Эксперт США: Вашингтон обсуждает поставку противокорабельных ракет Украине

Обновлённая парадная форма ВМСУ

Всё похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины, и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию.