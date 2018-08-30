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Эксперт США: Вашингтон обсуждает поставку противокорабельных ракет Украине

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Представитель Американского совета по международной политике Стивен Бланк, ранее занимавшийся преподавательской деятельностью в военном колледже США, заявил о том, что Украине необходима военная помощь для «предотвращения российской угрозы с моря». По словам Бланка, который являлся учителем многих нынешних представителей главного оборонного ведомства США, Украине нужно передать военно-технические средства для нужд военно-морских сил.

Эксперт США: Вашингтон обсуждает поставку противокорабельных ракет Украине

Обновлённая парадная форма ВМСУ


Бланк утверждает, что угроза для Украины со стороны России на черноморском и азовском направлениях «растёт». Из заявления Бланка, которое приводит украинская служба информации УНИАН:

Всё похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины, и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию.


Вся проблема в том, что эти видавшие виды патрульные катера никак не доберутся до Украины. Дело в том, что своим ходом они не дойдут, а для транспортировки на корабле с большим водоизмещением у Украины нет средств. Именно поэтому в США ломают голову над тем, как же доставить патрульные катера в порт Одессы.

Тот же г-н Бланк заявляет, что в США на данный момент идёт обсуждение вопроса о поставках Киеву противокорабельных ракет. При этом американский военный эксперт открыто говорит, что ВМСУ могли бы применять эти вооружения против кораблей Черноморского флота России.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 08:47
    +2
    Бланк заявляет, что в США на данный момент идёт обсуждение вопроса о поставках Киеву противокорабельных ракет.

    Зачем? Ведь у них своих навалом.
    Трупчинов вот намедне Москву стращал вундерваффен-ПКР “Нептун”.
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 08:49
      +2
      А устанавливать их на резиновые лодки и Ерапланы будут?
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 08:53
        +4
        "При этом американский военный эксперт открыто говорит, что ВМСУ могли бы применять эти вооружения против кораблей Черноморского флота России. "

        Вопрос в другом, уже толкают к войне в открытую?
        1. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 08:56
          +1
          Сирии тоже с моря угрожают, да и нападают в открытую, надо бы и туда для защиты чего ни будь поставить...
        2. Быков. Офлайн
          Быков. Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: Злой543
          Вопрос в другом, уже толкают к войне в открытую?

          Так давно уже толкают и пинают. А толку то?
          Из этих хероив только надсмотрщики в концлагере и получаются.
        3. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 08:59
          +1
          "Враг" умер, да здрав ... хотя этого мы вряд ли пожелаем.
          То что дело врага живёт, эт громко сказано, там просто все такие, в той или иной степени "душевности", т.е. болезни.
  2. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 08:48
    0
    Мир узнал об этом человеке.
  3. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    Бланка, который являлся учителем многих нынешних представителей главного оборонного ведомства США
    Теперь понятно откуда у американских военных такие наполеоновские планы, а на выходе тактические и стратегические промахи. "Учитель" сам болен этой болезнью и заражает ею своих учеников. Предложить поставить Украине противокорабельные ракеты, чтобы она непременно ударила по ЧФ РФ может только не совсем здоровый человек.
  4. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 08:51
    0
    Дело в том, что своим ходом они не дойдут, а для транспортировки на корабле с большим водоизмещением у Украины нет средств.

    Так ради интереса, а судостроительной верфи нет на Украине.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 09:02
      0
      Верфи считай нет ... хотя есть бывшая кузня, а сейчас "шоколадное" чего то там, речное-катерное лепят.
  5. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 08:53
    0
    Правильное решение дабы не возникало у нас соблазнов .Имеют право на защиту.
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 09:08
      0
      А на что они еще "имеют право"?Пиратствовать на море?Это не соблазн у нас,а элементарное право на защиту.А вот у них теперь никакого права нет.Какое право у пиратов?Быть повешенным на рее.
  6. sgr291158 Онлайн
    sgr291158 Сегодня, 08:59
    0
    Они там все помешаны на Российской военной угрозе.
  7. lopvlad Онлайн
    lopvlad Сегодня, 09:12
    0
    При этом американский военный эксперт открыто говорит, что ВМСУ могли бы применять эти вооружения против кораблей Черноморского флота России.


    не тут дурных нема.Это не рыбаков с килькой гнилой в трюме задерживать безнаказанно а тут сразу ответка прилетит ещё до того как "американский подарунок" войдет в зону поражения ПВО российского корабля.