Китай осваивает Латинскую Америку. За экономикой пришла очередь военной сферы
Недавно в американских масс-медиа началось обсуждение некоего секретного радиолокационного объекта неизвестной принадлежности, который появился на Кубе – в районе города Бехукаль. Эксперты пришли к выводу, что, скорее всего, странный объект принадлежит не русским (а ведь именно нашего присутствия в Карибском море в Вашингтоне боятся больше огня), а китайцам – слишком схож он с теми радиолокационными станциями, которые Китай строит на островах Южно-Китайского моря.
На самом деле, военно-политическое проникновение Китая в Латинскую Америку не является новостью. Еще в годы Холодной войны началось сотрудничество КНР с леворадикальными организациями региона, ведшими партизанскую войну против проамериканских режимов своих стран. Мао Цзэдун при жизни уделял огромное внимание идеологической, финансовой и организационной поддержке ориентированных на Китай коммунистов маоистского толка во всем мире. Латинская Америка не была исключением. Более того, китайское влияние чувствовалось даже в США – например, с КНР поддерживали связи представители знаменитой партии «Черные пантеры», которая в то время считалась самой опасной экстремистской организацией Штатов.
Особые отношения установились у Пекина и с Гаваной. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара занимали более левые, чем Советский Союз, позиции и были готовы сотрудничать как с Москвой, так и с Пекином. Причем кубинско-китайские связи особенно окрепли после того, как СССР прекратил свое существование, а Россия отказалась от социалистического пути развития. В 1990-е годы Москва фактически прекратила помощь Гаване, а военные инструкторы, находившиеся на Кубе, были отозваны домой. Но вакантное место пустовало недолго – в Гаване практически сразу же появились китайские военнослужащие. Теперь кубинский спецназ тренируют профессионалы из Поднебесной.
Латинская Америка всегда представляла для Китая, в первую очередь, экономический интерес. Это и понятно – здесь колоссальные рынки сбыта для китайских товаров. Население латиноамериканских стран в большинстве своем не столь нищее, как в Африке, но и куда беднее североамериканцев или европейцев – как раз то, что нужно для реализации китайской продукции. Страны Латинской Америки также нуждаются в многочисленных инвестициях на реализацию различных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры. Такие инвестиции может дать и дает Китай.
Традиционно у КНР есть несколько ближайших партнеров в Латинской Америке. В первую очередь, это страны социалистической и просоциалистической ориентации – Куба, Никарагуа и Венесуэла. Связи с Кубой установились давно, еще в 1950-е – 1960-е годы, с Никарагуа они начали выстраиваться позже, в 1980-е гг., после того, как в 1979 г. в стране победила Сандинистская революция. Наконец, с Венесуэлой Китай стал плотно контактировать после того, как к власти в стране пришел покойный Уго Чавес.
Если говорить о Никарагуа, то здесь Китай больше всего интересует возможность строительства Никарагуанского канала, который был соединил Тихий океан с Атлантикой и стал бы прекрасной альтернативой Панамскому каналу. Через канал КНР планирует перевозить большие объемы нефти, закупаемые в Венесуэле. В 2013 г. гонконгская компания «HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd» (HKND) под руководством Ван Цзина получила от правительства Никарагуа планируемый канал в концессию на 50 лет. Однако затем темпы к подготовке строительства канала снизились. В настоящее время проект заморожен, а Китай пока не инвестирует в него средства.
Сейчас Китай все больше заинтересован в наращивании поставок нефти, поскольку в стране осуществляется политика по сокращению доли угля в энергопотреблении. В Латинской Америке в качестве ключевого поставщика нефти для нужд китайской экономики выступает Венесуэла. С этой страной отношения у Китая начали складываться после того, как в Каракасе утвердилось левое правительство Уго Чавеса. Преемник Чавеса Николас Мадуро продолжает курс на сотрудничество с Китаем. Впрочем, деваться Венесуэле и так некуда – Китай оказывает стране огромную финансовую помощь, предоставляя внушительные кредиты. С 2014 года Китай кредитовал Венесуэлу более чем на 30 миллиардов долларов.
Кстати, китайские инвестиции направляются не только в Венесуэлу, но и в другие страны региона. В 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, в котором пообещал вложить в развитие Латинской Америки 250 млрд долларов. Сейчас у КНР растут и крепнут связи с Бразилией, Чили, Перу, Боливией. Например, Перу, где прежде были очень сильны позиции Вашингтона, стала первой латиноамериканской страной, подписавшей с Китаем соглашение о свободной торговле. Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио заявил, что страна поддерживает Китай в борьбе с протекционизмом и будет сотрудничать с Китаем для обеспечения свободной торговли. Также главный перуанский дипломат отметил, что не считает «Великий шелковый путь» китайским геополитическим проектом, который реализуется лишь в интересах Пекина.
Рост экономического присутствия Китая в регионе ощущается все сильнее, что не может не тревожить Вашингтон, всегда считавший латиноамериканские страны своей естественной сферой влияния. Вслед за экономическими интересами появляются и политические амбиции, и потребность в военном обеспечении своего экономического присутствия.
В 2012 г. кубинское руководство предложило Китаю расширить сотрудничество в сфере военно-морских сил. Предполагалось, что китайские военные корабли начнут регулярно заходить на Кубу для проведения совместных учений с кубинским флотом. Рассматривалась даже возможность размещения на Кубе китайского ракетного корабля. Такое развитие событий серьезно обеспокоило США, поэтому вскоре Вашингтону все же удалось надавить на Гавану и заставить кубинское руководство отказаться от первоначальных планов. Для Кубы нормализация отношений с США на данный момент все же оказалась более выгодной.
Тем не менее, полностью от сотрудничества с Китаем в военной сфере Куба не отказалась. Да и нет у Гаваны такой возможности, пока Поднебесная остается крупнейшим международным кредитором острова Свободы. Ведь Китай вкладывает в развитие кубинской экономики сотни миллионов долларов, которые идут на самые разные цели – от строительства контейнерного порта до оборудования крупного поля для гольфа. Поэтому в том, что на Кубе мог появиться китайский радиолокационный объект, тоже нет ничего удивительного – Китай заинтересован в наблюдении за американской военной активностью и проще всего это делать с Кубы, используя старые китайско-кубинские связи.
Второй важнейший военный партнер Китая в Латинской Америке – Венесуэла. Она закупает большие объемы вооружения и военной техники у России и КНР. Например, в структуре российского военного экспорта Венесуэла занимает второе место после Индии. Не менее важны для Каракаса и связи с Пекином. Именно Венесуэла стала первым зарубежным заказчиком бронетранспортеров VN-1, производимых в Китае. Их закупают для нужд венесуэльской морской пехоты. Еще 8 лет назад на вооружение ВВС Венесуэлы поступили 18 учебно-боевых самолетов K-8W «Каракорум», приобретенных в Китае, затем – военно-транспортные самолеты китайского производства.
Кроме поставок вооружения, Китай осуществляет помощь Венесуэле и в подготовке венесуэльского офицерского корпуса. После того, как к власти в Венесуэле пришел Уго Чавес, военно-политическое сотрудничество страны с США было разорвано. Если прежде венесуэльских офицеров армии и полиции готовили в знаменитой «Школе Америк», в ряде американских военных учебных заведений, то затем ситуация изменилась и теперь совершенствовать подготовку венесуэльских военных можно лишь в России и Китае. Так, проводятся совместные военные учения китайских и венесуэльских подразделений.
Венесуэльские офицеры проходят подготовку по эксплуатации новейших радиотехнических систем в Китае. По некоторым данным, спецназовцы Народно-освободительной армии Китая были привлечены не только к подготовке своих венесуэльских коллег, но и к прямому участию в обеспечении личной безопасности Уго Чавеса. С другой стороны, и китайские военнослужащие в рамках обмена опытом проходят обучение в Венесуэле, учась действовать в условиях джунглей Латинской Америки. Например, китайские курсанты проходят подготовку в военном университете Национальной гвардии Венесуэлы, где преподают не только венесуэльские, но и кубинские инструкторы.
В истории Перу в свое время маоистский Китай играл довольно неблагоприятную роль, поддерживая леворадикальную организацию «Сияющий путь» (Сендеро луминосо), которая десятилетиями ведет партизанскую войну против правительства страны. Но затем приоритеты поменялись и сейчас Китай поставляет правительственным войскам Перу самую разнообразную военную технику, проводит совместные учения и тренирует офицеров перуанской армии.
Отдельно следует отметить растущее сотрудничество Китая и стран Южной Америки в космической сфере. Сейчас китайские компании инвестируют колоссальные средства в развитие космической промышленности в той же Бразилии. Между тем, условия для такого сотрудничества формировались еще несколько десятилетий назад. К примеру, в 1980-е годы начала реализовываться программа China-Brazil Earth Resources Satellites (CBERS), позволившая запускать совместные спутники.
В 2008 г. Китай и Венесуэла запустили спутник связи Venesat-1, в 2012 - VRSS-1 и т.д. Наконец, Пекин стал осуществлять поддержку космических проектов даже тех стран региона, о которых прежде нельзя было и подумать, что они начнут осваивать космос. Благодаря КНР свои космические программы появились у Боливии и Никарагуа. Например, 300-миллионный боливийский спутник Tupac Katari финансировался китайским China Development Bank. В свое время Китай вложил 300 млн долларов в строительство базы по слежению за спутниками на территории Аргентины.
В Вашингтоне к сотрудничеству Китая и латиноамериканских стран в космической отрасли также относятся с большим подозрением. Во-первых, Китай оттесняет американские корпорации от участия в выгодных космических проектах.
Во-вторых, американское военное командование обеспокоено, что сотрудничество в сфере космоса может быть лишь прикрытием для ползучей военной экспансии Пекина в регионе. Вслед за запусками совместных спутников и строительством станций обеспечения Китай может начать следить за американскими военными объектами с территории латиноамериканских стран.
В-третьих, сам факт проникновения Китая в традиционную вотчину Вашингтона не может не раздражать американские элиты, которым даже сейчас сложно смириться с происходящими переменами, с тем, что Латинская Америка постепенно ускользает из цепких рук «Дядюшки Сэма» и становится все более самостоятельным субъектом мировой политики.
Тревожным звонком для США стало открытие пункта обеспечения китайских ВМС в восточноафриканском Джибути. Хотя Джибути – это Восточная Африка, а не Латинская Америка, это все равно плохой сигнал для Вашингтона. Ведь до недавних пор у Китая не было зарубежных военных баз – Пекин долгое время занимался исключительно экономическими вопросами. Теперь все изменилось – в Китае уже не скрывают, что военная база в Джибути – первая, но не последняя.
Для ВМС Китая было бы неплохо создать пункты материально-технического обеспечения в портах стран Южной Америки. Если это произойдет, китайские военные корабли получат возможность патрулировать воды Тихого океана в непосредственной близости от американских морских границ. В Пекине считают, что такие меры стали бы достойным ответом Китая на политику Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если США держат военных в Японии, активно сотрудничают в военной сфере с Тайванем, Южной Кореей, Таиландом, то почему бы Китаю в ответ не применить такую же тактику в отношении стран Латинской Америки? Американцы взяли Китай в «авианосные клещи» в Тихом океане? Китай может ответить созданием своих военно-морских баз в странах Южной Америки.
Больше всего в Вашингтоне боятся появления в Южной Америке китайских авианосцев, которые могут представлять прямую угрозу США. Хотя ждать этого придется еще долго, многие американские аналитики настроены весьма пессимистично и считают, что если США не предпримет определенные политические меры, то китайская военно-морская экспансия приведет к появлению авианосцев ВМС КНР у американского побережья уже в ближайшие годы.
На самом деле, военно-политическое проникновение Китая в Латинскую Америку не является новостью. Еще в годы Холодной войны началось сотрудничество КНР с леворадикальными организациями региона, ведшими партизанскую войну против проамериканских режимов своих стран. Мао Цзэдун при жизни уделял огромное внимание идеологической, финансовой и организационной поддержке ориентированных на Китай коммунистов маоистского толка во всем мире. Латинская Америка не была исключением. Более того, китайское влияние чувствовалось даже в США – например, с КНР поддерживали связи представители знаменитой партии «Черные пантеры», которая в то время считалась самой опасной экстремистской организацией Штатов.
Особые отношения установились у Пекина и с Гаваной. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара занимали более левые, чем Советский Союз, позиции и были готовы сотрудничать как с Москвой, так и с Пекином. Причем кубинско-китайские связи особенно окрепли после того, как СССР прекратил свое существование, а Россия отказалась от социалистического пути развития. В 1990-е годы Москва фактически прекратила помощь Гаване, а военные инструкторы, находившиеся на Кубе, были отозваны домой. Но вакантное место пустовало недолго – в Гаване практически сразу же появились китайские военнослужащие. Теперь кубинский спецназ тренируют профессионалы из Поднебесной.
Латинская Америка всегда представляла для Китая, в первую очередь, экономический интерес. Это и понятно – здесь колоссальные рынки сбыта для китайских товаров. Население латиноамериканских стран в большинстве своем не столь нищее, как в Африке, но и куда беднее североамериканцев или европейцев – как раз то, что нужно для реализации китайской продукции. Страны Латинской Америки также нуждаются в многочисленных инвестициях на реализацию различных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры. Такие инвестиции может дать и дает Китай.
Традиционно у КНР есть несколько ближайших партнеров в Латинской Америке. В первую очередь, это страны социалистической и просоциалистической ориентации – Куба, Никарагуа и Венесуэла. Связи с Кубой установились давно, еще в 1950-е – 1960-е годы, с Никарагуа они начали выстраиваться позже, в 1980-е гг., после того, как в 1979 г. в стране победила Сандинистская революция. Наконец, с Венесуэлой Китай стал плотно контактировать после того, как к власти в стране пришел покойный Уго Чавес.
Если говорить о Никарагуа, то здесь Китай больше всего интересует возможность строительства Никарагуанского канала, который был соединил Тихий океан с Атлантикой и стал бы прекрасной альтернативой Панамскому каналу. Через канал КНР планирует перевозить большие объемы нефти, закупаемые в Венесуэле. В 2013 г. гонконгская компания «HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd» (HKND) под руководством Ван Цзина получила от правительства Никарагуа планируемый канал в концессию на 50 лет. Однако затем темпы к подготовке строительства канала снизились. В настоящее время проект заморожен, а Китай пока не инвестирует в него средства.
Сейчас Китай все больше заинтересован в наращивании поставок нефти, поскольку в стране осуществляется политика по сокращению доли угля в энергопотреблении. В Латинской Америке в качестве ключевого поставщика нефти для нужд китайской экономики выступает Венесуэла. С этой страной отношения у Китая начали складываться после того, как в Каракасе утвердилось левое правительство Уго Чавеса. Преемник Чавеса Николас Мадуро продолжает курс на сотрудничество с Китаем. Впрочем, деваться Венесуэле и так некуда – Китай оказывает стране огромную финансовую помощь, предоставляя внушительные кредиты. С 2014 года Китай кредитовал Венесуэлу более чем на 30 миллиардов долларов.
