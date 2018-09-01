Мнения

Кремлёвский фейк от Нью-Йорк Таймс

8
Недавно это крупнейшее американское СМИ выдало сенсацию от ЦРУ: «Ключевые тайные осведомители ЦРУ, близкие к руководству России, перестали выходить на связь», поэтому США не знают, каковы намерения Москвы насчёт выборов в ноябре в Конгресс США. Но «соль» сенсации всё-таки в другом: «Ранее близкие к руководству России осведомители передали сведения о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года». На которых выиграл Дональд Трамп!

Кремлёвский фейк от Нью-Йорк Таймс


При этом в ЦРУ не верят в то, что их информаторы в самом Кремле были «ликвидированы или разоблачены»: «Их молчание – это результат более агрессивной контрразведки Москвы, они затаились». У ветерана КГБ Олега Нечипоренко «эта информация вызвала улыбку», а нас навела на некоторые размышления.


Допустим, ЦРУ действительно имело своих информаторов в самом Кремле, рядом с Владимиром Путиным. И вот они почему-то замолчали, что с ними произошло – непонятно. И что делает ЦРУ? Оно сдаёт их через слив информации об этом в NYT, подтверждая этим подозрения «агрессивной российской контрразведки».

Что происходит? Или ЦРУ осознанно сдаёт своих кремлёвских информаторов, или это дезинформация ЦРУ через неуважаемое издание. Трудно представить, чтобы ЦРУ само сдало своих информаторов в Кремле, подставляя их под удар, если они, конечно, были. Кто это в ЦРУ такой умный? Директор Джон Бреннан уже в отставке. Тогда NYT опубликовало фейк от ЦРУ, и зачем?

Очевидно, что эти «информаторы» достались ЦРУ в наследство от Джона Бреннана, он с ними работал и получал от них ценнейшую информацию, до самого последнего времени. Исходя из этого, можно предположить два сценария игры ЦРУ в «кремлёвских информаторов» с NYT: один хороший, а другой – плохой.

Хороший сценарий заключается в следующем. На этих информаторах держались секретные доказательства вмешательства в американские президентские выборы 2016 года прямо из Кремля, по личному указанию Владимира Путина. Теперь они замолчали, то есть подтверждать вмешательство лично Путина в ноябрьские выборы в Конгресс США будет некому.

Это даёт основания ожидать, что вмешательство Москвы в ноябрьские выборы в США не будет обнаружено, поскольку «кремлёвские информаторы» Бреннона замолчали. Возможно, таким образом новое руководство ЦРУ, поставленное при президенте Трампе, готовит почву для снятия обвинений с Москвы в «неизбежном вмешательстве» в предстоящие ноябрьские выборы в Конгресс США, уже анонсированное многими американскими экспертами и конгрессменами.

Другими словами, новое руководство ЦРУ просто и грубо ликвидирует кремлёвскую фальшивку Джона Бреннана, которой он подтверждал вмешательство самого Путина в американские выборы. Не стало в ЦРУ Бреннана – некому стало сочинять и предоставлять «наверх» фальшивые донесения прямо из Кремля.

И о плохом. Неожиданное молчание цэрэушных «кремлёвских источников» Вашингтон может использовать для обоснования полной непредсказуемости дальнейших действий Москвы, и обвинений в чём угодно. Конечно, это притянутый за уши аргумент, но для американской пропаганды, на достигнутом ею дне, он вполне сойдёт. Зачем?

«Фундаментальное» основание полной непредсказуемости Москвы Вашингтон может использовать для обоснования своей полной неадекватности и продолжения фантазий на тему российского вмешательства в дела США, например, прямо из космоса.

Ведь над США пролетают периодически российские спутники, и они, теоретически, могут как-то влиять на беззащитные Штаты. С ними можно связать какие-нибудь сбои в инфраструктуре, системах связи, аварии на производстве. Чтобы ни случилось в США, объяснение всегда готово: это российский спутник пролетел!

Разве это не «законный» повод потребовать «международного контроля» над российской космической программой? Или не «законный» повод ввести санкции «за космос»? Химические санкции США «за Скрипалей» держатся на одном английском «хайли лайкли», и ничего, а российские спутники действительно пролетают ведь над США!

Фейковая информационная война с помощью неуважаемых американских изданий продолжает бить все рекорды, но, к сожалению, вряд ли убьёт их репутацию в поражённом паранойей американском обществе.
Автор:
Виктор Каменев
Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 06:01
    0
    Комментировать очередной заокеанский фейк??
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 06:15
      +2
      Цитата: Фил77
      Комментировать очередной заокеанский фейк??

      а вот это облизали со всем смаком
      "В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине"
      даже мысль, что это фейк отметалось с яростью.
      минусовались все кто высказывались о фейке.
      где логика, обливают РФ грязью, даём ответку. облили грязью Президента, так и надо.
      даже этот бред никого не насторожил "Сайт библиотеки экс-президента США Билла Клинтона " какой такой сайт библиотеки???? да все переговоры президентов СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫ
      минусуйте, это Вован с Лексусом наговорили, а они выложили
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:03
    +2
    Самобичевание американцев самих себя это что-то, видно в конгрессе и сенате США выбраны и сидят такие бараны, что только именно таким способом можно сподвигнуть их к принятию необходимых решений. smile
  3. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:31
    +2
    Неожиданное молчание цэрэушных «кремлёвских источников» Вашингтон может использовать для обоснования полной непредсказуемости дальнейших действий Москвы, и обвинений в чём угодно.

    Как сказал Макарыч в фильме "В бой идут одни старики" : "в Ставке Гитлера все малахольные".
    Тоже относится и к Фашингтону. Они любую х рень придумают и в ней обвинят Россию. Жаль у нас так не получается, остаётся только отомстить потом. sad
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 07:35
    +2
    Фактически читается... их доблестные американские агенты в Кремле перестали поставлять информацию о своих вмешательствах в выборы в США... т.е. признали, что за всем эти стоит ЦРУ. Очень страшная сказка на завтрак для американского обывателя... у русских еще есть и контрразведка которая ловит агентов буржуинов... просто ужас может, так они лечатся ,как по пьесе С. Михалкова «Смех и слёзы» .
    Чем больше слёз, тем больше облегченья. В слезах и заключается леченье!
    Чудовища вида ужасного
    Схватили ребенка несчастного
    И стали безжалостно бить его,
    И стали душить и топить его,
    В болото толкать комариное,
    На кучу сажать муравьиную,
    Травить его злыми собаками,
    Кормить его тухлыми раками...
    Как там на тиви... оставайтесь с нами вас ждет еще больше кошмаров.
  5. A.B. Офлайн
    A.B. Сегодня, 08:48
    +2
    Хрень какая-то.То Штаты всем миром управляют, то Россия Штатами управляет. Определились бы, что ли.
  6. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:10
    +2
    Эта "фейковая война" продолжает идти в "одни ворота" (российские) по одной причине-Россия, несмотря на все, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, называть США и их союзников по "фейковой войне"-"партнерами" и не хочет назвать США во всеуслышанье-"империей лжи", не хочет четко обозначить на всех уровнях американские "фейки" словом "ложь".
  7. lelik613 Онлайн
    lelik613 Сегодня, 10:07
    0
    Глупости. Вся эта публика в отпусках. Ищите на Ибице и в Доминикане.... Далее по списку.