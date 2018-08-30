Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций
Кабинет министров Украины подготовил новый пакет антироссийских санкций из-за строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба украинского министерства по делам временно оккупированных территорий.
Ограничения направлены против 19 предприятий, участвующих в строительстве моста через Керченский пролив. Среди них «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «СГМ-Мост» и другие.
Как отметили в министерстве, введение санкций против участников строительства Крымского моста исключит их экономические отношения с Украиной и позволит «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».
В сообщении подчеркивается, что большая часть предприятий из санкционного списка так или иначе вовлечена в крупный проект Кремля по включению инфраструктуры временно оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.
В ближайшие дни постановление правительства будет направлено на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины.
Напомним, на прошлой неделе депутат Рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы обратиться за помощью к «союзникам на Кавказе», чтобы совместными усилиями уничтожить мост через Керченский пролив.
Комментируя слова народного депутата, крымский вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что подобные призывы могут исходить только от преступников.
Ограничения направлены против 19 предприятий, участвующих в строительстве моста через Керченский пролив. Среди них «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «СГМ-Мост» и другие.
Как отметили в министерстве, введение санкций против участников строительства Крымского моста исключит их экономические отношения с Украиной и позволит «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».
В сообщении подчеркивается, что большая часть предприятий из санкционного списка так или иначе вовлечена в крупный проект Кремля по включению инфраструктуры временно оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.
В ближайшие дни постановление правительства будет направлено на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины.
Напомним, на прошлой неделе депутат Рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы обратиться за помощью к «союзникам на Кавказе», чтобы совместными усилиями уничтожить мост через Керченский пролив.
Комментируя слова народного депутата, крымский вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что подобные призывы могут исходить только от преступников.
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