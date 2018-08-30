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Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций

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Кабинет министров Украины подготовил новый пакет антироссийских санкций из-за строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба украинского министерства по делам временно оккупированных территорий.



Ограничения направлены против 19 предприятий, участвующих в строительстве моста через Керченский пролив. Среди них «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «СГМ-Мост» и другие.


Как отметили в министерстве, введение санкций против участников строительства Крымского моста исключит их экономические отношения с Украиной и позволит «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».

В сообщении подчеркивается, что большая часть предприятий из санкционного списка так или иначе вовлечена в крупный проект Кремля по включению инфраструктуры временно оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.

В ближайшие дни постановление правительства будет направлено на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины.

Напомним, на прошлой неделе депутат Рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы обратиться за помощью к «союзникам на Кавказе», чтобы совместными усилиями уничтожить мост через Керченский пролив.

Комментируя слова народного депутата, крымский вице-премьер Дмитрий Полонский отметил, что подобные призывы могут исходить только от преступников.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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21 комментарий
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  1. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 08:19
    +3
    Напомним, на прошлой неделе депутат Рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы обратиться за помощью к «союзникам на Кавказе», чтобы совместными усилиями уничтожить мост через Керченский пролив.

    наш человек. под эту "угрозу" мало того, что практически блокировали Азавские порты, так ещё и можно вообще закрыть проход через Керченский пролив всем уркаинским корытам
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:28
      +1
      Автобусы и машины выборочно досматриваются перед въездом на мост с обеих сторон
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 08:29
        +1
        Цитата: Злой543
        Автобусы и машины выборочно досматриваются перед въездом на мост с обеих сторон

        ну это обычная практика. объект стратегичесий
        1. Чёрный Офлайн
          Чёрный Сегодня, 08:52
          0
          Крымский мост- история свидомых :1.Моста не будет никогда, этот проект мультфильм 2. Мост есть. но он исчезнет, там ил и ледоход,,3. Мост есть и он не исчез и не провалится - надо водить санкции .... А России начхать на укросанкции,.. .. Россия строит мосты - Украина их уничтожает..По мосту в Крым же проехало более 3 млн украинцев с детьми на отдых.. ЭТО ПЛОХО?
  2. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 08:21
    +2
    введение санкций против участников строительства Крымского моста исключит их экономические отношения с Украиной и позволит «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США».
    Как всегда, Украина на страже Европы и Америки..., что бы они без нее делали? Америка не знала бы как санкции ввести, а Меркель до сих пор кусает локти, что поздно Украина повод нашла и СП2 пришлось строить...
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США»

      они им мосты строить не будут. laughing
  3. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 08:24
    +3
    Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций

    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:32
      +2
      где то была информация, что на те налоги, что петручио платит налогами, можно содержать пехотную дивизию
      1. den3080 Онлайн
        den3080 Сегодня, 08:51
        +1
        одной рукой платит, а отгребает на порядок больше (руками, ногами, рылом свиным) wink
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 08:54
          0
          Цитата: den3080
          рылом свиным

          да уж...
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:32
      +1
      чё,не будет этого дерь-ма в "сетевых " ? беда.а.а.а. ! laughing
  4. Kotofeich Онлайн
    Kotofeich Сегодня, 08:24
    0
    При этом:"За первое полугодие текущего года Россия инвестировала на Украину больше, чем другие государства. Доля инвестиций России в украинскую экономику составила 34,6%. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины".
    1. Пленник Офлайн
      Пленник Сегодня, 09:01
      0
      Наверняка это результат фантомных болей свидомитов. laughing Они инвестиции в Крым считают, как вложения в Украину. Ну и Донбасс опять же. lol
  5. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 08:26
    +4
    При таком отношении Украины к РФ, последняя продолжает инвестировать промышленность хохляндии больше, чем другие страны. 34,5 % от общих иностранных инвестиций за год. А на развитие собственной промышленности в РФ средств не хватает.
  6. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 08:26
    0
    Детский лепет.
    А между тем Россия за первое полугодие стала крупнейшим инвестором в экономику Украины. Правда не понятно с учетом ЛДНР или без таковых.
    Такие вот санкции
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:28
    +3
    Наказание строителей моста вместо их награждения говорит о том, что кабинет министров Украины фактически признает Крым российским, поскольку проведение терактов на своей территории является абсурдом. wink
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: bessmertniy
      Наказание строителей моста

      а Мосфильм почему не наказали? belay
      непорядок laughing
  8. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +1
    позволит «ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США»
    Высоко взлетела Украина, что своими санкциями может заставить запад прекратить отношения с российскими компаниями. С такой "высоты" ох и больно будет падать. Я почему-то раньше думал, что Сша диктуют другим когда и какие санкции вводить в отношении России, а оказывается это Киев "Град на Холме".
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:46
    +4
    [quote][/quote]
    вот дошли, уже за голограмму санкции накладывают... wassat
  10. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 09:04
    0
    Кто о чём:а вшивый о ЕС и США......
  11. sgr291158 Онлайн
    sgr291158 Сегодня, 09:06
    0
    Ну убогие куда лезут со своими санкциями. Или хотят понравится хозяевам.