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Пентагон уже исправил часть дефектов F-35… На бумаге

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Комиссия Минобороны США, отслеживающая развитие проекта истребителя 5 поколения F-35, без видимых оснований перевела ряд выявленных дефектов из критичных во второстепенные, передает РИА Новости.



В июне текущего года главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США обнародовало список из 966 «явных недоработок», содержащихся в проекте истребителя F-35. Из них 110 специалисты отнесли к первой категории, пояснив, что эти дефекты могут «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации самолета.


Активисты неправительственной организации POGO проанализировали документы оборонного ведомства, касающиеся развития проекта, и установили, что военные «одним росчерком пера» перевели из первой категории во вторую сразу 19 дефектов, в том числе неполадки в системе аварийного оповещения для катапультирования летчика.

Кроме того, комиссия Пентагона не предложила плана мероприятий по устранению 10 выявленных дефектов из числа тех, что были переведены в нижнюю категорию.

Авторы доклада полагают, что военные таким образом хотят «избавиться» от критически важных недоработок в преддверии принятия решения о серийном производстве самолета.

Ранее сообщалось, что Вашингтон уже поставил F-35 Японии, Великобритании, Норвегии и Израилю.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    0
    (GAO) США обнародовало список из 966 «явных недоработок», содержащихся в проекте истребителя F-35. Из них 110 специалисты отнесли к первой категории
    Это информация для тех кто беспрерывно пел дифирамбы этому самолету на сайте. И заметьте об этом говорят не ура-патриоты (по вашему определению), а американские специалисты. Или это тоже фейк?
    1. Yrec Онлайн
      Yrec Сегодня, 09:06
      0
      Это путинская пропаганда! Ф-35 форэва! Су-57 маст дай! wassat
      1. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 09:14
        0
        Цитата: Yrec
        Это путинская пропаганда! Ф-35 форэва! Су-57 маст дай! wassat

        Я понимаю, что обидно, но пока где то так и есть.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:11
      0
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      И заметьте об этом говорят не ура-патриоты (по вашему определению), а американские специалисты.

      А толку-то ? Секта адептов Фу-35 продолжит свято верить в своё неказистое божество .
  2. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 09:01
    +1
    Из них 110 специалисты отнесли к первой категории, пояснив, что эти дефекты могут «повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации самолета.

    одна из них, громоотвода нет laughing
  3. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 09:01
    +1
    По мне так пусть хоть все 966 переведут в хоть в достоинства из недоработок, им летать, так , что флаг звезднополосатый в руки.
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      По мне так пусть хоть все 966 переведут в хоть в достоинства из недоработок, им летать, так , что флаг звезднополосатый в руки.

      Так и летают. Не плачут.
  4. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Сегодня, 09:04
    0
    О опять ф-35, вторая по пулярности тема после Израиля на ВО
  5. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 09:05
    0
    Блин, да сколько же можно "пиарить" это "чудо техники" в российских СМИ. Делали они его для себя, вот и пусть сами любуются своим "творением". Всё, что надо было узнать, узнали ))))
  6. Влад5307 Онлайн
    Влад5307 Сегодня, 09:07
    0
    Цитата: rotmistr60
    (GAO) США обнародовало список из 966 «явных недоработок», содержащихся в проекте истребителя F-35. Из них 110 специалисты отнесли к первой категории
    Это информация для тех кто беспрерывно пел дифирамбы этому самолету на сайте. И заметьте об этом говорят не ура-патриоты (по вашему определению), а американские специалисты. Или это тоже фейк?

    В данном случае их вассалы выступают бета-тестерами Фу-35 и заодно помогают отбить, вложенные в разработку этой вафли, деньги! Лучший тестер в этом списке - Израиль.
  7. дилетант2 Онлайн
    дилетант2 Сегодня, 09:15
    0
    Уважаемые специалисты! Объясните пожалуйста дилетанту, как ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ самолет может считаться надежным?
    Насколько я знаю, МИГ-23 и МИГ-27 после "бельгийского инцидента" стали снимать с вооружения именно из-за единственного двигателя.