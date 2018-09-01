Кремлёвский фейк от Нью-Йорк Таймс

Недавно это крупнейшее американское СМИ выдало сенсацию от ЦРУ: «Ключевые тайные осведомители ЦРУ, близкие к руководству России, перестали выходить на связь», поэтому США не знают, каковы намерения Москвы насчёт выборов в ноябре в Конгресс США. Но «соль» сенсации всё-таки в другом: «Ранее близкие к руководству России осведомители передали сведения о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года». На которых выиграл Дональд Трамп!При этом в ЦРУ не верят в то, что их информаторы в самом Кремле были «ликвидированы или разоблачены»: «Их молчание – это результат более агрессивной контрразведки Москвы, они затаились». У ветерана КГБ Олега Нечипоренко «эта информация вызвала улыбку», а нас навела на некоторые размышления.Допустим, ЦРУ действительно имело своих информаторов в самом Кремле, рядом с Владимиром Путиным. И вот они почему-то замолчали, что с ними произошло – непонятно. И что делает ЦРУ? Оно сдаёт их через слив информации об этом в NYT, подтверждая этим подозрения «агрессивной российской контрразведки».Что происходит? Или ЦРУ осознанно сдаёт своих кремлёвских информаторов, или это дезинформация ЦРУ через неуважаемое издание. Трудно представить, чтобы ЦРУ само сдало своих информаторов в Кремле, подставляя их под удар, если они, конечно, были. Кто это в ЦРУ такой умный? Директор Джон Бреннан уже в отставке. Тогда NYT опубликовало фейк от ЦРУ, и зачем?Очевидно, что эти «информаторы» достались ЦРУ в наследство от Джона Бреннана, он с ними работал и получал от них ценнейшую информацию, до самого последнего времени. Исходя из этого, можно предположить два сценария игры ЦРУ в «кремлёвских информаторов» с NYT: один хороший, а другой – плохой.Хороший сценарий заключается в следующем. На этих информаторах держались секретные доказательства вмешательства в американские президентские выборы 2016 года прямо из Кремля, по личному указанию Владимира Путина. Теперь они замолчали, то есть подтверждать вмешательство лично Путина в ноябрьские выборы в Конгресс США будет некому.Это даёт основания ожидать, что вмешательство Москвы в ноябрьские выборы в США не будет обнаружено, поскольку «кремлёвские информаторы» Бреннона замолчали. Возможно, таким образом новое руководство ЦРУ, поставленное при президенте Трампе, готовит почву для снятия обвинений с Москвы в «неизбежном вмешательстве» в предстоящие ноябрьские выборы в Конгресс США, уже анонсированное многими американскими экспертами и конгрессменами.Другими словами, новое руководство ЦРУ просто и грубо ликвидирует кремлёвскую фальшивку Джона Бреннана, которой он подтверждал вмешательство самого Путина в американские выборы. Не стало в ЦРУ Бреннана – некому стало сочинять и предоставлять «наверх» фальшивые донесения прямо из Кремля.И о плохом. Неожиданное молчание цэрэушных «кремлёвских источников» Вашингтон может использовать для обоснования полной непредсказуемости дальнейших действий Москвы, и обвинений в чём угодно. Конечно, это притянутый за уши аргумент, но для американской пропаганды, на достигнутом ею дне, он вполне сойдёт. Зачем?«Фундаментальное» основание полной непредсказуемости Москвы Вашингтон может использовать для обоснования своей полной неадекватности и продолжения фантазий на тему российского вмешательства в дела США, например, прямо из космоса.Ведь над США пролетают периодически российские спутники, и они, теоретически, могут как-то влиять на беззащитные Штаты. С ними можно связать какие-нибудь сбои в инфраструктуре, системах связи, аварии на производстве. Чтобы ни случилось в США, объяснение всегда готово: это российский спутник пролетел!Разве это не «законный» повод потребовать «международного контроля» над российской космической программой? Или не «законный» повод ввести санкции «за космос»? Химические санкции США «за Скрипалей» держатся на одном английском «хайли лайкли», и ничего, а российские спутники действительно пролетают ведь над США!Фейковая информационная война с помощью неуважаемых американских изданий продолжает бить все рекорды, но, к сожалению, вряд ли убьёт их репутацию в поражённом паранойей американском обществе.