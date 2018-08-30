Пентагон уже исправил часть дефектов F-35… На бумаге
Комиссия Минобороны США, отслеживающая развитие проекта истребителя 5 поколения F-35, без видимых оснований перевела ряд выявленных дефектов из критичных во второстепенные, передает РИА Новости.
В июне текущего года главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США обнародовало список из 966 «явных недоработок», содержащихся в проекте истребителя F-35. Из них 110 специалисты отнесли к первой категории, пояснив, что эти дефекты могут «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации самолета.
Активисты неправительственной организации POGO проанализировали документы оборонного ведомства, касающиеся развития проекта, и установили, что военные «одним росчерком пера» перевели из первой категории во вторую сразу 19 дефектов, в том числе неполадки в системе аварийного оповещения для катапультирования летчика.
Кроме того, комиссия Пентагона не предложила плана мероприятий по устранению 10 выявленных дефектов из числа тех, что были переведены в нижнюю категорию.
Авторы доклада полагают, что военные таким образом хотят «избавиться» от критически важных недоработок в преддверии принятия решения о серийном производстве самолета.
Ранее сообщалось, что Вашингтон уже поставил F-35 Японии, Великобритании, Норвегии и Израилю.
В июне текущего года главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США обнародовало список из 966 «явных недоработок», содержащихся в проекте истребителя F-35. Из них 110 специалисты отнесли к первой категории, пояснив, что эти дефекты могут «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации самолета.
Активисты неправительственной организации POGO проанализировали документы оборонного ведомства, касающиеся развития проекта, и установили, что военные «одним росчерком пера» перевели из первой категории во вторую сразу 19 дефектов, в том числе неполадки в системе аварийного оповещения для катапультирования летчика.
Кроме того, комиссия Пентагона не предложила плана мероприятий по устранению 10 выявленных дефектов из числа тех, что были переведены в нижнюю категорию.
Авторы доклада полагают, что военные таким образом хотят «избавиться» от критически важных недоработок в преддверии принятия решения о серийном производстве самолета.
Ранее сообщалось, что Вашингтон уже поставил F-35 Японии, Великобритании, Норвегии и Израилю.
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