Кстати, китайские инвестиции направляются не только в Венесуэлу, но и в другие страны региона. В 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, в котором пообещал вложить в развитие Латинской Америки 250 млрд долларов. Сейчас у КНР растут и крепнут связи с Бразилией, Чили, Перу, Боливией. Например, Перу, где прежде были очень сильны позиции Вашингтона, стала первой латиноамериканской страной, подписавшей с Китаем соглашение о свободной торговле. Министр иностранных дел Перу Нестор Пополизио заявил, что страна поддерживает Китай в борьбе с протекционизмом и будет сотрудничать с Китаем для обеспечения свободной торговли. Также главный перуанский дипломат отметил, что не считает «Великий шелковый путь» китайским геополитическим проектом, который реализуется лишь в интересах Пекина.
Рост экономического присутствия Китая в регионе ощущается все сильнее, что не может не тревожить Вашингтон, всегда считавший латиноамериканские страны своей естественной сферой влияния. Вслед за экономическими интересами появляются и политические амбиции, и потребность в военном обеспечении своего экономического присутствия.
В 2012 г. кубинское руководство предложило Китаю расширить сотрудничество в сфере военно-морских сил. Предполагалось, что китайские военные корабли начнут регулярно заходить на Кубу для проведения совместных учений с кубинским флотом. Рассматривалась даже возможность размещения на Кубе китайского ракетного корабля. Такое развитие событий серьезно обеспокоило США, поэтому вскоре Вашингтону все же удалось надавить на Гавану и заставить кубинское руководство отказаться от первоначальных планов. Для Кубы нормализация отношений с США на данный момент все же оказалась более выгодной.
Тем не менее, полностью от сотрудничества с Китаем в военной сфере Куба не отказалась. Да и нет у Гаваны такой возможности, пока Поднебесная остается крупнейшим международным кредитором острова Свободы. Ведь Китай вкладывает в развитие кубинской экономики сотни миллионов долларов, которые идут на самые разные цели – от строительства контейнерного порта до оборудования крупного поля для гольфа. Поэтому в том, что на Кубе мог появиться китайский радиолокационный объект, тоже нет ничего удивительного – Китай заинтересован в наблюдении за американской военной активностью и проще всего это делать с Кубы, используя старые китайско-кубинские связи.
Второй важнейший военный партнер Китая в Латинской Америке – Венесуэла. Она закупает большие объемы вооружения и военной техники у России и КНР. Например, в структуре российского военного экспорта Венесуэла занимает второе место после Индии. Не менее важны для Каракаса и связи с Пекином. Именно Венесуэла стала первым зарубежным заказчиком бронетранспортеров VN-1, производимых в Китае. Их закупают для нужд венесуэльской морской пехоты. Еще 8 лет назад на вооружение ВВС Венесуэлы поступили 18 учебно-боевых самолетов K-8W «Каракорум», приобретенных в Китае, затем – военно-транспортные самолеты китайского производства.
Кроме поставок вооружения, Китай осуществляет помощь Венесуэле и в подготовке венесуэльского офицерского корпуса. После того, как к власти в Венесуэле пришел Уго Чавес, военно-политическое сотрудничество страны с США было разорвано. Если прежде венесуэльских офицеров армии и полиции готовили в знаменитой «Школе Америк», в ряде американских военных учебных заведений, то затем ситуация изменилась и теперь совершенствовать подготовку венесуэльских военных можно лишь в России и Китае. Так, проводятся совместные военные учения китайских и венесуэльских подразделений.
Венесуэльские офицеры проходят подготовку по эксплуатации новейших радиотехнических систем в Китае. По некоторым данным, спецназовцы Народно-освободительной армии Китая были привлечены не только к подготовке своих венесуэльских коллег, но и к прямому участию в обеспечении личной безопасности Уго Чавеса. С другой стороны, и китайские военнослужащие в рамках обмена опытом проходят обучение в Венесуэле, учась действовать в условиях джунглей Латинской Америки. Например, китайские курсанты проходят подготовку в военном университете Национальной гвардии Венесуэлы, где преподают не только венесуэльские, но и кубинские инструкторы.
