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ВМЗ заместил продукцию "Южмаша". ТШБ для ракет-носителей теперь российские

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Из Воронежа в Омск направлена первая партия ТШБ (титановых шаробаллонов) в рамках проекта по созданию ракет-носителей «Ангара». Местом отправки стал Воронежский механический завод (ВМЗ). Конечной точкой маршрута ТШБ является производственное объединением «Полёт», представляющее собой структурное подразделение (филиал) ракетно-космического центра имени Хруничева.



Важно отметить, что титановые шаробаллоны впервые выпущены в РФ. До 2014 года поставками этих комплектующих для российских ракет занимался «Южмаш» (Украина).


НА ВМЗ сообщают, что при производстве ТШБ была применена более прогрессивная технология формообразования полусфер из листового титана. Также применены современные технологии электронно-лучевой сварки и комбинированного варианта обработки биметаллических материалов.

Нужно отметить, что ТШБ сегодня используются при производстве всех видов перспективных ракет-носителей (РН). ВМЗ становится предприятием, которое выполняет программу импортозамещения, занимаясь поставками титановых шаробаллонов в интересах "Роскосмоса". Предварительно на воронежском предприятии осуществлялась отработка технологий по конструкторской документации, которая была разработана в КБ "Салют". Технология защищена патентами РФ.

Пресс-служба Воронежского мехзавода:
На этапе опытно-конструкторских работ стендовые образцы шаробаллонов проходили испытания в московском КБ «Салют» Центра Хруничева. В настоящее время на ВМЗ введен в эксплуатацию современный стенд, предназначенный для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов. Проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.


Напомним, что в России осуществляются работы по программам создания РН "Ангара" нескольких классов: лёгкий, средний и тяжёлый. Каждый из этих классов планируется использовать для конкретных целей и задач, включая задачи по обеспечению будущей окололунной орбитальной станции.
Использованы фотографии:
ВМЗ
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16 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:52
    +5
    Хорошо, что зависимость наших космических программ от иностранных производителей комплектующих уменьшается. Здесь важна надежность поставщиков, а самые надежные сегодня - это наши. good
    1. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 08:41
      0
      Важно отметить, что титановые шаробаллоны впервые выпущены в РФ. До 2014 года поставками этих комплектующих для российских ракет занимался «Южмаш» (Украина).

      Немного не так. ШБ приобретали на Южмаше далеко не все, Хруничев - да, приобретал, а в Самаре на Прогрессе ШБ делали и успешно по сей день делают сами. И все Союзы давно уже летают на "своих" ШБ
  2. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 07:54
    0
    Какая нафиг окололунная станция если на земле еще бардак разгрести неможем.Покорители пространств едрит мадрид.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:59
      +1
      Плакать не надоело ещё? В каждой теме отметился.
      1. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 08:05
        +2
        Это платный тролль. Перестаньте кормить его своими ответами, минусами и плюсами. Тогда его хозяева перестанут ему платить, и он исчезнет как медуза на асфальте.
        1. Heterocapsa Онлайн
          Heterocapsa Сегодня, 08:49
          -2
          да вы просто комиссар Мегрэ какой то.
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 08:00
    0
    Отличная новость
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:06
    +4
    Окололунная станция, эт интересно .... не читал за то, будем посмотреть.
    Прочитал - Запад лишил российских космонавтов безопасных скафандров - это что, это как, есть сомнения.
    Аргумент, что надо у себя в "доме" разобраться, понятен, поддерживаю, но космос оставлять без внимания опасно, поэтому лучше напрячься и работать по нескольким направлениям. Трудно, но надо.
    Владимир soldier что то с плюсами, я ставил плюс, а оно в минус слетело! Глюк .....
    1. groks Онлайн
      groks Сегодня, 09:11
      0
      Запад лишил российских космонавтов безопасных скафандров
      Подача материала, конечно журнашлюшеская. Но. Стоит там какой датчик, который у нас не выпускается, поскольку отечественная электронная промышленность уничтожена, запретят его нам продавать и скафандры накроются. Почему тех же писак не беспокоят французские тепловизоры на танках например? Или амеровская электроника в ГЛОНАС?
  5. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 08:12
    +1
    Цитата: bessmertniy
    Хорошо, что зависимость наших космических программ от иностранных производителей комплектующих уменьшается. Здесь важна надежность поставщиков, а самые надежные сегодня - это наши. good

    Я скажу чуть позже другому: космос, авиация, здравоохранение должны до минимума зависит от иностранных поставщиков. В этих областях наиболее опасна зависимость от других
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 08:23
      +1
      Со здравоохранением не соглашусь. Там все развивается дикими шагами. Физически не получится шагать в этой теме одним. Надо и покупать новейшие разработки,и свое делать и тоже делиться. Это не ВПК.
  6. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 08:19
    +1
    Когда-то была кооперация производства, разбросанного по всему Союзу. Жаль не предусмотрели вариант разбега по своим зулусам....
    1. Клайд Бэрроу Офлайн
      Клайд Бэрроу Сегодня, 08:30
      0
      Когда то была единая Российская империя и никто не парился, потом понапридумывали 15ть республик, всё и развалилось, хорошо хоть не додумались сделать дальневосточную, сибирскую и уральские республики))
  7. Lycan Онлайн
    Lycan Сегодня, 08:48
    0
    Отлично! Шаг за шагом... Чем больше научимся замещать - тем более разнообразные формы работ освоим, ну и спектр по выбору специальности у молодёжи вырастет.
    1. groks Онлайн
      groks Сегодня, 09:15
      0
      Чтобы замещать, надо заново построить предприятия, которые с 91 года планомерно уничтожались. Это нереально дорого. Так что всего вам хорошего(с).
  8. Влад5307 Онлайн
    Влад5307 Сегодня, 08:49
    0
    Цитата: Клайд Бэрроу
    Когда то была единая Российская империя и никто не парился, потом понапридумывали 15ть республик, всё и развалилось, хорошо хоть не додумались сделать дальневосточную, сибирскую и уральские республики))

    К сожалению фанаты такого раздела РФ все еще тусуются и подкармливаются потихоньку, хотя толку от них сегодня для хозяев нет , видимо придерживают на будущие заварухи. А зависимость от "партнеров" в обороннозначимых сферах это путь к поражениям!