждебных электронных средах, отметил О'Шонесси.
    шо, F22 и 35 втухли ?
    1. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 07:37
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      .
      В частности, Пентагон планирует установить на истребители F-16 радары, которые будут способны перехватывать крылатые ракеты. Радиолокатор AESA способен обнаруживать и отслеживать быстрее и на больших расстояниях большее количество целей. Кроме того, он может работать во враждебных электронных средах, отметил О'Шонесси.
      шо, F22 и 35 втухли ?

      А смысл? Если у самолета работают радары, то какой же это стэлс?
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:45
        0
        Цитата: Кубик123
        А смысл? Если у самолета работают радары, то какой же это стэлс?

        Конечно, когда прочие самолеты будут выполнять боевую задачу Эф35 и 22 будут парить незаметно и созерцать окружающий мир. Романтика! laughing
        Одним из примеров новейшего вооружения, которое может "долететь" до территории США, является гиперзвуковое оружие «Авангард»

        А может арсенал пополнить и бахнуть? winked laughing
        1. Кубик123 Онлайн
          Кубик123 Сегодня, 07:53
          0
          Цитата: Например

          А может арсенал пополнить и бахнуть? winked laughing

          Проходили уже laughing
          Помните?
          "Весь мир насилья мы разрушим.
          До основанья,
          А затем..."
          Проблема в том, что разрушать легко, а создавать трудно. Это даже из физики следует: Закон возрастания энтропии. Беспорядок разрастается сам по себе, а наведение порядка требует усилий laughing drinks
          1. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 08:41
            +1
            Цитата: Кубик123
            Проходили уже
            Помните?
            "Весь мир насилья мы разрушим.
            До основанья,
            А затем..."

            А зачем? request
        2. Zubr Офлайн
          Zubr Сегодня, 07:57
          +2
          hi laughing
          Не, у них ручной тормоз предусмотрен. Залетят за облачко, станут на ручник и будут ждать и наблюдать, когда мы прилетим.. smile
          1. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 08:42
            0
            Цитата: Zubr
            станут на ручник и будут ждать и наблюдать, когда мы прилетим..

            мимо пролетим laughing
        3. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 08:40
          0
          Цитата: Например
          Эф35 и 22 будут парить незаметно и созерцать окружающий мир. Романтика!

          а ещё
          туристов катать можно feel
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      шо, F22 и 35 втухли ?

  2. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:38
    -2
    Все эти заявления вбрасываются для увеличения военного бюджета.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:56
      +2
      Куда ещё увеличивать? Самый огромный бюджет за всю истроию приняли. Просто генерал понимает что показанные как многие говорят "мультики и понты" на самом деле реальность. И с этим надо считаться.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 08:41
        +1
        Нет предела "совершенству"! Они будут иметь СОВЕРШЕННО офигенный военный бюджет!
        Могут себе позволить, ходить и в "перла-мурные" унитазы, а на самолётики денег ещё выпросят!
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:42
    +3
    Вот эта невозможность США защититься от других и должна сдерживать их агрессию по всему миру. Тем более, что Америке не стоит сбрасывать со счетов и другие страны, которые могут ответить на их грубость, не смотря на свою военно-техническую отсталость от передовой державы. Та же КНДР. Ын еще покажет Америке как надо договариваться. hi
    1. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 08:05
      +2
      Цитата: bessmertniy
      невозможность США защититься от других и должна сдерживать их агрессию по всему миру

      На самом деле новое российское оружие только частично уравновешивает баланс сил, который США нарушили выходом из договора ПРО и размещением ракет в Европе. Поэтому нужно двигаться дальше к глобальной системе воздушно-космической безопасности с участием всех заинтересованных стран, в первую очередь ШОС. Только в этом случае можно усадить деятелей из Вашингтона за стол переговоров.
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: bessmertniy
      Тем более, что Америке не стоит сбрасывать со счетов и другие страны, которые могут ответить на их грубость

      Иран на подходе.
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:58
    +3
    Американский генерал отметил, что эпоха конкуренции в современном вооружении делает американскую территорию на сегодняшний день очень уязвимой.

    дошло, что при нынешних реалиях, за лужей не отсидеться не получится...
    1. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: Masya Masya

      дошло, что при нынешних реалиях, за лужей не отсидеться не получится...

      На каждом "хочу" всегда должен висеть ценник. Иначе - начинается беспредел. smile
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:48
        +1
        Цитата: Кубик123
        На каждом "хочу" всегда должен висеть ценник

        не помню кто сказал, но мысль верная. "Жизнь, это магазин, бери, что хочешь. Но помни, на выходе касса" ну где то так
    2. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: Masya Masya
      дошло, что при нынешних реалиях, за лужей не отсидеться не получится..

      первый звоночек 11 сентября 2001 года прозвенел. им показали, что террористы достанут где угодно.
      теперь вот и ракетами доказываем
  5. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 08:10
    0
    Фактор взаимного уничтожения. Шапкозакидательство тут неуместно
  6. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 08:11
    +3
    В случае военной агрессии Соединённые Штаты не смогут защитить свою территорию от воздействия новейшего российского и китайского оружия.

    Не воздействия, а возмездия.
  7. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +1
    Соединённые Штаты не смогут защитить свою территорию от воздействия новейшего российского и китайского оружия
    Сам собой напрашивается вопрос - а зачем тогда всем грозите и потрясаете кулачками? Наверное положение "мирового смотрящего" обязывает?
  8. Влад5307 Онлайн
    Влад5307 Сегодня, 08:54
    0
    Цитата: Vita VKO
    Только в этом случае можно усадить деятелей из Вашингтона за стол переговоров.

    И принять наши условия, а не их диктат!