В истории Перу в свое время маоистский Китай играл довольно неблагоприятную роль, поддерживая леворадикальную организацию «Сияющий путь» (Сендеро луминосо), которая десятилетиями ведет партизанскую войну против правительства страны. Но затем приоритеты поменялись и сейчас Китай поставляет правительственным войскам Перу самую разнообразную военную технику, проводит совместные учения и тренирует офицеров перуанской армии.
Отдельно следует отметить растущее сотрудничество Китая и стран Южной Америки в космической сфере. Сейчас китайские компании инвестируют колоссальные средства в развитие космической промышленности в той же Бразилии. Между тем, условия для такого сотрудничества формировались еще несколько десятилетий назад. К примеру, в 1980-е годы начала реализовываться программа China-Brazil Earth Resources Satellites (CBERS), позволившая запускать совместные спутники.
В 2008 г. Китай и Венесуэла запустили спутник связи Venesat-1, в 2012 - VRSS-1 и т.д. Наконец, Пекин стал осуществлять поддержку космических проектов даже тех стран региона, о которых прежде нельзя было и подумать, что они начнут осваивать космос. Благодаря КНР свои космические программы появились у Боливии и Никарагуа. Например, 300-миллионный боливийский спутник Tupac Katari финансировался китайским China Development Bank. В свое время Китай вложил 300 млн долларов в строительство базы по слежению за спутниками на территории Аргентины.
В Вашингтоне к сотрудничеству Китая и латиноамериканских стран в космической отрасли также относятся с большим подозрением. Во-первых, Китай оттесняет американские корпорации от участия в выгодных космических проектах.
Во-вторых, американское военное командование обеспокоено, что сотрудничество в сфере космоса может быть лишь прикрытием для ползучей военной экспансии Пекина в регионе. Вслед за запусками совместных спутников и строительством станций обеспечения Китай может начать следить за американскими военными объектами с территории латиноамериканских стран.
В-третьих, сам факт проникновения Китая в традиционную вотчину Вашингтона не может не раздражать американские элиты, которым даже сейчас сложно смириться с происходящими переменами, с тем, что Латинская Америка постепенно ускользает из цепких рук «Дядюшки Сэма» и становится все более самостоятельным субъектом мировой политики.
Тревожным звонком для США стало открытие пункта обеспечения китайских ВМС в восточноафриканском Джибути. Хотя Джибути – это Восточная Африка, а не Латинская Америка, это все равно плохой сигнал для Вашингтона. Ведь до недавних пор у Китая не было зарубежных военных баз – Пекин долгое время занимался исключительно экономическими вопросами. Теперь все изменилось – в Китае уже не скрывают, что военная база в Джибути – первая, но не последняя.
Для ВМС Китая было бы неплохо создать пункты материально-технического обеспечения в портах стран Южной Америки. Если это произойдет, китайские военные корабли получат возможность патрулировать воды Тихого океана в непосредственной близости от американских морских границ. В Пекине считают, что такие меры стали бы достойным ответом Китая на политику Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если США держат военных в Японии, активно сотрудничают в военной сфере с Тайванем, Южной Кореей, Таиландом, то почему бы Китаю в ответ не применить такую же тактику в отношении стран Латинской Америки? Американцы взяли Китай в «авианосные клещи» в Тихом океане? Китай может ответить созданием своих военно-морских баз в странах Южной Америки.
Больше всего в Вашингтоне боятся появления в Южной Америке китайских авианосцев, которые могут представлять прямую угрозу США. Хотя ждать этого придется еще долго, многие американские аналитики настроены весьма пессимистично и считают, что если США не предпримет определенные политические меры, то китайская военно-морская экспансия приведет к появлению авианосцев ВМС КНР у американского побережья уже в ближайшие годы.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- http://expert.ru, https://bmpd.livejournal.com, Alex Castro/Associated Press,
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