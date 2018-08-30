ВМЗ заместил продукцию "Южмаша". ТШБ для ракет-носителей теперь российские

На этапе опытно-конструкторских работ стендовые образцы шаробаллонов проходили испытания в московском КБ «Салют» Центра Хруничева. В настоящее время на ВМЗ введен в эксплуатацию современный стенд, предназначенный для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов. Проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.

Из Воронежа в Омск направлена первая партия ТШБ (титановых шаробаллонов) в рамках проекта по созданию ракет-носителей «Ангара». Местом отправки стал Воронежский механический завод (ВМЗ). Конечной точкой маршрута ТШБ является производственное объединением «Полёт», представляющее собой структурное подразделение (филиал) ракетно-космического центра имени Хруничева.Важно отметить, что титановые шаробаллоны впервые выпущены в РФ. До 2014 года поставками этих комплектующих для российских ракет занимался «Южмаш» (Украина).НА ВМЗ сообщают, что при производстве ТШБ была применена более прогрессивная технология формообразования полусфер из листового титана. Также применены современные технологии электронно-лучевой сварки и комбинированного варианта обработки биметаллических материалов.Нужно отметить, что ТШБ сегодня используются при производстве всех видов перспективных ракет-носителей (РН). ВМЗ становится предприятием, которое выполняет программу импортозамещения, занимаясь поставками титановых шаробаллонов в интересах "Роскосмоса". Предварительно на воронежском предприятии осуществлялась отработка технологий по конструкторской документации, которая была разработана в КБ "Салют". Технология защищена патентами РФ.Пресс-служба Воронежского мехзавода:Напомним, что в России осуществляются работы по программам создания РН "Ангара" нескольких классов: лёгкий, средний и тяжёлый. Каждый из этих классов планируется использовать для конкретных целей и задач, включая задачи по обеспечению будущей окололунной орбитальной станции.