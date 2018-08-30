Эксперт США: Вашингтон обсуждает поставку противокорабельных ракет Украине
Представитель Американского совета по международной политике Стивен Бланк, ранее занимавшийся преподавательской деятельностью в военном колледже США, заявил о том, что Украине необходима военная помощь для «предотвращения российской угрозы с моря». По словам Бланка, который являлся учителем многих нынешних представителей главного оборонного ведомства США, Украине нужно передать военно-технические средства для нужд военно-морских сил.
Бланк утверждает, что угроза для Украины со стороны России на черноморском и азовском направлениях «растёт». Из заявления Бланка, которое приводит украинская служба информации УНИАН:
Вся проблема в том, что эти видавшие виды патрульные катера никак не доберутся до Украины. Дело в том, что своим ходом они не дойдут, а для транспортировки на корабле с большим водоизмещением у Украины нет средств. Именно поэтому в США ломают голову над тем, как же доставить патрульные катера в порт Одессы.
Тот же г-н Бланк заявляет, что в США на данный момент идёт обсуждение вопроса о поставках Киеву противокорабельных ракет. При этом американский военный эксперт открыто говорит, что ВМСУ могли бы применять эти вооружения против кораблей Черноморского флота России.
Обновлённая парадная форма ВМСУ
Бланк утверждает, что угроза для Украины со стороны России на черноморском и азовском направлениях «растёт». Из заявления Бланка, которое приводит украинская служба информации УНИАН:
Всё похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины, и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию.
Вся проблема в том, что эти видавшие виды патрульные катера никак не доберутся до Украины. Дело в том, что своим ходом они не дойдут, а для транспортировки на корабле с большим водоизмещением у Украины нет средств. Именно поэтому в США ломают голову над тем, как же доставить патрульные катера в порт Одессы.
Тот же г-н Бланк заявляет, что в США на данный момент идёт обсуждение вопроса о поставках Киеву противокорабельных ракет. При этом американский военный эксперт открыто говорит, что ВМСУ могли бы применять эти вооружения против кораблей Черноморского флота России.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter