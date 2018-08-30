США пока бессильны перед российским оружием. Американский генерал уверен
В случае военной агрессии Соединённые Штаты не смогут защитить свою территорию от воздействия новейшего российского и китайского оружия.
Такую нерадужную перспективу развития событий констатировал во время проведения 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США генерал Терренс О'Шонесси, возглавляющий Северное командование ВС США и Командование ВКО Северной Америки. Его выступление было опубликовано американским изданием Military Times.
Американский генерал отметил, что эпоха конкуренции в современном вооружении делает американскую территорию на сегодняшний день очень уязвимой.
В связи с этим О'Шонесси предложил создать совершенно новую стратегию национальной обороны США, которая позволит защитить страну от равных по силам противников, имея в виду Россию и Китай.
По словам генерала, американское военное ведомство уже занимается поиском способов повышения обороноспособности США. В частности, Пентагон планирует установить на истребители F-16 радары, которые будут способны перехватывать крылатые ракеты. Радиолокатор AESA способен обнаруживать и отслеживать быстрее и на больших расстояниях большее количество целей. Кроме того, он может работать во враждебных электронных средах, отметил О'Шонесси.
Одним из примеров новейшего вооружения, которое может "долететь" до территории США, является гиперзвуковое оружие «Авангард», которое анонсировал российский президент Путин. Перехватывать такого рода гиперзвуковые ракеты Соединённые Штаты пока не могут, о чём неоднократно говорилось представителями Пентагона.
Такую нерадужную перспективу развития событий констатировал во время проведения 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США генерал Терренс О'Шонесси, возглавляющий Северное командование ВС США и Командование ВКО Северной Америки. Его выступление было опубликовано американским изданием Military Times.
Американский генерал отметил, что эпоха конкуренции в современном вооружении делает американскую территорию на сегодняшний день очень уязвимой.
В связи с этим О'Шонесси предложил создать совершенно новую стратегию национальной обороны США, которая позволит защитить страну от равных по силам противников, имея в виду Россию и Китай.
По словам генерала, американское военное ведомство уже занимается поиском способов повышения обороноспособности США. В частности, Пентагон планирует установить на истребители F-16 радары, которые будут способны перехватывать крылатые ракеты. Радиолокатор AESA способен обнаруживать и отслеживать быстрее и на больших расстояниях большее количество целей. Кроме того, он может работать во враждебных электронных средах, отметил О'Шонесси.
Одним из примеров новейшего вооружения, которое может "долететь" до территории США, является гиперзвуковое оружие «Авангард», которое анонсировал российский президент Путин. Перехватывать такого рода гиперзвуковые ракеты Соединённые Штаты пока не могут, о чём неоднократно говорилось представителями Пентагона.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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